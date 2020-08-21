Украина планирует договориться о начале переговоров с Евросоюзом по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021 году, - Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина планирует договориться о начале переговоров с Европейским союзом относительно обновления Соглашения об ассоциации уже в 2021 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.
"Украинский бизнес, в частности, Одесской имеет больше возможностей для торговли и инвестиционного сотрудничества с ЕС. Правительство работает, чтобы Соглашение об ассоциации позволило активно их использовать. Но и для бизнеса есть "домашнее задание" - оценить собственные амбиции и дать соответствующие сигналы для учета их правительственной командой при формировании переговорной позиции Украины в рамках обновления Соглашения", - сообщила Стефанишина.
По ее словам, в 2016-2019 годах есть очевидная положительная динамика развития торговли с ЕС, который сегодня является главным торговым партнером Украины с долей более чем 41% от общего объема торговли товарами, в частности, растет торговля товарами с высокой добавленной стоимостью.
"К части украинской продукции применяются тарифные квоты, хотя по некоторым из них экспортируем значительно больше, чем сама квота. Это свидетельствует о потенциале и качество украинской продукции, которую хотят видеть на европейском рынке. Уменьшение объемов внешней торговли из-за коронавируса является временным явлением в мировой экономике. Диалог правительства с украинским бизнесом позволит подготовить инклюзивную позицию Украины, которая будет отвечать новым амбициям и возможностям наших предпринимателей", - отметила Стефанишина.
Вице-премьер подчеркнула, что среди приоритетных направлений сотрудничества Украина-ЕС - заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), усиление торговли услугами, а также обновление подхода к государственной помощи, которая должна стать более гибкой и быстрой в реагировании на чрезвычайные ситуации, например борьба с COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
наиобманул
А акулы бизнеса везде. И самому нужно не щелкать клювом.
Или вы предлагаете отгородиться от них забором, как в старые добрые времена, и тихонько гнить? Это лучше?
А надо учиться, учиться, и еще раз учиться. И это не обязательно "восторженная девочка".