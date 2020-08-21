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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Автомобилисты Беларуси сбили 12 милиционеров, защищаясь от милицейского террора

Автомобилисты Беларуси сбили 12 милиционеров, защищаясь от милицейского террора

Белорусские автомобилисты совершили 12 преднамеренных наездов на милиционеров.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МВД республики Беларусь, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе акций протеста в Беларуси 3 человека были убиты силовиками, тысячи были избиты или подверглись пыткам.

"От наездов пострадали 12 милиционеров. Водители сделали это намеренно! Практически все они задержаны", — говорится в сообщении МВД Беларуси.

Когда именно были совершены наезды не уточняется.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+38
Это была защита жертв от полицейского террора.
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21.08.2020 21:58
+21
Лише 12 наїздів... Мало!!! Око за око! Зуб за зуб!
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21.08.2020 22:16
+14
К сожалению, это полнейшая туфта. А хотелось бы...
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21.08.2020 21:58
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Это была защита жертв от полицейского террора.
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21.08.2020 21:58 Ответить
Лише 12 наїздів... Мало!!! Око за око! Зуб за зуб!
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21.08.2020 22:16 Ответить
Интересно, кто эти шоферы? Уж не те ли вагнеровцы, которых искал Лукашенко?
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21.08.2020 22:19 Ответить
К сожалению, это полнейшая туфта. А хотелось бы...
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21.08.2020 21:58 Ответить
Так они же не на пешеходном переходе переходили дорогу.
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21.08.2020 21:58 Ответить
Ну да. И на них не было светоотражающих жилетов в ночное время. Сами напросились.
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21.08.2020 21:59 Ответить
Автомобилисты Беларуси сбили 12 милиционеров, расстреливавших и избивавших протестующих - Цензор.НЕТ 6732
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21.08.2020 22:00 Ответить
так омон видит протестующих
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21.08.2020 22:01 Ответить
Только не с флагом же совковым. Тут, скорее, орда черносотенцев таракана изображена.
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22.08.2020 17:51 Ответить
Но вы же понимаете, что Лукашенко не вечен. Человек смертен. И все ужасы, которые вы описываете, настанут рано или поздно, но неизбежно.
Может стоит об этом задуматься уже сейчас?
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21.08.2020 22:08 Ответить
только после сложения парашки
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21.08.2020 22:15 Ответить
Мало. мусора повинні боятися бити мітенгувальників.
Втім, маюсумніви щодо 12-ти. 1-2 швидше за все, А решту дрописали мусора
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21.08.2020 22:00 Ответить
та и х.р с ними...если мозгов нет, то...значит им туда дорога...
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21.08.2020 22:01 Ответить
Жалко автомобилистов...Что там с ними мусорня сделает...
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21.08.2020 22:01 Ответить
Адреса, фамилии мусоров уже в интернете.
Кто, кого должен бояться?
Народ выбирает временную власть, до следующих выборов, а не наоборот.
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21.08.2020 22:25 Ответить
Ты страны не перепутал? А то ведь потом замучаются искать "автомобилистов" по белорусским болотам на глубине два метра.
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22.08.2020 04:42 Ответить
Ты сайт и тему не перепутал?
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22.08.2020 07:16 Ответить
хороший предлог для вязалова всех подряд, а главное свежо и ново - с креативом и огоньком....
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21.08.2020 22:01 Ответить
Мало!
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21.08.2020 22:03 Ответить
Далі буде.
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21.08.2020 22:09 Ответить
Маловато, надо было побольше сделать наездов на ментов, они это ****** заслужили. Мочить их надо за то, что так жестоко избивали людей.
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21.08.2020 22:05 Ответить
Схоже на якусь провокацію.
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21.08.2020 22:07 Ответить
пукин с 2 сторон заливает бензином как обычно.
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21.08.2020 22:14 Ответить
Лукашенко запрашивает маленький контингент сделователей нато с запад. журналистами для МАЛЕНЬКОГО расследования вместе с кгб следов кацапского следа - бензина и их пути и способы заливания.И нет ли под видом протестов "устали,уходзи"нету ли попыток аншлюза парашкой белорусии. И возможно расследование на усмотрения луки, кто из омона убил протестующих, нет ли там чекистов с пережиманием.
Показывает по зомбоящику что нато это не враг, а враг это кацапы. И кацапов СДУЕТ как ничего и не было.Ну кроме там обратных реакций их лжи - у кацапов это на высшем уровне реагируется - БЕГОМ И СРАЗУ.
По обратной связи изучайте как кацап *********.
Нато исследователи должны быть как консультанты нато.
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21.08.2020 22:17 Ответить
Та то сами менты не уступили дорогу транспорту, за шо и пострадали.
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21.08.2020 22:11 Ответить
Ну если это такие менты, что дедушке лобовуху разбили за то что пикал, то... давить не надо, никого там не задавили... сажать надо в тюрьму, по закону. Да кто ж их посадит?
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21.08.2020 22:13 Ответить
запомните эти дни-последние выходные после которых беларусы усядутся на бутылки.
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21.08.2020 22:14 Ответить
Або навпаки.?
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21.08.2020 22:16 Ответить
без вариантов.нет лидера и куража тоже нет
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21.08.2020 22:21 Ответить
Возможно. Но это последний срок агрофюрера. И лучше бы ему сделать выводы на благо страны.
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21.08.2020 22:34 Ответить
последний..коля то ужо вона каков вымахал-будет следущий диктатор не как кимушка -подсвинок ,а секси -мачо -ёпта
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21.08.2020 22:39 Ответить
Народ уже неприемлет. А Коля где и кто?
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21.08.2020 22:47 Ответить
Николай Лукашенко. Вот в Беларуси сказать Коля, и все сразу понимают о ком речь..
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21.08.2020 23:14 Ответить
Понимать понимают. Тут тоже все понимают сразу кто такой Коля из Беларуси.
А приемлют ли? Какой у него авторитет?
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21.08.2020 23:16 Ответить
Вот я уверен, через лет 20, если ничо серьёзного не случится, будут кричать вот он царь природный, настоящий. Колю на царствование!
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21.08.2020 23:20 Ответить
Це фантастика, синку.
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21.08.2020 23:30 Ответить
Поди таблетку прими
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22.08.2020 20:45 Ответить
На что важно обратить внимание.
Белорусь - ПОСЛЕДНЯЯ белая страна в мире(благодаря лукашенко). Мир накрывает черный хаос и черные средние века.Мир обезьян возвращается благодаря фашисткой радикальной толерастии. Децивилизация.Миром скоро будут править обезьяны - результат не заставит себя ждать.
Человек превращается обратно в обезьяну.
Че нельзя придумать более лучшие инструменты управления чем навязывание феминизма, *************, радикальной толерастии.Чтобы не уничтожать цивилизацию, или может в этом и соль этих инструментов. Для уничтожения цивилизации?
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21.08.2020 22:16 Ответить
Важно обратить внимание на твое дегенеративное состояние
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21.08.2020 22:21 Ответить
Ничего нового,это уже было в прежних веках.Не одна развитая цивилизация ушла в небытие Начало-моральное развращение человека,отказ от нравственности Человек оставляет Божьи заповеди,погружаеться в пороки,чревоугодие,извращения,считая это нормой .Несмотря на развитие науки-деградируют и опускаються.
Мир идет к закату....
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21.08.2020 22:28 Ответить
а что за плоскую землю скажете?
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21.08.2020 22:33 Ответить
А это уже разбиралось. На ультраправых форумах темы "Беларусь - самая белая страна Европы". Ответ прост - мигрантам не могут предложить конкурентной зарплаты, пособий никаких нет.
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21.08.2020 22:43 Ответить
https://censor.net/user/473950! Боярышник разводить грибами не надо.
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22.08.2020 01:43 Ответить
ну вот зачем цензор эту ментовскую лукашенковскую муйню постит? без подтверждений, без фото без видео.
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21.08.2020 22:17 Ответить
Есть видео.
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21.08.2020 22:30 Ответить
Так он же сам сказал что 60% фейк. Или ты сомневаешься7
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22.08.2020 20:48 Ответить
Там просто столько ментов,что проехать трудно,чтоб не сбить.Хорошей охоты,автолюбители!
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21.08.2020 22:18 Ответить
Большинство сбитых это гаишники которые никого не били и не разгоняли.
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21.08.2020 22:22 Ответить
Все, кто против народа, его большинства, враги НАРОДА.
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21.08.2020 22:30 Ответить
Заголовок провокационный, гаишники это не омон, бить и стрелять в протестующих они не наделены правом!
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21.08.2020 22:36 Ответить
Как раз гаишники избивали. Погугли задержание байкеров в минске.
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21.08.2020 22:45 Ответить
В основном гайцы останавливали и отворачивали морды пока звери избивали. Но бывало и они отличались.Как например вчетвером пять минут вязали велосипедиста
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22.08.2020 22:25 Ответить
Підкараулюйте в під'їздах! Підсипайте отруту! Вбивайте карателів будь-якими методами!
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21.08.2020 22:29 Ответить
Агрессия вызывает ответную агрессию,террор вызывает только ответный террор. Беларусы классные ребята и они разберутся с зарвавшимся тираном и деспотом.
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21.08.2020 22:29 Ответить
Автомобілісти Білорусі збили 12 міліціонерів, які розстрілювали і били протестувальників - Цензор.НЕТ 6119
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21.08.2020 22:30 Ответить
_Власть должна бояться народа! Не наоборот. Власть, посмевшая поднять руку на народ, подлежит безусловному физическому уничтожению аналогично бешеной собаке.
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21.08.2020 22:36 Ответить
"От наездов пострадали 12 милиционеров. Водители сделали это намеренно! Источник: https://censor.net/n3215282

ХАЙ СКАЖУТЬ СПАСИБІ ЩО НЕ ПЕРЕЇХАЛИ АВТІВКАМИ МЕНТІВ - ЦЕ ПРОСТО САМОЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ДІЙ МЕНТІВ, хоча я це і не підтримую але дії белоруських водіїв розумію
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21.08.2020 22:37 Ответить
Кількість наїздів вкладається в звичайну статистику під час масових протестів. Якби діяли цілеспрямовано, наїздів було б кілька десятків як мінімум. Тож все брехня, а от білоруси досі не зрозуміли, щоб без жорстких дій щобо влади і її силової частини діла не буде, досвід Махатми Ганді непридатний, озвірілий зденаціоналізований психопат за підтримки іншого психопата з ядерною дубиною у руці дасть фору навіть англійським колонізаторам.
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21.08.2020 22:37 Ответить
То была разведка боем. Выяснение сил сторон, кто на что горазд. При следующем обострении будет интересней.
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21.08.2020 22:49 Ответить
Давить машинами псов режима идея в принципе здоровая и перспективная.Протестное ноу-хау.
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21.08.2020 23:01 Ответить
Особливо якщо використовувати Бєлаз.
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22.08.2020 03:24 Ответить
Брехня, а жаль.
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22.08.2020 00:35 Ответить
Аваков ведет нас приблизительно к такому же сценарию в Украине
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22.08.2020 01:13 Ответить
Героям Слава!
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22.08.2020 03:23 Ответить
Только в диком совке могут осознанно убивать полицейских.
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22.08.2020 05:36 Ответить
Лише за дикого совка поліцейські можуть безкарно вбивати та катувати громадян...
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22.08.2020 06:46 Ответить
Штаты?)) этот чудный оплот демократии
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22.08.2020 07:44 Ответить
Я там бував. Там живуть мої дочка і внук. Не неси дурні! Демос Америки це не тупі негри яких я б "не толерантно" змусив працювати, замість платити їм "за лояльність". Ви навіть уявити не можете що таке взяти на роботу негра! Його неможливо звільнити навіть коли це ліниве і тупе падло приносить катастрофічну шкоду вашому бізнесу....Негри (12,7% населення США) скоюють більше 70% злочинів в країні. Білі на власному гаманці знають що дешевше платити негру "велфер" ніж нести втрати через його "продуктивну діяльність"... Негр і злочинець синоніми. І їх не бити, а примусово депортувати вже давно пора. Негри єдина категорія в США яка вже 6 поколінь живе при соціалізмі....
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22.08.2020 16:06 Ответить
Самый бесправный человек на Западе - это белый мужчина традиционной сексуальной ориентации.
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22.08.2020 18:49 Ответить
Це тимчасово. В історії були і набагато гірші "ексцеси розуму". Наприклад, "полювання на відьом" або "комуністичний інтернаціонал".
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22.08.2020 18:55 Ответить
А как же Штаты, Британия, Франция регулярно?

Какой-то узкий у вас кругозор
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22.08.2020 07:43 Ответить
 
 