Минобороны приняло решение про прекращение эксплуатации миномета "Молот", до разработки нового образца будут покупать минометы 120 мм в Болгарии

Министерство обороны Украины решило полностью вывести из эксплуатации минометы украинского производства "Молот" калибра 120 мм. Эти минометы неоднократно взрывались при использовании, в результате чего гибли и получали ранения военнослужащие Вооруженных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны.

В тексте отмечается: "Минобороны Украины вынуждено решать проблемные вопросы заключения государственных контрактов, периодически возникающие в связи с длительными открытыми процедурами закупки, недостаточными производственными и научно-техническими возможностями предприятий ОПК, низким качеством подготовки договорных документов предприятиями, ограничениями, связанными с коронавирусной болезнью, в том числе по закупке ВВТ по импорту".

В частности, это касается поставок в войска артиллерийского вооружения.

Минобороны, проанализировав негативный опыт закупки минометов отечественного производства, в совершенстве выучило состояние имеющихся разработок новых образцов минометов и осуществляет их закупку после проведения полного комплекса испытаний и принятия на вооружение ВС Украины. Это подтверждается закупкой минометов калибра 60 миллиметров отечественного производства МП-60.

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В настоящее время в ВС Украины принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120-15 Молот, с начала февраля 2020 продолжаются государственные испытания миномета калибра 120 мм, разработанного в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120.

Указанные испытания направленные на устранение выявленных конструктивных, производственных и эксплуатационных недостатков, внедрение новейших технологических решений и т.п., и завершатся до конца текущего года.

Генштабом ВС Украины, в условиях необходимости в закупке минометов калибра 120 мм, определено закупку минометов калибра 120 мм, а именно миномета ЭМ-120 производства компании EMCO, Республика Болгария, который в соответствии с классификатором НАТО номенклатурный номер (NSN) 1015-50-000 -8884 и является аналогом миномета 2Б11, который находится на вооружении ВС Украины.

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В Минобороны введена открытая переговорная процедура одновременно со всеми зарегистрированными в реестре производителями продукции, работ и услуг оборонного назначения, закупки которых составляют государственную тайну соответствующими приказами Министерства экономического развития и торговли Украины.

В результате чего открыто объявлена стоимость минометов, подтвержден 2020 год их изготовления, наличие сертификатов качества, соответствия и происхождения продукции, которую зарегистрировано в классификаторе НАТО.

Кроме того, открытость процедуры закупки позволила минимизировать стоимость продукции.

На сегодня в Минобороны продолжается работа непосредственно с официальными представительствами иностранных производителей продукции оборонного назначения по подтверждению качества и предоставления гарантий по срокам поставки продукции".

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