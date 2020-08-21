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Ключевой свидетель, по делу о возможных пытках младенцев во время съемок фильма "Дау. Дегенерация", умер, - прокурор Усенко

Ключевой свидетель, по делу о возможных пытках младенцев во время съемок фильма

В ходе расследования уголовного производства в связи со скандальными съемками фильма "Дау. Дегенерация" на территории Харькова, члены съемочной группы, которые находятся в РФ, допрашиваются в режиме видеоконференции. Также показания дали медсестры, которые сопровождали детей на съемках.

Но, как сообщила, в интервью Цензор. НЕТ начальник Департамента защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко, человек, подписавший разрешение на участие в них детей из Харьковского областного дома ребенка, умер.

"Допрашиваются все причастные к этой истории. К сожалению, умер ключевой свидетель – руководитель подразделения здравоохранения, который подписал письмо о разрешении участия детей в съемках. Но в ходе следствия были допрошены медсестры, которые сопровождали этих детей во время съемок. Они говорят, что ничего плохого там с ними не происходило. Конечно, дети иногда плакали, как это свойственно младенцам. Допросы были детальными. Сколько длились съемки, какая была температура там, где это происходило, раздевали во время них детей или нет, кормили ли их там, плакали ли они и т.д.", - объяснила прокурор.

По ее словам, назначен ряд экспертиз, которые должны дать ответ на вопрос, есть ли в действиях съемочной группы состав преступления. "Чтобы ответить на вопрос, который вызвал такой широкий резонанс в обществе, подвергались ли дети пыткам, назначен ряд экспертиз. Они пока не завершены. Такие экспертизы относятся к категории сложных и занимают много времени. Важный вопрос, на который должны ответить эксперты – была ли возможность накладывать какие-то звуки, после того, как было отснято видео. Чтобы установить действительно ли плакали дети. Сегодня исходники не передали, они находятся у собственников фильма в другой стране. Работа на этом направлении ведется, - подчеркнула она - Пока не будет проведено детальное расследование, нельзя утверждать есть ли там состав преступления или нет".

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Отвечая на уточняющий вопрос о том, как съемки сказались на здоровье детей, которые в них участвовали, прокурор объяснила, что ставить этот вопрос преждевременно. "Поднимать вопрос о том, повлияли ли съемки на состояние их здоровья до выводов экспертов, которые должны разобраться, что могли тогда ощущать дети, преждевременно. Если будет установлено, какой была форма насилия и какие могли быть последствия, тогда можно будет назначать комплексную медицинскую комиссионную экспертизу", - сказала она.

Как сообщал ранее Цензор. НЕТ, ювенальные прокуроры Харьковской областной прокуратуры зарегистрировали несколько уголовных производств в связи со скандальными съемками фильма "ДАУ. Дегенерация" на территории Харькова. Одно из них открыто по фактам пыток (ч.2 ст. 127 УК Украины), - второе касается ввоза, изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч.3 ст.300 УК). Проведение досудебного расследования поручено Следственному управлению ГУНП в Харьковской области. Ход расследования находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

Напомним, Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в полицию из-за использования младенцев из Дома ребенка в Харькове во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского. "По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадре — дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, требующие подтверждения", — отметил Кулеба.

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"Дау. Дегенерация" — шестичасовая лента об институте, олицетворяющем советское общество. Множество сцен фильма снимались в Харькове. Создателей "Дау" неоднократно обвиняли в нарушениях этики и нечеловеческом отношении к участникам. Фактически все происходящее в фильме насилие было настоящим, а не постановочным. К исполнению ролей НКВДистов режиссер привлек российских неонацистов.

Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ, но их пришлось вернуть из-за срыва сроков производства. "Госкино" вложило в производство фильма более 5 млн гривен, и его комиссия одобрила и высоко оценила ленту в апреле 2018 года. По заявлению Госкино, во время предпросмотра скандальные моменты не демонстрировались. Окончательную версию фильма Хржановский так и не представил Госкино, в связи с чем длятся суды по поводу взыскания с компании - производителя пени.

Илья Хржановский — российский режиссер и продюсер. С декабря 2019 года — художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", создание которого частично финансируют российские бизнесмены Павел Фукс, Герман Хан и Михаил Фридман, а также Виктор Пинчук.

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Подробно ознакомиться с интервью начальника Департамента защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлии Усенко можно тут.

Автор: 

дети (6463) кино (1535) пытки (832) Усенко Юлия (11)


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Топ комментарии
+4
и что характерно... режисер - еще один представитель "бабьегояра" ..
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21.08.2020 21:55
+3
Кровавые российские либералы устранили свидетеля.
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21.08.2020 21:31
+2
Корефан нашего главного. Отдал этому Хрыжановскому строить Бабий Яр.
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21.08.2020 22:45
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Кровавые российские либералы устранили свидетеля.
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21.08.2020 21:31 Ответить
случайно ?
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21.08.2020 21:46 Ответить
и что характерно... режисер - еще один представитель "бабьегояра" ..
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21.08.2020 21:55 Ответить
Этот а ля фильм надо запретить.
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21.08.2020 22:42 Ответить
Причина?
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22.08.2020 03:14 Ответить
Корефан нашего главного. Отдал этому Хрыжановскому строить Бабий Яр.
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21.08.2020 22:45 Ответить
Шария в реестр педофилов первого записуйтв
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22.08.2020 05:31 Ответить
Как удачно свидетель склеил ласты. Совпадение?
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22.08.2020 06:58 Ответить
Вы верите что он умер? И кто это вообще? Почему один человек решает такие вопросы а не комиссия какая-нибудь? У нас держиморд дохрена и больше, с огромными зарплатами и полномочиями, а как отвечать-так одна, безымянная, да и то "умер". Всё, концы в воду, судить некого?!?!!!!! Соплежуи и негодяи, позорят и опускают страну, граждан, даже младенцы у них на продаже, ничего святого, просто позор!
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22.08.2020 08:01 Ответить
Як надоіли провокації проти України з дозволу самих держслужбовців та какаразніца з СБУ. При можливості ...розгоню цю всю антиукраїнську шоблу! (Мрії).
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22.08.2020 07:46 Ответить
Кто это человек? Должность? ФИО? Когда умер? Причина смерти? Что за секреты?????
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22.08.2020 07:54 Ответить
в нас така судова система, що не тільки свідки але і виконавці, підозрювані, прокурори, судді помруть не від старості, а від сміху
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22.08.2020 08:29 Ответить
нужно было не детдомовских брать, а правительственных заморышей, так же и на фронт.
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22.08.2020 09:41 Ответить
Есть клиент для реестра - ПетуШарий
Ключовий свідок у справі про можливі катування немовлят під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" помер, - прокурор Усенко - Цензор.НЕТ 9195
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22.08.2020 13:16 Ответить
 
 