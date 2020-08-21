Автомобилисты Беларуси сбили 12 милиционеров, защищаясь от милицейского террора
Белорусские автомобилисты совершили 12 преднамеренных наездов на милиционеров.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МВД республики Беларусь, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе акций протеста в Беларуси 3 человека были убиты силовиками, тысячи были избиты или подверглись пыткам.
"От наездов пострадали 12 милиционеров. Водители сделали это намеренно! Практически все они задержаны", — говорится в сообщении МВД Беларуси.
Когда именно были совершены наезды не уточняется.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Может стоит об этом задуматься уже сейчас?
Втім, маюсумніви щодо 12-ти. 1-2 швидше за все, А решту дрописали мусора
Кто, кого должен бояться?
Народ выбирает временную власть, до следующих выборов, а не наоборот.
Показывает по зомбоящику что нато это не враг, а враг это кацапы. И кацапов СДУЕТ как ничего и не было.Ну кроме там обратных реакций их лжи - у кацапов это на высшем уровне реагируется - БЕГОМ И СРАЗУ.
По обратной связи изучайте как кацап *********.
Нато исследователи должны быть как консультанты нато.
А приемлют ли? Какой у него авторитет?
Белорусь - ПОСЛЕДНЯЯ белая страна в мире(благодаря лукашенко). Мир накрывает черный хаос и черные средние века.Мир обезьян возвращается благодаря фашисткой радикальной толерастии. Децивилизация.Миром скоро будут править обезьяны - результат не заставит себя ждать.
Человек превращается обратно в обезьяну.
Че нельзя придумать более лучшие инструменты управления чем навязывание феминизма, *************, радикальной толерастии.Чтобы не уничтожать цивилизацию, или может в этом и соль этих инструментов. Для уничтожения цивилизации?
Мир идет к закату....
ХАЙ СКАЖУТЬ СПАСИБІ ЩО НЕ ПЕРЕЇХАЛИ АВТІВКАМИ МЕНТІВ - ЦЕ ПРОСТО САМОЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ДІЙ МЕНТІВ, хоча я це і не підтримую але дії белоруських водіїв розумію
Какой-то узкий у вас кругозор