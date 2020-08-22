Мы будем ставить вопрос международных персональных санкций к лицам, преследующим ПЦУ в оккупированном Крыму, - Резников

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвали к применению санкций против лиц, которые преследуют украинских верующих в Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом говорили 21 августа вице-премьер-министр Алексей Резников, который также возглавляет министерство, и архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент.

Они обсудили вопросы притеснений религиозных прав граждан Украины в оккупированном Россией Крыму, а также "применение санкционных ограничений в отношении лиц, имеющих отношение к выселению общины ПЦУ из кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Россией Симферополе".

"Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины ПЦУ в оккупированном ею украинском Крыму, продолжает бесстыдно нарушать нормы международного права. Такие действия не могут оставаться безнаказанными. Кроме национальных санкций, Украина будет ставить вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыму в сотрудничестве с международными партнерами ", - подчеркнул Резников.

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Ранее, российские власти, которая сейчас фактически действует в оккупированном Крыму, приняла решение выселить кафедральный собор святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Православной церкви Украины в Симферополе из здания, которое он занимает, и это решение подтвердили подконтрольные Москве крымские суды и апелляционные инстанции уже в России.

Кроме того, ПЦУ предписано снести свою часовню в Евпатории, которую начали строить еще до оккупации 2014 с украинскими разрешительными документами, которые подконтрольная Москве власть не признает. Кроме того, созданное Москвой в Крыму министерство юстиции уже не раз отказывало в регистрации украинского православного прихода в оккупированном полуострове.

Верующие ПЦУ, правозащитники и украинские чиновники говорят о фактической полной ликвидации украинской православной общины в Крыму.