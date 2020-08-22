На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушения со стороны наемников РФ не зафиксированы, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"21 августа обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности наших подразделений.

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Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

Так, за минувшие сутки сотрудниками Государственной фискальной службы в Донецкой области совместно с оперативными сотрудниками Краматорского пограничного отряда и сотрудниками Службы безопасности Украины был остановлен автомобиль в городе Торецк, которым управлял местный житель гражданин В. При осмотре автомобиля обнаружены 15 ящиков сигарет без марок акцизного налога Украина. Предварительная сумма оценки сигарет составляет 300 000 грн. Табачные изделия изъяты из незаконного оборота. Решается вопрос о внесении по данному факту сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Слава Украине!" - говорится в сводке.



