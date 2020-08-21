"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях
В продолжении дискуссии между президентом В.Зеленским и Комитетом избирателей Украины, общественная организация напомнила Главе государства о его конституционных полномочия, в которые не входит строительство мостов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке КИУ.
В заявлении отмечается: "Почему КВУ не строит мосты. Так Президент Украины В. Зеленский отреагировал на заявление Комитета избирателей Украины о том, что глава государства фактически использует рабочие поездки для агитации за "Слугу народа".
"Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, не делали ... Пусть" Комитет "построит этот мост вместо меня ...", - заявил Зеленский в комментарии радио Свобода.
Учитывая это, считаем нужным напомнить, что Комитет избирателей Украины - это независимая беспартийная общественная организация, которая 25 лет своей деятельности следит за выборами в Украине, разрабатывает проекты решений по улучшению избирательного законодательства, проводит мониторинг работы парламента и народных депутатов Украины, готовит аналитические продукты по деятельности политических партий в Украине и работы органов местного самоуправления.
Представители КИУ регулярно работают на украинских выборах в качестве наблюдателей, членов избирательных комиссий, тренеров по избирательному законодательству, предоставляют консультации органам государственной власти и разрабатывают просветительские материалы для избирателей.
Но мосты в КИУ не строят. Строительство мостов не относится к компетенции общественных организаций точно так же, как относится к полномочиям Президента Украины, четко определенных в ст. 106 Конституции Украины.
Считаем, что в ходе предстоящих местных выборов вопрос разграничения деятельности органов государственной власти и деятельности политических партий и кандидатов должен стать одним из ключевых. Использование админресурса является недопустимым и не будет способствовать доверию к результатам выборов.
Именно поэтому представителям властной команды не стоит искать лазейки в законодательстве (которых действительно хватает) для того, чтобы заниматься скрытой агитацией, а стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых государственных обязанностей. Без агитации и пиара. Это куда больше приблизит жизни в Украине со стандартами демократических государств, чем любая партийная символика на официальных мероприятиях Президента".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну не хамло?
Реклама політичної сили (в цьому випадку "сосен народу") державною особою за державний кошт - то, як мінімум, перевищення службових повноважень!
Хоча це недолуге опудало вже стіки законів порушило, що має молитися на долю Чаушесків!
На мир в зенках у уйла.
Ще раз наголошую кожен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Як що ти Людина.. не раб і не потвора!!!!
а-ха))) есть диагноз для пациента?
...
Бо це нашталт ...ХОДЕ...РОБЕ...СПЕ...
Є лово працюємо... Але це ж не до Зелюгідного пейса.
Фразу "що ти зараз робиш" ну ніяк не можна сказати "що ти зараз працюєш", а от "ЧИМ ти зараз працюєш" - то саме для найвеличнішого!
А для найвеличнішого... Слухаючи те, що воно белькоче "експромтом" (без завченого напередодні тексту чи папірця) в мене складається враження, що він не знає а ні мови, а ні язьіка, а ні ленгвіча
поц, вы нихрена не построили до сих пор - даже не начинали
А народ виявився таким невдячним...
Ще минулого року.
Дитячу, по-моєму, в картинках.
-Владимир Влалдимирович а за какие деньги банкет?
Путин подводит Зеленского к окну.
-Видишь там в далеке мост?
-Да
-Ну вот он стоит 100 миллионов лохам избирателям сказали что 300 вот за эти деньги и бухаем
Приезжает Путин в гости к Зеленскому. Прир ещё в раз 5 дороже чем у Путина
-За какие денги бухаем гер Зеленский?
Подводит Зеленский Путина к окну
-Владимир Владимирович видите мост?
-Нет
-Вот за эти деньги!
Министр обороны Великобритании Robert Ben Lobban Wallace побывал в гостях своих военных спецназначенцев в Мариуполе, прогулялся на передовой в р-не Широкино и тихо что то обсуждает с хорошим человеком в посольстве Великобритании.
Єрмак виконує функції резідента???????????
Понятно, что активисты сделали эту заяву не из любви к Зеленскому, просто хотели сами пиариться на строительстве дорог, а тут - занято!
У тебя первый и вторые абзацы в конфликте
73% любителей"Слуг" и клоуна. ?Одна надежда, что что это умственное заболевание не генетическое.
Его за этот мост критиковал Комитет избирателей Украины, они никогда никаких мостов не строили и не собираются, они за чистотой выборов следят.
Мости, ***, воно строїть...
Про це прем'єр повідомив під час інтерв'ю https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085133-smigal-zapevnae-so-diri-v-budzeti-nemae.html Укрінформу.
"Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближається до 300 мільярдів гривень, але цифра помірна для України та абсолютно посильна для бюджету. На сьогодні немає касового розриву. І ми чітко розуміємо джерела покриття такого дефіциту", - сказав Шмигаль.
За його словами, цього року ситуація складна і пов'язана з коронавірусом та економічною кризою.
Водночас Шмигаль запевнив, що ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП". "Ця сума погоджена з нашими міжнародними партнерами та кредиторами. Вона відносно невисока, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами, де дефіцит бюджету сягає навіть 10-14%", - зазначив прем'єр.
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.