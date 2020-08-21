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"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях

В продолжении дискуссии между президентом В.Зеленским и Комитетом избирателей Украины, общественная организация напомнила Главе государства о его конституционных полномочия, в которые не входит строительство мостов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке КИУ.

В заявлении отмечается: "Почему КВУ не строит мосты. Так  Президент Украины В. Зеленский отреагировал на заявление Комитета избирателей Украины о том, что глава государства фактически использует рабочие поездки для агитации за "Слугу народа".

"Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, не делали ... Пусть" Комитет "построит этот мост вместо меня ...", - заявил Зеленский в комментарии радио Свобода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать. ФОТОрепортаж

Учитывая это, считаем нужным напомнить, что Комитет избирателей Украины - это независимая беспартийная общественная организация, которая 25 лет своей деятельности следит за выборами в Украине, разрабатывает проекты решений по улучшению избирательного законодательства, проводит мониторинг работы парламента и народных депутатов Украины, готовит аналитические продукты по деятельности политических партий в Украине и работы органов местного самоуправления.

Представители КИУ регулярно работают на украинских выборах в качестве наблюдателей, членов избирательных комиссий, тренеров по избирательному законодательству, предоставляют консультации органам государственной власти и разрабатывают просветительские материалы для избирателей.

Но мосты в КИУ не строят. Строительство мостов не относится к компетенции общественных организаций точно так же, как относится к полномочиям Президента Украины, четко определенных в ст. 106 Конституции Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ. ВИДЕО

Считаем, что в ходе предстоящих местных выборов вопрос разграничения деятельности органов государственной власти и деятельности политических партий и кандидатов должен стать одним из ключевых. Использование админресурса является недопустимым и не будет способствовать доверию к результатам выборов.

Именно поэтому представителям властной команды не стоит искать лазейки в законодательстве (которых действительно хватает) для того, чтобы заниматься скрытой агитацией, а стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых государственных обязанностей. Без агитации и пиара. Это куда больше приблизит жизни в Украине со стандартами демократических государств, чем любая партийная символика на официальных мероприятиях Президента".

Автор: 

агитация (507) Зеленский (20185) КИУ (383)


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Топ комментарии
+40
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 6672
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21.08.2020 19:19
+39
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 3362
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21.08.2020 19:17
+33
Пусть" Комитет "построит этот мост вместо меня ...", - заявил Зеленский в комментарии радио Свобода

Ну не хамло?
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21.08.2020 19:18
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"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 3362
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21.08.2020 19:17 Ответить
Ооооо!!! Воно і памперсом прикрило "шмигалюньку" рояльного...
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21.08.2020 19:32 Ответить
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 6786
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21.08.2020 19:59 Ответить
Пусть" Комитет "построит этот мост вместо меня ...", - заявил Зеленский в комментарии радио Свобода

Ну не хамло?
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21.08.2020 19:18 Ответить
Шо воно принимает, если мания Мостостроителя
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21.08.2020 19:24 Ответить
я читав про цю заяву, але думав що фейк. Воно реально таке несло....
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21.08.2020 19:25 Ответить
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 4337
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21.08.2020 19:29 Ответить
Если он перед этим дал волшебный пендель, то это не пиар, а славный итог.
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22.08.2020 12:22 Ответить
ну шо вы истинно скромный мальчик... от слова дурак падает в обморок.... а что можно сказать еще до выборов я такое и предполагал пытался пояснить сторонникам парня с народу увы.. как об стенку горохом... не верили зелебобики ох не верили да и сегодня еще треть дебилов не верят.... такие даже будет конец света будут орать не верим то все Порох поделал а Бубочка невиноватый....
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21.08.2020 19:37 Ответить
Воно реально ПІАРаст-пісюніст з паралельної реальності.
Реклама політичної сили (в цьому випадку "сосен народу") державною особою за державний кошт - то, як мінімум, перевищення службових повноважень!
Хоча це недолуге опудало вже стіки законів порушило, що має молитися на долю Чаушесків!
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21.08.2020 19:43 Ответить
Осел у нас и швец и жнец..и на дуде игрец...и мосты и дороги...а даже хером на рояле.... поганини мля...
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21.08.2020 19:18 Ответить
И не только. Еще и дорожник, и сантехник



"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 8835
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21.08.2020 19:28 Ответить
Ну, вы ж сами вешаете на него все проблемы в стране - вот он и пошёл в разнос.
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22.08.2020 12:23 Ответить
А розносити пошту його повноваження?
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21.08.2020 19:19 Ответить
шо вміє то те і робить. а ще наркоманські закладки вміє робити.
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21.08.2020 19:20 Ответить
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 6672
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21.08.2020 19:19 Ответить
бач як Петро набухався.. так ковбасить дєдушку
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21.08.2020 19:26 Ответить
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 7649
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21.08.2020 19:29 Ответить
це видно на нього так кока-кола впливає.
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21.08.2020 19:31 Ответить
Типичная реакция.

На мир в зенках у уйла.
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21.08.2020 20:25 Ответить
Случайно постоял за колоной Добкина-младшего?
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21.08.2020 20:31 Ответить
А що в ***** в дупі відеокамера встановлена?
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22.08.2020 08:56 Ответить
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 7291
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21.08.2020 19:46 Ответить
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 3732
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21.08.2020 19:20 Ответить
Це повивен читати і пом'ятатен кожен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ще раз наголошую кожен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Як що ти Людина.. не раб і не потвора!!!!
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21.08.2020 19:38 Ответить
А можна, будь ласка, замінити Житомир на Кривий Ріг ?
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21.08.2020 23:57 Ответить
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22.08.2020 00:08 Ответить
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 4783
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21.08.2020 19:25 Ответить
Так мост Петро строил. При бубочке там только перила покрасили)
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21.08.2020 19:27 Ответить
Чудо, строительство этого моста с 2017 возобновили. Первую очередь моста сдали еще до выборов. Вислюк как и на всем остальном прискакал на готовенькое попиариться.
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21.08.2020 19:28 Ответить
Пусть" Комитет "построит этот мост вместо меня ...", - заявил Зеленский
а-ха))) есть диагноз для пациента?
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21.08.2020 19:21 Ответить
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 9304
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21.08.2020 19:21 Ответить
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 2859

...
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21.08.2020 19:24 Ответить
В українській мові не має слова "робимо"...
Бо це нашталт ...ХОДЕ...РОБЕ...СПЕ...
Є лово працюємо... Але це ж не до Зелюгідного пейса.
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21.08.2020 19:42 Ответить
"Працювати" і "робити" - українські слова. Тіко вони мають відмінні значення від "московского нарєчія Вєлікорусского язьіка" (як писав Даль).
Фразу "що ти зараз робиш" ну ніяк не можна сказати "що ти зараз працюєш", а от "ЧИМ ти зараз працюєш" - то саме для найвеличнішого!
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21.08.2020 19:49 Ответить
Тобто за Далем "наш начвелийшнич... ХОДЕ...РОБЕ... СПЕ... *******... і після чого ПІДЛІТАЄ... ЛІТАЄ.... ЄЄЄ...ЄЄ...Є.
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21.08.2020 20:24 Ответить
Діалекти та особливості мовлення залежать від регіону, як і у будь-якої мови, а "нарєчіє" (чи "язьік") є відмінністю від мови та її діалектів, бо має свої ідіоми та тлумачення слів. Для діалекту "Зараз" і "Зара" - одне й те саме, для "московского нарєчія" - то незрозумілі слова.
А для найвеличнішого... Слухаючи те, що воно белькоче "експромтом" (без завченого напередодні тексту чи папірця) в мене складається враження, що він не знає а ні мови, а ні язьіка, а ні ленгвіча
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21.08.2020 20:58 Ответить
а виписать пігулок мерам може ?
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21.08.2020 19:22 Ответить
Нет, читайте конституцию. Выписать может только пару дорожек кокса.
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21.08.2020 19:24 Ответить
Жаль, что он ее не читал...
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21.08.2020 19:35 Ответить
я читав, про кокс там жодного слова. Мабудь ти кацапе свою конституцію читав, там можливо є щось про кокс.
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21.08.2020 19:47 Ответить
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 2415
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21.08.2020 19:27 Ответить
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 7259
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21.08.2020 19:29 Ответить
😂
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21.08.2020 20:19 Ответить
"построит этот мост вместо меня ..."Источник: https://censor.net/n3215254

поц, вы нихрена не построили до сих пор - даже не начинали
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21.08.2020 19:30 Ответить
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 2317
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21.08.2020 19:34 Ответить
А доставку - в ОПі... Думаю Петро Олексійович (хто б це не був) не образиться, коли йому піцу привезе д'Єрмак чи навіть сам найвеличніший!
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21.08.2020 19:52 Ответить
Та ж він не образливий - того шикаладу стільки навозив. Чи то пак, понавожував.
А народ виявився таким невдячним...
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21.08.2020 23:04 Ответить
"піцу" - це "поц" україньською... піц... нащо Петрові ось ций зелений піц?
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21.08.2020 20:28 Ответить
А європицю солідарно замовити не хочете - ЄС не доставляє?
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21.08.2020 23:07 Ответить
Подарите кто-нибудь самовлюбленному узурпатору Конституцию Украины!
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21.08.2020 19:37 Ответить
Так уже ж дарували.
Ще минулого року.
Дитячу, по-моєму, в картинках.
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22.08.2020 00:00 Ответить
Коли у Дніпрі пиво з Богданом пив на набережній? Недалеко від лікарні Мечнікова, де поранені воїни лежать...
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22.08.2020 12:43 Ответить
Приглашает Путин Зеленского в гости! Пир горой! Зеленский спрашивает
-Владимир Влалдимирович а за какие деньги банкет?
Путин подводит Зеленского к окну.
-Видишь там в далеке мост?
-Да
-Ну вот он стоит 100 миллионов лохам избирателям сказали что 300 вот за эти деньги и бухаем
Приезжает Путин в гости к Зеленскому. Прир ещё в раз 5 дороже чем у Путина
-За какие денги бухаем гер Зеленский?
Подводит Зеленский Путина к окну
-Владимир Владимирович видите мост?
-Нет
-Вот за эти деньги!
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21.08.2020 19:47 Ответить
Дайте цьому юрЬІсту-наркоману почитати Конституцію! І заберіть від нього галюциногени - бо його життя в паралельній реальності вбиває Україну
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21.08.2020 19:39 Ответить
А шо - строітєльством мостов тепрер займається комітєт якихось ізбіратєлєй?
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21.08.2020 19:42 Ответить
Зеленский поигрался с мячом, Зеленский поигрался с огурцом, Зеленский поигрался с почтой, Зеленский взял отпуск.

Министр обороны Великобритании Robert Ben Lobban Wallace побывал в гостях своих военных спецназначенцев в Мариуполе, прогулялся на передовой в р-не Широкино и тихо что то обсуждает с хорошим человеком в посольстве Великобритании.
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21.08.2020 19:45 Ответить
а чьто относітся к компєтєнціі прєпісдєнта? він же НІЧОГО не робе.
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21.08.2020 19:45 Ответить
НІЧОГО - патамушо ни в чём не компетентен
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21.08.2020 19:51 Ответить
надо запомнить
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21.08.2020 19:49 Ответить
Коли Зеленський будує мости розвозить пенсії!!!!!!!!!!!
Єрмак виконує функції резідента???????????
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21.08.2020 19:55 Ответить
Придумав для нього заняття, щоб той не плутався в ногах
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21.08.2020 20:25 Ответить
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 8262
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21.08.2020 20:08 Ответить
а кто виноват, что президент не выполняет свои обязанности, а "строит"мосты, развоззит почту, за счет налогоплательщиков в командировке играет в мячик? Неужели "порохоботы"?
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21.08.2020 20:19 Ответить
Впервые в Украине кто-то сказал, что президент не во всё должен влазить. Обычно было наоборот - на президента вешали всех собак.
Понятно, что активисты сделали эту заяву не из любви к Зеленскому, просто хотели сами пиариться на строительстве дорог, а тут - занято!
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21.08.2020 20:09 Ответить
Для долбодятла еще раз: В конституционные обязанности президента не входит открытия мостов, дорог, разнос почты и т.п. Что не понятно?
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21.08.2020 20:12 Ответить
Для придурка объясню: я о том же и сказал в комменте, нужно только научиться читать.
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21.08.2020 20:17 Ответить
Да? Пишешь ты конечно замысловато. Хорошо, что сам себя понимаешь
У тебя первый и вторые абзацы в конфликте
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21.08.2020 20:24 Ответить
Это для шизофреников они в конфликте: второй абзац просто поясняет настоящие намерения комитета избирателей, то есть активистов.
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21.08.2020 20:28 Ответить
Ясно... Активисты хотели "построить" мост, но Вовочка их апиридил
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21.08.2020 20:30 Ответить
Комитет избирателей " пиатрится на строительстве дорог"?- зачем им пиариться? Тем более на мостах.Они не политики, не чиновники, к власти не рвутся. из бюджета не кормятся.

73% любителей"Слуг" и клоуна. ?Одна надежда, что что это умственное заболевание не генетическое.
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21.08.2020 20:33 Ответить
это карманная организация петра, ведь совсем случайно руководитель этой организации в прошлом стал депутатом бпп, вот случайно совпало.
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21.08.2020 21:05 Ответить
Какие активисты, читайте внимательно прежде чем комментировать.
Его за этот мост критиковал Комитет избирателей Украины, они никогда никаких мостов не строили и не собираются, они за чистотой выборов следят.
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22.08.2020 00:16 Ответить
Четко ответили........Молодцы.......
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21.08.2020 20:14 Ответить
Респект КВУ! Як шкодливого кота потовкли носом.
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21.08.2020 20:24 Ответить
а доставка почты?
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21.08.2020 20:27 Ответить
73% любителей"Слуг" и клоуна. Одна надежда, что что это умственное заболевание не генетическое.
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21.08.2020 20:34 Ответить
Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, не делали ... Пусть" Комитет "построит этот мост вместо меня ...", - заявил Зеленский Источник: https://censor.net.ua/n3215254 Цiкаво,а сiльки коштував його приiзд государству Украiна на яке вiн "работает"?
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21.08.2020 20:40 Ответить
Так і міст будують будівельники а не цей зелений г.ндон.Що ти там,чмо, зробило,арматуру в'язало,опалубку ставило,проект виготовив,на крані працював?Нахєра ти,чучело квартальне,взагалі біля того мосту.
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21.08.2020 21:19 Ответить
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях" - А уж фраза: "Я вами руководил, я отвечу за все" - прямо колом в горле стоит. А такая: "Мне не дорого мое место, дорого наше дело" - получается только по частям. - Жванецкий.
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21.08.2020 21:32 Ответить
Дело в том, что комуняка Зе вообще не знает обязанностей президеньа, он уже сегодня занимался футболом в кривом роге, он нашел себе нишу, дороги и мосты, это неплохие хоби, а по факту это стало его первоочередной и основной работой, и это правильно, он меньше лезет в политику и историю Украины, в чем он полный ноль, а было бы еще лучше, если бы он увлекся и вернулся в свой квартал, это его масштаб и его возможности.
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21.08.2020 21:34 Ответить
73/43%зебілів, ви за це чмо галасували і цю ганьбу забезпечили всі разом!
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21.08.2020 21:38 Ответить
Чого він не згадає, що ВВП в піке завалився? Чого не згадує за недобір доходів за півроку в об'ємі 300млрд гривень?
Мости, ***, воно строїть...
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21.08.2020 21:36 Ответить
Дефіцит Державного бюджету України наближається до 300 мільярів гривень - Шмигаль
Про це прем'єр повідомив під час інтерв'ю https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085133-smigal-zapevnae-so-diri-v-budzeti-nemae.html Укрінформу.

"Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближається до 300 мільярдів гривень, але цифра помірна для України та абсолютно посильна для бюджету. На сьогодні немає касового розриву. І ми чітко розуміємо джерела покриття такого дефіциту", - сказав Шмигаль.
За його словами, цього року ситуація складна і пов'язана з коронавірусом та економічною кризою.
Водночас Шмигаль запевнив, що ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП". "Ця сума погоджена з нашими міжнародними партнерами та кредиторами. Вона відносно невисока, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами, де дефіцит бюджету сягає навіть 10-14%", - зазначив прем'єр.
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21.08.2020 21:42 Ответить
https://prm.ua/koshel-pro-peredviborchu-agitatsiyu-zelenskogo-v-usomu-sviti-tse-nazivayetsya-politichnoyu-koruptsiyeyu/ "Зеленський під час робочих поїздок по містах України використовує адмінресурс для передвиборчої агітації за партію Слуга народу" - вчергове звинуватив Президента у політичній корупції чинний голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.
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21.08.2020 22:27 Ответить
***** ****** Зеленский ***** конченый
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21.08.2020 23:30 Ответить
Один Президент Украины уже самоустранился от выполнения своих обязанностей......живет на Мацкве сейчас.
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22.08.2020 01:02 Ответить
просто президент занимается не своими обязанностями, а агитацией своей партии перед выборами, чем грубо нарушает закон, что означает что он должен уйти.. тем более сам обещал, а нарушает законы каждый день
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23.08.2020 11:35 Ответить
 
 