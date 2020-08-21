Адвокат Тихановской подал в Верховный суд Беларуси жалобу о признании выборов недействительными, - штаб

Адвокат Максим Знак, представляющий интересы экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, подал в Верховный суд жалобу о признании выборов 9 августа недействительными.

Об этом сообщили в объединенном штабе белорусской оппозиции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Жалоба подана. Решение о начале производства будет в течение 3 дней", - сообщили в штабе.

Накануне экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая также подала в Верховный суд жалобу на признание недействительными выборы президента.

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Ранее все кандидаты в президенты, за исключением Александра Лукашенко, подали в ЦИК жалобы на итоги выборов. ЦИК отклонил все жалобы.