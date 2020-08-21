Минюст до сих пор не запустил реестр по педофилам, - прокурор Усенко

Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних пока не запущен. Поэтому в Офисе генпрокурора рассматривают вопрос о том, чтобы через суд обязать Министерство юстиции сделать это.

Об этом в интервью Цензор. НЕТ рассказала начальник Департамента защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко.

"Он еще не запущен. Это возложено на Минюст. По закону, мы являемся одними из пользователей и у нас нет официальной информации о его запуске. Прежде всего, должна быть создана нормативная база под него, как будет заноситься информация, кто будет его формировать и т.д. И министерство еще находится на этой стадии, - отметила прокурор. - Этот вопрос у нас на контроле. Мы имеем возможность влиять через процедуру исковой деятельности – обязать в судебном порядке выполнить требования закона".

Как сообщал ранее Цензор. НЕТ, в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внедрении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего.

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Документ предусматривает создание реестра лиц, осужденных за сексуальные преступление против малолетних. Этот реестр должен находиться в ведении Министерства юстиции.

В него будут вносить сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, которое к нему было применен, а также информацию о фактически отбытом им наказании и данные о нарушении правил административного надзора.Исключаться из реестра информация о лице будет в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

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