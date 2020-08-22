США предоставили Украине более $18 млн помощи с начала пандемии COVID-19, - Госдеп
С начала пандемии коронавируса США выделили Украине $18,3 миллиона в виде медицинской и гуманитарной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"США оказывают помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID) Украине на сумму примерно 18,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства призваны улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и в борьбе с последующим распространением коронавируса, а также смягчить социально-экономические последствия "в том числе для жителей на востоке Украины, которых задел конфликт".
Всего с начала вспышки коронавируса Штаты выделили более $1,6 миллиардов на "чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую" помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.
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Степашка дуже дякує.
Теперь надо внимательно наблюдать, чтобы ЗЕбанутые крысы во главе с главным ЗЕбаньком не разворовали.