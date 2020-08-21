Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента в случае новых выборов в Беларуси
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента в случае проведения новых выборов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я не планирую сама (выдвигаться на пост президента - Ред.)", - сказала Тихановская.
Она также отметила, что в решение кризиса в Беларуси не должны вмешиваться иностранные государства. "Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне", - подчеркнула Тихановская.
"Именно поэтому был создан Координационный совет, который мы предлагаем в роли посредника в переговорах с властью для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров, чтобы мы вместе пришли к организации новых честных и прозрачных выборов. Все должно решаться внутри страны", - сказала она.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Может его?
через еще 26 лет пригодится, да?
а что будет дальше, не знает никто.
Украине тоже пророчили отсутствие революций после Помаранчевой.
Не пропадает бесследно ничто,
но в своем разложеньиВсе возвращаются вещи на лоно
материи снова.
Чим більше кацапи роблять зла якомусь народу, тим більше його ненавидять.
Про це ще Лєв Толстой писав.
В коментарі вище, який було видалено, він закликав Лукашенка "давіть етіх нєдополяков с іх нєдополяцким бєло-красним флагом". Типова риторика кацапа, - "Давіть і нєпущать!".
Мене просто дістала тупість їхньої ботви.
Торочать одне й те саме.
Невже сподіваються, що українці не пам'ятають своєї історії ?
Якщо настирно вдовблювати в голови одне й те саме, то, зрештою, повіриш у що завгодно.
Пригадую, як у 1985, чи 1986 році у московській програмі "Врємья" обпаскудили кримсько-татарський народ лише за його бажання повернутися на батьківщину в Крим. Диктори зачитали текст, в якому цілий народ звинуватили в прислужництві "нємєцкім хвошиздам", і що "кримско-татарскіє каратєлі зжигалі савєцкіх людєй в пєчах".
Тепер огидно то все, але тоді на мою розвинуту уяву такі заяви справили сильне враження. Думалось, - ну не можуть же так безсоромно брехати! Значить, дійсно щось таке було.
Далі мене чекали великі відкриття в плані москальської брехні...
я грудью постою!
(за вашими спинами...)
Беларусы должны взять власть сами, без всяких "мирных переговоров" и хороводов с цветами.
Котлетница уева.
********
А пару днів тому вона закликала лідерів Європи не визнавати результатів виборів.
https://meduza.io/news/2020/08/19/tihanovskaya-prizvala-evropu-ne-priznavat-rezultaty-vyborov-v-belarusi Тихановская попросила лидеров Европы не признавать результаты выборов в Беларуси
Це взаємовиключні позиції. Мутна баба, - стриба, як воша на гребінці. То туди, то сюди...
То не виходьте на протести, то виходьте. То "я слабая женщіна", то "хочу бить національним лідєром".
І ***** не дьоргається, - бо зна, шо в нього всі козирі в рукаві, - все одно поставить при владі в Бєларусі якусь кацапську шулубайку.
Шаг 1
В тяжёлых обстоятельствах недопуска кандидатов и взятия заложников, смочь объединиться вокруг одного оппозиционного кандидата, которого чудом, впервые за 26 лет, допустили до выборов (изначально кандидат называет себя временным, переходным кандидатом в президенты, обещает немедленную свободу политическим заключённым и честные, демократические и свободные выборы президента через короткий переходный и подготовительный период).
Шаг 2
Выиграть выборы президента в первом туре с разгромным счётом и НЕ объявить себя законно избранным президентом.
Шаг 3
Вывести на улицы Минска от 200 до 300 тысяч человек, и НЕ освободить политических заключённых, находящихся в ИВС на Окрестина, и в других ИВС, СИЗО и тюрьмах лукашенского Гестапо.
Шаг 4
Объявить, что «оппозиция не будет препятствовать участию Лукашенко в новых выборах президента».
Шаг 5
Слить воду и распылить освежитель воздуха.
Но на кого?
не на эту же глупую домохозяйку без знаний и опыта
Буде дуже шкода якщо в своїй святій боротьбі за Свободу з кривавої диктатурою кремлівських яничарів - прихвоснів, Іуди виродка Луки програє білоруський народ. Це буде жахлива катастрофа, адже тоді буде гарантовано що європейська суверенна Білоруська держава просто перетвориться в бридку кацапську колонію в складі кривавої тюрми народів профашистської паРаші. А великий слов'янський братський нам українцям народ стане безправним, адже білоруси вже перетворяться і будуть недокацами рабами.
Дай Бог! В цій своїй мужній боротьбі перемогти нашим братам білорусам і стати великим вільним європейським народом, у своїй великій сувереній признаній у всьому світі Білоруській державі!.
Вот, вот это "ближе к телу") Скоро и узнаем кто проплатил весь этот банкет. Светка свою роль выполнила за "долю малую", кипешь пошел. Даю 100%, на роль президента Беларуси приготовили такое тело, за которым беларусы в жизни не поднялись бы, для этого и нужен был такой промежуточный вариант. Волна пошла, в любом случае беларусы уже не будут прежними... Просто смотрите, на волне эйфории не проснитесь утром с Президентом - клоуном из соседнего цирка. Где-то я такое уже видел
ей и эти 10 % не светят.