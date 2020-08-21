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Новости Агрессия России против Украины
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"Будьте вы прокляты, продажные прокуроры", - Семенченко о выводах ГПУ по Иловайску

Экс-нардеп и ветеран Семен Семенченко резко раскритиковал выводы ГПУ о причинах Иловайской трагедии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Семенченко отметил: "Пресс-служба Генеральной прокуратуры только что заявила, что  единственным (!!!) фактором который привел к Иловайской трагедии есть ... агрессия РФ. Как участник событий и командир батальона "Донбасс", который брал Иловайск 19.08.2014 заявляю что это - ложь. Два дня бездействия Генштаба и президента Порошенко позволили российским войскам окружить Иловайскую группировку. При этом войска не выводились из города, и не посылалось подкрепления. Не делалось н-и-ч-е-г-о. А потом, 29 августа 2014 начался вывод украинских войск в так называемый "зеленый коридор". По заранее согласованному маршруту. По заранее согласованному времени. Начальником генштаба ВСУ Муженко и Генштабом РФ. Команду на это давал лично президент Порошенко. Это собственные показания НГШ Муженко данные им в интервью НВ в 2019 г. "Успехи" армии РФ в уничтожении украинских добровольцев были бы невозможны без помощи высшего военно-политического руководства Украины. И это не только преступное бездействие. Это государственная измена, четко и по статье 111 УК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора: единственная причина Иловайской трагедии - военная агрессия ВС РФ

"Будьте вы все прокляты. И продажные прокуроры. И те, кто спрашивали с трибуны у своего предшественника "почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево". Будем продолжать бороться за открытый суд. За то, чтобы люди узнали правду. За то, чтобы это никогда не повторилось. Нет слов. Сегодня нет. Слишком много цинизма, подлости. Слишком много равнодушия тех ради кого погибали наши побратимы. Уверен что будут и те, кому не все равно. Кто не проглотит эту ложь, кто помнит как все это было. Как подло остановили в 2014 порыв Народа в борьбе за независимость. Вместе с ними мы продолжим борьбу. Слава Украине. Той Украины ради которой гибли ребята. Не вашей, мразоты из генпрокуратуры", - резюмировал Семенченко.

Также читайте: К годовщине событий под Иловайском Музей Майдана проведет дискуссию "Иловайский котел: воспоминания участников"

Автор: 

причины (9) трагедия (241) Семенченко Семен (380) Иловайск (469) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+56
А хто послав туди добробати, Вомбат Грішин?
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21.08.2020 21:34
+51
А в зебілів їхня улюблена расєюшка ні в чому не винна.
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21.08.2020 21:35
+39
бойцы и командиры добробатов, не забывая ошибок командования, в основном винят в Иловайске именно Корбана и Беню, которым очень хотелось рейдернуть еще одну ТЭС. Их цитаты из воспоминаний:
".... Отнять у Ахметова объект энергетики - вот истинная причина, по которой Корбан и Коломойский не остановились перед тем, чтобы измарать свои руки кровью тысяч патриотов, которые, идя в бой, искренне верили, что воюют за независимость своей страны...."
".... 5 августа замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан собрал в кабинете командиров батальонов «Азов» (Билецкий), «Шахтерск» (Филоненко), «Днепр-1» (Береза), «Донбасс» (Семенченко). Так же на встрече участвовали генерал Хомчак и журналист Юрий Бутусов. По свидетельствам людей, бывших на встрече, Корбан информировал о том, что в Иловайске НВФ в размере 50-60 человек и отсутствуют укрепрайоны. Так же есть свидетельства, что Корбан мотивировал командиров батальонов довольно внушительной суммой за взятие Иловайска (называлась цифра в размере 300 тыс. долларов каждому командиру добровольческого батальона). Приехавший позже Хомчак подтвердил отсутствие укреплений и обсудил с присутствующими схему взаимодействия добробатов с ВСУ.
Как позже оправдывался Корбан, встреча имела "чисто консультативный характер."
Однако, кроме того, подобное отдельное совещание проводилось позже и в Курахово, где присутствовали должностные лица, которые не имели непосредственного отношения к проведению АТО

Об этом есть отдельный фильм-расследование от эстонских журналистов, которых никак не обвинишь в предвзятости и подыгрыванию кому-либо. Упоротым очень советую посмотреть, крепко прочищает мозги относительно Бени и его питбуля Корбана.
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21.08.2020 21:48
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На то время добробаты командованию Армии не подчинялись, и падла семенчик это прекрасно знает.
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21.08.2020 21:53 Ответить
Не пзди https://youtu.be/x--jDwz5n40?t=325
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24.08.2020 09:15 Ответить
Каждый тянет одеяло на себя.
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21.08.2020 21:55 Ответить
Что и как было (хронология)
https://tverezo.info/post/65243 часть 1

https://tverezo.info/post/66410 часть 2
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21.08.2020 21:55 Ответить
зелены бибизьяны - 0 я долго тут молчал - но тем не менее ,так как индеец я записывал - первое - это таки ротердама плюс не было убытка - а как вы тут писали, как писали -и вот теперь - Иловайск - виновата цапия и не кто другой - вы это бедные таблеточку выпьете на ночь ,а то не уснете- обманули вас ,хотя для дураков не нужен нож, им наврешь и делай шо хош - зебилы - одним словом
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21.08.2020 21:59 Ответить
В Украине худший вид демократии с заложенной уничтожительной составляющей.
ДЕмократия в украинской конституции есть самый худший уничтожительный вид демократии.
В котором выгодна полная деиндустриализация. За 30 лет мы видим с 1 страны в европе по индустриализации украина скатилась в последний придаток германии и китая.Когда зебилу выгодней набирать кредиты и нихуя твари не делать. Германия еще пугает что если не будут и дальше деиндустриализироваться(закон о 30% протекционизме) то накажут.Германия - это на 100% протекционистская страна под видом демократии.
Украине нужно избирать президента на 4 срока - 4 года, 2 года, 2 года, 2 года.
Потому что на первый срок он проедает украину и ему выгодно набирать кредиты, выгодно деиндустриализировать, а не наоборот. Схема 4-2-2-2(или 4-3-3) немного лишена этих пороков. А в схеме 5-5 заложена мина уничтожения страны. Причем первые 4 года даются - 2 на непопулярные(не проедание страны) действия(=задел для последующих сроков),а оставшихся 2 на популярные(проедание) на то чтобы переизбраться.
В демократии добравшимся до кормушки наеать народ до выборов, а не на 10лет развитие.
Краскосрочные выборы создают условия когда выгодно набирать кредиты и дуть в уши что хотят.
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21.08.2020 22:10 Ответить
Ну и с какого перепугу портновская ГПУ упустила такой шанс наехать на Пороха?
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21.08.2020 22:12 Ответить
Воліють забути цю справу. Адже всім відомо про Коломойського і Хомчака.
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21.08.2020 22:15 Ответить
Мацковский компроматодром.
Чекисткая копроматовикипедия.
Судя по уровню предательства ермака(чк-имя косырь) и зебила нужно допустить что на этих 2 пиЪаров кроме мешков кокса с личным присутствием этих 2 придурков имеется и сексуальный компромат. Вполне возможно что кто то из них или/и лгбт-пиъарас, то есть в общем опущенные петухи или еще какой-то буйнофантазер. И заказывали такую хрень в чекистком москомроматфильме, где чекисты имеют такой компроматодром по исполнению желаний всяких с буйными фантазиями все что сми-замечаемое. Задача такого компроматодрома
собирать компроматы и складывать их на полку пока кто-то из сми-замечаемых не полезет в политику.
Чекисткое иго не может не жить без максимизации получения контроля над политикой любого вида.
Огромные деньги вкладываются на максимальное получение контроля над всеми.Ну чтобы никто не мешал вовровать триллионы.
В этой компроматовикипедии и любителя посцать и подрочить на других как трампа. А иначе ему тяжело кончать своей огромной на коротком держаке в 5-7см ******. Пол дня дрочить будет и все насмарку, а сцание на проституток ускоряет этот процесс в мозгу жертвы. И мацковский компроматодром с удовольствием исполнит все желалки в обмен на видос.
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21.08.2020 22:23 Ответить
уж ты бы лучше помолчала бы !!!
"Будьте вы прокляты, продажные прокуроры", - Семенченко о выводах ГПУ по Иловайску - Цензор.НЕТ 78

"Будьте вы прокляты, продажные прокуроры", - Семенченко о выводах ГПУ по Иловайску - Цензор.НЕТ 1149

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21.08.2020 22:13 Ответить
Ого какая попаболь у ветерана борьбы с креветками в столовой Верховной Рады семена...
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21.08.2020 22:14 Ответить
Прикинь не дали пацану стать атаманом Зелёным или там Волохом
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21.08.2020 22:17 Ответить
сектор волна вч? потом отвечу если ответишь на мой вопрос
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21.08.2020 22:36 Ответить
Все так рьяно обсуждают вопрос куда был ранен доброволец , командир отряда украинских добровольцев С. Семенченко .Забыв уточнить куда , я извиняюсь , был ,,ранен" ветеран атошник , гвардии миномьотчик Лешик П . Может Йолку Алеханову спросить , взять интервью .Плейбою например . Во первых она как гвардейская боевая подруга должна знать все боевые шрамы мужа .Во вторых она дочка путинского фсбшного чиновника и это о многом говорит
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21.08.2020 22:19 Ответить
А почему в зад, а не в грудь? Он бежал?
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21.08.2020 22:37 Ответить
"Будьте вы прокляты, продажные прокуроры", - Семенченко о выводах ГПУ по Иловайску - Цензор.НЕТ 1331

...
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21.08.2020 22:19 Ответить
Усе в украине устали от дурака. ДУРАК И ПРЕДАТЕДЬ УХАДЗИ, МРАЗЬ.
Предатель управляемый из макцквы УХАДИ.
Зебил - янукович-2, выносим наъ. Дурака уже и кураторы-чекисты на виселицу ведут. Правильно управиться максимально сжато.Зебил подписывает законы, которые ему в мацкве пишут. Ну это вообще.
СНБО ввело диверсанта, проходившего учения на кацапской фирме в украине уруского.
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21.08.2020 22:22 Ответить
Не уводи от темы. Тут о другом предателе
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21.08.2020 22:23 Ответить
Вот поэтому и нужен открытый суд, на котором настаивает Семенченко.
Одни доказывают одно, другие сочинили другое.
Хочу истину. И все хотят.
И да. Безусловно, виноваты рашефашисты
Но и у нас ведь много как предателей, так и просто бездарных руководителей. А на войне это чревато потерями жизней и территорий
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21.08.2020 22:22 Ответить
bushujet mrjazina, vedj jasnij penj, prodazjnije prokurori ne ocenili jevo staranija, ne obvenili jevo, bili bi ne prodazjnije, to obviniteljnoje resjenije bilo bi gotovo.
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21.08.2020 22:24 Ответить
Российский актер Гришин- псевдоним -Семенченко,профессионально подготовленный ФСБ провокатор. Агент глубокого залегания. Даже его начштаба описывает как Гришин рвался в Илловайск и громко заявлящ-там мол,200 боевиков только.
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21.08.2020 22:34 Ответить
ну Филину веры по более чем сему продукту медиа
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21.08.2020 22:37 Ответить
Чому бутусов мовчить?Він же брав активну участь в цих подіях.
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21.08.2020 22:36 Ответить
У тих, хто поливає брудом Семенченка або коротка пам'ять, або особистий інтерес відмити винних у цій трагедії гімнюків, або дефіцит сірої речовини у відростку над шиєю. Семенченко був поранений в районі Іловайська в спину і вивезений звітам ще до моменту оточення. Я пам'ятаю як він криком кричав з госпіталю через фейсбук про допомогу тим, хто залишився у Іловайську. І наказ був зайти нашим у Іловайськ не Семенченка, а Генштабу каблограмою переданий, копію якої демонстрували у мережі. І ще щодо Семенченка. Якось у, здається, влітку 2016 року мені довелося їхати потягом в одному купе з молодшим лейтенантом батальйону "Донбас", що направлявся додому у відпустку. Розговорилися. Він тепло відгукувався про Семенченка. Сказав, що коли він був комбатом, то у батальйоні втрат убитими не було. А після нього пішли втрати. От тому я Семенченку вірю, а віри нашим битим генералам немає ніякої.
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21.08.2020 22:43 Ответить
Так, всі позиції здав через фейсбук.
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21.08.2020 22:49 Ответить
Навіщо москалям потрібен був фейсбук Семенченка в Дніпропетровську, якщо у них в штабі АТО працював підполковник СБУ Прозоров, який згодом втік в Пуйлостан.
"Будьте ви прокляті, продажні прокурори", - Семенченко про висновки ГПУ щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 4522
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22.08.2020 02:20 Ответить
Несмотря на мутную репутацию Семенченко, всё вышесказанное - правда. Я в те времена был подписан на него и помню каждый его пост. Он действительно просто волал в фейсбуке, будучи на больничной койке, о том, что нужно немедленно выводить из Иловайска ребят, а когда это уже стало невозможно по причине окружения, просил помощи от Генштаба. В ответ, естественно, была либо тишина, либо какое-то невразумительное бормотание от речника АТО с выпученными глазами.
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22.08.2020 08:24 Ответить
правда оно только частично - когда он "волал" было поздно пить боржоми - резервов для помощи у ВСУ не было совсем
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22.08.2020 10:00 Ответить
Ага, все резервы ушли на парад. Гениально!
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22.08.2020 10:14 Ответить
Напевно так і було, після того як 21, 22 підтвердилась інформація про введення регулярних військ, основні сили були відтягнуто на Київ, для захисту маєточка в Козині, а Іловайськ був використаний як в 1943 Букринський плацдарм. При цьому, 26 серпня 2014 в Мінську Мальдівський Барига зустрічався з Пуйлом, але інформація про відкриту агресію Пуйла і необхідність деблокування українських військових взагалі не висвітлювалась.
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22.08.2020 21:12 Ответить
Керування АТО здійснювалось СБУ, і добробати були підрозділами в підпорядкуванні МВС, але, в країні з населенням 40 млн., де лише ментів було до 300 тис., яких Аваков для "спокутування" відправляв на тилові блок-пости, аби шмонати волонтерів, не змогли назбирати хоча б тисячу, на підтримку потрапивших в оточення, а в той час Лисенко розповідав про побіди на фронті і перегрупування сил, а Мальдівський Барига в Мінську - про перспективи торгівлі з Тайожним Союзом.
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22.08.2020 21:25 Ответить
Так, він на війні отримав два поранення, обидва рази наскрізних, обидва рази у філейну частину "спини", і обидва рази за день до початку генерального наступу кацапів, з метою оточення наших військ, перший раз у Іловайську, другий у Вуглегірську. Цікаве співпадіння? А на додачу фотки з тим самим Семенченком з вже захопленої бойовиками Донецкої ОДА, та злив у мережу секретних карт відходу ЗСУ з Дебальцево за день до відходу. То в кого пам'ять коротка?
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22.08.2020 10:03 Ответить
Сторонники Пороха , почему он за 5 лет президентства не обеспечил справедливого расследования и суда по Иловайску ? Значит есть что скрывать .А вой против Семенченко , это месть Порошенко за прекращение "торговли на крови" с ОРДЛО в 2017 году , кто забыл погуглите .Кстати, Порошенко тогда официально называл террористов ОРДЛО ,"торговыми партнерами".
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21.08.2020 23:10 Ответить
По Іловайську відомо абсолютно все. Але бачиш- вони зараз при владі.
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21.08.2020 23:33 Ответить
не можу зрозуміти одного, нашо намагатись відбілити порошенко у цій справі.."не вистачало часу", "не вистачило повноважень"..

"Оправ його хоч у рами, а він усе такий самий"..якщо не зрозуміло, то кацапською буде: чорнава кабєля не атмоєшь до бєла..
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22.08.2020 15:01 Ответить
Зебіли досі впевнені навіть у тому що за кермом молоковоза, о котрий розмазався головний агітатор Януковича Кузьма Скрябін сидів саме Порошенко...
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22.08.2020 15:33 Ответить
ого..а я чув зовсім іншу версію..
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22.08.2020 15:38 Ответить
https://censor.net.ua/news/382494/vo_vremya_tragicheskih_sobytiyi_2014go_poroshenko_stroil_zamyslovatye_finansovye_konstruktsii_vokrug
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22.08.2020 11:46 Ответить
В мене одне питання: коли Сеня увійде до опзж?
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21.08.2020 23:21 Ответить
в тарговых партнерофф не стреляют.
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21.08.2020 23:28 Ответить
Семенченко это такой тип типа Кивы.
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21.08.2020 23:29 Ответить
Семён, скоро вся эта купля-продажная свора плокулолов будет арестована и отправлена в тюрьму.
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21.08.2020 23:34 Ответить
І судитимуть їх російські прокурори, чи не так?
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22.08.2020 15:37 Ответить
Почему этот лапотник свободно гуляет по Киеву и занимается пропагандой кремлевских тезисов
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21.08.2020 23:34 Ответить
"Будьте вы прокляты, продажные прокуроры", - Семенченко о выводах ГПУ по Иловайску - Цензор.НЕТ 9641
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21.08.2020 23:36 Ответить
Спеціальна інформація для зебілів. Вже рік, як діє "судова реформа зеленського". Жрі.Те.
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22.08.2020 00:12 Ответить
+++
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22.08.2020 00:19 Ответить
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22.08.2020 08:23 Ответить
ПРИЧЕТНІСТЬ КРЕМЛЯ ДО ІЛОВАЙСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ - УКРАЇНА ПЕРЕДАЛА В ГААГУ ДОКАЗИ

Інформацію про винуватість Кремля в Іловайській трагедії передала Україна до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора України.

Грішин вважає, що Генпрокуратура мала заявляти в Гаагу, що Україна винувата у вбивстві сотен українців в Іловайську?
Дивний патріот-прокльонщик.
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21.08.2020 23:36 Ответить
* заявляти в Гаазі
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21.08.2020 23:38 Ответить
Петье не говорите
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22.08.2020 11:48 Ответить
О, фэсовская консерва бросившая своих побратимов, закукарекала.
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21.08.2020 23:36 Ответить
Семен Насиння - какой-то странный патриот, настроенный только против Порошенко, и все...Вовремя раненный в попу и съе..авший оттуда. Я уж не говорю об обещанном гонораре за Иловайск, потому-то там и было так много добровольцев
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21.08.2020 23:46 Ответить
"Багато" це скільки? Бо з загального угрупування під Іловайськом в 1400 чол. добробати складали лише близько 350 чол., решта, переважно 93-я, 51-а, 17-а бригади, 39-й, 40-й БТО.
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22.08.2020 02:05 Ответить
"багато" - це у процентах від загальної кількості добровольців. Не менше третини від наявних на той час
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22.08.2020 10:36 Ответить
Эта сволочь кукарекает по феншую *****. Сколько тебе отвалил мордор скатина?
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22.08.2020 00:45 Ответить
"Два дня бездействия Генштаба и президента Порошенко..." Ну "бреше" ж Семенченко, Мальдівський Барига "діяв", 21.08.2014 навіть відповідний документ був створений...
"Будьте ви прокляті, продажні прокурори", - Семенченко про висновки ГПУ щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 4445
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22.08.2020 01:15 Ответить
угу - трудився не покладаючи рук ...
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22.08.2020 01:22 Ответить
Еслиб не Порох в 2014м то сраное зебилье сейчас бы на подсосе у гиви с ****** были бы.
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22.08.2020 01:58 Ответить
Так шо получається, добробати зайшли в Іловайський котел самі, а ЖИ2 кучерява в цей час до параду військ в Київі готувалася. Так получається порохня?
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22.08.2020 06:56 Ответить
Спитай каломойського, чому добробати зайшли.
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22.08.2020 08:06 Ответить
Заяви Порошенка по Іловайську суперечать матеріалам кримінальної справи, яку веде ГПУ, - Бутусов, https://galinfo.com.ua/news/zayavy_poroshenka_po_ilovaysku_superechat_materialam_kryminalnoi_spravy_yaku_vede_gpu__butusov_172059.html
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22.08.2020 07:03 Ответить
А вот что Ростислав Шапошников пишет про Бутусова:
https://www.youtube.com/watch?v=PxdNcPHAwIo

Главным информационном защитником Хомчака является Главред Цензор.нет Юрий Бутусов, который в Днепропетровской ОГА вместе с замом Коломойского - Корбаном планировал Иловайскую операцию и призывал добровольческие батальоны МВД ехать в Иловайск. Сам Бутусов информационно обслуживает команду главы МВД Арсена Авакова, лоялен к Коломойскому и Корбану. Бутусов является заинтересованным лицом в Иловайской операции потому пытается исказить данные трагедии чтобы прикрыть людей Коломойского.
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22.08.2020 19:19 Ответить
Отож, треба Суд!!)))
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22.08.2020 19:23 Ответить
Я досить часто розмовляв з бійцем батальона "Донбас". Був він і під Іловайськом, а от Семенченка, під час самої бійні там не було. Зато Семенченко був, разом із ще кількома комбатами, на нараді Авакова і Коломойського які фінансували батальони. І саме там було прийнято рішення про "зачистку" Іловайська, ВСУ були втянуті у ті бої уже як відомі а не ініціатори і командуючі. Добробати не підчинялись наказам Генштабу (тому їх, між іншим, розформували). Ніхто не заперечує величезну роль добробатів, просто тепер їхні "спонсори" використовують тодішні події у власних політичних інтересах. А про Семенченка боєць Володя сказав буквально таке -"Семен якось умів зробити так, його не було у батальоні під час найтяжчих боїв, так було і під Іловайськом". І ще, важливе, рядові бійці не поважають Семенченка, за що саме - довго розповідати.
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22.08.2020 07:11 Ответить
А де був "командир" батальону "Донбас", коли його підрозділ воював в Іловайську? Пікетував МО України.
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22.08.2020 08:02 Ответить
Ти, щєнок коломойський, а Порошенко тебе посилав в Іловайськ? Ти ж пішов по просьбі Корбана-Коломойського віджимати електростанцію у Ахмєта. А дій ти ждав від Порошенка. Так виходить? У тебе, цуцик, "раздвоєніє лічності". Зарийся в нору і не гавкай.
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22.08.2020 08:04 Ответить
Приказ штурмовать Иловайск отдавало армейское командование, атака не была самоуправством добровольцев. Это подтверждает шифрограмма приказа Генштаба о наступлении на Иловайск.

Об этом в пятницу на своей странице в ФБ сообщил главный редактор сайта Цензор.нет, член военно-тактической экспертной группы по расследованию Иловайской трагедии Юрий Бутусов.

Он также обнародовал фотокопию оригинала шифрограммы, переданной ему на пресс-конференции в Киеве в четверг непосредственным участником событий под Иловайском, куратором батальона «Кривбасс» Николаем Колесником. Документ содержит все официальные реквизиты и датирован 5 августа 2014 г.

«Боевое распоряжение руководителя сектора «Б». Боевая задача командиру 40 батальона территориальной обороны. С утра 7 августа силами 40 БТрО при взаимодействии с третьей батальонно-тактической группой 51-й отдельной механизированной бригады провести рейдовые действия в направлении Старобешево-Новокатериновка-Иловайск, и до конца суток провести прочесывание и освобождение Иловайска от террористов. Установить полный контроль над городом и во взаимодействии с подразделениями 3 БТрО 51 МБР занять семь взводного-опорных пунктов к северу и к востоку от Иловайска», - сказано в документе.

«Таким образом, этот документ полностью опровергает заявления начальника Генерального штаба и командующего АТО Виктора Муженко о том, что боевые действия и наступление на Иловайск были спланированы исключительно добровольцами, неуправляемыми добровольцами, которые сами пошли в бой и попали там в окружение, а затем просили их освободить. Это реальный боевой документ, который доказывает, что боевой приказ штурмовать Иловайск давало армейское командование. Уверен, если есть распоряжение, которое утверждено руководителем сектора, то есть распоряжение командования АТО. Теперь его можно установить», - сказал Ю.Бутусов.

По его словам, это не единственный документ, который позволяет установить информацию о том, кто отдавал приказы. Они есть в материалах следствия и подтверждены экспертной группой.

Ю.Бутусов пообещал как можно скорее передать оригинал шифротелеграммы в прокуратуру.
https://sprotyv.info/news/butusov-atakovat-ilovajsk-prikazal-gens
htab-dokument
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22.08.2020 08:17 Ответить
хомчак давал это указание - командир сектора
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22.08.2020 09:48 Ответить
Наказ давав Хомчак - шістка Коломойського.
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22.08.2020 12:14 Ответить
Дуже просто бути розумним "заднім числом"! Наївні українці до останнього не хотіли вірити, що росіяни - брати, що Росії довіряти не можна - от тому й у Криму не стріляли, от тому й погодилися на "зелений коридор" під Іловайськом... А сьогодні, наполягаючи на вині Порошенка в Іловайській трагедії, кому фактично допомагає Семенченко? В першу чергу - ОПЗЖ та Слугам... Невже ці партії більше зробили чи роблять корисного для незалежної України, ніж Порошенко, навіть незважаючи на його численні помилки та промахи?
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22.08.2020 09:25 Ответить
Семенченко помогает в первую очередь установить ПРАВДУ !
И причём здесь жопоБлок ?, не надо путать тёплое с мягким ...
Понятно , что паРаша виновата в войне , НО смерти тысяч наших украинских солдат называть "ошибками и промахами" паРашенко - это верх цинизма !
Он был главнокомандующим , вот он пусть и отвечает !
Если бы ваш брат или отец там погиб , а какой-то долбень написал бы такой пафосный бред , я бы посмотрела на вашу реакцию . Ну типа ничего страшного , ошибочка вышла, но на это закроем глаза , не надо играть на руку зажопникам , молчим , а то путлер нападёть и тд. Поэтому сейчас надо говорить ПРАВДУ , а не выдумывать как-бы отмазать шоколадного генералиссимуса и каким партиям это поможет , а каким нет.
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22.08.2020 15:55 Ответить
на руку зажопникам....отмазать шоколадного генералиссимуса и каким партиям это поможет , а каким нет./Для объективности нужны ещё комменты и от клиентов заведения.
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22.08.2020 16:25 Ответить
➡️, объективные коменты тебе подскажут в клубе "Голубая устрица" .
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22.08.2020 17:17 Ответить
Цей штучно медійно "розкручений" севастопольський дегенерат, "прославився" не тільки під Іловайськом, а й під Дебальцевом. Стукач-провокатор кругом втікав на "швидкій допомозі".
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22.08.2020 09:31 Ответить
Полезло коричневое....
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22.08.2020 10:28 Ответить
Что -то этот липовый герой Семенченко сильно раздухорился !! Как бы инсульт его на прихватил!! Хотя предателей ничего не берёт!!
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22.08.2020 13:20 Ответить
Знав кількох бійців бату "Донбас" зразку 2014,що збирались поквитатись з цим жуліком.
Та ,видно ,далі слів не пішло....
І як воно так вийшло,що доблєсного Кості не виявилось в тому оточенні ? Стріляли ?
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22.08.2020 18:29 Ответить
Іловайський котел - це "договорняк путьки і петьки".

"Мені президент (Петро Порошенко - ред.) поставив завдання узгодити маршрути з військовим керівництвом Росії." ( колишній очільник Генерального штабу Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко)

https://www.radiosvoboda.org/a/mugenko-parad-ilovaysk-donetskyi-aeroport/30125941.html
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27.08.2020 21:47 Ответить
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