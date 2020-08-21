"Будьте вы прокляты, продажные прокуроры", - Семенченко о выводах ГПУ по Иловайску
Экс-нардеп и ветеран Семен Семенченко резко раскритиковал выводы ГПУ о причинах Иловайской трагедии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Семенченко отметил: "Пресс-служба Генеральной прокуратуры только что заявила, что единственным (!!!) фактором который привел к Иловайской трагедии есть ... агрессия РФ. Как участник событий и командир батальона "Донбасс", который брал Иловайск 19.08.2014 заявляю что это - ложь. Два дня бездействия Генштаба и президента Порошенко позволили российским войскам окружить Иловайскую группировку. При этом войска не выводились из города, и не посылалось подкрепления. Не делалось н-и-ч-е-г-о. А потом, 29 августа 2014 начался вывод украинских войск в так называемый "зеленый коридор". По заранее согласованному маршруту. По заранее согласованному времени. Начальником генштаба ВСУ Муженко и Генштабом РФ. Команду на это давал лично президент Порошенко. Это собственные показания НГШ Муженко данные им в интервью НВ в 2019 г. "Успехи" армии РФ в уничтожении украинских добровольцев были бы невозможны без помощи высшего военно-политического руководства Украины. И это не только преступное бездействие. Это государственная измена, четко и по статье 111 УК".
"Будьте вы все прокляты. И продажные прокуроры. И те, кто спрашивали с трибуны у своего предшественника "почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево". Будем продолжать бороться за открытый суд. За то, чтобы люди узнали правду. За то, чтобы это никогда не повторилось. Нет слов. Сегодня нет. Слишком много цинизма, подлости. Слишком много равнодушия тех ради кого погибали наши побратимы. Уверен что будут и те, кому не все равно. Кто не проглотит эту ложь, кто помнит как все это было. Как подло остановили в 2014 порыв Народа в борьбе за независимость. Вместе с ними мы продолжим борьбу. Слава Украине. Той Украины ради которой гибли ребята. Не вашей, мразоты из генпрокуратуры", - резюмировал Семенченко.
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ДЕмократия в украинской конституции есть самый худший уничтожительный вид демократии.
В котором выгодна полная деиндустриализация. За 30 лет мы видим с 1 страны в европе по индустриализации украина скатилась в последний придаток германии и китая.Когда зебилу выгодней набирать кредиты и нихуя твари не делать. Германия еще пугает что если не будут и дальше деиндустриализироваться(закон о 30% протекционизме) то накажут.Германия - это на 100% протекционистская страна под видом демократии.
Украине нужно избирать президента на 4 срока - 4 года, 2 года, 2 года, 2 года.
Потому что на первый срок он проедает украину и ему выгодно набирать кредиты, выгодно деиндустриализировать, а не наоборот. Схема 4-2-2-2(или 4-3-3) немного лишена этих пороков. А в схеме 5-5 заложена мина уничтожения страны. Причем первые 4 года даются - 2 на непопулярные(не проедание страны) действия(=задел для последующих сроков),а оставшихся 2 на популярные(проедание) на то чтобы переизбраться.
В демократии добравшимся до кормушки наеать народ до выборов, а не на 10лет развитие.
Краскосрочные выборы создают условия когда выгодно набирать кредиты и дуть в уши что хотят.
Чекисткая копроматовикипедия.
Судя по уровню предательства ермака(чк-имя косырь) и зебила нужно допустить что на этих 2 пиЪаров кроме мешков кокса с личным присутствием этих 2 придурков имеется и сексуальный компромат. Вполне возможно что кто то из них или/и лгбт-пиъарас, то есть в общем опущенные петухи или еще какой-то буйнофантазер. И заказывали такую хрень в чекистком москомроматфильме, где чекисты имеют такой компроматодром по исполнению желаний всяких с буйными фантазиями все что сми-замечаемое. Задача такого компроматодрома
собирать компроматы и складывать их на полку пока кто-то из сми-замечаемых не полезет в политику.
Чекисткое иго не может не жить без максимизации получения контроля над политикой любого вида.
Огромные деньги вкладываются на максимальное получение контроля над всеми.Ну чтобы никто не мешал вовровать триллионы.
В этой компроматовикипедии и любителя посцать и подрочить на других как трампа. А иначе ему тяжело кончать своей огромной на коротком держаке в 5-7см ******. Пол дня дрочить будет и все насмарку, а сцание на проституток ускоряет этот процесс в мозгу жертвы. И мацковский компроматодром с удовольствием исполнит все желалки в обмен на видос.
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Предатель управляемый из макцквы УХАДИ.
Зебил - янукович-2, выносим наъ. Дурака уже и кураторы-чекисты на виселицу ведут. Правильно управиться максимально сжато.Зебил подписывает законы, которые ему в мацкве пишут. Ну это вообще.
СНБО ввело диверсанта, проходившего учения на кацапской фирме в украине уруского.
Одни доказывают одно, другие сочинили другое.
Хочу истину. И все хотят.
И да. Безусловно, виноваты рашефашисты
Но и у нас ведь много как предателей, так и просто бездарных руководителей. А на войне это чревато потерями жизней и территорий
"Оправ його хоч у рами, а він усе такий самий"..якщо не зрозуміло, то кацапською буде: чорнава кабєля не атмоєшь до бєла..
Інформацію про винуватість Кремля в Іловайській трагедії передала Україна до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора України.
Грішин вважає, що Генпрокуратура мала заявляти в Гаагу, що Україна винувата у вбивстві сотен українців в Іловайську?
Дивний патріот-прокльонщик.
https://www.youtube.com/watch?v=PxdNcPHAwIo
Главным информационном защитником Хомчака является Главред Цензор.нет Юрий Бутусов, который в Днепропетровской ОГА вместе с замом Коломойского - Корбаном планировал Иловайскую операцию и призывал добровольческие батальоны МВД ехать в Иловайск. Сам Бутусов информационно обслуживает команду главы МВД Арсена Авакова, лоялен к Коломойскому и Корбану. Бутусов является заинтересованным лицом в Иловайской операции потому пытается исказить данные трагедии чтобы прикрыть людей Коломойского.
Об этом в пятницу на своей странице в ФБ сообщил главный редактор сайта Цензор.нет, член военно-тактической экспертной группы по расследованию Иловайской трагедии Юрий Бутусов.
Он также обнародовал фотокопию оригинала шифрограммы, переданной ему на пресс-конференции в Киеве в четверг непосредственным участником событий под Иловайском, куратором батальона «Кривбасс» Николаем Колесником. Документ содержит все официальные реквизиты и датирован 5 августа 2014 г.
«Боевое распоряжение руководителя сектора «Б». Боевая задача командиру 40 батальона территориальной обороны. С утра 7 августа силами 40 БТрО при взаимодействии с третьей батальонно-тактической группой 51-й отдельной механизированной бригады провести рейдовые действия в направлении Старобешево-Новокатериновка-Иловайск, и до конца суток провести прочесывание и освобождение Иловайска от террористов. Установить полный контроль над городом и во взаимодействии с подразделениями 3 БТрО 51 МБР занять семь взводного-опорных пунктов к северу и к востоку от Иловайска», - сказано в документе.
«Таким образом, этот документ полностью опровергает заявления начальника Генерального штаба и командующего АТО Виктора Муженко о том, что боевые действия и наступление на Иловайск были спланированы исключительно добровольцами, неуправляемыми добровольцами, которые сами пошли в бой и попали там в окружение, а затем просили их освободить. Это реальный боевой документ, который доказывает, что боевой приказ штурмовать Иловайск давало армейское командование. Уверен, если есть распоряжение, которое утверждено руководителем сектора, то есть распоряжение командования АТО. Теперь его можно установить», - сказал Ю.Бутусов.
По его словам, это не единственный документ, который позволяет установить информацию о том, кто отдавал приказы. Они есть в материалах следствия и подтверждены экспертной группой.
Ю.Бутусов пообещал как можно скорее передать оригинал шифротелеграммы в прокуратуру.
https://sprotyv.info/news/butusov-atakovat-ilovajsk-prikazal-gens
htab-dokument
И причём здесь жопоБлок ?, не надо путать тёплое с мягким ...
Понятно , что паРаша виновата в войне , НО смерти тысяч наших украинских солдат называть "ошибками и промахами" паРашенко - это верх цинизма !
Он был главнокомандующим , вот он пусть и отвечает !
Если бы ваш брат или отец там погиб , а какой-то долбень написал бы такой пафосный бред , я бы посмотрела на вашу реакцию . Ну типа ничего страшного , ошибочка вышла, но на это закроем глаза , не надо играть на руку зажопникам , молчим , а то путлер нападёть и тд. Поэтому сейчас надо говорить ПРАВДУ , а не выдумывать как-бы отмазать шоколадного генералиссимуса и каким партиям это поможет , а каким нет.
Та ,видно ,далі слів не пішло....
І як воно так вийшло,що доблєсного Кості не виявилось в тому оточенні ? Стріляли ?
"Мені президент (Петро Порошенко - ред.) поставив завдання узгодити маршрути з військовим керівництвом Росії." ( колишній очільник Генерального штабу Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко)
https://www.radiosvoboda.org/a/mugenko-parad-ilovaysk-donetskyi-aeroport/30125941.html