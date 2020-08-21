Поставившиего песню "Перемен" на провластном концерте в Минске звукорежиссера Соколовского опять задержали (обновлено)
Звукорежиссера Влада Соколовского, который поставил на провластном концерте в Минске песню Цоя "Перемен" и провел 10 дней за решеткой, вновь задержали.
О своем задержании Соколовский успел сообщить родственникам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.
Он сказал, что его везут а улицу Городской Вал, где находится центральный аппарат МВД.
По словам адвоката Соколовского Михаил Боднарчука, причина задержания неизвестна. Адвоката к Соколовскому не пускают.
Информацию о задержании звукорежиссера подтвердил его коллега Кирилл Галанов, который также получил десять суток административного ареста за песню "Перемен".
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"В 16.20 мы разговаривали с Владом по телефону. Он рассказал, что на завтра его вызывают в МВД, спрашивал, связывались ли со мной. Я ответил, что мне никто не звонил, — рассказывает TUT.BY Кирилл Галанов. — Буквально через две минуты набрал Влада еще раз, он сказал: "Кирилл, мне звонят в дверь". И попросил связаться с адвокатом. Еще успел написать своей девушке: "Меня забрали"", - рассказал он.
Позднее стало известно, что Соколовского отпустили из милиции. Причина его задержания до сих пор неясна.
Напомним, Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на концерт, организованный властями, пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской.
7 августа Центральный районный суд Минска отправил Соколовского и Галанова на 10 суток под арест.
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а в принципі
до того ж ***** дуже дратує повалення тиранів
а коли в ***** підгоряє - це пєстня
за неї, а не за таргана проголосувала більшість
а зеботам треба ************ відробляти, обсираючи НВР
Я согласен, что Лукашенко переплюнул совок 80-х.
Беляки готовы тянуть лямку украинского народа и быть готовым выносить предателя с ап.
Бяларусы будут плакать за лукашенко, когда нажрутся *******, который несет худшая версия демократии с системой выборов 5 и 5.Когда кацапы будут убивать всех нормальных кандидатов, а придется выбирать между коррупционером и между предателем. Долги будут расти как на дрожжах, потому что такому дураку как зе лень заниматься производственными цепочками, если легче взять кредит и просрать его. Легче продать землю и просрать это. Легче продать предприятия под видом приватизации и ПРОЪ СРАТЬ ВСЕ.
Но вернуть такого как лукашенко будет УЖЕ НЕВОЗМОЖНО. Который в бр везде навел порядок - ВЕЗДЕ.
ТАкому как шут-дурак-предатель легче продать белорусь, чем сопротивляться нападкам кацапов.И предатель-дурак будет со всех сил стараться чтобы вас предать и обмануть. Легче срезать завод как залк или львовский автобусный, потому что так хочется конкурентам или кацапам.
Скоро у вас появятся такие как коломойшей - они с вас ВЫЖМУТ ВСЕ СОКИ.Госдуджет будет работать на них. Госчета будут неофициально их. БАнки будут создаваться для того чтобы высасывать бюджет. Воры в кормушку будут на смерть драться.Шанса с такими урками без понятия что делается у пересичных леваков не будет.
КГБ будет первым по рейдерству, по продаже запчастей белорусов, первым по воровству любого предприятия, которое еще дышет. Туда попрут предатель на предателе.
Плачьте белорусы, потому что лучше что у вас было уже позади. ВАС ЖДЕТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТУНЕЛЬ ******* без света в конце.Скоро у вас денег не будет даже на калашникова, который скоро сгниет, чтобы защитить себя от агрессора. А под руцким дураком будет ЕЩЕ ХУЖЕ, возможно голодоморы, гулаги, вертухаи и тп, что они лучше всего и умеют.
Вызовы будут такие, что вам телят зажмут податями так, что единственным выходом будет съЪбаться убежать с этого пиЪтеца куданибудь на запад.
С удивлением заметите что у вас предатель на предателе предателем поганяет. Всем все поъй.
Вы устали.Все верно.
Хотите невозможного конца? Вы его получите.
ПИЪтетс вам. АМИНЬ.
А то что ты описываешь случиться может. Но разве не Лукашенко к этому привел?