Минские соглашения устарели, западные партнеры это понимают, - представитель Кабмина в Верховной Раде Мокан

Минские соглашения по урегулированию на оккупированных частях украинского Донбасса устарели, и западные партнеры Украины в "нормандском формате" поддерживают внесение изменений в них.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"По моему личному убеждению, Минские соглашения в том виде, как они существуют сейчас, уже являются и морально, и юридически, и в любом другом плане устаревшими. И Украина сейчас занимает проактивную позицию, и, слава Богу, есть понимание и поддержка со стороны Франции и Германии о необходимости обновления и осовременивания Минских соглашений, в частности устранения такого опасного пробела, "сначала выборы, потом контроль над границей", - сказал Мокан.

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