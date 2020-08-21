Поставившиего песню "Перемен" на провластном концерте в Минске звукорежиссера Соколовского опять задержали (обновлено)

Звукорежиссера Влада Соколовского, который поставил на провластном концерте в Минске песню Цоя "Перемен" и провел 10 дней за решеткой, вновь задержали.

О своем задержании Соколовский успел сообщить родственникам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

Он сказал, что его везут а улицу Городской Вал, где находится центральный аппарат МВД.

По словам адвоката Соколовского Михаил Боднарчука, причина задержания неизвестна. Адвоката к Соколовскому не пускают.

Информацию о задержании звукорежиссера подтвердил его коллега Кирилл Галанов, который также получил десять суток административного ареста за песню "Перемен".

Читайте на Цензор.НЕТ: Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ

"В 16.20 мы разговаривали с Владом по телефону. Он рассказал, что на завтра его вызывают в МВД, спрашивал, связывались ли со мной. Я ответил, что мне никто не звонил, — рассказывает TUT.BY Кирилл Галанов. — Буквально через две минуты набрал Влада еще раз, он сказал: "Кирилл, мне звонят в дверь". И попросил связаться с адвокатом. Еще успел написать своей девушке: "Меня забрали"", - рассказал он.

Позднее стало известно, что Соколовского отпустили из милиции. Причина его задержания до сих пор неясна.

Напомним, Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на концерт, организованный властями, пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской.

7 августа Центральный районный суд Минска отправил Соколовского и Галанова на 10 суток под арест.