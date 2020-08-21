ОП требует обязательной явки всех депутатов СН на площадь 24 августа, - источник. ДОКУМЕНТ

Офис Президента требует, чтобы все депутаты "Слуги народа" в День Независимости присутствовали на торжествах на Софийской площади.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

Как видно из документа, депутаты СН обязаны присутствовать на торжествах в честь Дня Независимости 24 августа,

"Присутствие народных депутатов на торжественном мероприятии ко Дню Независимости Украины является обязательным и находится на личном контроле у Президента Украины", - отмечено в тексте красным цветом.

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Также обязательным для депутатов СН является присутствие на внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа.