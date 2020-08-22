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Как избивали в тюрьме задержанных во время акций протеста в Минске. ВИДЕО
Опубликовано видео избиений задержанных во время акций протеста в Минске, которых привезли в ИВС на улице Окрестина.
Как передает Цензор.НЕТ кадры опубликовало белорусское бюро Радио Свобода.
В тексте к видео, которое было снято во дворе ИВС, отмечается: "После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более 7000 человек. Все они сидели в тюрьме, в том числе на улице Окрестина. То, что происходило за стенами тюрьмы, ранее на видео не фиксировалось".
Топ комментарии
+33 Топ Ган
показать весь комментарий22.08.2020 00:37
+30 Виктор Потоцкий #426787
показать весь комментарий22.08.2020 00:42
+29 Dima L
показать весь комментарий22.08.2020 00:55
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Но ситуация такова, что беларусам сейчас все дороги ведут только вниз. Хоть с Лукой хоть с прокацапской оппозицией. Их рынок сбыта находится в РФ. А ископаемые энергоресурсы - тоже в РФ. Поэтому Путин Хейло будет крутить ими как захочет. В ЕС они не хотят и там их не ждут - это раз.
ЕслиКогда в РБ придут кацапы - то сделают из страны то что сделали из Рашки - приватизация за копейки и далее на металлолом. Это два.
И, поверь, даже самый массовый протест можно подавить - было бы желание (гуглим события на площади Тяньаньмень).
Так что, если б твой вариант мог помочь - то та же самая нехта уже б давно призывала белорусов крушить ментовские участки
Потому бацька поступает правильно посылая нах всех этих переговорщиков.
TUT.BY. Политика
Як було людство в ЖОПІ, так в ЖОПІ і залишилося.
Ніякого розвитку, тільки ще дурніші стали.
Останні вибори, що в США, що в Україні це доводять.
Про підорашку взагалі промовчимо - на підорашці МРАК!!!
на Планеті 21 сторіччя.
Розвиток людства почався по спиралі йти вниз.
Никакого им сочувствия - и когда их орки в очко жестко поимеют за попытку сорваться с члена, это только нас всех повеселит. Вот что бывает с предателями! А самая лучшая кара для предателей - это, чтобы они вечно пребывали в позорном статусе крепостных смердов типа ОРДЛО-ХУЙЛО, крысчан, *********, сябров, просравших свою страну жидокремлядям.
Это им отольются слезы наших жен и матерей в 2014 г., когда сябры ***** подмахивали очком своим развальцованным массово. Это чисто божье наказание.
И он, чтобы там ни говорили безбожники, следит за воздаянием.
Безбожники мычат: "где же бог, когда нет справедливости?"
А вы ее заслуживаете, справедливость, живя жизнью животных? Не заслуживаете. Вот ее и нет. Есть только Божья Милость, но это на полное усмотрение Бога кому ее оказывать или не оказывать. Многим оказывается Милость совершенно незаслуженно. И это Чудо.
Зато в мире Божьем есть Воздаяние!
Вот тут уже Бог следит, чтобы тем, кто сеял несправедливость и зло, воздалось сторицей.
Это судьба Содома и Гоморры.
Эту судьбу вкусил город безбожников Ленинград, жители которого предали Бога, Царя и Отечество. В результате практически ВСЕ население города-преступника было уничтожено страшной карой - голодом!
Меня это тоже шокирует... Вчера смотрела стрим 5 го канала - врач,который забирал избитых из участка(он сортировал,кого раньше увозить),срывался на рыдания во время рассказа...
По голосу это был немолодой уже,повидавший крови. Это видио - мизер от того что творится.
Я сейчас не вылажу из блогов... Не могу оторваться !
В Украине тоже беда!
Как бы на выборах вата не набрала большинства...
Мертвечука,Шария,Абрамовича ---- любым способом надо запрещать и на выборы не допускать!!!
https://www.facebook.com/IgorNOVAMIX/videos/3232549173459352/