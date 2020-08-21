Двух российских журналистов задержали в Минске и теперь депортируют
В Минске задержаны два журналиста русской службы "Радио Свобода" - Юлия Вишневецкая и Андрей Киселев. Позже их депортировали из Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает портал tut.by.
"В Минске у проходной Тракторного завода задержали двух журналистов русской службы "Радио Свобода". Они снимали, как волонтеры раздавали листовки работникам завода. Сейчас журналисты находятся в Партизанском РУВД", - сообщает портал.
В свою очередь, белорусское бюро "Радио Свободы" уточнило имена задержанных журналистов - это Юлия Вишневецкая и Андрей Киселев.
"Их остановили для проверки документов. Уже несколько часов они находятся в Партизанском РУВД", - отметили в редакции.
Там также отметили, что перед отъездом Вишневецкой и Киселева в Минск редакция запрашивала в министерстве иностранных дел Беларуси официальное разрешение на аккредитацию сотрудников для работы на территории республики.
Позже, белорусское бюро "Радио Свобода" заявило: "Задержанных в Минске журналистов российской службы "Радио Свобода" Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева выпустили из Партизанского РУВД и депортируют".
Как сообщила белорусской редакции Вишневецкая, в настоящее время на машине российского посольства их везут за вещами, а после этого отвезут в Смоленск. "Депортация с запретом въезда на пять лет", - отметила она.
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для Луки пиндосы..
а завел он журналистов своего хозяина с Москвы - скрепных матрешок....
https://ru.krymr.com/a/news-radio-svoboda-65-let/30112851.html#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%80%93%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE,%D0%A0%D0%A1%D0%95%2F%D0%A0%D0%A1%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.
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