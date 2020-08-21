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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за попадания в "красную" зону в Черновцах могут начаться массовые протесты, - и.о. мэра Каспрук

Из-за попадания в

С понедельника, 24 августа в Черновцах должны усилить карантинные ограничения. Из-за этого в городе могут начаться массовые протесты предпринимателей.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил и.о. мэра Черновцов Алексей Каспрук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Люди не готовы к красной зоне, мы понимаем, что десятки тысяч предпринимателей на Калиновском рынке просто обанкротятся, если будет очередной локдаун. Поэтому и идут переговоры, пока что не слышно официальной позиции городской власти (на данный момент у Каспрука приостановлены полномочия. - Ред.), она как бы формально с этим всем согласна", - сказал он.

Каспрук подчеркнул, что не все местные жители верят в опасность коронавируса.

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"Не был обеспечен надлежащий контроль областной властью за работой заведений общественного питания, ни один из ресторанов, который проводил свадьбы на 300-400 человек, не был наказан. И сегодня из-за нескольких нарушителей должна свернуться вся экономика города, люди не готовы. То, что было сегодня – это начало общественных протестов", - сказал он.

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Автор: 

карантин (16729) протест (5854) Черновцы (676) COVID-19 (18608) Каспрук Алексей (14) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
в Швеції чи Білорусі захворіли всі одразу?
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21.08.2020 23:19
+6
. Из-за этого в городе могут начаться массовые протесты предпринимателей.Источник: https://censor.net/n3215287

І чому саме підприємців?А звичайним людям,що добре? В переважної більшості людей,немає ніяких заощаджень.Від цього вірусу померло дві тисячі людей.Нехай навіть 10-20 тисяч помре.Ну то що ламати,всю країну? Я повторював і повторюю,від раку щороку помирає до 80 тисяч.А ті хто проходить ремісію стають інвалідами і більшість з них,довго не проживуть.І всім було пофіг.По телевізору і в інтернеті про це ж не говорили.Де ваші мізки люди? Ви що мислити без поводиря не вмієте?
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21.08.2020 22:14
+6
Прежде чем выходить на протесты, подумайте сами уроды, что привело к этой ситуации!
Масочный режим? Так Вы и на него насрали. Всего ничего, без ограничений, только в масках ходить, слабо? Все заведения работали с нарушениями. Так Чего Вы Хотите?
Я, например хочу, чтоб Вашу область обнесли колючкой хотя бы на месяц и никого ни туда, ни сюда не выпускали, может это Вас НАУЧИТ!!!
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21.08.2020 22:23
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Цей теж Капітан Очевидність.
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21.08.2020 22:08 Ответить
Зебилы? на протесты?....хахахаха... ну я не против!
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21.08.2020 22:44 Ответить
https://censor.net/user/407602 На Майдані наприклад,були різні люди,з різними політичними поглядами.Так що що все буде.
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21.08.2020 22:46 Ответить
. Из-за этого в городе могут начаться массовые протесты предпринимателей.Источник: https://censor.net/n3215287

І чому саме підприємців?А звичайним людям,що добре? В переважної більшості людей,немає ніяких заощаджень.Від цього вірусу померло дві тисячі людей.Нехай навіть 10-20 тисяч помре.Ну то що ламати,всю країну? Я повторював і повторюю,від раку щороку помирає до 80 тисяч.А ті хто проходить ремісію стають інвалідами і більшість з них,довго не проживуть.І всім було пофіг.По телевізору і в інтернеті про це ж не говорили.Де ваші мізки люди? Ви що мислити без поводиря не вмієте?
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21.08.2020 22:14 Ответить
Ви так легко розкидаєтесь життям людей: "нехай навіть 10-20 тисяч помре...". Ви ким себе уявили? Богом? Дияволом? Хто дав вам право розпоряджатися життям людей, нехай навіть просто у коментарях. Якби вам сказали, що серед тих 10-20 тисяч обов'язково будуть ваші рідні, друзі, знайомі, дуже близькі і дорогі вам люди, ви б теж так само пафосно про це написали?
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21.08.2020 22:23 Ответить
Из-за попадания в "красную" зону в Черновцах могут начаться массовые протесты, - и.о. мэра Каспрук - Цензор.НЕТ 4883
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21.08.2020 22:39 Ответить
...у тебя врач ассоциируется только с дуркой? ...вася, поздравляю тебя с оговоркой по Фрейду
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21.08.2020 22:47 Ответить
Вова хера ты перекручиваешь сказанное? Кто тебе дал право судить человека? ты Бог? Судья? Все он правильно сказал! Это его виденье и он имеет право о нем заявить, мы же не в Рабсии!
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21.08.2020 22:47 Ответить
Имеет право, также как и я имею право ему ответить. И мне не нравится что кто то сидя за телефоном или компом вот так просто говорит о жизнях тысяч людей, ну подумаешь умрут, ну ничего же страшного, бабы ещё нарожают... Такая логика сказанного.
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21.08.2020 23:49 Ответить
https://censor.net/user/473742 А мені не подобається,яке ти маєш право вирішувати,кому сидіти в карантині і через нього бідніти.хворіти і помирати.Питання до тебе,баби ще нарожають?
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22.08.2020 01:12 Ответить
https://censor.net/user/473742
Не треба чіплятись до слів. А по суті, https://censor.net/user/472605 правий.
Ось свіжа статистика:

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-червні 2020 року:
Усього - 287010
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1613
ВІЛ -1583
рак - 38222
Хвороби системи кровообігу - 196567
Хвороби органів дихання - 5797
Хвороби органів травлення - 11454
Хвороби сечостатевої системи - 1304
транспортні нещасні випадки - 1646
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1157
навмисне самоушкодження - 3078
COVID-19 - 1112
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
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22.08.2020 08:10 Ответить
Потому что предприниматели вкинули бабло в товар, а если он скоропортящийся (продукты например) то это звиздец, полный залет!
НАЛОГОВ никто не отменял! Аренды никто не отменял!!!
И тут нате хер в томате!
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21.08.2020 22:46 Ответить
https://censor.net/user/407602 Карантин ламає все.А не тільки вибірково.А якщо в нас жорсткий карантин буде 4 місяці,якраз десь 4 місяці сезонні распіраторні захворювання.То економічно Україні кінець.Буде масове безгрошів'я,а від так в рази більший бандитизм і смертність.
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21.08.2020 22:55 Ответить
Вже на 2 місяці зробили! Це ніхєра не дало!!!! Тепер на скільки? На рік, два??? а жити за що???
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21.08.2020 23:41 Ответить
https://censor.net/user/407602 Економіку дуже просадив карантин.А восени якщо введуть,то гірший і довший.Ви запитайте,за що жити в тутешніх дописувачів.Таке враження,що вони в іншому вимірі живуть.
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21.08.2020 23:46 Ответить
У нас Христя на новій посаді продовжила ще на місяць виплати тим, хто сидить вдома і не виходить на роботу через ковід.
І ще додали там пільги, я вже навіть не читала деталі.
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21.08.2020 23:49 Ответить
Багато хто з "тутешніх дописувачів" - це боти. Їм марно поясняти щось. В них є методічки. Написано - топити за карантин, так і будуть топити, хочь що їм скажи.
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22.08.2020 08:15 Ответить
"массовые протесты" - мамалыгой начнут кидаться?
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21.08.2020 22:14 Ответить
Угу, приблизно так.Из-за попадания в "красную" зону в Черновцах могут начаться массовые протесты, - и.о. мэра Каспрук - Цензор.НЕТ 8530
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21.08.2020 22:28 Ответить
Протестуйте.
Только в масках и с безопасной дистанцией.
Желательно в перчатках.
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21.08.2020 22:20 Ответить
не получиться, после 2014 люди отучились протестовать, свобода была обретена, зачем же?
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21.08.2020 22:26 Ответить
Прежде чем выходить на протесты, подумайте сами уроды, что привело к этой ситуации!
Масочный режим? Так Вы и на него насрали. Всего ничего, без ограничений, только в масках ходить, слабо? Все заведения работали с нарушениями. Так Чего Вы Хотите?
Я, например хочу, чтоб Вашу область обнесли колючкой хотя бы на месяц и никого ни туда, ни сюда не выпускали, может это Вас НАУЧИТ!!!
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21.08.2020 22:23 Ответить
Аргентину на 5 місяців обнесли колючим дротом, ефекту нуль цілих нуль десятих
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21.08.2020 22:29 Ответить
Может эфект в том что бы заражение было постепенно? а не все сразу? например 10т за сутки или за 10 дней. для мед системы что лучше будет?
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21.08.2020 22:45 Ответить
в Швеції чи Білорусі захворіли всі одразу?
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21.08.2020 23:19 Ответить
https://censor.net/user/473430 За Білорусь ніхто вже не каже,що в них немає карантину.Он всі підтримують протести,на яких всі без масок.
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21.08.2020 23:54 Ответить
Чий є Крим?
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21.08.2020 22:33 Ответить
Крымжежнаш ))
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22.08.2020 00:59 Ответить
И Вообще, не хер шастать через границу и обратно, Вы И только ВЫ тут эту хрень разносите...
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21.08.2020 22:30 Ответить
Ще москалі нам не вказували, куди їздити.
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21.08.2020 22:40 Ответить
Так пандемия же в мире...Если не ездить всем меньше вируса будет
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21.08.2020 22:43 Ответить
Один вопрос.А кто будет отвечать за все эти преступления?
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21.08.2020 22:39 Ответить
В цій гілці московські педофіли з'явилися.
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21.08.2020 22:57 Ответить
Черніветчена 90 % проголосувала за ******** їжте не **********
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22.08.2020 04:45 Ответить
умирают те, кто ходит больным на работу, т.е. малообеспеченные.
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22.08.2020 07:07 Ответить
Поки всю цю банду років на 15 не посадити на карантин в тюрму, вони нас будуть мучити.
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22.08.2020 09:55 Ответить
В этом случае перекрыть все подъезды выезды из города ( карантинная блокада) и пусть живут без карантина.. Но за черту города ни ни.. И естественно городскими силами справляются с последствиями. А то у нас как " те кто кричат что устали и пора все отменять, потом будут в первых рядах кричать что кто то не досмотрел не принял мер"
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22.08.2020 10:04 Ответить
 
 