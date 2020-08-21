Чиновница Госслужбы труда требовала $2,5 тыс. за разрешительные документы для газовой заправки, - Нацполиция. ФОТО

В пятницу, 21 августа, оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями Приморского отдела полиции области, под процессуальным руководством Одесской местной прокуратуры № 3 задержали начальницу одного из отделов Главного управления Гоструда в Одесской области сразу после получения части неправомерной выгоды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований НПУ.

В сообщении отмечается:" Чиновница наладила схему вымогательства и получения неправомерной выгоды из предпринимателей региона за регистрацию и выдачу разрешительных документов по размещению объектов повышенной опасности, а именно автозаправочных станций сжиженного газа.

Фигурантка была задержана полицейскими после получения 5000 гривен в качестве первой части оговоренной с предпринимателем неправомерной выгоды.

Решается вопрос о задержании начальницы отдела в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Госслужбы труда задержан в Одесской области при получении $5 тыс. взятки



