Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких
Первая леди Елена Зеленская рассказала о том, как болела COVID-19 и призвала украинцев беречь себя и носить маски.
О том, как она перенесла болезнь, Елена Зеленская написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По словам первой леди, о диагнозе она узнала случайно. Окружению президента раз в неделю делают тест на коронавирус, и ее результат на фоне прекрасного самочувствия оказался позитивным.
"Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг", - написала Зеленская.
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Лечение первой леди заняло 2 недели. Еще неделю она оставалась в больнице с семилетним сыном Кириллом, который тоже заразился коронавирусом, но перенес болезнь легче.
"Я поборола болезнь и есть антитела к вирусу, но продолжаю носить маску в общественных местах. Да, возможно, в этом уже нет необходимости ... Но в нашем обществе сейчас действуют особые правила и новые нормы этики. И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно", - написала Зеленская.
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Супруга президента отметила, что до сих пор не знает, "какая кнопка лифта или дверная ручка "подарили" мне вирус". И призвала украинцев беречь себя и не расслабляться преждевременно.
Напомним, о том, что у Елены Зеленской диагностирован коронавирус, стало известно 12 июня. После известия о болезни супруги глава государства на 2 недели ушел на самоизоляцию, продолжая работать удаленно. 3 июля Офис Президента сообщил, что первая леди выздоровела.
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Бо Зеля зовсім не хвилювався. Розважався я к завжди.
Як з блазнів вибити квартал...?
та и в какой "больнице".. в феофании ее не было.
"..продолжаю носить маску в общественных местах."
ну и где она бывает? за 2 месяца - никто не видел ни в одном "общественном месте"))
или ленка смылась зарубеж.. тогда и с "больницей" всё ясно))
и так совпало, что сообщили о ейной болезни аккурат после запуска электрички на нежин... хотя эти события могут и не иметь связи
если б реально болела - то продолжали давить на жалость та ежедневные "МОЛНИИ" моз Укаины лично степановым о ней))
а тут - известно только что в июне-июле некто "Елена Зеленская" занималась имущество в Италии...))
"29 июня 2020 г. в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL * от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] . По закону процедурно это длится 30 дней. За это время одна из сторон может отозвать заявление.
* это одна из двух фирм зарегистрированных за семью Зеленских, как совместная собственность и имеющая внебанковские материальные активы. Именно на эту фирму оформлен дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1. Именно там находятся 8 сотрудников МВД прибывших туда 11 апреля 2020 г. (см. сообщение от 20.04.2020 г.)
** Дополнение к информации
Документ переданный в нотариальное управление имеет статус "elenco civile" (цивильный лист) .Это означает что документ касается либо раздела имущества, либо прав дарения, либо добровольной переуступки прав собственности. В любом случае речь не идет о купле-продаже. "
Человека в маске не так просто узнать.
...
Ну, як що людина каже правильні речі, то воно правильно, хто б це не сказав.
Мама:
- Oн, вылитый профессор! Смотрите, какой умный у него взгляд!
Бабушка:
- Он точно будущий президент: весь обделался, а как гордо держит голову!"
У родині канібалів вмерло дитя.... Сумно, зате смачно!
///
Зеленский заиграл на рояле тревожное стаккато. Началась рукожопая драка. В общей свалке никто и не заметил, как "Тесла" окончательно догорела и, мигнув на прощанье последним язычком огня, потухла. Улица Юности погрузилась во тьму.
Скрытно следившая за происходящим из парка Победы Ленка, удовлетворенно хмыкнув, выбросила в кусты пахнущую бензином канистру, спички и брезентовую накидку с капюшоном, вытерла испачканное сажей лицо антибактериальной салфеткой и бесшумно растворилась во мраке. Она шла к дому Мендель.
Василий Рыбников,
Такое впечатление, что начисто вычеркнула его из своей жизни.
Привет пелотке из ОП.
ну, панимаем, панимаем.