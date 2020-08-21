Двух российских журналистов задержали в Минске и теперь депортируют

В Минске задержаны два журналиста русской службы "Радио Свобода" - Юлия Вишневецкая и Андрей Киселев. Позже их депортировали из Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает портал tut.by.

"В Минске у проходной Тракторного завода задержали двух журналистов русской службы "Радио Свобода". Они снимали, как волонтеры раздавали листовки работникам завода. Сейчас журналисты находятся в Партизанском РУВД", - сообщает портал.

В свою очередь, белорусское бюро "Радио Свободы" уточнило имена задержанных журналистов - это Юлия Вишневецкая и Андрей Киселев.

"Их остановили для проверки документов. Уже несколько часов они находятся в Партизанском РУВД", - отметили в редакции.

Там также отметили, что перед отъездом Вишневецкой и Киселева в Минск редакция запрашивала в министерстве иностранных дел Беларуси официальное разрешение на аккредитацию сотрудников для работы на территории республики.

Позже, белорусское бюро "Радио Свобода" заявило: "Задержанных в Минске журналистов российской службы "Радио Свобода" Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева выпустили из Партизанского РУВД и депортируют".

Как сообщила белорусской редакции Вишневецкая, в настоящее время на машине российского посольства их везут за вещами, а после этого отвезут в Смоленск. "Депортация с запретом въезда на пять лет", - отметила она.