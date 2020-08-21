Из-за попадания в "красную" зону в Черновцах могут начаться массовые протесты, - и.о. мэра Каспрук

С понедельника, 24 августа в Черновцах должны усилить карантинные ограничения. Из-за этого в городе могут начаться массовые протесты предпринимателей.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил и.о. мэра Черновцов Алексей Каспрук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Люди не готовы к красной зоне, мы понимаем, что десятки тысяч предпринимателей на Калиновском рынке просто обанкротятся, если будет очередной локдаун. Поэтому и идут переговоры, пока что не слышно официальной позиции городской власти (на данный момент у Каспрука приостановлены полномочия. - Ред.), она как бы формально с этим всем согласна", - сказал он.

Каспрук подчеркнул, что не все местные жители верят в опасность коронавируса.

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"Не был обеспечен надлежащий контроль областной властью за работой заведений общественного питания, ни один из ресторанов, который проводил свадьбы на 300-400 человек, не был наказан. И сегодня из-за нескольких нарушителей должна свернуться вся экономика города, люди не готовы. То, что было сегодня – это начало общественных протестов", - сказал он.

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