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Новости Агрессия России против Украины
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Минские соглашения устарели, западные партнеры это понимают, - представитель Кабмина в Верховной Раде Мокан

Минские соглашения устарели, западные партнеры это понимают, - представитель Кабмина в Верховной Раде Мокан

Минские соглашения по урегулированию на оккупированных частях украинского Донбасса устарели, и западные партнеры Украины в "нормандском формате" поддерживают внесение изменений в них.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"По моему личному убеждению, Минские соглашения в том виде, как они существуют сейчас, уже являются и морально, и юридически, и в любом другом плане устаревшими. И Украина сейчас занимает проактивную позицию, и, слава Богу, есть понимание и поддержка со стороны Франции и Германии о необходимости обновления и осовременивания Минских соглашений, в частности устранения такого опасного пробела, "сначала выборы, потом контроль над границей", - сказал Мокан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия в Минске выдвинула главное требование - отменить постановление ВР, не позволяющее проводить выборы на оккупированном Донбассе. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Донбасс (26955) минские соглашения (3229) Мокан Василий (44)


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Топ комментарии
+16
Минские соглашения устарели, западные партнеры это понимают, - представитель Кабмина в Верховной Раде Мокан - Цензор.НЕТ 5080
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21.08.2020 22:41
+15
И именно поэтому Зеля согласился на формулу Штанмайера? Типа освежил?
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21.08.2020 22:25
+13
"устарели" - потому что шмаркля хочет чтобы с рашки сняли санкции за несоблюдение минских соглашений: нет минских(отказ от них) - нет санкций
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21.08.2020 22:46
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Правила форума Совет форумчан
И именно поэтому Зеля согласился на формулу Штанмайера? Типа освежил?
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21.08.2020 22:25 Ответить
типа окропил, сбереженными именно для такого случая анализами.
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21.08.2020 22:39 Ответить
"устарели" - потому что шмаркля хочет чтобы с рашки сняли санкции за несоблюдение минских соглашений: нет минских(отказ от них) - нет санкций
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21.08.2020 22:46 Ответить
Санкции были за Крым..
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21.08.2020 22:55 Ответить
https://focus.ua/world/457513-es_prodlil_sanktsii_protiv_rf_za_nevypolnenie_minskikh_dogovorennostei

2020-06-19 ЕС продлил санкции против РФ за невыполнение минских договоренностей
Из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений главы стран Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев секторальных санкций против России
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21.08.2020 22:58 Ответить
Об этом решении сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW.
"Мы решили, что санкции опять продлят на шесть месяцев", - сказала она.
"Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогает сдерживать агрессию России против Украины. Санкции дают четкий сигнал: России необходимо полностью выполнить минские соглашения", - написал он в своем Twitter.

Секторальные санкции ЕС предусматривают запрет на доступ к рынку капиталов Евросоюза для нескольких российских банков и компаний, эмбарго на поставки в РФ оружия и товаров двойного назначения, а также ограничение доступа к технологиям в энергетике.
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21.08.2020 23:00 Ответить
Международные санкции были введены во время украинского кризиса большим числом стран против https://ru.qwe.wiki/wiki/Russia России и https://ru.qwe.wiki/wiki/Crimea Крыма после https://ru.qwe.wiki/wiki/Russian_military_intervention_in_Ukraine_(2014%E2%80%93present) российской военной интервенции в Украине , который начался в конце февраля 2014 года https://ru.qwe.wiki/wiki/International_sanctions санкции были введены в https://ru.qwe.wiki/wiki/United_States Соединенных Штатах , в https://ru.qwe.wiki/wiki/European_Union Европейском союзе (ЕС) и другие страны и https://ru.qwe.wiki/wiki/International_organisations международные организации в отношении отдельных лиц, предприниматель и официальные лица из России и Украины. Россия ответила санкциями против ряда стран, в том числе полный запрет на импорт продуктов питания из ЕС, США, https://ru.qwe.wiki/wiki/Norway Норвегии , https://ru.qwe.wiki/wiki/Canada Канады и https://ru.qwe.wiki/wiki/Australia Австралии .
Санкции со стороны https://ru.qwe.wiki/wiki/European_Union Европейского Союза и https://ru.qwe.wiki/wiki/United_States Соединенных Штатов по- прежнему в силу с января 2019 года В июле 2018 года ЕС объявил о продлении санкций до февраля 2019 года. По мере того как беспорядки распространились на другие части https://ru.qwe.wiki/wiki/Eastern_Ukraine Восточной Украины , а затем переросли в продолжающуюся https://ru.qwe.wiki/wiki/War_in_Donbass войну в Донбассе , сфера применения санкций возросла. В целом, были введены три вида санкций: запрет на предоставление технологий по разведке нефти и газа, запрет на предоставление кредитов России нефтяные компании и государственные банки, ограничения на поездки на влиятельных российских граждан , близких к президенту и участвует в присоединении Крыма , и отменять санкции против России будут только после того, как Москва выполняет ПОЛНОСТЬЮ https://ru.qwe.wiki/wiki/Minsk_II соглашения Минска II .
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21.08.2020 23:16 Ответить
Первая волна https://p.dw.com/p/2XqhZ санкций - осторожное начало. Еще до завершения аннексии Крыма, в начале марта 2014 года, США приостановили инвестиционное и военное сотрудничество с Россией. Европа не спешила. Это принципиальное отличие между подходом Вашингтона и Брюсселя сохранилось до сих пор.

Вторая волна санкций - прорыв после вмешательства в выборы США С периодичностью в три-четыре месяца санкции расширялись. При этом часто использовался не полный запрет, а секторальное ограничение экспорта, получения новых технологий или кредитов. Новый качественный прорыв произошел под конец 2016 года. После того, как американские спецслужбы обвинили Россию в попытке https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/a-42994464 вмешательства в президентские выборы путем взлома хакерами серверов Демократической партии США

Третья волна санкций - после дела Скрипалей
На новый, третий уровень санкционное противостояние вышло после того, как ведущие западные страны обвинили Россию в попытке отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" в марте 2018 года бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Среди прочего был введен запрет на оказание внешней помощи России, за исключением гуманитарной, на продажу оружия и услуг в оборонной сфере, а также ее финансирование.
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21.08.2020 23:26 Ответить
За Крым были такие смешные санкции, что даже говорить о них не комильфо.
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21.08.2020 23:03 Ответить
угу.. такие смешные и такие полезные для кацапов...
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21.08.2020 23:17 Ответить
Я смотрю, наш "Цензор" "немножко не в курсе", в отличие от "Русского еврея" - власти в Крыму решили оригинальным способом напомнить "крымнашистам" о том, что "Крим - це Україна!"... С 24 августа в Симферополе вводится подача воды по графику... (Остальной Крым "поздравили" уже давно...).
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22.08.2020 04:38 Ответить
Ну нормально........ Сейчас начнутся визги про гуманитарную катастрофу и под это дело пустят воду по каналу. Что меня, если честно, не удивит совершенно.
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22.08.2020 11:27 Ответить
Теперь вы все дружненько пытаетесь заболтать сегодняшнюю информацию от Гармаша. Похоронить ее под тоннами словесного мусора.
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21.08.2020 22:28 Ответить
Від Кравчука вже пішли розмови, що вода є гуманітарною допомогою для окупованих територій.
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21.08.2020 22:29 Ответить
Минские соглашения устарели, западные партнеры это понимают, - представитель Кабмина в Верховной Раде Мокан - Цензор.НЕТ 8436
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21.08.2020 22:59 Ответить
А що на заміну? Хіба є пропозиції? Хутін на пееоступки не піде. Таким чином, все це - бла-бла-бла. І так 6 років поспіль.
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21.08.2020 22:32 Ответить
ну все ждут физического исчезновения Путина все понимают что Парашка останется такой но уже не путинской и никакой иной наследник до мозга и крови поклоняющийся путины и верный ему как пес не станет Путиным № 2 № 3 и так далее Путин это Путин как Сталин Гитлер Цезарь Александр Великий. наполеон, Карл 1 Людовик 16 Мария Стюард они в единственном числе... поэтому любой базар с целью дождаться конца естественный... поменять Минск скажем на Европу не согласится Путин да и "члены ОРЛДО" также нет гарантий что их когда то прямо там не арестуют Минск это гарантии для Путина от Лукашенко и события с Лукашенко выборами и Белоруссией- как раз влияют на интересы Украины как с + там и минусом... если рухнет режим Лукашенко то Минск сам закроется не сразу но быстро... а если останется у власти то нам реально надо думать как бы обновить НО уверен что Россия вцепилась намертво в этот Минск... да еще Зеленский Кучма Кравчук... чем не шанс....
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21.08.2020 22:40 Ответить
Зеоманский , , оценивая работу Кравчука, говорит, что «очень доволен Леонидом Макаровичем» и «сейчас есть достижения».
Опять-таки вопрос, Владимир Ссаныч - чьи достижения? Наши или России?
Больше похоже на второе !!
Россия умело воспользовалась полным внутриполитическим провалом Зеленского, падением его рейтинга и предложила ему «мир на Донбассе», как последнюю возможность этот рейтинг удержать, получить приемлемый результат на местных выборах и усидеть на Банковой.
Мы спасем тебя, мальчик 😄
Но в обмен тебе придется исполнить одно наше маленькое желание.
Дай нам кусочек суверенитета, маленький такой, никто и не заметит !
А точно маленький? Ну, конечно, Бубочка. А если что - мы будем совсем рядом
. Если раньше Россия была за линией разграничения, то после выборов в ОРДЛО она будет уже непосредственно в Украине 😡
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21.08.2020 22:38 Ответить
Мета Росіі відома ,втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну !!! Мета України кординально протилежна!!То про що можливо домовитись???)))
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21.08.2020 22:40 Ответить
Минские соглашения устарели, западные партнеры это понимают, - представитель Кабмина в Верховной Раде Мокан - Цензор.НЕТ 5080
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21.08.2020 22:41 Ответить
Против РФ нужно накладывать санкции, которые будут ограничивать закупку нефти и газа в Европу!!!
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21.08.2020 22:48 Ответить
Пчёлы против мёда?? На фига это надо Европе? Мечтаете, что ради нас они себе проблемы создадут?
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21.08.2020 23:06 Ответить
никаких проблем закупать более дешевый газ у Арабов! Им будет благо только!
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22.08.2020 00:18 Ответить
Главная проблема - доставка. Газовых танкеров нет в таком кол-ве.
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22.08.2020 02:12 Ответить
то есть тот же запад прокладывает морские подводные газопроводы из рашки а из
сев.Африки уже никак ??? скажем через Сардинию/Корсику или Сицилию про
Гибралтар вообще молчу.........
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22.08.2020 07:13 Ответить
Есть там газопроводы из Алжира. Но этого недостаточно, объемы небольшие. А увеличивать и достраивать ветки им надо?
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22.08.2020 11:21 Ответить
Шо, московія втомилася від санкцій?
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21.08.2020 23:11 Ответить
нужно по любэ только нипанятно каким каком выруливать на Будапештский меморандум в час
ти обеспечения гарантий суверенитета Украины то есть первая часть была так сказать общая
и она уже нарушена значит нужно вырабатывать вторую часть - гарантии.
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22.08.2020 07:22 Ответить
Синку, залиш свої "лічниє убеждєнія" при собі. Ті домовленності як не працювали так і не будуть працювати. З баби дівку не зробиш, хоч в які наряди її не вдягай.
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22.08.2020 08:43 Ответить
 
 