Местные выборы отменят только при введении чрезвычайного положения, - "слуга народа" Корниенко
Отменить нынешние местные выборы в Украине могут только при одном условии - введении чрезвычайного положения.
Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
Он напомнил, что скоро в Украине начнется избирательная кампания. "Если говорить с юридической точки зрения - на сегодня нет оснований для отмены выборов. С 5 сентября начинается избирательный процесс, его нельзя ничем остановить, кроме чрезвычайного положения. Думаю, что господин (Виктор) Ляшко и вся команда, которая борется с эпидемией, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решения, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах", - сказал Корниенко.
В частности, он напомнил о захвате в плен Россией украинских моряков, "когда власть ввела военное положение на части территории Украины в нескольких областях, и там не проводились выборы в объединенные общины, они произошли позже".
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Не удивлюсь, если введут «чрезвычайное положение».........
Полно людей, которые считают что Зеленский это отличный президент.
Так что голосовать за этих скотов будет много.
Лично меня утешает то, что корова с лошадиной мордой (Верещук) в Киеве мэром не будет!
не понимаю в чем задержка...
-Крупные города,где они уже либо договорились( Кернес, Труханов), либо подмяли под себя- Кличко,либо им в любом случае ничего не светит-Днепр.
- Утверждение или потеря имиджа"Слуги народа".
Если они будут понимать,что имидж по результатам выборов пострадает-выборы перенесут на неопределенный срок. Для них ничего не меняется.