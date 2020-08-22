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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Мы будем ставить вопрос международных персональных санкций к лицам, преследующим ПЦУ в оккупированном Крыму, - Резников

Мы будем ставить вопрос международных персональных санкций к лицам, преследующим ПЦУ в оккупированном Крыму, - Резников

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвали к применению санкций против лиц, которые преследуют украинских верующих в Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом говорили 21 августа вице-премьер-министр Алексей Резников, который также возглавляет министерство, и архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент.

Они обсудили вопросы притеснений религиозных прав граждан Украины в оккупированном Россией Крыму, а также "применение санкционных ограничений в отношении лиц, имеющих отношение к выселению общины ПЦУ из кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Россией Симферополе".

"Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины ПЦУ в оккупированном ею украинском Крыму, продолжает бесстыдно нарушать нормы международного права. Такие действия не могут оставаться безнаказанными. Кроме национальных санкций, Украина будет ставить вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыму в сотрудничестве с международными партнерами ", - подчеркнул Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты требуют от архиепископа ПЦУ Климента снести храм в Евпатории

Ранее, российские власти, которая сейчас фактически действует в оккупированном Крыму, приняла решение выселить кафедральный собор святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Православной церкви Украины в Симферополе из здания, которое он занимает, и это решение подтвердили подконтрольные Москве крымские суды и апелляционные инстанции уже в России.

Кроме того, ПЦУ предписано снести свою часовню в Евпатории, которую начали строить еще до оккупации 2014 с украинскими разрешительными документами, которые подконтрольная Москве власть не признает. Кроме того, созданное Москвой в Крыму министерство юстиции уже не раз отказывало в регистрации украинского православного прихода в оккупированном полуострове.

Верующие ПЦУ, правозащитники и украинские чиновники говорят о фактической полной ликвидации украинской православной общины в Крыму.

Автор: 

Климент (27) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+3
ПЦУ в Криму переслідують не окремі люди, а за вказівками ***** і Гюндяєва. Тому повинні бути не тільки персональні санкції дрібним виконавцям релігійних переслідувань, але і міждержавні санкції стосовно росії та РПЦ.
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22.08.2020 04:30
+3
Так виженіть рпц із усіх окупованих ними лавр і храмів.
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22.08.2020 05:01
+3
Там ещё права лгбт нарушают, поставьте вопрос пжлст
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22.08.2020 07:09
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Правила форума Совет форумчан
Христианство это такая штука что чем больше ее давишь тем сильнее она становится а если ее не давить то она заплывает жиром и полностью отворачивается от исполнения своих правил.
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22.08.2020 03:08 Ответить
Проблема в том , что рашкованы считают , что только их христианство - христианство . И насильно преследуют других христиан , не принадлежащих скрепной рпц гундяевского сатаната.
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22.08.2020 11:28 Ответить
Да ***** и кацапам санкции только на пользу , так что хай вводят они только рады будут.
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22.08.2020 03:56 Ответить
Пора вже давно було закрити церкви мацковського підоархату в Україні...
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22.08.2020 04:17 Ответить
ПЦУ в Криму переслідують не окремі люди, а за вказівками ***** і Гюндяєва. Тому повинні бути не тільки персональні санкції дрібним виконавцям релігійних переслідувань, але і міждержавні санкції стосовно росії та РПЦ.
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22.08.2020 04:30 Ответить
Так виженіть рпц із усіх окупованих ними лавр і храмів.
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22.08.2020 05:01 Ответить
Каких таких лиц? Участкового,пришедшего с актом о выселении? Преследует собственно эрэфия,как нацистское государство. И выводы должны быть соответствующие. Всё остальное-имитация бурной деятельности.
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22.08.2020 05:46 Ответить
именно тот момент когда хотелось бы прошедшего времени..
"мы поставили вопрос международных персональных санкций к лицам, преследующим ПЦУ в оккупированном Крыму"
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22.08.2020 06:00 Ответить
х.з. шо вы будете делать завтра....
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22.08.2020 06:03 Ответить
По кущах із очерету,

Знявши сраку з п'єдесталу,
Їхав х_й на лісапєтє
Із вечірнього кварталу:
Він крутив свої педалі
По дорогам і узбіччям,
І дістався мал-помалу
До Херсону з Запоріжжям!

По містечкам, дуже жваво,

Йак справжнісінький жокей
Їхав, й голосом гнусавим
Вже лякав простих людей:
Він об'їздив Україну,
І усюди ткнув свій носик -
Щоб зе-виборець в країні
Зміг побачити відосик!

Де не їде - там прокльони!

Бо за ним усюди так:
Все руйнується і тоне,
Або падає літак!!
Всі розумні знають: досить
Шанс давати цій Скотині,
Бо нещастя він приносить!!
І не тільки в Україні...
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22.08.2020 06:55 Ответить
Кто мы ты хоть что нибудь сам сделал или надеешься на международные санкции бездарь. Вы хоть забрали храмы Украинские в московской фсбешной церкви РПЦ? Жиды Вам парад вышиванок отменяют под предлогом короновирус а вы язык в жопу засунули, статистику Зеленский и власть держащие Вам 73% дебилов нарисуют и по телевизору покажут жуйте и не обляпайтесь дебилоиды
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22.08.2020 06:59 Ответить
100%
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22.08.2020 11:05 Ответить
гнать саными труселями московский сатанат из Украины а не санкции!
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22.08.2020 07:03 Ответить
Мы будем ставить вопрос международных персональных санкций к лицам, преследующим ПЦУ в оккупированном Крыму, - Резников - Цензор.НЕТ 5793
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22.08.2020 07:03 Ответить
Там ещё права лгбт нарушают, поставьте вопрос пжлст
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22.08.2020 07:09 Ответить
Так расейська армия уся така
"Ати-бати, шлі солдати
Помасіровать простати!
Ати-бати, в баню шлі!"©
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22.08.2020 07:51 Ответить
да там вообще адЪ...а некоторые даже пересмотрели свое опрометчивое поведение во время так называемого референдума в 14-м...семечками даже на остановках торговать нельзя...а уж как татар щемят, то это просто геноцыд...
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22.08.2020 07:33 Ответить
За счет налогообложения правительство могло сделать то, чего не могло добиться напрямую репрессиями.
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22.08.2020 07:39 Ответить
преследует оккупационный режим а не лица
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22.08.2020 07:51 Ответить
Не обіцяйте, а давно вже треба було щось конкретно робити, ангідрид перекисі кальцію вашу мать.
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22.08.2020 07:56 Ответить
саме час звільнити захоплені Лаври.
це ж уряд має передати їх українській церквц.
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22.08.2020 08:36 Ответить
лучшие санкции это лидиквидация гундяйской бесосекты и переселение гундяистов на оккупированный Донбасс.
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22.08.2020 09:46 Ответить
" Мы будем ставить вопрос". Як завжди ні про що.

Питання в тому коли це буде і чи буде взагалі? Тим більше, що це пов'язано з кацапами, перед якими зеленський і вся ваша риго- комуняцька шайка стоїть рачки.
Такі заяви більше схожі на передвиборче загравання.
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22.08.2020 10:16 Ответить
Спочатку поруште, а потім повідомляйте. Невідомо, чи ви дійсно зробите це. Чи, як завжди, одні обіцянки, а потім "я ...нічого не обіцяв".
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22.08.2020 11:01 Ответить
Нормальна влада завжди діяла б адекватно - закрила б усі церкви МП в Україні.
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22.08.2020 11:53 Ответить
 
 