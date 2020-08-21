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Новости Революция в Беларуси
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"Мы выстоим и победим", - Тихановская призвала белорусов выйти на марш 23 августа

Оппозиционер и кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержала "Марш новой Беларуси", запланированный на 23 августа. Тихановская призвала белорусов выйти на марш, чтобы приблизить победу народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  она заявила в видеообращении, которое разместил штаб оппозиционного политика.

По словам Тихановской, белорусы мечтали жить в стране, в которой "не народ для власти, а власть для народа", и именно сейчас они близки к своей мечте.

"Белорусы показали свою силу, когда сделали свой выбор и поднялись в его защиту. Мы хотим, чтобы голос каждого был услышан, мы выстоим и победим", - подчеркнула она.

Оппозиционерка призвала белорусов поддержать "Марш новой Беларуси" и показать свою волю и решимость.

"Я приветствую каждого, кто придет показать свою волю и решимость, чтобы приблизить нашу победу. И помните - только вместе мы сможем построить страну для жизни", - добавила Тихановская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская просит белорусских рабочих продолжить забастовки: Мы заставим власть услышать наши голоса, которые она у нас украла. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7886) Тихановская (390)


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Топ комментарии
+17
Нормально так....... выстаивать будут белорусы, а побеждать мадам?
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21.08.2020 23:10
+14
Ну то такое дело, но меня поражает такой с позволения сказать "лидер".
Возможно она и победила на выборах, но какое она имеет моральное право говорить людям что и как они должны делать, если сама удрала в другую страну?
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21.08.2020 23:15
+13
Ясное дело!
Пройдется в воскресение по Риге и даже фото сделает!
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21.08.2020 23:09
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И усатым...
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21.08.2020 23:58 Ответить
В мене довгі вуса !!!)))
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22.08.2020 00:04 Ответить
Тихановская никто и тот ее совет в Литве это фигня на постном масле. Что может домохозяйка с 3-ма класами образования сказать рабочим МТЗ? Котлетами трактора кормить как в Простоквашино, разве что
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21.08.2020 23:50 Ответить
Normalno ona govorit,mozet tolko opyta ecio malo v politike.Umejet ona svobodno po angliski,tam zyla tocnej Irlandiji zyla
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21.08.2020 23:58 Ответить
у Зеленского тоже было мало и то человек с медиабизнесом, а насчет английского это не имеет значения, она с беларусами не на английском будет разговаривать. Тихановская нульц. Откройте глаза.
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22.08.2020 00:04 Ответить
Сябри розберуться хто є ху !!))
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22.08.2020 00:07 Ответить
Ja ponimaju vas sto xotelos imete takogo kak Turcynova s takimi vzglaidami,no tam takix net.Nasa pravitelstvo,prezident i ves sejm podarzyvajet ejio.Tak nado so vremenem i tam vsio izmenitsia ,uze meniajetsia,glavnoje samozvanca ubrat iz vlasti,kotori stranu xocet v sovmesnoje gosudarstvo s raskoj zdelat,tocnej guberniju zdelat raski, i ocen dlia etogo uze zdelal
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22.08.2020 00:15 Ответить
Як в анекдоті: - зарізали в колгоспі трактор і насмажили котлет.
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22.08.2020 02:42 Ответить
мадама внушает мало доверия, но она научицца и шаурму клевать и мячик в корзину бросать - наш же недетепок научисля с 17го дубля - пригай и бросай.

все лучше чем лукашенских - задницей в корзине сидеть....
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21.08.2020 23:58 Ответить
Нармальна, пусть берут на свой хоровод Марш побольше цветов и вазелина.
Если не хотят нести шины и бензин, то вазелин им пригодится.
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22.08.2020 00:35 Ответить
Ну ды, как и ботокс вашему *****
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22.08.2020 07:33 Ответить
Тихановская-не человек,друг человека.
Она даже не блогер,жена блогера!
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22.08.2020 00:52 Ответить
А ви знали скільки країн здатна вмістити Україна?

"Ми вистоїмо і переможемо", - Тіхановська закликала білорусів вийти на марш 23 серпня - Цензор.НЕТ 4471
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22.08.2020 01:25 Ответить
Не знав, дякую.
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22.08.2020 02:26 Ответить
А где Ватикан?
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22.08.2020 07:23 Ответить
Лука нікуди не піде поки живий, а вона ніколи не приїде в Білорусь.
Білоруси! У вас шо, настоящіх буйних мало, вот і нету вожаков?
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22.08.2020 01:53 Ответить
Одни бабы на этих протестах а бульбаши по домам зубровку с путинкой фигачат.
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22.08.2020 02:25 Ответить
Эй, Тихановская, *****, ты скажи, те 50 беларусов, которые пропали я Минске, исчезли без вести: их просто убили или запытали изощренно?
Что же ты, провокаторша, о них молчишь вместе с Радио Свобода и прочими "свободными" СМИ?
Что же ты, гадина, не в Беларуси?
Ты, падло провокаторское, вместе с людьми на улицы выходи.
В президенты она идет.
На осину, ее, "попа Гапона с сиськами".
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22.08.2020 04:12 Ответить
Черти шо лезет во власть, кому не лень.
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22.08.2020 05:10 Ответить
Революція яка невдалась має на жаль назву заколот. Тому такі опозиційні кандидати , які не знають чий Крим, і стверджують ніби на Донбасі громадянська війна , та приперлись з РФ є спеціалісти підставляти лоби протестантів під ОМОН і робити хаос для цілей Путіна.
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22.08.2020 05:49 Ответить
В чём близость мечты? Она, что совсем из ума выжила? Лука всех кого захотел - посадил, даже министра МВД не снял! Чего на данный момент добилась опозиция от власти?
Или она агент Луки? На какой митинг она их кличет? Цель митинга - цветочки и постояшки на площади? Идите к правительству и луке, соберите миллион если ещё способны, и без выполнения минимальных требований не расходитесь. Или сливайте протесты если профаны.
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22.08.2020 09:16 Ответить
Потрібно щоб отакі от "лідери" державних переворотів брали на себе відповідальність за наслідки.
А то язиком ляпати за піндоські подачки - легше всього.
На Україні до сих пір ніхто не відповів за наслідки державного перевороту 2014 року - втрата Криму і Донбасу, руйнування економіки і т.д.
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22.08.2020 10:43 Ответить
Росіяни і білоруси наші молодші брати. Вони ще не прийшли до Майданів, але вже намагаються критикувати українців. Ми повинні розуміти, що і білоруський Майдан і російський Майдан ще прийдуть і боюся вони будуть ще більш жорстокі ніж вони були у нас. Ми повинні бути поблажливими до білорусам і допомогти їм в собі розібратися. У нас в Україні теж зараз нелегкий період історії. Ми пішли вперед, але не пішли далеко, Дії шмарклі нам кожен день це показують. Через 5, максимум через 10 років білоруси матимуть повноцінний Майдан, після якого вони будуть поважати себе.
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22.08.2020 11:30 Ответить
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