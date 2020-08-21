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Украина планирует договориться о начале переговоров с Евросоюзом по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021 году, - Стефанишина

Украина планирует договориться о начале переговоров с Евросоюзом по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021 году, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина планирует договориться о начале переговоров с Европейским союзом относительно обновления Соглашения об ассоциации уже в 2021 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

"Украинский бизнес, в частности, Одесской имеет больше возможностей для торговли и инвестиционного сотрудничества с ЕС. Правительство работает, чтобы Соглашение об ассоциации позволило активно их использовать. Но и для бизнеса есть "домашнее задание" - оценить собственные амбиции и дать соответствующие сигналы для учета их правительственной командой при формировании переговорной позиции Украины в рамках обновления Соглашения", - сообщила Стефанишина.

По ее словам, в 2016-2019 годах есть очевидная положительная динамика развития торговли с ЕС, который сегодня является главным торговым партнером Украины с долей более чем 41% от общего объема торговли товарами, в частности, растет торговля товарами с высокой добавленной стоимостью.

"К части украинской продукции применяются тарифные квоты, хотя по некоторым из них экспортируем значительно больше, чем сама квота. Это свидетельствует о потенциале и качество украинской продукции, которую хотят видеть на европейском рынке. Уменьшение объемов внешней торговли из-за коронавируса является временным явлением в мировой экономике. Диалог правительства с украинским бизнесом позволит подготовить инклюзивную позицию Украины, которая будет отвечать новым амбициям и возможностям наших предпринимателей", - отметила Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула, что среди приоритетных направлений сотрудничества Украина-ЕС - заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), усиление торговли услугами, а также обновление подхода к государственной помощи, которая должна стать более гибкой и быстрой в реагировании на чрезвычайные ситуации, например борьба с COVID-19.

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Автор: 

ассоциация (972) Кабмин (14023) Евросоюз (17052) Стефанишина Ольга вице-премьер (241)


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Топ комментарии
+3
А зачем их обновлять? Не нравится Путину? Похерить хотят? недоумки еще туда влезут.
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21.08.2020 18:04
+3
Украина планирует договориться о начале переговоров с Евросоюзом по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021 году, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8942
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21.08.2020 18:04
+2
От і буде вам оновлення, асоціації у вигляді призупинення. Просили зеввести, а тепер їжте це лайно.
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21.08.2020 17:55
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Правила форума Совет форумчан
От і буде вам оновлення, асоціації у вигляді призупинення. Просили зеввести, а тепер їжте це лайно.
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21.08.2020 17:55 Ответить
Что ты мелешь?
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21.08.2020 17:59 Ответить
Наконец дошло, что с ассоциацией и квотами ЕС нас жестоко наи обманул
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21.08.2020 17:57 Ответить
А в чем обман?
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21.08.2020 17:58 Ответить
Если всё клёво, то зачем пересматривать?
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21.08.2020 19:12 Ответить
Думаю хотят беспошлинные квоты увеличить по сельхозпродукции, а то мы их все время вычерпываем, а без пошлин продавать хочецца.
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21.08.2020 19:18 Ответить
В Вот Вы и ответили на свой вопрос Те символические квоты выбираются за первые недели года.
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21.08.2020 19:21 Ответить
То есть продавать беспошлинно с квотами хуже, чем продавать все с пошлинами?
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21.08.2020 19:26 Ответить
Лучше. Но это "лучше" больше похоже на издевательство, чем на сотрудничество. Поэтому и пытаются пересмотреть. Но вряд ли получится, в ЕС - акулы политики и бизнеса.
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21.08.2020 19:30 Ответить
Мы получили плюс, а не минус.

А акулы бизнеса везде. И самому нужно не щелкать клювом.
Или вы предлагаете отгородиться от них забором, как в старые добрые времена, и тихонько гнить? Это лучше?
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21.08.2020 19:33 Ответить
Я предлагаю "с волками жить по волчьи выть" (с). Нужно жёстко отстаивать свои интересы, в том числе и с ЕС. и с США, а не быть восторженной девочкой.
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21.08.2020 19:49 Ответить
И это правильно. Мы на восторженную девочку не похожи. Мы пока что похожи на дикарей, которые не умеют играть по правилам, да и не совсем определились хотят ли, или лучше за забор.
А надо учиться, учиться, и еще раз учиться. И это не обязательно "восторженная девочка".
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21.08.2020 19:59 Ответить
В чем обман? Можно поподробнее.
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21.08.2020 18:01 Ответить
Тебя шо ли? Так ты с рождения на**ный. А квоты - это поставки беспошлинно или с меньшими пошлингами. А на общих условиях - експортируй сколько сможешь.
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21.08.2020 18:01 Ответить
Вы конкурсы проведите все, что положено по закону. А то еще и предыдущего соглашения лишат.
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21.08.2020 18:00 Ответить
А зачем их обновлять? Не нравится Путину? Похерить хотят? недоумки еще туда влезут.
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21.08.2020 18:04 Ответить
Украина планирует договориться о начале переговоров с Евросоюзом по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021 году, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8942
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21.08.2020 18:04 Ответить
А в настройках нет кнопки "автообнавлние"? А кнопка апгрейди с ассоциации во вступление есть?
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21.08.2020 18:08 Ответить
DLC или апгрейд?
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21.08.2020 20:15 Ответить
 
 