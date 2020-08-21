"Будьте вы прокляты, продажные прокуроры", - Семенченко о выводах ГПУ по Иловайску

Экс-нардеп и ветеран Семен Семенченко резко раскритиковал выводы ГПУ о причинах Иловайской трагедии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Семенченко отметил: "Пресс-служба Генеральной прокуратуры только что заявила, что единственным (!!!) фактором который привел к Иловайской трагедии есть ... агрессия РФ. Как участник событий и командир батальона "Донбасс", который брал Иловайск 19.08.2014 заявляю что это - ложь. Два дня бездействия Генштаба и президента Порошенко позволили российским войскам окружить Иловайскую группировку. При этом войска не выводились из города, и не посылалось подкрепления. Не делалось н-и-ч-е-г-о. А потом, 29 августа 2014 начался вывод украинских войск в так называемый "зеленый коридор". По заранее согласованному маршруту. По заранее согласованному времени. Начальником генштаба ВСУ Муженко и Генштабом РФ. Команду на это давал лично президент Порошенко. Это собственные показания НГШ Муженко данные им в интервью НВ в 2019 г. "Успехи" армии РФ в уничтожении украинских добровольцев были бы невозможны без помощи высшего военно-политического руководства Украины. И это не только преступное бездействие. Это государственная измена, четко и по статье 111 УК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора: единственная причина Иловайской трагедии - военная агрессия ВС РФ

"Будьте вы все прокляты. И продажные прокуроры. И те, кто спрашивали с трибуны у своего предшественника "почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево". Будем продолжать бороться за открытый суд. За то, чтобы люди узнали правду. За то, чтобы это никогда не повторилось. Нет слов. Сегодня нет. Слишком много цинизма, подлости. Слишком много равнодушия тех ради кого погибали наши побратимы. Уверен что будут и те, кому не все равно. Кто не проглотит эту ложь, кто помнит как все это было. Как подло остановили в 2014 порыв Народа в борьбе за независимость. Вместе с ними мы продолжим борьбу. Слава Украине. Той Украины ради которой гибли ребята. Не вашей, мразоты из генпрокуратуры", - резюмировал Семенченко.

Также читайте: К годовщине событий под Иловайском Музей Майдана проведет дискуссию "Иловайский котел: воспоминания участников"