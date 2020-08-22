В Беларуси заблокировали десятки сайтов, среди них Радио Свобода, Белсат и Еврорадио

По словам пользователей, операторы МТС и Белтелеком (ByFly) получили сообщение о том, что доступ к сайту ограничен в соответствии с решением Министерства информации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Получить объяснение в министерстве пока невозможно. У Еврорадио и Белсата похожие проблемы.

Как сообщает tut.by, в список ограниченных ресурсов "по решению Министерства информации Республики Беларусь" от 21 августа вошло намного больше сайтов.

Список таких ресурсов недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен интернет-провайдерам и хостинг-провайдерам. Один из них подтвердил эту информацию tut.by.

Список ресурсов с ограниченным доступом:

https://primaries.by

• http://udf.by

• https://masheka.by

• https://progomel.by

• https://pyx.by

• https://tip.by

• https://virtualbrest.by

• http://vkurier.by

• https://015.by/search/

• https://tsepkalo.info

• http://tsepkalo.com

• https://honestby.org

• https://babariko.vision

• https://agitka2020.com

• https://euroradio. fm

• https://opg.ucoz.net

• https://narodny-opros.info

• https://statkevich.org

• http://belarus.regnum.ru

• http://belsat.eu

• http://eurobelarus.info

• http://gazetaby.com

• http://mfront.net

• http://spring96.org/ru/

• http://ucpb.org

• http://www.praca-by.info/index. php/ru/

• http://www.svaboda.org

• http://svaboda2.net

• http://zapraudu.info

• https://bchd.info

• https://belarusinfocus.info/by

• https://belprauda.org

• https://elections2020.spring96.org

• https://flagshtok.info/by

• https://hramada.org

• https://mspring.online/ru/tsikhanouskaja-on-top/

• https://news.vitebsk. cc

• https://www.politnavigator. net

• https://vitebskspring.org

• https://vot-tak.tv

• https://www.moyby.com/news

• https://www. the-village.me/news

• https://zona.media/chronicle/belvybary

• https://by.tribuna.com