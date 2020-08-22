В Харькове из-за коронавируса отменили парад вышиванок ко Дню Государственного флага

Парад вышиванок, который традиционно планировалось провести 23 августа по случаю Дня Государственного флага, отменен.

"Причина - существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине и Харькове, вызванное пандемией коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщает пресс-служба Харьковской облорганизации "ВО "Свобода", которая инициировала и проводила парад вышиванок ежегодно, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В организации отмечают, что мероприятие было действительно массовым - в нем участвовали более тысячи человек.

"Такое большое скопление людей может вызвать резкий скачок заболеваемости COVID-19, тем самым еще больше осложнить непростую эпидемиологическую ситуацию в Харькове. Мы ответственно относимся к проведению любых наших мероприятий, а тем более таких массовых, как традиционные парады вышиванок. Подвергать людей опасности было бы крайне безответственным. Мы провели всю необходимую подготовительную работу, однако здоровье людей важнее. Поэтому, как бы это не было обидно как для нас, так и для жителей Харькова, которые за четыре года успели по-настоящему полюбить эту традицию, мы вынуждены в этом году отменить Парад вышиванок ко Дню Государственного флага ", - цитирует пресс-служба главу ХОО ВО "Свобода" Юрия Неходу.

Как сообщалось, с 17 августа из-за роста числа подтвержденных случаев COVID-19 Харьков был переведен в "желтую зону", а с 24 августа - в "оранжевую".

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