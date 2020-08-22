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Новости Революция в Беларуси
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Как избивали в тюрьме задержанных во время акций протеста в Минске. ВИДЕО

Опубликовано видео избиений задержанных во время акций протеста в Минске, которых привезли в ИВС на улице Окрестина.

Как передает Цензор.НЕТ кадры опубликовало белорусское бюро Радио Свобода. 

В тексте к видео, которое было снято во дворе ИВС, отмечается: "После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более 7000 человек. Все они сидели в тюрьме, в том числе на улице Окрестина. То, что происходило за стенами тюрьмы, ранее на видео не фиксировалось".

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Беларусь (7886) избиение (9789)


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Топ комментарии
+33
...мусора - не люди(с)
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22.08.2020 00:37
+30
Как избивали в тюрьме задержанных во время акций протеста в Минске - Цензор.НЕТ 9213
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22.08.2020 00:42
+29
Что сказать. 26 лет рабства так просто не проходят.
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22.08.2020 00:55
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А какая выгода вместо конструктора-созидателя процветающей Беларуси - Лукашенко- усадить на трон безмозглую подсадную курицу типа тихановской???
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22.08.2020 07:02 Ответить
И что, просто сидеть и терпеть Лукашенко пока он не умрет от старости? Какого-нибудь националиста страна все равно не поддержит. Это не Украина.
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22.08.2020 07:04 Ответить
Проспись. Что ты несёшь?
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22.08.2020 07:38 Ответить
Оно на коленях давно не стояло... или так давно стоит, что и не замечает... только дубинка торчит и чтото мешает сидеть...
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22.08.2020 08:41 Ответить
Между прочим он прав. Знакомые пересадку почки делали именно в Беларуси, потому что у нас в Украине это было им невозможно.
Но ситуация такова, что беларусам сейчас все дороги ведут только вниз. Хоть с Лукой хоть с прокацапской оппозицией. Их рынок сбыта находится в РФ. А ископаемые энергоресурсы - тоже в РФ. Поэтому Путин Хейло будет крутить ими как захочет. В ЕС они не хотят и там их не ждут - это раз. Если Когда в РБ придут кацапы - то сделают из страны то что сделали из Рашки - приватизация за копейки и далее на металлолом. Это два.
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22.08.2020 09:00 Ответить
конструктор-созидатель процветающей Беларуси - Лукашенко, ето анекдот из серии ***** ******** процветающей паРаши ))
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22.08.2020 09:55 Ответить
почему когда в воскресенье собралось 200 000 на марше свободы дружно не пришли к милицейким участкам или непосредвственно к окрестине? а не устраивать фестиваль с шариками ленточками и ладошами уверен если б такое в сша сотворил спецназ та окрестина была спалена коктейлями молотова такое не прощается там Флойда на горло наступили смерьб но без показательных пыток и взорвалась вся страна а тут показательно можно сказать убивают унижают насилуют а они не досужились такой толпой прийти к полиции ктому еще город был свободен от мусоров в воскресенье
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22.08.2020 07:05 Ответить
А потому, мой революционный хомячок, что это легализовало бы применение оружия (а белорусские менты - не украинские, которые боялись пустить очередь в толпу и сдавали райотделы с оружием что на западе, что на востоке), введение чрезвыйчайного положения и привлечение армии к подавлению протестов. А, поскольку Беларусь является членом ОДКБ, то вариант, когда после подавления протестов появляются войска НАТО и свергают диктатора - исключен.
И, поверь, даже самый массовый протест можно подавить - было бы желание (гуглим события на площади Тяньаньмень).
Так что, если б твой вариант мог помочь - то та же самая нехта уже б давно призывала белорусов крушить ментовские участки
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22.08.2020 08:17 Ответить
Потому что (цитирую): "МЫ не шелудивые, МЫ не народец, МЫ не майданутые!"
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23.08.2020 12:09 Ответить
Главное не допустить крови и хаоса. Тогда все можно сохранить. Лучше всего договориться с Лукашенко. С Януковичем же смогли договориться с помощью европейцев, но потом что-то пошло не так.
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22.08.2020 07:12 Ответить
У кукловодов была задача не договориться с Януковичем, а вытянуть из тюрьмы Тимошенко, сделать ее президентом, Медведчука премьером и раздерибанить имущество Ахметова.
Потому бацька поступает правильно посылая нах всех этих переговорщиков.
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22.08.2020 07:15 Ответить
Без крови и хаоса там будет кровь и хаос в рассрочку. Опухоль либо вырезают, либо ждут погибели.
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22.08.2020 23:33 Ответить
Xunta tam gde bjut nevynyx liudej i samozvanec bandyt vo vlasti.Jesli bylo vsio xoroso kak ti pises liudi ne vysli na mitingi daze znaja sto ix arestujet i posadit.Pro razvetajucuju ekonomiku tak sovsem v ne temu napisal,vsio tam gniloje nicego nepostrojeno
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22.08.2020 07:18 Ответить
.Rec idiot a prava celoveka,kotorix tam net smotrite video verxu.Rabotat za kapeiki toze liudi nexotiat.Vsio sto vy pisite postrojili uspesnaja ekonomika jarunda,novyje zavodi,predprijatyja nado strojit s novymi texnologijami,nodernizirovat energetiku,tam teper oni zavyset tolko ot raski nicegoo nepostrojeno za 26 let stob imet nezavisimost
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22.08.2020 07:49 Ответить
Ты сайты попутал.Тебе на Русвесну оратор
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22.08.2020 07:44 Ответить
По опросам общественного мнения о политиках, фашист Лукашенко среди хохлов всегда был в лидерах. Этакий мудрый дедушка-хозяйственник. Только почему хохлобыдло выбрало Зеленского, он же нифига на Бацьку не похож?
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22.08.2020 07:12 Ответить
Хахлы на РАБссии живут и только там им нравится быть Шариковым Отродием...
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22.08.2020 07:22 Ответить
У нас их полно и в Украине. Каждый год ездиют в Крым отдыхать и в ус не дуют.
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22.08.2020 07:30 Ответить
"ездиют", это на языке или на мові?
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22.08.2020 09:59 Ответить
В Крим вата не їздить, а єздяєт.
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22.08.2020 11:24 Ответить
на" язикє"-ехает
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22.08.2020 14:19 Ответить
Нє, єхают на.уй, згадайте пісню Шнурова.
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22.08.2020 17:03 Ответить
Якби Порох мав такі яйця, як ваш Бацька, то Зеленський був би в Москві, а "хохлобидло" отримало б по дупі, як ваше, і був би лад і незалежність.
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22.08.2020 09:18 Ответить
КГБист и колхозник строят советское дерьмо ГКЧПисты Горбачева блин...,буханите 24 августа за дохлый СССр....
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22.08.2020 07:16 Ответить
Лукашеску уже персона Нонграта в ЕС и США... Кольхозника могут пустить только и в Китай и на РАБссию...
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22.08.2020 07:19 Ответить
Сволочи
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22.08.2020 07:49 Ответить
Звичайний фашизм!!
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22.08.2020 08:36 Ответить
Обыкновенный рашизм
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22.08.2020 10:16 Ответить
росія вже давно перетворилася на фашистську державу.
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22.08.2020 11:33 Ответить
Звичайний фашизм =Обыкновенный рашизм!!!
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23.08.2020 00:19 Ответить
А при чем, в данном случае, именно Беларусь. Везде мусора, вертухаи - твари и садисты. Нормальные люди не идут туда работать, это гниды с комплексами неполноценности, у которых появилась возможность безнаказанно издеваться над людьми. Возьмите для примера издевательства в Гуантанамо. Там такой же скот.
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22.08.2020 08:55 Ответить
Шо возьми? ты не ******* часом? В Гуантанамо шо, нахватали просто кого не попадя на улице?
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22.08.2020 09:01 Ответить
Гидроцефал, а это как посмотреть. Вот тебе, дауну, дана установка, в Беларуси хватают невинных овечек, а святые мырыканци истязают только ужасных нелюдей. У каждого своя правда, но это не дает право на издевательства и пытки. Неужели главврач тебе это не объяснил?
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22.08.2020 09:08 Ответить
Установка? Я смотрю видео того шо происходит в Беларуси. Или это снимали в Гуантанамо?
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22.08.2020 10:03 Ответить
Он Гуантанамо попутал с роиССией.
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22.08.2020 10:18 Ответить
Поліція є представниками влади, які виконують брудну роботу. Це подібно до прибиральниці в офісі ))
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22.08.2020 09:41 Ответить
Кадри спохожі з фільмів про концтабори фашиської Німечиини. У нас в Україні аваківські пси нехай ппо таке не мріють бо люди пройшли війну та попробували вкус крові та зброї навалом. Бо якщо щось замутиться по справжньому то в шеренги поліцаїв полетять не каміння та бутилки з бензином а бойові гранати та кулі .
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22.08.2020 09:07 Ответить
У нас таке не пройде, бо багато поліцаїв були добробатами в АТО , по контракту ООС .
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22.08.2020 14:02 Ответить
Поліцаї-це шакали без честі та совісті. Одним словом сміття спільноти.
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22.08.2020 09:10 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UC34JNOAjkpx4WLXKSRnUIwA/videos?view=0&sort=dd&flow=grid

TUT.BY. Политика
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22.08.2020 09:29 Ответить
Як били у в'язниці затриманих під час акцій протесту в Мінську - Цензор.НЕТ 7764
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22.08.2020 09:29 Ответить
Як били у в'язниці затриманих під час акцій протесту в Мінську - Цензор.НЕТ 8131
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22.08.2020 11:37 Ответить
Александр Алоизович ...
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22.08.2020 13:30 Ответить
Як били у в'язниці затриманих під час акцій протесту в Мінську - Цензор.НЕТ 399
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22.08.2020 09:30 Ответить
... Кимченынко
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22.08.2020 13:30 Ответить
Як били у в'язниці затриманих під час акцій протесту в Мінську - Цензор.НЕТ 9909
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22.08.2020 09:31 Ответить
21 сторіччя!
Як було людство в ЖОПІ, так в ЖОПІ і залишилося.
Ніякого розвитку, тільки ще дурніші стали.
Останні вибори, що в США, що в Україні це доводять.
Про підорашку взагалі промовчимо - на підорашці МРАК!!!
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22.08.2020 11:29 Ответить
А все просто - головне, щоб дорогі файні були.
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22.08.2020 11:31 Ответить
Ну все! Держитесь полицаи! Сейчас народ Беларуси увидит эти кадры, разозлятся, возьмут цветы и забросают ими Лукашенка.
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22.08.2020 11:49 Ответить
та то вже не смішно.
на Планеті 21 сторіччя.
Розвиток людства почався по спиралі йти вниз.
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22.08.2020 11:56 Ответить
Главное что технологически только вверх.
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22.08.2020 12:25 Ответить
ага. точно.
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22.08.2020 12:31 Ответить
Да пусть дубасят орки совков позорных. ВЫ ЗАБЫЛИ, КАК СЯБРЫ В 2014 г. ПРЕДАЛИ УКРАИНУ??
Никакого им сочувствия - и когда их орки в очко жестко поимеют за попытку сорваться с члена, это только нас всех повеселит. Вот что бывает с предателями! А самая лучшая кара для предателей - это, чтобы они вечно пребывали в позорном статусе крепостных смердов типа ОРДЛО-ХУЙЛО, крысчан, *********, сябров, просравших свою страну жидокремлядям.
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22.08.2020 13:21 Ответить
Буквально вчера вышел на Ютубе ролик где показано как много белорусских омоновцев, полицаев,военных, каждый в отдельном обращении к народу заявляет что не признают власть за ее бесчеловечность, ложь и подтасовки, открыто заявляют что уходят из органов где служили и работали. Поищите по ютубу ,таких случаев все больше с каждым днём. Лукашеску сам виноват перейдя грань чести, совести, человечности, а мог бы уйти мирно признав что 80% белорусов против него и тогда бы остался в истории как реформатор сделавший Белоруссию процветающей страной. А сейчас он войдёт в историю лишь как диктатор, безжалостный, лживый, как и его теска обновленный Пугабе которому тоже осталось недолго сидеть в своем бункере как крыса прячась за спинами силовиков от гнева народа.
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22.08.2020 13:27 Ответить
От такий собі звичайний лукашизм. Який вже запросто можна ставити в один ряд з фашизмом справжнім...
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22.08.2020 13:43 Ответить
Пусть дубасят тварей совковых на здоровьечко!
Это им отольются слезы наших жен и матерей в 2014 г., когда сябры ***** подмахивали очком своим развальцованным массово. Это чисто божье наказание.
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22.08.2020 15:00 Ответить
Есть де Бог на свете. Есть!
И он, чтобы там ни говорили безбожники, следит за воздаянием.
Безбожники мычат: "где же бог, когда нет справедливости?"
А вы ее заслуживаете, справедливость, живя жизнью животных? Не заслуживаете. Вот ее и нет. Есть только Божья Милость, но это на полное усмотрение Бога кому ее оказывать или не оказывать. Многим оказывается Милость совершенно незаслуженно. И это Чудо.
Зато в мире Божьем есть Воздаяние!
Вот тут уже Бог следит, чтобы тем, кто сеял несправедливость и зло, воздалось сторицей.
Это судьба Содома и Гоморры.
Эту судьбу вкусил город безбожников Ленинград, жители которого предали Бога, Царя и Отечество. В результате практически ВСЕ население города-преступника было уничтожено страшной карой - голодом!
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22.08.2020 15:07 Ответить
******* як худобу, коли терпець в білорусів урветься?
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22.08.2020 17:01 Ответить
а у нас??? Чи ви вважаєте що у нас все добре???
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22.08.2020 19:13 Ответить
Добре ніколи не буває коли серед народу забагато скотоподібних істот.
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22.08.2020 20:29 Ответить
Интернет отключили , только там можно узнать как сварганить "коктейль молотова", вот они и "отвечают" цветочками омоновцам, пока те на них удары отрабатывают, это временно, хотя х.з. может и навсегда, все зависит от того есть ли в отаре львы и хватит ли у них сил передавить шакалов предавших тех кому они присягали.
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22.08.2020 20:07 Ответить
зате наша "реформована" ґвалтує жінок. От і вся суть державного ладу трьох країн: Білорусі, рашки і нашої...
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22.08.2020 19:12 Ответить
Белорусы,, не позорьтесь, прекращайте свои хороводы с шариками и дебильными песнями в стиле индийских мелодрам.......Кончайте с фюрером - оно должно быть в земле......И перед кремлёвской крысой не прогибайтесь.....Это вас не спасёт от истребления....
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22.08.2020 23:40 Ответить
"а вони влаштували карнавал ходу с кульками стрічками оплесками"(с)https://censor.net/user/450717
Меня это тоже шокирует... Вчера смотрела стрим 5 го канала - врач,который забирал избитых из участка(он сортировал,кого раньше увозить),срывался на рыдания во время рассказа...
По голосу это был немолодой уже,повидавший крови. Это видио - мизер от того что творится.
Я сейчас не вылажу из блогов... Не могу оторваться !
В Украине тоже беда!
Как бы на выборах вата не набрала большинства...
Мертвечука,Шария,Абрамовича ---- любым способом надо запрещать и на выборы не допускать!!!
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23.08.2020 00:51 Ответить
Схоже, без цього страшного уроку миролюбиві громадяни не здатні збагнути і усвідомити просту річ: співи і кульки з квітами не розчулюють владу. Хоч омонівцю їх запхай, хоч собі в жопу.
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23.08.2020 12:22 Ответить
Не співами та квіточками єдиними маємо бути)))
https://www.facebook.com/IgorNOVAMIX/videos/3232549173459352/
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23.08.2020 12:23 Ответить
Капец вусатому.
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23.08.2020 20:34 Ответить
ПОТОМКИ НКВД. Белорусская милиция и НКВД имеют даже почти одинаковую символику. Совпадение? не думаю.
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23.08.2020 21:47 Ответить
Еще немножко и ФСБ организует "мученицкую смерть" Луки. Убийц - фашистов и бандеровцев НАТО - опознают но не найдут (скрылись на Западе), объявят национальный траур а там пойдут "поминальные драники" (9 дней, 40 дней, годовщина)...
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24.08.2020 00:46 Ответить
Так, а що не так? Стабілність же! Не?
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24.08.2020 02:21 Ответить
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