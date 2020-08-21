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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких

Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких

Первая леди Елена Зеленская рассказала о том, как болела COVID-19 и призвала украинцев беречь себя и носить маски.

О том, как она перенесла болезнь, Елена Зеленская написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам первой леди, о диагнозе она узнала случайно. Окружению президента раз в неделю делают тест на коронавирус, и ее результат на фоне прекрасного самочувствия оказался позитивным.

"Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг", - написала Зеленская.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь

Лечение первой леди заняло 2 недели. Еще неделю она оставалась в больнице с семилетним сыном Кириллом, который тоже заразился коронавирусом, но перенес болезнь легче.

"Я поборола болезнь и есть антитела к вирусу, но продолжаю носить маску в общественных местах. Да, возможно, в этом уже нет необходимости ... Но в нашем обществе сейчас действуют особые правила и новые нормы этики. И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно", - написала Зеленская.

Также на Цензор.НЕТ: Супруга президента Зеленского вылечилась от COVID-19, - ОП

Супруга президента отметила, что до сих пор не знает, "какая кнопка лифта или дверная ручка "подарили" мне вирус". И призвала украинцев беречь себя и не расслабляться преждевременно.

Напомним, о том, что у Елены Зеленской диагностирован коронавирус, стало известно 12 июня. После известия о болезни супруги глава государства на 2 недели ушел на самоизоляцию, продолжая работать удаленно. 3 июля Офис Президента сообщил, что первая леди выздоровела.

Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких 01Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких 02
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких 03
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких 04
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких 05

Автор: 

карантин (16729) Елена Зеленская (222) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
Десь відпочивала скоріш за все.
Бо Зеля зовсім не хвилювався. Розважався я к завжди.
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21.08.2020 18:02
+22
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 6129
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21.08.2020 18:14
+20
Ксения а почему Бубочка должен волноваться? Заболела ведь Ленка а не Юлька!
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21.08.2020 18:15
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Десь відпочивала скоріш за все.
Бо Зеля зовсім не хвилювався. Розважався я к завжди.
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21.08.2020 18:02 Ответить
Ксения а почему Бубочка должен волноваться? Заболела ведь Ленка а не Юлька!
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21.08.2020 18:15 Ответить
А текст писала хоть Ленка, а не Юлька?
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21.08.2020 18:41 Ответить
Да хрен поймешь. Говорят ЗЕЛенка к Пороху ушла пока что в партию!
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21.08.2020 18:47 Ответить
Говорят, что ЕвроСоль попаредник решил разогнать.
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22.08.2020 03:37 Ответить
...з манделькою...
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21.08.2020 19:32 Ответить
Лєна доки тебе не було, Вовка ще й державу зрадив , знаєш?
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21.08.2020 19:40 Ответить
Сплетни в виде версий?
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22.08.2020 03:35 Ответить
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21.08.2020 18:02 Ответить
Я поборола болезнь и есть антитела к вирусу, но продолжаю носить маску в общественных местах



Як з блазнів вибити квартал...?
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21.08.2020 18:03 Ответить
Так же, как из таких как ты выбить рагульство, т.е. никак.
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21.08.2020 18:48 Ответить
Чего ты так подпрыгнул,-он же тебе,вроде, ничего не сказал? Или я ошибаюсь?
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21.08.2020 19:23 Ответить
Просто не люблю дебилов. независимо от их политических уподобань.
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21.08.2020 22:39 Ответить
тебе , рагуль, это должно быть знакомо
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21.08.2020 20:41 Ответить
А как вам добавить способности мыслить, чтобы вы поняли, что маску вы носите и для того, чтобы окружающие чувствовали себя комфортно, а не только чтобы не заразить их.
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22.08.2020 03:40 Ответить
"...испуганные глаза людей вокруг" - шмаркля пригрозил врачам разборками?)

та и в какой "больнице".. в феофании ее не было.

"..продолжаю носить маску в общественных местах."
ну и где она бывает? за 2 месяца - никто не видел ни в одном "общественном месте"))
или ленка смылась зарубеж.. тогда и с "больницей" всё ясно))
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21.08.2020 18:03 Ответить
был вброс, что, якобы, в супермаркете встречалась кому-то...за покупками
и так совпало, что сообщили о ейной болезни аккурат после запуска электрички на нежин... хотя эти события могут и не иметь связи
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21.08.2020 18:11 Ответить
ага.. ток лоханулись они с тем вбросом..))

если б реально болела - то продолжали давить на жалость та ежедневные "МОЛНИИ" моз Укаины лично степановым о ней))
а тут - известно только что в июне-июле некто "Елена Зеленская" занималась имущество в Италии...))
"29 июня 2020 г. в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL * от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] . По закону процедурно это длится 30 дней. За это время одна из сторон может отозвать заявление.
* это одна из двух фирм зарегистрированных за семью Зеленских, как совместная собственность и имеющая внебанковские материальные активы. Именно на эту фирму оформлен дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1. Именно там находятся 8 сотрудников МВД прибывших туда 11 апреля 2020 г. (см. сообщение от 20.04.2020 г.)
** Дополнение к информации
Документ переданный в нотариальное управление имеет статус "elenco civile" (цивильный лист) .Это означает что документ касается либо раздела имущества, либо прав дарения, либо добровольной переуступки прав собственности. В любом случае речь не идет о купле-продаже. "
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21.08.2020 18:16 Ответить
В чём здесь противоречие с её болезнью?
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22.08.2020 03:47 Ответить
В Феофании она не могла быть - там нет условий для содержания больных с ковидом.

Человека в маске не так просто узнать.
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22.08.2020 03:43 Ответить
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 4240
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21.08.2020 18:03 Ответить
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 64
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21.08.2020 18:19 Ответить
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 3602

...
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21.08.2020 18:39 Ответить
Замість держака від лопати.
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21.08.2020 20:13 Ответить
Бубочка, дай ей орден как Потапу и Каменской. Шоб поржать по приколу.
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21.08.2020 18:05 Ответить
Ей мендель уже букет передала. Через вовочку.
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21.08.2020 20:11 Ответить
Плевать мне на зеленскую.
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21.08.2020 18:05 Ответить
Должна была лечиться в Феофании, но... была ли она там??? Очередной 3,14здеж.
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21.08.2020 18:07 Ответить
Ленка, пока ты типа "болела", Вовка Мендель натягивал
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21.08.2020 18:09 Ответить
та она в курсе, потому и "болела" 3 месяца.
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21.08.2020 20:12 Ответить
Рейтингу хана. Пішли в хід жалісливі сімейні історії зЕЛенки.
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21.08.2020 18:10 Ответить
в какой больнице? То слеза к горлу подступает. Мальчик маленький, первая леди. В фейсбуке масло маслянное. Помощь Мендель не просила?
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21.08.2020 18:11 Ответить
А ты ей веришь?😁
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21.08.2020 18:18 Ответить
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 6129
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21.08.2020 18:14 Ответить
Я лично рад за ленку, что она не сдохла от короновируса, поскольку ей еще предстоит минимум 20 лет носить передачки в тюрьму к зеленскому
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21.08.2020 18:14 Ответить
И лайкать его видосики 😁😁😁
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21.08.2020 18:17 Ответить
Дура.
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21.08.2020 18:15 Ответить
Первая леди Елена Зеленская(с)

Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 8410
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21.08.2020 18:17 Ответить
Надеюсь насладится самоизоляцией ее Бубасу придется лет 10-15 .
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21.08.2020 18:19 Ответить
Много врагов у Президента Украины Зеленского. и это хорошо. значит он делает всё правильно.
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21.08.2020 18:19 Ответить
Не,на самом деле все проще, клоунов не любят многие.
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21.08.2020 18:22 Ответить
все устали от его дебилизма
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21.08.2020 18:26 Ответить
Не Рабинович, что он сделал правильно? Хотя бы несколько его достижений? Его ежедневные факапы ******* уже, все хранятся в архиве новостей. А вот о достижениях хотелось бы услышать поподробнее. Хотя бы 3)
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21.08.2020 18:34 Ответить
Лєнку на Мєндєль проміняв ? Ну таке.... Справа смаку.
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21.08.2020 18:40 Ответить
можливо одумався?------Олена Зеленська---Національність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українка .----Конфесія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE християнство -----В квітні 2019 року заявила, що вперше почула літературну українську, коли навчалась у другому класі на уроці української мови, до цього росла в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BA суржикомовному та російськомовному середовищі. Також Олена заявила, що шукає для свого чоловіка викладача мови
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22.08.2020 07:47 Ответить
У ***** еще больше. Ты и ему вылизываешь?
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21.08.2020 19:14 Ответить
и скока сейчас дают денюх таким лизунам как ты?
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21.08.2020 20:43 Ответить
«И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно", - написала Зеленская.Источник: https://censor.net/n3215241

Ну, як що людина каже правильні речі, то воно правильно, хто б це не сказав.
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21.08.2020 18:19 Ответить
Это она писала кварталу оскорбительные шуточки про Украину и украинцев? Да уж, да уж.... Очень за неё переживаю..... Тест отрицательный, а фиброз лёгких на всю жизнь.... Пусть крепится.... Лёгкие откажут - пусть дышит попкой (шутка)....Люблю шутить.... над чужим горем....А выглядит она и правда ужасно... Корабельные сосны могут составить конкуренцию...Ха - ха - ха.... Шучу....
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21.08.2020 18:20 Ответить
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 6431
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21.08.2020 18:24 Ответить
А що Зе робив у цей час?
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21.08.2020 18:28 Ответить
"На днях у Римы родился мальчик. Семейство думает, кем же будет их чадо в будущем.
Мама:
- Oн, вылитый профессор! Смотрите, какой умный у него взгляд!
Бабушка:
- Он точно будущий президент: весь обделался, а как гордо держит голову!"
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21.08.2020 18:34 Ответить
Краще було б так:
У родині канібалів вмерло дитя.... Сумно, зате смачно!
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21.08.2020 19:20 Ответить
а в племени Зулу трудности с евреями: сколько им объясняли, что это тоже люди - все равно не едят!
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21.08.2020 19:24 Ответить
Ого! Ось і ЗеЛєнка ! А то всі переживали ... за Мєндєль.
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21.08.2020 18:36 Ответить
З цих перипетій можна зробити один висновок : про окреме проживання подружжя Зєлєнскіх.
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21.08.2020 18:37 Ответить
Ношу маску из уважения к окружающим... А чего же мужа не научила уважать окружающих?
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21.08.2020 18:40 Ответить
про больничку - то алиби ))))

///
Зеленский заиграл на рояле тревожное стаккато. Началась рукожопая драка. В общей свалке никто и не заметил, как "Тесла" окончательно догорела и, мигнув на прощанье последним язычком огня, потухла. Улица Юности погрузилась во тьму.
Скрытно следившая за происходящим из парка Победы Ленка, удовлетворенно хмыкнув, выбросила в кусты пахнущую бензином канистру, спички и брезентовую накидку с капюшоном, вытерла испачканное сажей лицо антибактериальной салфеткой и бесшумно растворилась во мраке. Она шла к дому Мендель.

Василий Рыбников,
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21.08.2020 18:45 Ответить
Молодец, Ленка! Поборола короновирус, разберешься и с Мендель!
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21.08.2020 18:52 Ответить
В опусе зеленки тема Мендель не раскрыта . А всем бы было интересно .
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21.08.2020 19:00 Ответить
О! Лєнка вилізла.... Мабуть зовсім швах у зєлєбубочки.... Чекаємо батьків, бо покращення з рейтингом як самого ЗЕ!, так і його мавпенят коломойши не передбачається...
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21.08.2020 19:18 Ответить
Два месяці борола а місяць тому вже говорили що виздоровіла... Роль мамки-жалобщиці піарщиці свого тупуватого зралдника виконуєш?
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21.08.2020 19:24 Ответить
а ти здорово його паваспітувала без своїх сценарїїв поведінки - такого він натворив за цей час , без тюряги не викрутиться...
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21.08.2020 19:27 Ответить
"Две недели я наслаждалась просмотром порнофильмов и чтением книги Кама Сутра в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (где-то 37,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление на губе. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг", - написала Зеленская.Источник: https://censor.net/n3215241

Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 381
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21.08.2020 19:30 Ответить
Свежий кокс подвезли понеслась лапша по зеушам
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21.08.2020 19:35 Ответить
зеленская, вообще ***** на тебя и твою ceмью
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21.08.2020 19:44 Ответить
Лена даже не знает, что, по версии ботов, она уже с Зе разошлась, а Мендель уже ждёт от Зеленского двойню. А тут такой облом(.
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21.08.2020 20:01 Ответить
А что в ее опусе опровергает "версию ботов"?
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21.08.2020 20:17 Ответить
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, а потом ее самоизоляцией наслаждались уже Мендель с Бубочкой.
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21.08.2020 20:12 Ответить
Шо характерно, ни стова про мужа в статье, хотя согласно правилам жанра должна была написать как он ее поддерживал и как они каждый день созванивались, и как он по видеосвязи общался с сыном.
Такое впечатление, что начисто вычеркнула его из своей жизни.
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21.08.2020 20:16 Ответить
Зеля настолько приставучий, что Лена посчитала за счастье пару дней самоизоляции.
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21.08.2020 20:21 Ответить
так это ленка научила стучать прибором по клавишам своего галабародбку у всех на виду ?
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21.08.2020 20:47 Ответить
клоунская семья
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21.08.2020 21:21 Ответить
Супружница нашлася почти через 3 месяца.

Привет пелотке из ОП.
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21.08.2020 21:40 Ответить
Значит все жопа .
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21.08.2020 21:44 Ответить
"Зеленская рассказала, как переболела"

ну, панимаем, панимаем.
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21.08.2020 22:19 Ответить
Краще б "призвала" чоловіка повернути гроші до фонду боротьби із коронавірусом!
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22.08.2020 09:12 Ответить
Ой не трынди дура. Воспаление хитрости. Когда всех достали законы, придумали вирус и все во всем мире дружно ими подтерлись.
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22.08.2020 16:16 Ответить
 
 