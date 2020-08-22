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США предоставили Украине более $18 млн помощи с начала пандемии COVID-19, - Госдеп

США предоставили Украине более $18 млн помощи с начала пандемии COVID-19, - Госдеп

С начала пандемии коронавируса США выделили Украине $18,3 миллиона в виде медицинской и гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США оказывают помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID) Украине на сумму примерно 18,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти средства призваны улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и в борьбе с последующим распространением коронавируса, а также смягчить социально-экономические последствия "в том числе для жителей на востоке Украины, которых задел конфликт".

Всего с начала вспышки коронавируса Штаты выделили более $1,6 миллиардов на "чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую" помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.

Автор: 

Госдепартамент США (1817) карантин (16729) помощь (7752) США (26336) гуманитарная помощь (1258) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
США предоставили Украине более $18 млн помощи с начала пандемии COVID-19, - Госдеп - Цензор.НЕТ 9815
Степашка дуже дякує.
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22.08.2020 08:40
+6
На велике ЗЕбудівництво доріг.
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22.08.2020 08:58
+5
Где-то,кому-то,случаино,маску на завязках бесплатно дали?
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22.08.2020 08:48
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США предоставили Украине более $18 млн помощи с начала пандемии COVID-19, - Госдеп - Цензор.НЕТ 9815
Степашка дуже дякує.
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22.08.2020 08:40 Ответить
интересно узнать, куда растрынькали эти средства, если пандемия в Украине свирепствует и количество заьолевших медиков, воинов и населения стремительно увеличивается
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22.08.2020 08:46 Ответить
На велике ЗЕбудівництво доріг.
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22.08.2020 08:58 Ответить
Неіснуюче.
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22.08.2020 10:23 Ответить
Тим, чим Ви цікавитеся, скоро зацікавляться Лерждеп і ФБР. Цікаво, як Зєля бабло з асфальту буде діставати? А ще цікавіше, де він буде шукати бабло, яке просвистіло і момо боротьби з коронавірусом, і мимо цього ж, започатковано ще урядом Гройсмана асфальтом? Невже додаткова робота листоношею дозволить Зєлі повернути у фонд американські гроші?
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22.08.2020 13:05 Ответить
А мы из фонда борьбы с короновирусом десятки миллиардов гривен - на откаты с дорожных работ.А еще - миллиарды на зарплату ментам и лично Рюкзакову. Ну чем не борьба с COVID.
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22.08.2020 08:48 Ответить
Где-то,кому-то,случаино,маску на завязках бесплатно дали?
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22.08.2020 08:48 Ответить
На ті маски всі поклали болт і ходять без них.
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22.08.2020 09:00 Ответить
Догнали и еще раз дали
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22.08.2020 10:18 Ответить
Кто-то купит новый Крузак -для борьбы с covid-19
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22.08.2020 09:02 Ответить
Они Теслы уважают.
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22.08.2020 09:06 Ответить
США предоставили Украине более $18 млн помощи с начала пандемии COVID-19, - Госдеп - Цензор.НЕТ 8696
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22.08.2020 09:15 Ответить
Из западных стран только штаты оказывают Украине реальную помощь и поддержку.
Теперь надо внимательно наблюдать, чтобы ЗЕбанутые крысы во главе с главным ЗЕбаньком не разворовали.
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22.08.2020 09:37 Ответить
Поздно.
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22.08.2020 10:20 Ответить
США предоставили Украине более $18 млн помощи - до конечных потребителей дошло 18 грн
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22.08.2020 10:11 Ответить
thank you, gosdep
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22.08.2020 10:21 Ответить
..и списали эту помощь на пересичных, которые её и в глаза не видели и навряд ли когда увидят..
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22.08.2020 12:21 Ответить
 
 