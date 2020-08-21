Из-за попадания в "красную" зону в Черновцах могут начаться массовые протесты, - и.о. мэра Каспрук
С понедельника, 24 августа в Черновцах должны усилить карантинные ограничения. Из-за этого в городе могут начаться массовые протесты предпринимателей.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил и.о. мэра Черновцов Алексей Каспрук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Люди не готовы к красной зоне, мы понимаем, что десятки тысяч предпринимателей на Калиновском рынке просто обанкротятся, если будет очередной локдаун. Поэтому и идут переговоры, пока что не слышно официальной позиции городской власти (на данный момент у Каспрука приостановлены полномочия. - Ред.), она как бы формально с этим всем согласна", - сказал он.
Каспрук подчеркнул, что не все местные жители верят в опасность коронавируса.
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"Не был обеспечен надлежащий контроль областной властью за работой заведений общественного питания, ни один из ресторанов, который проводил свадьбы на 300-400 человек, не был наказан. И сегодня из-за нескольких нарушителей должна свернуться вся экономика города, люди не готовы. То, что было сегодня – это начало общественных протестов", - сказал он.
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І чому саме підприємців?А звичайним людям,що добре? В переважної більшості людей,немає ніяких заощаджень.Від цього вірусу померло дві тисячі людей.Нехай навіть 10-20 тисяч помре.Ну то що ламати,всю країну? Я повторював і повторюю,від раку щороку помирає до 80 тисяч.А ті хто проходить ремісію стають інвалідами і більшість з них,довго не проживуть.І всім було пофіг.По телевізору і в інтернеті про це ж не говорили.Де ваші мізки люди? Ви що мислити без поводиря не вмієте?
Не треба чіплятись до слів. А по суті, https://censor.net/user/472605 правий.
Ось свіжа статистика:
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-червні 2020 року:
Усього - 287010
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1613
ВІЛ -1583
рак - 38222
Хвороби системи кровообігу - 196567
Хвороби органів дихання - 5797
Хвороби органів травлення - 11454
Хвороби сечостатевої системи - 1304
транспортні нещасні випадки - 1646
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1157
навмисне самоушкодження - 3078
COVID-19 - 1112
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
НАЛОГОВ никто не отменял! Аренды никто не отменял!!!
И тут нате хер в томате!
І ще додали там пільги, я вже навіть не читала деталі.
Только в масках и с безопасной дистанцией.
Желательно в перчатках.
Масочный режим? Так Вы и на него насрали. Всего ничего, без ограничений, только в масках ходить, слабо? Все заведения работали с нарушениями. Так Чего Вы Хотите?
Я, например хочу, чтоб Вашу область обнесли колючкой хотя бы на месяц и никого ни туда, ни сюда не выпускали, может это Вас НАУЧИТ!!!