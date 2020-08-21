На Буковине второй день подряд выявляется более 200 новых случаев COVID-19, - ОГА
Число инфицированных коронавирусом в Черновицкой области вторые сутки подряд составляет 208 человек.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"Последние дни буковинцы активно пренебрегали собственной безопасностью. Случаи инфицирования случались на рынках, на курортах, в общественном транспорте и, конечно же, во время массовых гуляний. Как результат, имеем более 200 вновь выявленных инфицированных второй день подряд", - написал чиновник.
Таким образом, в области выявлено 8 713 случаев инфицирования коронавирусом от первого зарегистрированного случая. Общее количество выздоровевших составляет 5 806 человек.
"Между тем, некоторые госпитальные базы загружены уже на 70%, 80% и даже 100%", - предупредил глава ОГА.
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