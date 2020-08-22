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На Ривненщине за сутки выявили 145 новых случаев COVID-19, всего - 8 383, из них 116 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Ривненской области за минувшие сутки, 21 августа, подтвердили 145 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 21 августа на Ривненщине зарегистрированы 50 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 21 августа на Ривненщине зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 5 до 83 лет.
Всего в области зарегистрированы 8383 случая заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 116 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 6003 человека.
В работе лабораторий области остаются 455 образцов.
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Инокентий Смотрящий
показать весь комментарий22.08.2020 08:29 Ответить Мне нравится 0
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