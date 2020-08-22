29 августа в память о добровольце батальона "Миротворец" Романе Набегове, погибшем под Иловайском в 2014 году, в Херсоне пройдут чтения его стихов

29 августа в Областном дворце культуры в Херсоне в память о добровольце батальона "Миротворец" Романе Набегове, погибшем под Иловайском в 2014 году, пройдут чтения его стихов

Об этом говорится в анонсе мероприятия, передает Цензор.НЕТ

В Херсоне ко Дню Памяти Защитников Украины, 29 августа, в Областном дворце культуры пройдут чтения стихов добровольца батальона "Миротворец" Романа Набегова, погибшего под Иловайском в 2014 году.

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