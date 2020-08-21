На Черниговщине двое дневальных украли из хранилища части имущества на 38 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО
На Черниговщине двое военнослужащих украли со склада воинской части имущества на 38 тыс. грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Установлено, что 5 августа, двое солдат ВСУ, будучи дневальными парка воинской части, дислоцированной в Черниговской области, проникли в хранилище откуда похитили военное и другое имущество на общую сумму более 38 тыс. грн.
Воры воспользовались тем, что имели беспрепятственный доступ к территории и имуществу парка.
21 августа обоим военнослужащим сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 410 УК Украины - "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества, совершенные военным служебным лицом со злоупотреблением служебным положением, или повторно или по предварительному сговору группой лиц, или причинившие существенный вред, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения "и ч. 3 ст. 185 УК Украины - "кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему".
Принятыми мерами обеспечен возврат похищенного имущества в воинскую часть.
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Так що ти ризикуєш схомячити протухлого гімна.
то ети да лузери
а если серьезно - крысы!
Для тех кто в курсе...Все кражи с военных складов производятся через двери...