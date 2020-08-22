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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 145 новых случаев COVID-19, всего - 8 383, из них 116 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

На Ривненщине за сутки выявили 145 новых случаев COVID-19, всего - 8 383, из них 116 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 21 августа, подтвердили 145 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 21 августа на Ривненщине зарегистрированы 50 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 21 августа на Ривненщине зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 5 до 83 лет.

Всего в области зарегистрированы 8383 случая заболевания COVID-19.

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Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 116 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 6003 человека.

В работе лабораторий области остаются 455 образцов.

На Ривненщине за сутки выявили 145 новых случаев COVID-19, всего - 8 383, из них 116 летальных, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 145 новых случаев COVID-19, всего - 8 383, из них 116 летальных, - ОГА 02
На Ривненщине за сутки выявили 145 новых случаев COVID-19, всего - 8 383, из них 116 летальных, - ОГА 03
На Ривненщине за сутки выявили 145 новых случаев COVID-19, всего - 8 383, из них 116 летальных, - ОГА 04

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1228)


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Чем ближе выборы то и случакев больше. То "путин нападёт" было 5 лет в определенные кризисные момоенты в стране, теперь у ублюдочных зелёны х страшилка коронавирус. Что тогда что сейчас при всех Страхах, кабмин и Рада уходили на 1.5 месяца в отпуск и имели страну по полной.
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22.08.2020 08:29 Ответить
 
 