Автомобилисты Беларуси сбили 12 милиционеров, защищаясь от милицейского террора

Белорусские автомобилисты совершили 12 преднамеренных наездов на милиционеров.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МВД республики Беларусь, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе акций протеста в Беларуси 3 человека были убиты силовиками, тысячи были избиты или подверглись пыткам.

"От наездов пострадали 12 милиционеров. Водители сделали это намеренно! Практически все они задержаны", — говорится в сообщении МВД Беларуси.

Когда именно были совершены наезды не уточняется.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.