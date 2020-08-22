Как избивали в тюрьме задержанных во время акций протеста в Минске. ВИДЕО

Опубликовано видео избиений задержанных во время акций протеста в Минске, которых привезли в ИВС на улице Окрестина.

Как передает Цензор.НЕТ кадры опубликовало белорусское бюро Радио Свобода.

В тексте к видео, которое было снято во дворе ИВС, отмечается: "После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более 7000 человек. Все они сидели в тюрьме, в том числе на улице Окрестина. То, что происходило за стенами тюрьмы, ранее на видео не фиксировалось".