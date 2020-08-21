МВД Беларуси утверждают, что исчезнувшие после протестов люди "внезапно уехали за границу"
Министерство внутренних дел Беларуси озвучило свою версию того, что произошло с пропавшими без вести протестов людьми.
Позиция обнародована на официальном сайте МВД Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
Так, милиционеры утверждают, что получили сотни заявлений граждан о пропаже родственников и знакомых и работают с ними "круглосуточно". В министерстве заявили, что уже обработали большинство заявлений. Часть людей нашлись - они отбывают арест.
"Значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив", - заявили в МВД.
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"Часть людей, ведущих асоциальный образ жизни, пропадали регулярно и раньше, впоследствии находились в притонах или изоляторах. Данные о таких гражданах в числе других сейчас размещены на интернет-ресурсах, как пропавшие во время беспорядков, несмотря на то, что заявления об их розыске были поданы до 9 августа", - добавили в министерстве.
В МВД уверяют, что большинство белорусов, которых разыскивают родственники, действительно были задержаны во время протестов, но потом отпущены "и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе".
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Если вы о древнегреческой мифологии, то все же не "херон", а ХАРОН - перевозчик душ.
Мало выучить 2+2, нужно ещё и уметь применить эти знания, но то таке.
Как еще можно понять, что это ваша ирония?
В остальном, это пример неграмотности или грамматических ошибок.
судя по всему следующим выхлопом должно стать реинкарнирование.
Как-то после майдана была популярна карикатура, где Януковича, Путина и Лукашенко казнят на гильотине...
Дуже в тему сьогодення.
Это не призыв к вашей совести, судя по всему, там пусто
я думаю Луки фанат..
прорывается это у него невольно..
Полезно ему было бы посидеть у этой стенки ночь..
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1296896993839788033
Сторонники Александра Лукашенко запустили хэштег #Ябатька и напечатали футболки и плакаты с этой надписью. Группы людей скандируют теперь его на улицах.
Хэштег понравился и простым беларусам, и оппозиционерам. Минск ржёт до слёз и всячески помогает Вашим, литвин, соратникам в популяризации нового погоняла трёхпроцентного. И ведь теперь даже нельзя сказать, что это мелкое хулиганство.
А Вы уже написали на спине своего шлюбного пиНджака в полосочку - #Ябатька, дабы поразить своячницу до глубины души своим патриотизмом и стойкостью убеждений?
Или Вам дощечку с этим хэштэгом на шею повесить, когда время придёт?....
.опу, кому расстрел, но без наказания от народа не получится
Лука как отец-фермер рассказывает маленьким детям, куда делась подросшая живность (кролики, куры, свинки): продали соседям, убежала в лес, выпустил. А за сараем - кровь, перья и шкурки кролей на растяжке.
Сказки для овец.
А она в Литве отсидится, или еще где.
А ведь престрелят ее, суку, сдается мне.
Украинский суд тоже выстрел в затылок трактовал как самоубийство.
Так что прежде чем критиковать белоруссов, со своими брёвнами разобраться бы
На кого этот мгбэшный бред рассчитан?