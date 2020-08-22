Мы будем ставить вопрос международных персональных санкций к лицам, преследующим ПЦУ в оккупированном Крыму, - Резников
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвали к применению санкций против лиц, которые преследуют украинских верующих в Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.
Об этом говорили 21 августа вице-премьер-министр Алексей Резников, который также возглавляет министерство, и архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент.
Они обсудили вопросы притеснений религиозных прав граждан Украины в оккупированном Россией Крыму, а также "применение санкционных ограничений в отношении лиц, имеющих отношение к выселению общины ПЦУ из кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Россией Симферополе".
"Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины ПЦУ в оккупированном ею украинском Крыму, продолжает бесстыдно нарушать нормы международного права. Такие действия не могут оставаться безнаказанными. Кроме национальных санкций, Украина будет ставить вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыму в сотрудничестве с международными партнерами ", - подчеркнул Резников.
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Ранее, российские власти, которая сейчас фактически действует в оккупированном Крыму, приняла решение выселить кафедральный собор святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Православной церкви Украины в Симферополе из здания, которое он занимает, и это решение подтвердили подконтрольные Москве крымские суды и апелляционные инстанции уже в России.
Кроме того, ПЦУ предписано снести свою часовню в Евпатории, которую начали строить еще до оккупации 2014 с украинскими разрешительными документами, которые подконтрольная Москве власть не признает. Кроме того, созданное Москвой в Крыму министерство юстиции уже не раз отказывало в регистрации украинского православного прихода в оккупированном полуострове.
Верующие ПЦУ, правозащитники и украинские чиновники говорят о фактической полной ликвидации украинской православной общины в Крыму.
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"мы поставили вопрос международных персональных санкций к лицам, преследующим ПЦУ в оккупированном Крыму"
Знявши сраку з п'єдесталу,
Їхав х_й на лісапєтє
Із вечірнього кварталу:
Він крутив свої педалі
По дорогам і узбіччям,
І дістався мал-помалу
До Херсону з Запоріжжям!
По містечкам, дуже жваво,
Йак справжнісінький жокей
Їхав, й голосом гнусавим
Вже лякав простих людей:
Він об'їздив Україну,
І усюди ткнув свій носик -
Щоб зе-виборець в країні
Зміг побачити відосик!
Де не їде - там прокльони!
Бо за ним усюди так:
Все руйнується і тоне,
Або падає літак!!
Всі розумні знають: досить
Шанс давати цій Скотині,
Бо нещастя він приносить!!
І не тільки в Україні...
"Ати-бати, шлі солдати
Помасіровать простати!
Ати-бати, в баню шлі!"©
це ж уряд має передати їх українській церквц.
Питання в тому коли це буде і чи буде взагалі? Тим більше, що це пов'язано з кацапами, перед якими зеленський і вся ваша риго- комуняцька шайка стоїть рачки.
Такі заяви більше схожі на передвиборче загравання.