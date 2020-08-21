ОП требует обязательной явки всех депутатов СН на площадь 24 августа, - источник. ДОКУМЕНТ
Офис Президента требует, чтобы все депутаты "Слуги народа" в День Независимости присутствовали на торжествах на Софийской площади.
Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.
Как видно из документа, депутаты СН обязаны присутствовать на торжествах в честь Дня Независимости 24 августа,
"Присутствие народных депутатов на торжественном мероприятии ко Дню Независимости Украины является обязательным и находится на личном контроле у Президента Украины", - отмечено в тексте красным цветом.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости на Михайловской и Софийской площадях в Киеве, - ОП
Также обязательным для депутатов СН является присутствие на внеочередной сессии Верховной Рады 25 августа.
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или дятлы всю площадь оккупируют?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4471885416185053&set=a.2472040399502908&type=3 2 год ·
300 миллиардов - это не дыра, а дефицит;
Развозка почты пенсионерам - это не популизм, а забота;
Прекращение огня - это не капитуляция, а мир;
Деолигархизация - это не борьба с олигархами, а дружба;
Реформы - это не когда меняется государство, а когда в государстве назначаются только свои друзья.
Ще 24 серпня скажуть, що хутін - не пуйло.
один идиот, который у нас кривляется президентом так и сказал уже..
Ось, наприклад таке: "Алексей Вовченко. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации".
Пане Олексію, це Ви з-за порєбріка, чи може до нас на історичну Батьківщину перебралися?
Я не захищаю "слуг", але такі "аргументи" не тягнуть на докази і їх можна одразу зливати в унітаз.
І джерела "так собі" - газета Ахмєтова дає посилання на канал Медведчука. Чудова компания!
https://twitter.com/UstasAleks
Zлий Укроп ЄС
@UstasAleks
·
Всім зеленим привіт з минулого. Історія такоі ганьби не пробачить:
https://twitter.com/nonameUA
Остап Вишня Слава Украине
@nonameUA
·https://twitter.com/nonameUA/status/1296873780837601280 6 мин
Концы в воду?
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
V.V.
@VV23059778
Арахамія заблокував створення ТСК депутатами "Слуги народу" щодо спецоперації по "Вагнерівцям" - Соколова.
Патриоты и ветераны идут на площадь.
Неплохое начало...
А ведь эпидемия . . .
Навіщо в такий святий день зганяти примусом стадо, яке не відчуває нічого в цей великий день?