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В Харькове из-за коронавируса отменили парад вышиванок ко Дню Государственного флага

В Харькове из-за коронавируса отменили парад вышиванок ко Дню Государственного флага

Парад вышиванок, который традиционно планировалось провести 23 августа по случаю Дня Государственного флага, отменен.

"Причина - существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине и Харькове, вызванное пандемией коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщает пресс-служба Харьковской облорганизации "ВО "Свобода", которая инициировала и проводила парад вышиванок ежегодно, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В организации отмечают, что мероприятие было действительно массовым - в нем участвовали более тысячи человек.

"Такое большое скопление людей может вызвать резкий скачок заболеваемости COVID-19, тем самым еще больше осложнить непростую эпидемиологическую ситуацию в Харькове. Мы ответственно относимся к проведению любых наших мероприятий, а тем более таких массовых, как традиционные парады вышиванок. Подвергать людей опасности было бы крайне безответственным. Мы провели всю необходимую подготовительную работу, однако здоровье людей важнее. Поэтому, как бы это не было обидно как для нас, так и для жителей Харькова, которые за четыре года успели по-настоящему полюбить эту традицию, мы вынуждены в этом году отменить Парад вышиванок ко Дню Государственного флага ", - цитирует пресс-служба главу ХОО ВО "Свобода" Юрия Неходу.

Как сообщалось, с 17 августа из-за роста числа подтвержденных случаев COVID-19 Харьков был переведен в "желтую зону", а с 24 августа - в "оранжевую".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ко Всемирному дню вышиванки Зеленский с супругой подарили вышитые рубашки лидерам мировых государств. ФОТО

Автор: 

вышиванка (116) Харьков (7433) День вышиванки (18)


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Топ комментарии
+17
Цікаво. Парад вишиванок скасували.
А от хасидський сабантуй в Умані, - всьо норм, наче так і треба...

В Харькове из-за коронавируса отменили парад вышиванок ко Дню Государственного флага - Цензор.НЕТ 9623
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22.08.2020 01:13
+12
Коробить Гепу від українського.
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22.08.2020 00:59
+8
А чего в масках на расстоянии 1,5 метра не пройти?
Гепа - подонок.
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22.08.2020 01:05
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22.08.2020 00:57 Ответить
О яке. Через коронавірус....
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22.08.2020 00:58 Ответить
Естественно из за более тяжелого вируса, именуемого Кернес, вирус еще тот.
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22.08.2020 05:24 Ответить
Коробить Гепу від українського.
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22.08.2020 00:59 Ответить
Я думаю в этот день многие ее все равно наденут.
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22.08.2020 01:04 Ответить
Аполитичные люди в основном живут во всех странах мира. Ум у меньшинства.
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22.08.2020 01:12 Ответить
У нас вишиванку вдягають не раз на рік)))
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22.08.2020 08:14 Ответить
А чего в масках на расстоянии 1,5 метра не пройти?
Гепа - подонок.
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22.08.2020 01:05 Ответить
"Гепа - подонок.".
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22.08.2020 05:28 Ответить
Свобода проводила Парад вышиванок в Харькове. Про Гепу в этой статье ничего нет.
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22.08.2020 01:28 Ответить
Цікаво. Парад вишиванок скасували.
А от хасидський сабантуй в Умані, - всьо норм, наче так і треба...

В Харькове из-за коронавируса отменили парад вышиванок ко Дню Государственного флага - Цензор.НЕТ 9623
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22.08.2020 01:13 Ответить
Верно подмечено
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22.08.2020 01:20 Ответить
Свобода не проводить сабантуй в Умані. Тому і не може його скасувати.
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22.08.2020 01:29 Ответить
Отаман Максим Залізняк скасував був на певний час ті сабантуї.
А вас, перепрошую, чи не на честь Максима Залізняка назвали? Адже й прізвище підходяще.

В Харькове из-за коронавируса отменили парад вышиванок ко Дню Государственного флага - Цензор.НЕТ 3814
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22.08.2020 01:40 Ответить
Мене на честь прадіда назвав дід.
"Свободі" далеко до Залізняка Вони нічого крім власних заходів не можуть скасувати.
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22.08.2020 01:46 Ответить
Вони нічого крім власних заходів не можуть скасувати.

**********
Я б навіть ваш текст трохи ущільнив:
Вони нічого крім власних заходів не можуть скасувати.

Хоча, від Тягнибока була й певна користь, - адже це саме він означив останній Майдан, як "Революцію гідності". Він автор цих слів. Я навіть пам'ятаю, як він їх промовив зі сцени Майдану на початку грудня 2013...
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22.08.2020 01:56 Ответить
да просто хасиды люди очень выносливые, им эти бациллы вообще ниочем...
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22.08.2020 07:35 Ответить
наркоши выносливыми не бывают, морковный.
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22.08.2020 09:19 Ответить
Зачем. Самый раз полечится
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22.08.2020 01:20 Ответить
Ну ок.Але ж всі наші дописувачі і змі підтримували мітинги і протести в Білорусі.Там ж ніякий карантин не вводили і люди на цих самих мітингах не були в масках.Хоча ці ж змі розповідають за дотримання карантину і навіть вже кажуть за його посилення.А ще хасиди приїжджають.Вам не здається коментатори,що щось тут не так?
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22.08.2020 01:47 Ответить
Точно помітили. В Білорусі не було ніякого карантину. То мали б бути сотні тисяч загиблих, як лякали українська влада. Але в Білорусі нічого надзвичайного нема, ситуація не гірша чим в Україні.
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22.08.2020 01:54 Ответить
https://censor.net/user/439819 Ну не сотні,а десятки.Ну деякі кажуть.що там приховують.Але Білорусь не Північна Корея все одно і вона ще й маленька.Та й наші змі спочатку обсмоктували,що там не ввели карантин.А зараз всі мовчать.І не кажуть,що через два тижні,там буде коронавірусний апокаліпсис.Та там краща ситуація,економічно ж ніхто не постраждав.А Лукашенко вже дійсно набрид,хоча він поки що залишиться при владі.Але це точно його останній строк,може навіть не досидить до кінця.
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22.08.2020 02:13 Ответить
Вирус обожает вышиванки, и с радостью высаживает на них свой десант.
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22.08.2020 02:06 Ответить
Надіюсь восени на виборах у Харькові народ зробить вибір, де не буде більше ні депи ні іншого лайна.
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22.08.2020 03:22 Ответить
Ой, если бы. Но я вас уверяю, что Харьков стал ещё более ватным, чем был в 2014(((( 80% голосовало за зелень. Ну проголосует сейчас 70 или 60%, опять выберут говно на коляске. Пока эта тварь дива, ничего не изменится. Пока не будет проукраинской верхушки в городе - вата будет плодиться как в парнике. Тьфу, бл...
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22.08.2020 08:27 Ответить
Маски с вышивкой достаточно.
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22.08.2020 05:07 Ответить
Короновирус придуман чтоб 73% стадо дебилоидов держать в узде и не выходили против наркомана Зеленского и не бузили, а то от парада Вышиванок и до смены власти не так далеко, а где же будут харчеваться дети Авраама и сказки рассказывать
В соседней России.на которую любит разнятся быдлота там и бассейны уже открыты а в Украине парад вышиванок надо запретить , как в своё время запрещали украинскую могу, не правда ли какая разница
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22.08.2020 06:18 Ответить
в Харькове и коронавирус не нужен, шо бы парад вышиванок отменить.
парад кокошников не отменили надеюсь?
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22.08.2020 06:35 Ответить
Зачем малороссам парад вышиванок?? Не для того они за прокремлевского клоуна голосовали. Забудьте ,что Украина вообще три десятка лет просуществовала!!
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22.08.2020 06:56 Ответить
а лучше чтобы на этом параде лишняя тысяча человек заболела?... вы, дристуны соевые, хоть иногда мозг включайте...
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22.08.2020 07:37 Ответить
А он, мозг этот, у соевых есть?
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22.08.2020 07:55 Ответить
а сколько тЫсяч "топтунов" мацковского сатаната идут двести с лихой км "хаджем" тЫ мосзггггг "зеленый" включил .али традиции церкви окупанта Украины превыше традиций украинского народа ???
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22.08.2020 09:59 Ответить
Ресторанах можно мероприятия. А за вышиванку штрафовать. И чому ми таки бидни?
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22.08.2020 07:48 Ответить
В Харькове из-за коронавируса отменили парад вышиванок ко Дню Государственного флага - Цензор.НЕТ 9087

Маски с вышивкой достаточно.
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22.08.2020 07:51 Ответить
С 31 августа 100% Харьков будет в "красной зоне" со всеми вытекающими ограничениями жизни харьковчан, которые они уже проходили.
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22.08.2020 08:00 Ответить
крисоголови думає так задавити все Українське
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22.08.2020 10:15 Ответить
 
 