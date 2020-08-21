Адвокат Тихановской подал в Верховный суд Беларуси жалобу о признании выборов недействительными, - штаб
Адвокат Максим Знак, представляющий интересы экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, подал в Верховный суд жалобу о признании выборов 9 августа недействительными.
Об этом сообщили в объединенном штабе белорусской оппозиции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Жалоба подана. Решение о начале производства будет в течение 3 дней", - сообщили в штабе.
Накануне экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая также подала в Верховный суд жалобу на признание недействительными выборы президента.
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Ранее все кандидаты в президенты, за исключением Александра Лукашенко, подали в ЦИК жалобы на итоги выборов. ЦИК отклонил все жалобы.
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Ещё раз хочу поздравить всех полезных идиотов.
Беляки готовы тянуть лямку украинского народа и быть готовым выносить предателя с ап.
Бяларусы будут плакать за лукашенко, когда нажрутся *******, который несет худшая версия демократии с системой выборов 5 и 5.Когда кацапы будут убивать всех нормальных кандидатов, а придется выбирать между коррупционером и между предателем. Долги будут расти как на дрожжах, потому что такому дураку как зе лень заниматься производственными цепочками, если легче взять кредит и просрать его. Легче продать землю и просрать это. Легче продать предприятия под видом приватизации и ПРОЪ СРАТЬ ВСЕ.
Но вернуть такого как лукашенко будет УЖЕ НЕВОЗМОЖНО. Который в бр везде навел порядок - ВЕЗДЕ.
ТАкому как шут-дурак-предатель легче продать белорусь, чем сопротивляться нападкам кацапов.И предатель-дурак будет со всех сил стараться чтобы вас предать и обмануть. Легче срезать завод как залк или львовский автобусный, потому что так хочется конкурентам или кацапам.
Скоро у вас появятся такие как коломойшей - они с вас ВЫЖМУТ ВСЕ СОКИ.Госдуджет будет работать на них. Госчета будут неофициально их. БАнки будут создаваться для того чтобы высасывать бюджет. Воры в кормушку будут на смерть драться.Шанса с такими урками без понятия что делается у пересичных леваков не будет.
КГБ будет первым по рейдерству, по продаже запчастей белорусов, первым по воровству любого предприятия, которое еще дышет. Туда попрут предатель на предателе.
Плачьте белорусы, потому что лучше что у вас было уже позади. ВАС ЖДЕТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТУНЕЛЬ ******* без света в конце.Скоро у вас денег не будет даже на калашникова, который скоро сгниет, чтобы защитить себя от агрессора. А под руцким дураком будет ЕЩЕ ХУЖЕ, возможно голодоморы, гулаги, вертухаи и тп, что они лучше всего и умеют.
Вызовы будут такие, что вам телят зажмут податями так, что единственным выходом будет съЪбаться убежать с этого пиЪтеца куданибудь на запад.
С удивлением заметите что у вас предатель на предателе предателем поганяет. Всем все поъй.
Вы устали.Все верно.
Хотите невозможного конца? Вы его получите.
ПИЪтетс вам. АМИНЬ.