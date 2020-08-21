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Новости Агрессия России против Украины
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На Черниговщине двое дневальных украли из хранилища части имущества на 38 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

На Черниговщине двое военнослужащих украли со склада воинской части имущества на 38 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

На Черниговщине двое дневальных украли из хранилища части имущества на 38 тыс. грн, - военная прокуратура 01

Установлено, что 5 августа, двое солдат ВСУ, будучи дневальными парка воинской части, дислоцированной в Черниговской области, проникли в хранилище откуда похитили военное и другое имущество на общую сумму более 38 тыс. грн.

Воры воспользовались тем, что имели беспрепятственный доступ к территории и имуществу парка.

На Черниговщине двое дневальных украли из хранилища части имущества на 38 тыс. грн, - военная прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащему грозит до 6 лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании базы боеприпасов на Виннитчине, - прокуратура

На Черниговщине двое дневальных украли из хранилища части имущества на 38 тыс. грн, - военная прокуратура 03

21 августа обоим военнослужащим сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 410 УК Украины - "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества, совершенные военным служебным лицом со злоупотреблением служебным положением, или повторно или по предварительному сговору группой лиц, или причинившие существенный вред, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения "и ч. 3 ст. 185 УК Украины - "кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему".

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Принятыми мерами обеспечен возврат похищенного имущества в воинскую часть.

Автор: 

армия (8490) воровство (662) оборона (5194) Черниговщина (1485) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
+6
Два бронежилета, две каски, два акума и 30 литров соляры... Отправить на повышение квалификации к свынарчукам, чтобы не позорились.
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21.08.2020 18:42
+5
150 тыс. тонн зерна из Держрезерва нашли уже, бААрцы с свинарчуками?
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21.08.2020 19:18
+4
З Свинарчуками, ваші вже обісрались.
Так що ти ризикуєш схомячити протухлого гімна.
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21.08.2020 18:49
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Правила форума Совет форумчан
Армія повинна бути повністю контрактна.
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21.08.2020 18:41 Ответить
Ты уверен, что это были срочники?????
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21.08.2020 18:47 Ответить
https://censor.net/user/471295 А ви впевнені.що це контрактники?
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21.08.2020 19:52 Ответить
Два бронежилета, две каски, два акума и 30 литров соляры... Отправить на повышение квалификации к свынарчукам, чтобы не позорились.
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21.08.2020 18:42 Ответить
На олимпийские игры. Это все тяжелое и соляры поболее будет.
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21.08.2020 18:48 Ответить
З Свинарчуками, ваші вже обісрались.
Так що ти ризикуєш схомячити протухлого гімна.
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21.08.2020 18:49 Ответить
150 тыс. тонн зерна из Держрезерва нашли уже, бААрцы с свинарчуками?
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21.08.2020 19:18 Ответить
ну да посравнению с зеленским которий из привата 3 лярдов баксов украл

то ети да лузери
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21.08.2020 19:37 Ответить
Крепкие пацаны! Вы знаете, сколько весит такой аккумулятор?
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21.08.2020 18:47 Ответить
Похоже началось очернение армии
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21.08.2020 18:52 Ответить
У двох в самий раз
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21.08.2020 20:31 Ответить
та шо пристали... они на фронт драпануть собирались... нашим подсобить...а то война кончается а они еще перемирия не видели...
а если серьезно - крысы!
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21.08.2020 18:48 Ответить
Під час війни розцінюю подібні дії як диверсію .
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21.08.2020 18:49 Ответить
Дисбата на год хватит приучить их к бескорыстию.Но по суду!
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21.08.2020 18:54 Ответить
Норм подневалили.
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21.08.2020 19:00 Ответить
Не виноваты пацаны, в ссср все поголовно были воры, а пацанам это досталось от родителей, в генах заложено.
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21.08.2020 19:00 Ответить
А Вы шо воруете?
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21.08.2020 19:19 Ответить
Типичные советские "несуны"... Точно по фразе о ворах-несунах советского комика Райкина: "Кто, что охраняет, то и имеет..."
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04.01.2021 23:22 Ответить
Вот это прапору начальнику хранилища подфортило....
Для тех кто в курсе...Все кражи с военных складов производятся через двери...
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21.08.2020 19:22 Ответить
На Черниговщине двое дневальных украли из хранилища части имущества на 38 тыс. грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2846
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21.08.2020 19:24 Ответить
В 91-ом я это мог загнать за 3 литра самогона, 2 банки тушёнки и буханку хлеба 😅
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21.08.2020 19:26 Ответить
3 литра смаги стоили - тельник)))
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21.08.2020 19:44 Ответить
 
 