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Новости Революция в Беларуси
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Двух российских журналистов задержали в Минске и теперь депортируют

Двух российских журналистов задержали в Минске и теперь депортируют

В Минске задержаны два журналиста русской службы "Радио Свобода" - Юлия Вишневецкая и Андрей Киселев. Позже их депортировали из Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщает портал tut.by.

"В Минске у проходной Тракторного завода задержали двух журналистов русской службы "Радио Свобода". Они снимали, как волонтеры раздавали листовки работникам завода. Сейчас журналисты находятся в Партизанском РУВД", - сообщает портал.

В свою очередь, белорусское бюро "Радио Свободы" уточнило имена задержанных журналистов - это Юлия Вишневецкая и Андрей Киселев.

"Их остановили для проверки документов. Уже несколько часов они находятся в Партизанском РУВД", - отметили в редакции.

Там также отметили, что перед отъездом Вишневецкой и Киселева в Минск редакция запрашивала в министерстве иностранных дел Беларуси официальное разрешение на аккредитацию сотрудников для работы на территории республики.

Позже, белорусское бюро "Радио Свобода" заявило: "Задержанных в Минске журналистов российской службы "Радио Свобода" Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева выпустили из Партизанского РУВД и депортируют".

Как сообщила белорусской редакции Вишневецкая, в настоящее время на машине российского посольства их везут за вещами, а после этого отвезут в Смоленск. "Депортация с запретом въезда на пять лет", - отметила она.

Автор: 

Беларусь (7886) депортация (677)


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Топ комментарии
+7
это Радио Свобода - Госдеп США..
для Луки пиндосы..
а завел он журналистов своего хозяина с Москвы - скрепных матрешок....
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21.08.2020 22:11
+5
независимые журналисты с мацквы? - нонсенс.
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21.08.2020 22:30
+3
журналисты госдепа с мацквы - вы сами в ето верите?
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21.08.2020 22:16
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одних журналюг заводят на беларуское ТВ...других (видать вменяемых) депортируют....
логика железная!
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21.08.2020 22:09 Ответить
это Радио Свобода - Госдеп США..
для Луки пиндосы..
а завел он журналистов своего хозяина с Москвы - скрепных матрешок....
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21.08.2020 22:11 Ответить
так и я за то...(в скобочках написал)
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21.08.2020 22:14 Ответить
журналисты госдепа с мацквы - вы сами в ето верите?
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21.08.2020 22:16 Ответить
Мальчик, ты не знаешь что такое "Радио Свобода"? Тебе знакомо только "Радио Шансон"?
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21.08.2020 22:24 Ответить
ну и де ты был когда я был мальчиком, хамло тупое?
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21.08.2020 22:27 Ответить
Быдло, дядя в это время был на работе, когда ты ещё писал в штанишки. Это подтверждается тем, что ты не знаешь, что такое "Радио Свобода". Но это не твоя вина, это - твоя беда
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22.08.2020 08:34 Ответить
Радіо Свобода - это служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), которая является независимой медиакорпорацией, которую финансирует Конгресс США через гранты, предоставляемые через Американское агентство глобальных медиа. РСЕ/РС руководствуется законодательством США.16 авг. 2019 г.

https://ru.krymr.com/a/news-radio-svoboda-65-let/30112851.html#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%80%93%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE,%D0%A0%D0%A1%D0%95%2F%D0%A0%D0%A1%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.
Украинской службе Радіо Свобода исполняется 65 лет
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21.08.2020 22:25 Ответить
независимые журналисты с мацквы? - нонсенс.
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21.08.2020 22:30 Ответить
вязали кацапы кацапов - смиялася Украина.
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21.08.2020 22:10 Ответить
Двух российских журналистов задержали в Минске и теперь депортируют - Цензор.НЕТ 6887
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21.08.2020 22:11 Ответить
Капец,как можно в паспорте делать отметку, не на государственной мове?!
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21.08.2020 22:21 Ответить
Дятел тупой. в Белоруси два гос. языка
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21.08.2020 23:13 Ответить
Кацап тупой,первой и протокольной должна быть беларуская мова.
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21.08.2020 23:26 Ответить
Дятел . еще раз - в Беларуси два равноправных госязыка
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22.08.2020 06:10 Ответить
Глупость повторенная дважды, не перестает быть глупостью. Твое кацапское нутро, не дает тебе этого понять.
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22.08.2020 09:24 Ответить
депортация отравленного навального в германию с гарантией безопасности.в омске нет костюмов от полония?
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21.08.2020 22:26 Ответить
а будут знать как гаваріть па русскі!
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21.08.2020 22:28 Ответить
в белорусии бесследно исчезли более 100 человек
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21.08.2020 22:31 Ответить
Иш ты, за Тихановскую приехали агитировать, коленкой под зад.
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21.08.2020 22:39 Ответить
Москалі настільки тупі, що приїхали агітувати через два тижні після виборів?
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21.08.2020 22:44 Ответить
Да не они тупые, а сторонники Тихановской, до них туго доходит.
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21.08.2020 22:56 Ответить
 
 