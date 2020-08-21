"Мы выстоим и победим", - Тихановская призвала белорусов выйти на марш 23 августа
Оппозиционер и кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержала "Марш новой Беларуси", запланированный на 23 августа. Тихановская призвала белорусов выйти на марш, чтобы приблизить победу народа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в видеообращении, которое разместил штаб оппозиционного политика.
По словам Тихановской, белорусы мечтали жить в стране, в которой "не народ для власти, а власть для народа", и именно сейчас они близки к своей мечте.
"Белорусы показали свою силу, когда сделали свой выбор и поднялись в его защиту. Мы хотим, чтобы голос каждого был услышан, мы выстоим и победим", - подчеркнула она.
Оппозиционерка призвала белорусов поддержать "Марш новой Беларуси" и показать свою волю и решимость.
"Я приветствую каждого, кто придет показать свою волю и решимость, чтобы приблизить нашу победу. И помните - только вместе мы сможем построить страну для жизни", - добавила Тихановская.
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все лучше чем лукашенских - задницей в корзине сидеть....
хороводМарш побольше цветов и вазелина.
Если не хотят нести шины и бензин, то вазелин им пригодится.
Она даже не блогер,жена блогера!
Білоруси! У вас шо, настоящіх буйних мало, вот і нету вожаков?
Что же ты, провокаторша, о них молчишь вместе с Радио Свобода и прочими "свободными" СМИ?
Что же ты, гадина, не в Беларуси?
Ты, падло провокаторское, вместе с людьми на улицы выходи.
В президенты она идет.
На осину, ее, "попа Гапона с сиськами".
Или она агент Луки? На какой митинг она их кличет? Цель митинга - цветочки и постояшки на площади? Идите к правительству и луке, соберите миллион если ещё способны, и без выполнения минимальных требований не расходитесь. Или сливайте протесты если профаны.
А то язиком ляпати за піндоські подачки - легше всього.
На Україні до сих пір ніхто не відповів за наслідки державного перевороту 2014 року - втрата Криму і Донбасу, руйнування економіки і т.д.