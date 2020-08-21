Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента в случае новых выборов в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента в случае проведения новых выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не планирую сама (выдвигаться на пост президента - Ред.)", - сказала Тихановская.

Она также отметила, что в решение кризиса в Беларуси не должны вмешиваться иностранные государства. "Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне", - подчеркнула Тихановская.

"Именно поэтому был создан Координационный совет, который мы предлагаем в роли посредника в переговорах с властью для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров, чтобы мы вместе пришли к организации новых честных и прозрачных выборов. Все должно решаться внутри страны", - сказала она.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

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