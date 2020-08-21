Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких

Первая леди Елена Зеленская рассказала о том, как болела COVID-19 и призвала украинцев беречь себя и носить маски.

О том, как она перенесла болезнь, Елена Зеленская написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам первой леди, о диагнозе она узнала случайно. Окружению президента раз в неделю делают тест на коронавирус, и ее результат на фоне прекрасного самочувствия оказался позитивным.

"Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг", - написала Зеленская.

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Лечение первой леди заняло 2 недели. Еще неделю она оставалась в больнице с семилетним сыном Кириллом, который тоже заразился коронавирусом, но перенес болезнь легче.

"Я поборола болезнь и есть антитела к вирусу, но продолжаю носить маску в общественных местах. Да, возможно, в этом уже нет необходимости ... Но в нашем обществе сейчас действуют особые правила и новые нормы этики. И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно", - написала Зеленская.

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Супруга президента отметила, что до сих пор не знает, "какая кнопка лифта или дверная ручка "подарили" мне вирус". И призвала украинцев беречь себя и не расслабляться преждевременно.

Напомним, о том, что у Елены Зеленской диагностирован коронавирус, стало известно 12 июня. После известия о болезни супруги глава государства на 2 недели ушел на самоизоляцию, продолжая работать удаленно. 3 июля Офис Президента сообщил, что первая леди выздоровела.







