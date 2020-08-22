На Ривненщине за сутки выявили 145 новых случаев COVID-19, всего - 8 383, из них 116 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 21 августа, подтвердили 145 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 21 августа на Ривненщине зарегистрированы 50 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 21 августа на Ривненщине зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 5 до 83 лет.

Всего в области зарегистрированы 8383 случая заболевания COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки 189 новых случаев COVID-19, - ОГА

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 116 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 6003 человека.

В работе лабораторий области остаются 455 образцов.







