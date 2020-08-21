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Новости Коронавирус и карантин
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Департаменты здравоохранения в регионах должны за два дня наладить работу горячих линий, - Степанов

Департаменты здравоохранения в регионах должны за два дня наладить работу горячих линий, - Степанов

Департаменты здравоохранения Украины имеют два дня для налаживания эффективной работы горячих линий на местах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук  Максима Степанова, об этом заявил министр по итогам селекторного совещания с регионами.

"Вопрос держу на личном контроле. Ведь ситуация, когда пациента с симптомами COVID-19 направляют в частную клинику на тест (вместо того, чтобы направить к человеку бесплатную мобильную бригаду специалистов) или по ошибке дают ему номер детективного агентства (вместо лаборатории)... Это только звучит смешно. А по факту такие истории неприемлемы!", - написал Степанов.

Руководители департаментов здравоохранения получили поручения учесть все проблемные моменты и срочно их исправить.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
карантинні гроші вже розікрали.
а це чималі кошти.
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21.08.2020 18:42
+4
А медалі за сприяння короновірусу Степанову не дали.🥴
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21.08.2020 18:41
+3
Героя України сцикло йому присвоїть.
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21.08.2020 18:43
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А медалі за сприяння короновірусу Степанову не дали.🥴
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21.08.2020 18:41 Ответить
Героя України сцикло йому присвоїть.
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21.08.2020 18:43 Ответить
І дворянський тітул, типу ваше сіятєльство, граф короновірусний...
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21.08.2020 18:48 Ответить
шел пятый месяц карантинных мероприятий...
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21.08.2020 18:41 Ответить
карантинні гроші вже розікрали.
а це чималі кошти.
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21.08.2020 18:42 Ответить
У нас оказывается до сих пор горячей линии нет, кроме как в Киеве. Спасибо мэрии........... Конец августа на дворе. Может мэрам всех городов нужно по голове настучать на ринге?
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21.08.2020 18:48 Ответить
А в Києві Верещучка завішала весь Київ своїми бігмордами.
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21.08.2020 18:49 Ответить
Не думаю, что киевляне захотят сменить Кличко.
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21.08.2020 19:32 Ответить
Степанов -- крупный специалист в медицине.
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21.08.2020 18:50 Ответить
Я прочитав, як "шут Степанов -- крупный специалист в медицине"🥴
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21.08.2020 18:55 Ответить
Ну как-то так.
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21.08.2020 19:16 Ответить
Полгода горячая линия не нужна была..а теперь снеслись...за два дня..срочно...
Зеленое стадо в своем репертуаре...клоунском....
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21.08.2020 19:15 Ответить
А шо горячая линия лечит короновирус Вопрос где МОЗ и МВД и чем они занимаются Особенный вопрос к Авакову когда начнут штрафовать особо одаренных в транспорте нет не предпринимателей ни супермаркеты а тех дебилов которые не считают нужным одевать маску и тех которые одевают маску с высунутым носом
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21.08.2020 19:34 Ответить
Департаменты здравоохранения лучше отлаживают выделения денег на точечный ремонт и настойчиво рекомендуют кому следует его поручить, а также изобретают разнообразную отчётность.
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21.08.2020 20:27 Ответить
 
 