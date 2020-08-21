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Новости Революция в Беларуси
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Поставившиего песню "Перемен" на провластном концерте в Минске звукорежиссера Соколовского опять задержали (обновлено)

Поставившиего песню

Звукорежиссера Влада Соколовского, который поставил на провластном концерте в Минске песню Цоя "Перемен" и провел 10 дней за решеткой, вновь задержали.

О своем задержании Соколовский успел сообщить родственникам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

Он сказал, что его везут а улицу Городской Вал, где находится центральный аппарат МВД.

По словам адвоката Соколовского Михаил Боднарчука, причина задержания неизвестна. Адвоката к Соколовскому не пускают.

Информацию о задержании звукорежиссера подтвердил его коллега Кирилл Галанов, который также получил десять суток административного ареста за песню "Перемен".

Читайте на Цензор.НЕТ: Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ

"В 16.20 мы разговаривали с Владом по телефону. Он рассказал, что на завтра его вызывают в МВД, спрашивал, связывались ли со мной. Я ответил, что мне никто не звонил, — рассказывает TUT.BY Кирилл Галанов. — Буквально через две минуты набрал Влада еще раз, он сказал: "Кирилл, мне звонят в дверь". И попросил связаться с адвокатом. Еще успел написать своей девушке: "Меня забрали"", - рассказал он.

Позднее стало известно, что Соколовского отпустили из милиции. Причина его задержания до сих пор неясна.

Напомним, Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на концерт, организованный властями, пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской.

7 августа Центральный районный суд Минска отправил Соколовского и Галанова на 10 суток под арест.

Автор: 

Беларусь (7886) задержание (6672)


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Топ комментарии
+9
Поки Бєларусь у 1989 році.
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21.08.2020 19:05
+7
Надо было Кукарачу ставить, до них не дошло бы.
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21.08.2020 19:03
+7
Біларусів закривають за москальскі пісні, скоро за "Дєнь Побєди" будуть строк давати.
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21.08.2020 19:13
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Надо было Кукарачу ставить, до них не дошло бы.
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21.08.2020 19:03 Ответить
не всі знають, що кукарача - це тарган
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21.08.2020 19:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9Zvd5Mbdqkg
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21.08.2020 19:55 Ответить
Поки Бєларусь у 1989 році.
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21.08.2020 19:05 Ответить
в них немає своїх Гринджол
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21.08.2020 19:10 Ответить
змушують поставити пісню "Пєрємєн НЄ трєбуют наши сєрдца"
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21.08.2020 19:08 Ответить
А у нас зерємєн трєбують наші серця.🐸
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21.08.2020 19:17 Ответить
Как смешно) детский сад просто.
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21.08.2020 20:05 Ответить
Та там ще гірше, ніж в раші та пів.кореї, цар зовсім здвинувся.
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21.08.2020 19:13 Ответить
Біларусів закривають за москальскі пісні, скоро за "Дєнь Побєди" будуть строк давати.
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21.08.2020 19:13 Ответить
Звичайно, бо дєнь побєди Порохом пропах!
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21.08.2020 19:15 Ответить
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21.08.2020 19:57 Ответить
якби ти не був зебілом, то розумів би, що справа не в Тихановській
а в принципі
до того ж ***** дуже дратує повалення тиранів
а коли в ***** підгоряє - це пєстня
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21.08.2020 19:16 Ответить
Тихановская и есть проект Кремля. Але лузерам горить повалення режиму .. Хоч десь щось відбудеться
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21.08.2020 19:18 Ответить
а пох, хто вона
за неї, а не за таргана проголосувала більшість
а зеботам треба ************ відробляти, обсираючи НВР
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21.08.2020 19:21 Ответить
я мало не всцявсь, як ти гостровумно (не дотепно) стріли перевів
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21.08.2020 19:25 Ответить
Если Тихановская -- проект Кремля, то Кремль самоубийца.
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21.08.2020 19:28 Ответить
Поставившиего песню "Перемен" на провластном концерте в Минске звукорежиссера Соколовского опять задержали - Цензор.НЕТ 9227
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21.08.2020 19:14 Ответить
Слыхал ,что бывают актеры одной роли,а тут ...звукорежесер одной песни.Амплуа...Или Бацька русофоб по части русскага рока?"Херурга" вызывайте,он "пролечит".
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21.08.2020 19:14 Ответить
Поставившиего песню "Перемен" на провластном концерте в Минске звукорежиссера Соколовского опять задержали - Цензор.НЕТ 2072
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21.08.2020 19:15 Ответить
Вот так по одному и пересажают... А вы, дурачки, и дальше ходите с шариками и обнимашки с ними устраивайте...
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21.08.2020 19:19 Ответить
Шахтеров с Украины заберет лука вместо бастующих своих,вот гныда,бяда...
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21.08.2020 19:20 Ответить
СССР полным ходом.
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21.08.2020 19:20 Ответить
В СССР, на минуточку, Цой снялся в 2-х фильмах
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21.08.2020 19:34 Ответить
И в первом именно с песней "Перемен" . Вот такой был ужасный Совок.
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21.08.2020 19:35 Ответить
Во второй половине 80-х в совке происходило много протеворечивых вещей. Совок утрачивал контроль над обществом. А в 60-х Цоя вполне могли о посадить.
Я согласен, что Лукашенко переплюнул совок 80-х.
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21.08.2020 19:43 Ответить
А в Испании времён инквизиции могли и сжечь Любая система развивается.
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21.08.2020 19:45 Ответить
Да. Но это не отменяет преследования тех, кто отличается музыкой, которую они слушают, стрижками, и, упаси Господи, убеждениями.
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21.08.2020 19:39 Ответить
Отменяет. В конце 80-х уже было всем пофик.
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21.08.2020 19:44 Ответить
ЧТО ТАКОЕ ШУТ-ДУРАК-ПРЕДАТЕЛЬ ЗА ПРЕЗИДЕНТА.
Беляки готовы тянуть лямку украинского народа и быть готовым выносить предателя с ап.
Бяларусы будут плакать за лукашенко, когда нажрутся *******, который несет худшая версия демократии с системой выборов 5 и 5.Когда кацапы будут убивать всех нормальных кандидатов, а придется выбирать между коррупционером и между предателем. Долги будут расти как на дрожжах, потому что такому дураку как зе лень заниматься производственными цепочками, если легче взять кредит и просрать его. Легче продать землю и просрать это. Легче продать предприятия под видом приватизации и ПРОЪ СРАТЬ ВСЕ.
Но вернуть такого как лукашенко будет УЖЕ НЕВОЗМОЖНО. Который в бр везде навел порядок - ВЕЗДЕ.
ТАкому как шут-дурак-предатель легче продать белорусь, чем сопротивляться нападкам кацапов.И предатель-дурак будет со всех сил стараться чтобы вас предать и обмануть. Легче срезать завод как залк или львовский автобусный, потому что так хочется конкурентам или кацапам.
Скоро у вас появятся такие как коломойшей - они с вас ВЫЖМУТ ВСЕ СОКИ.Госдуджет будет работать на них. Госчета будут неофициально их. БАнки будут создаваться для того чтобы высасывать бюджет. Воры в кормушку будут на смерть драться.Шанса с такими урками без понятия что делается у пересичных леваков не будет.
КГБ будет первым по рейдерству, по продаже запчастей белорусов, первым по воровству любого предприятия, которое еще дышет. Туда попрут предатель на предателе.
Плачьте белорусы, потому что лучше что у вас было уже позади. ВАС ЖДЕТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТУНЕЛЬ ******* без света в конце.Скоро у вас денег не будет даже на калашникова, который скоро сгниет, чтобы защитить себя от агрессора. А под руцким дураком будет ЕЩЕ ХУЖЕ, возможно голодоморы, гулаги, вертухаи и тп, что они лучше всего и умеют.
Вызовы будут такие, что вам телят зажмут податями так, что единственным выходом будет съЪбаться убежать с этого пиЪтеца куданибудь на запад.
С удивлением заметите что у вас предатель на предателе предателем поганяет. Всем все поъй.
Вы устали.Все верно.
Хотите невозможного конца? Вы его получите.
ПИЪтетс вам. АМИНЬ.
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21.08.2020 22:06 Ответить
Дядя ты дурак? Я не беларус.
А то что ты описываешь случиться может. Но разве не Лукашенко к этому привел?
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21.08.2020 22:16 Ответить
Прокуратура Беларусии возбудила уголовное дело о захвате власти. Прошу всех кто что-знает об участии в этом Лукашенка сообщить в прокуратуру.
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21.08.2020 19:21 Ответить
По крайней мере, возжелавший перемен, их и получил.
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21.08.2020 19:58 Ответить
Надеюсь, он взял с собой цветы чтобы подарить тюремщикам?
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21.08.2020 20:07 Ответить
Надо было ставить песню "Я весёлый таракан".
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21.08.2020 20:37 Ответить
 
 