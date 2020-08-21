Ключевой свидетель, по делу о возможных пытках младенцев во время съемок фильма "Дау. Дегенерация", умер, - прокурор Усенко

В ходе расследования уголовного производства в связи со скандальными съемками фильма "Дау. Дегенерация" на территории Харькова, члены съемочной группы, которые находятся в РФ, допрашиваются в режиме видеоконференции. Также показания дали медсестры, которые сопровождали детей на съемках.

Но, как сообщила, в интервью Цензор. НЕТ начальник Департамента защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко, человек, подписавший разрешение на участие в них детей из Харьковского областного дома ребенка, умер.

"Допрашиваются все причастные к этой истории. К сожалению, умер ключевой свидетель – руководитель подразделения здравоохранения, который подписал письмо о разрешении участия детей в съемках. Но в ходе следствия были допрошены медсестры, которые сопровождали этих детей во время съемок. Они говорят, что ничего плохого там с ними не происходило. Конечно, дети иногда плакали, как это свойственно младенцам. Допросы были детальными. Сколько длились съемки, какая была температура там, где это происходило, раздевали во время них детей или нет, кормили ли их там, плакали ли они и т.д.", - объяснила прокурор.

По ее словам, назначен ряд экспертиз, которые должны дать ответ на вопрос, есть ли в действиях съемочной группы состав преступления. "Чтобы ответить на вопрос, который вызвал такой широкий резонанс в обществе, подвергались ли дети пыткам, назначен ряд экспертиз. Они пока не завершены. Такие экспертизы относятся к категории сложных и занимают много времени. Важный вопрос, на который должны ответить эксперты – была ли возможность накладывать какие-то звуки, после того, как было отснято видео. Чтобы установить действительно ли плакали дети. Сегодня исходники не передали, они находятся у собственников фильма в другой стране. Работа на этом направлении ведется, - подчеркнула она - Пока не будет проведено детальное расследование, нельзя утверждать есть ли там состав преступления или нет".

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Отвечая на уточняющий вопрос о том, как съемки сказались на здоровье детей, которые в них участвовали, прокурор объяснила, что ставить этот вопрос преждевременно. "Поднимать вопрос о том, повлияли ли съемки на состояние их здоровья до выводов экспертов, которые должны разобраться, что могли тогда ощущать дети, преждевременно. Если будет установлено, какой была форма насилия и какие могли быть последствия, тогда можно будет назначать комплексную медицинскую комиссионную экспертизу", - сказала она.

Как сообщал ранее Цензор. НЕТ, ювенальные прокуроры Харьковской областной прокуратуры зарегистрировали несколько уголовных производств в связи со скандальными съемками фильма "ДАУ. Дегенерация" на территории Харькова. Одно из них открыто по фактам пыток (ч.2 ст. 127 УК Украины), - второе касается ввоза, изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч.3 ст.300 УК). Проведение досудебного расследования поручено Следственному управлению ГУНП в Харьковской области. Ход расследования находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

Напомним, Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в полицию из-за использования младенцев из Дома ребенка в Харькове во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского. "По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадре — дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, требующие подтверждения", — отметил Кулеба.

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"Дау. Дегенерация" — шестичасовая лента об институте, олицетворяющем советское общество. Множество сцен фильма снимались в Харькове. Создателей "Дау" неоднократно обвиняли в нарушениях этики и нечеловеческом отношении к участникам. Фактически все происходящее в фильме насилие было настоящим, а не постановочным. К исполнению ролей НКВДистов режиссер привлек российских неонацистов.

Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ, но их пришлось вернуть из-за срыва сроков производства. "Госкино" вложило в производство фильма более 5 млн гривен, и его комиссия одобрила и высоко оценила ленту в апреле 2018 года. По заявлению Госкино, во время предпросмотра скандальные моменты не демонстрировались. Окончательную версию фильма Хржановский так и не представил Госкино, в связи с чем длятся суды по поводу взыскания с компании - производителя пени.

Илья Хржановский — российский режиссер и продюсер. С декабря 2019 года — художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", создание которого частично финансируют российские бизнесмены Павел Фукс, Герман Хан и Михаил Фридман, а также Виктор Пинчук.

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Подробно ознакомиться с интервью начальника Департамента защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлии Усенко можно тут.