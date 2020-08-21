Департаменты здравоохранения в регионах должны за два дня наладить работу горячих линий, - Степанов

Департаменты здравоохранения Украины имеют два дня для налаживания эффективной работы горячих линий на местах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Максима Степанова, об этом заявил министр по итогам селекторного совещания с регионами.

"Вопрос держу на личном контроле. Ведь ситуация, когда пациента с симптомами COVID-19 направляют в частную клинику на тест (вместо того, чтобы направить к человеку бесплатную мобильную бригаду специалистов) или по ошибке дают ему номер детективного агентства (вместо лаборатории)... Это только звучит смешно. А по факту такие истории неприемлемы!", - написал Степанов.

Руководители департаментов здравоохранения получили поручения учесть все проблемные моменты и срочно их исправить.

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