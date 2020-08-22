29 августа в память о добровольце батальона "Миротворец" Романе Набегове, погибшем под Иловайском в 2014 году, в Херсоне пройдут чтения его стихов
29 августа в Областном дворце культуры в Херсоне в память о добровольце батальона "Миротворец" Романе Набегове, погибшем под Иловайском в 2014 году, пройдут чтения его стихов
Об этом говорится в анонсе мероприятия, передает Цензор.НЕТ
В Херсоне ко Дню Памяти Защитников Украины, 29 августа, в Областном дворце культуры пройдут чтения стихов добровольца батальона "Миротворец" Романа Набегова, погибшего под Иловайском в 2014 году.
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Вічна пам'ять вірному Сину, полеглому за вільну Україну
Я за Україну,
Якщо треба - згину,
Бо навчила мати
До кінця стояти.
Є у мене крила,
Соколина сила
І дух України,
І любов родини.
Ти в мені від Бога:
Добра і убога,
Щира і багата
Найрідніша мати.
Щедра і привітна,
Жовта і блакитна,
Дорога перлина
Світла Україна.
Такой, как Украина - нет!
Вы в одиночестве бессмысленно живите,
А у меня страна, народ - смотрите!