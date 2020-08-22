РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11030 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 889 31

На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушения со стороны наемников РФ не зафиксированы, - пресс-центр ООС

На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушения со стороны наемников РФ не зафиксированы, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"21 августа обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности наших подразделений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минские соглашения устарели, западные партнеры это понимают, - представитель Кабмина в Верховной Раде Мокан

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

Так, за минувшие сутки сотрудниками Государственной фискальной службы в Донецкой области совместно с оперативными сотрудниками Краматорского пограничного отряда и сотрудниками Службы безопасности Украины был остановлен автомобиль в городе Торецк, которым управлял местный житель гражданин В. При осмотре автомобиля обнаружены 15 ящиков сигарет без марок акцизного налога Украина. Предварительная сумма оценки сигарет составляет 300 000 грн. Табачные изделия изъяты из незаконного оборота. Решается вопрос о внесении по данному факту сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Слава Украине!" - говорится в сводке.

На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушения со стороны наемников РФ не зафиксированы, - пресс-центр ООС 01
На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушения со стороны наемников РФ не зафиксированы, - пресс-центр ООС 02

Автор: 

Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
На Донбасі зберігається режим тиші, порушення із боку найманців РФ не зафіксовано, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 4864
показать весь комментарий
22.08.2020 09:08
+7
Якщо росія складе зброю - більше не буде війни.
Якщо Україна складе зброю - не стане України.
То до чого веде зеленкуватна влада ?
показать весь комментарий
22.08.2020 08:46
+7
До речі, маємо злочин. Посадова особа агітує за партію. Уже самого цього достатньо для імпічменту.
показать весь комментарий
22.08.2020 09:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ихтамнгетов из Дамбасса отвезли в Белорусь бацьку защищать от народа
показать весь комментарий
22.08.2020 08:03 Ответить
До 28 і буде тиша.
показать весь комментарий
22.08.2020 08:15 Ответить
На день Незалежності ***** щось влаштує. В цей день його завжди ковбасить.
показать весь комментарий
22.08.2020 08:28 Ответить
Одужання всім пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
показать весь комментарий
22.08.2020 08:15 Ответить
І шо? Вже час там проводити вибори?
показать весь комментарий
22.08.2020 08:26 Ответить
Навіть те, що терористи не стріляють, не означає, що немає порушень, бо укріплення інженерно-військових споруд, облаштування нових позицій у сірій зоні, підвезення сил і засобів у зони їхвідведення є грубим порушенням підписаних угод.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:12 Ответить
Якщо росія складе зброю - більше не буде війни.
Якщо Україна складе зброю - не стане України.
То до чого веде зеленкуватна влада ?
показать весь комментарий
22.08.2020 08:46 Ответить
До миру.
показать весь комментарий
22.08.2020 09:08 Ответить
Капітуляції. Кабали. Рабства.
показать весь комментарий
22.08.2020 10:18 Ответить
На Донбасі зберігається режим тиші, порушення із боку найманців РФ не зафіксовано, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 4864
показать весь комментарий
22.08.2020 09:08 Ответить
До речі, маємо злочин. Посадова особа агітує за партію. Уже самого цього достатньо для імпічменту.
показать весь комментарий
22.08.2020 09:10 Ответить
йому можна..
він же не знав ))
показать весь комментарий
22.08.2020 09:13 Ответить
На Донбасі зберігається режим тиші, порушення із боку найманців РФ не зафіксовано, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 9185
показать весь комментарий
22.08.2020 09:20 Ответить
Це приватна особа, що веде політичну агітацію.
Правда за наш кошт. Таке останній раз риги робили (ті самі кінчені риги, що зараз повертаються до влади)
показать весь комментарий
22.08.2020 09:25 Ответить
Колбасит с самого утра?
показать весь комментарий
22.08.2020 09:11 Ответить
А що не так? Чи може це фотошоп?
показать весь комментарий
22.08.2020 09:12 Ответить
Тепер замість українців в нас зекі і зечкі ?
показать весь комментарий
22.08.2020 09:12 Ответить
Нет ни убитых, ни раненых.
Это очень хорошо!
показать весь комментарий
22.08.2020 09:13 Ответить
Коли Україна була під окупацією нацистів у 1941, то також не було вбитих і поранених на фронті.
показать весь комментарий
22.08.2020 09:15 Ответить
Ну тебе же, по большому счету, насрать и на убитых, и на раненых, и на Украину в целом. Ты же здесь пишешь только потому что тебе за это платят. Тебе на себя в зеркало не противно смотреть?
показать весь комментарий
22.08.2020 09:18 Ответить
Зеленский действительно не хочет чтобы погибали украинцы ,в отличие от сивочелого
показать весь комментарий
22.08.2020 09:16 Ответить
Еще один работник ботофермы. Вот как такую падаль земля носит?
показать весь комментарий
22.08.2020 09:19 Ответить
Стронг, не влом з двох облікових записів строчити?
показать весь комментарий
22.08.2020 09:24 Ответить
Посмотрим как рюзькие после выборов перестанут стрелять!
показать весь комментарий
22.08.2020 09:28 Ответить
Тоді вони почнуть стріляти вже на вулицях Києва, та інших міст , притому безкарно , бо влада прокацапська з квітня 2019...Але , я не думаю, що ми допустимо ці вибори , що має статися , зелень буде тікати.
показать весь комментарий
22.08.2020 12:09 Ответить
А не специально - ли зе запретил нашим воинам не стрелять в ответ, ведь во время нашей тишины, враг спокойно обустраивает свои позиции, зная, что наши 100% не будут стрелять в ответ???
показать весь комментарий
22.08.2020 10:57 Ответить
Спокій зберігається завдяки такій собі Сніжані Єгоровій. Що воно таке, і звідки взялося?
показать весь комментарий
22.08.2020 11:21 Ответить
Судячи з імені Снєжана походить зі сніжної Нігерії, яку ми називаємо кацапстаном.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tu3OuMwZWRs Нахєра
це все пояснює
показать весь комментарий
22.08.2020 16:01 Ответить
Под Авдеевкой обстрелы практически каждую ночь. И были раненые. Официально - тишина. Сволочи зеленые!
показать весь комментарий
22.08.2020 13:38 Ответить
 
 