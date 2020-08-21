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Новости Революция в Беларуси
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Четыре человека погибли от травм во время акций протеста в Беларуси, - ООН

Четыре человека погибли от травм во время акций протеста в Беларуси, - ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляет о гибели четверых человек на акциях протеста в Беларуси.

Об этом сказано в заявлении УВКПЧ, распространенном в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы напоминаем властям Беларуси об абсолютном запрете пыток и повторяем призыв, сделанный на прошлой неделе Верховным комиссаром, к незамедлительным, тщательным, независимым и беспристрастным расследованиям всех заявлений о нарушениях прав человека. В их число входят гибель четырех человек в результате травм, полученных во время акций протеста", - говорится в заявлении.

"Мы особенно обеспокоены тем, что судьба и местонахождение как минимум восьми человек остаются неизвестными. Все исчезли после начала протестов 9 августа", - подчеркнули в УВКПЧ.

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В заявлении отмечено, что большая часть из нескольких тысяч человек, которые были задержаны в связи с протестами, в настоящее время освобождены.

"Но мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что, по сообщениям, все еще находятся под стражей более 100 человек, в том числе примерно 60 человек, обвиняемых в преступных действиях, могут быть приговорены к тюремному заключению в связи с их участием в преимущественно мирных демонстрациях", - подчеркнули в УВКПЧ.

"Продолжают появляться сообщения о широкомасштабных пытках и жестоком обращении с задержанными, в том числе с журналистами, и особенно с детьми, что вызывает тревогу. Мы обеспокоены тем, что, как сообщается, на сегодняшний день не было предпринято никаких действий по расследованию этих сообщений с целью привлечения виновных к ответственности", - сказано в сообщении.

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Кроме того, в УВКПЧ призвали белорусские власти пересмотреть свою позицию по сотрудничеству со Специальным докладчиком ООН по Беларуси. "Конструктивное взаимодействие со Специальным докладчиком предоставило бы Беларуси реальную возможность продемонстрировать свою готовность задуматься над проблемами прав человека и отреагировать на них, особенно во время кризиса", - заметили там.

Ранее сообщалось о трех погибших во время акций протеста в Беларуси.

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Автор: 

Беларусь (7886) ООН (4156) протест (5854) смерть (9210)


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Топ комментарии
+5
И что дальше?
Или Лукашенко думает что если он задавит протесты, все вернется в прежнее русло?
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21.08.2020 22:48
+3
Лука хоче мати владу Кім Чен Іра.
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21.08.2020 22:46
+3
А он так и думает! Потому что он считает Беларусь своей собственностью! Белорусскому шовинзму устроит репрессии, на мировое сообщество наплевать, плешивый карлик его спасёт по первому зову. Агрофюррер каждого сотрёт в порошок, каждого, кто не признал его президентские выборы.
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21.08.2020 23:22
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Лука хоче мати владу Кім Чен Іра.
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21.08.2020 22:46 Ответить
Владу Кім Ір Сена можна мати лише суцільним обгороджуванням. А Лукашенко дурак.
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21.08.2020 22:52 Ответить
И что дальше?
Или Лукашенко думает что если он задавит протесты, все вернется в прежнее русло?
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21.08.2020 22:48 Ответить
А он так и думает! Потому что он считает Беларусь своей собственностью! Белорусскому шовинзму устроит репрессии, на мировое сообщество наплевать, плешивый карлик его спасёт по первому зову. Агрофюррер каждого сотрёт в порошок, каждого, кто не признал его президентские выборы.
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21.08.2020 23:22 Ответить
Пока что, результат его репрессивных мер, прямо противоположный ожидаемому.
Вместо того, что бы "пошуметь и разойтись", противостояние усиливается.
А человеческие жертвы только подливают масла в огонь.
Старый козел явно переоценил свои возможности.
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21.08.2020 23:27 Ответить
Когда погибших станет сотня, режима Лукашенко не станет, мало того ему придется убегать очень далеко и очень быстро..
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21.08.2020 23:05 Ответить
Порушуйте справу у міжнародному кримінальному суді. Все інше таракану по цимбалах.
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22.08.2020 02:54 Ответить
Всій родині лукашенки повинен бути заборонений в"їзд у цивілізовані країни - ЕС, США, Канада, Австралія, Японія, тощо.
Нехай знає, що ублюдкам місто лише на рашці де їх обсмикають як тільки можна.
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22.08.2020 08:46 Ответить
Травмы?!🤬 Резиновая пуля в упор одному в голову,другому в грудь! Считается огнестрелом, кстати.
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22.08.2020 08:48 Ответить
 
 