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Минюст до сих пор не запустил реестр по педофилам, - прокурор Усенко

Минюст до сих пор не запустил реестр по педофилам, - прокурор Усенко

Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних пока не запущен. Поэтому в Офисе генпрокурора рассматривают вопрос о том, чтобы через суд обязать Министерство юстиции сделать это.

Об этом в интервью Цензор. НЕТ рассказала начальник Департамента защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко.

"Он еще не запущен. Это возложено на Минюст. По закону, мы являемся одними из пользователей и у нас нет официальной информации о его запуске. Прежде всего, должна быть создана нормативная база под него, как будет заноситься информация, кто будет его формировать и т.д. И министерство еще находится на этой стадии, - отметила прокурор. - Этот вопрос у нас на контроле. Мы имеем возможность влиять через процедуру исковой деятельности – обязать в судебном порядке выполнить требования закона".

Как сообщал ранее Цензор. НЕТ, в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внедрении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для детей, подвергшихся насилию, будут открыты специальные центры помощи, - прокурор Усенко

Документ предусматривает создание реестра лиц, осужденных за сексуальные преступление против малолетних. Этот реестр должен находиться в ведении Министерства юстиции.

В него будут вносить сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, которое к нему было применен, а также информацию о фактически отбытом им наказании и данные о нарушении правил административного надзора.Исключаться из реестра информация о лице будет в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

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Подробно ознакомиться с интервью начальника Департамента защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлии Усенко можно тут.

Автор: 

Минюст (1748) педофил (493) реестр (319) Усенко Юлия (11)


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Топ комментарии
+3
Просто "Слуги", КабМин и ОП не предоставили данные своих сотрудников МинЮсту.
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21.08.2020 19:46
+2
Министру юстиции Украины Малюску некогда - он на голове стоит
Минюст до сих пор не запустил реестр по педофилам, - прокурор Усенко - Цензор.НЕТ 1838
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21.08.2020 20:05
+1
Надо просто взять предвыборные списки слуг народа вот и всё!
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21.08.2020 19:50
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Просто "Слуги", КабМин и ОП не предоставили данные своих сотрудников МинЮсту.
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21.08.2020 19:46 Ответить
Бабки им некуда девать? Прям все ринуться педофилов в реестре смотреть...
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21.08.2020 22:47 Ответить
Це по Яременко?
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21.08.2020 19:46 Ответить
Надо просто взять предвыборные списки слуг народа вот и всё!
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21.08.2020 19:50 Ответить
Видно в цьому і "загвоздка", та ще і перед місцевими виборами.
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21.08.2020 20:27 Ответить
Пора создавать реестр зеофилов.....
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21.08.2020 19:50 Ответить
Ето притиснение педоыфилов. Чем они хуже говномесов?
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21.08.2020 19:53 Ответить
своих не затерли
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21.08.2020 20:05 Ответить
Министру юстиции Украины Малюску некогда - он на голове стоит
Минюст до сих пор не запустил реестр по педофилам, - прокурор Усенко - Цензор.НЕТ 1838
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21.08.2020 20:05 Ответить
А чому тільки такий реєстр? А ґвалтівників,а розбійників,а просто дітовбивць.Потрібні різні реєстри створювати.
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21.08.2020 20:09 Ответить
ну наверное боятся знакомых засветить
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21.08.2020 20:31 Ответить
А вдруг тамА свАи АкажуЦА...
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21.08.2020 20:32 Ответить
Малюська сам похож на типичного педофила идиота..
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21.08.2020 21:08 Ответить
Потому что во властных структурах педофилов пруд-пруди вспомните хотя бы Терехина . Уколова .за говномесов вообще молчу , но те хоть созидают .
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21.08.2020 22:54 Ответить
Все хотят побыстрее проверит реестр, не внесли ли и их туда тоже..
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22.08.2020 01:43 Ответить
 
 