Местные выборы отменят только при введении чрезвычайного положения, - "слуга народа" Корниенко

Отменить нынешние местные выборы в Украине могут только при одном условии - введении чрезвычайного положения.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что скоро в Украине начнется избирательная кампания. "Если говорить с юридической точки зрения - на сегодня нет оснований для отмены выборов. С 5 сентября начинается избирательный процесс, его нельзя ничем остановить, кроме чрезвычайного положения. Думаю, что господин (Виктор) Ляшко и вся команда, которая борется с эпидемией, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решения, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах", - сказал Корниенко.

В частности, он напомнил о захвате в плен Россией украинских моряков, "когда власть ввела военное положение на части территории Украины в нескольких областях, и там не проводились выборы в объединенные общины, они произошли позже".

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