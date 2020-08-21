"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях

В продолжении дискуссии между президентом В.Зеленским и Комитетом избирателей Украины, общественная организация напомнила Главе государства о его конституционных полномочия, в которые не входит строительство мостов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке КИУ.

В заявлении отмечается: "Почему КВУ не строит мосты. Так Президент Украины В. Зеленский отреагировал на заявление Комитета избирателей Украины о том, что глава государства фактически использует рабочие поездки для агитации за "Слугу народа".

"Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, не делали ... Пусть" Комитет "построит этот мост вместо меня ...", - заявил Зеленский в комментарии радио Свобода.

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Учитывая это, считаем нужным напомнить, что Комитет избирателей Украины - это независимая беспартийная общественная организация, которая 25 лет своей деятельности следит за выборами в Украине, разрабатывает проекты решений по улучшению избирательного законодательства, проводит мониторинг работы парламента и народных депутатов Украины, готовит аналитические продукты по деятельности политических партий в Украине и работы органов местного самоуправления.

Представители КИУ регулярно работают на украинских выборах в качестве наблюдателей, членов избирательных комиссий, тренеров по избирательному законодательству, предоставляют консультации органам государственной власти и разрабатывают просветительские материалы для избирателей.

Но мосты в КИУ не строят. Строительство мостов не относится к компетенции общественных организаций точно так же, как относится к полномочиям Президента Украины, четко определенных в ст. 106 Конституции Украины.

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Считаем, что в ходе предстоящих местных выборов вопрос разграничения деятельности органов государственной власти и деятельности политических партий и кандидатов должен стать одним из ключевых. Использование админресурса является недопустимым и не будет способствовать доверию к результатам выборов.

Именно поэтому представителям властной команды не стоит искать лазейки в законодательстве (которых действительно хватает) для того, чтобы заниматься скрытой агитацией, а стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых государственных обязанностей. Без агитации и пиара. Это куда больше приблизит жизни в Украине со стандартами демократических государств, чем любая партийная символика на официальных мероприятиях Президента".