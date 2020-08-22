В Беларуси заблокировали десятки сайтов, среди них Радио Свобода, Белсат и Еврорадио
По словам пользователей, операторы МТС и Белтелеком (ByFly) получили сообщение о том, что доступ к сайту ограничен в соответствии с решением Министерства информации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Получить объяснение в министерстве пока невозможно. У Еврорадио и Белсата похожие проблемы.
Как сообщает tut.by, в список ограниченных ресурсов "по решению Министерства информации Республики Беларусь" от 21 августа вошло намного больше сайтов.
Список таких ресурсов недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен интернет-провайдерам и хостинг-провайдерам. Один из них подтвердил эту информацию tut.by.
Список ресурсов с ограниченным доступом:
https://primaries.by
• http://udf.by
• https://masheka.by
• https://progomel.by
• https://pyx.by
• https://tip.by
• https://virtualbrest.by
• http://vkurier.by
• https://015.by/search/
• https://tsepkalo.info
• http://tsepkalo.com
• https://honestby.org
• https://babariko.vision
• https://agitka2020.com
• https://euroradio. fm
• https://opg.ucoz.net
• https://narodny-opros.info
• https://statkevich.org
• http://belarus.regnum.ru
• http://belsat.eu
• http://eurobelarus.info
• http://gazetaby.com
• http://mfront.net
• http://spring96.org/ru/
• http://ucpb.org
• http://www.praca-by.info/index. php/ru/
• http://www.svaboda.org
• http://svaboda2.net
• http://zapraudu.info
• https://bchd.info
• https://belarusinfocus.info/by
• https://belprauda.org
• https://elections2020.spring96.org
• https://flagshtok.info/by
• https://hramada.org
• https://mspring.online/ru/tsikhanouskaja-on-top/
• https://news.vitebsk. cc
• https://www.politnavigator. net
• https://vitebskspring.org
• https://vot-tak.tv
• https://www.moyby.com/news
• https://www. the-village.me/news
• https://zona.media/chronicle/belvybary
• https://by.tribuna.com
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а в беларуси российские спецы делают суверенный интернет
Що характерно, технічно зайти туди через VPN абсолютно не пробліма - але чомусь не дуже хочеться туди лізти... Точніше, аж зовсім не кортить )))0))0)))
теперь будет все скрепненько
а то колхозник лука все не понимал опасности альтернативной т.зр. в средствах массовой коммуникации...
а во-вторых, рашка за свои нефиебаксы профинансирует, богатая
- ржу над пиаром "усатого шизика" с девочкой в конце его выступления...
Видимо забыл, что надо облобызать ей пузо, как *****, задрав мальчику футболку,
https://youtu.be/anbIjEAZR7c
.
Вы слишком свободно мыслите.
Радио Свобода на бюджете у конгресса США. А США здесь - - как Бог.
Гитлер пришел к власти 4 марта 1933 года с 43,91 %
Еще в 60-е годы туда внедрялась агентура КГБ, многократно всех сотрудников увольняли, на их место приходили новые кгбисты.
С января 2016 года директором Русской службы Радио Свобода является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрей Шарый
Родился в семье военного, вырос в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве . В https://ru.wikipedia.org/wiki/1987 1987 г. окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E факультет международной журналистики МГИМО МИД СССР . Работал в московских газетах «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) Правда » (1987-90 гг.) и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) Россия » (1990-94 гг.) В https://ru.wikipedia.org/wiki/1992 1992 г. начал сотрудничество с радиостанцией «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Свобода ».https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] В 1994-96 гг. - независимый журналист, военный корреспондент в республиках бывшей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Югославии (г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1 Загреб , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Хорватия ). С 1996 г. - ведущий информационных программ Радио Свободаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] (г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Прага , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Чешская Республика ). С 2005 года - автор и ведущий Итогового выпуска программы «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1 Время Свободы ». С 2016 года - директор Русской службы.
Беларусы -форумчане местные ,очень часто , за редким исключением, умные и иногда больше проукраинские, чем наши. Теперь вот началось зажимание - то интернетах нет, то блокируют сайты.
Жаль будет потерять с ними связь
На особистості вона завжди переходить, це її коник.
2014 создавать опорные группы прикрытия одетые в хоккейные доспехи возможно даже во
вратарские но если такая тактика будет иметь успех могут начаться просто расстрелы боевыми.....
-Володя,миня тута давють аппазицинеры.помоги брат выстоять против собственного народа
-григорьевич,не парься маи Вагнеры уже вылетели из Сирии и Ливии...держись брат...
Хотя... попробую угадать - хороводом с цветами и плакатиками "Нет цензуре!".
Так, серед сайтів, які інтернет-провайдери зобов'язані заблокувати та закрити доступ для користувачів, є ряд онлайн-видань, букмекерські контори та сайти онлайн-казино, зокрема, https://skeletinfo.org/; https://blackmark.club/; http://dosye.com.ua/; https://www.capital.ua/; https://vgolos.info/; vilkov.com; obmen.tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; https://smi.today; https://ukr.fm; https://theworldnews.net
https://dosye.com.ua/news/2020-08-21/zhvanija-poroshenko-organizoval-izbienie-chernovol-i-chut-ne-ubil-pasynka-stelmaha/194741/