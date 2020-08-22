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29 августа в память о добровольце батальона "Миротворец" Романе Набегове, погибшем под Иловайском в 2014 году, в Херсоне пройдут чтения его стихов

29 августа в память о добровольце батальона

29 августа в Областном дворце культуры в Херсоне в память о добровольце батальона "Миротворец" Романе Набегове, погибшем под Иловайском в 2014 году, пройдут чтения его стихов

Об этом говорится в анонсе мероприятия, передает Цензор.НЕТ

В Херсоне ко Дню Памяти Защитников Украины, 29 августа, в Областном дворце культуры пройдут чтения стихов добровольца батальона "Миротворец" Романа Набегова, погибшего под Иловайском в 2014 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ни шагу назад": вышел сборник стихов добровольца батальона "Миротворец" Романа Набегова, погибшего под Иловайском в 2014 году. ФОТОрепортаж

29 августа в память о добровольце батальона Миротворец Романе Набегове, погибшем под Иловайском в 2014 году, в Херсоне пройдут чтения его стихов 01

Автор: 

память (1491) поэзия (105) Херсон (2787) День защитников и защитниц Украины (171) Набегов (2)


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Топ комментарии
+13
Кацап запаскудив всю гілку.
Вічна пам'ять вірному Сину, полеглому за вільну Україну
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22.08.2020 10:15
+7
29 августа в память о добровольце батальона "Миротворец" Романе Набегове, погибшем под Иловайском в 2014 году, в Херсоне пройдут чтения его стихов - Цензор.НЕТ 2885
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22.08.2020 10:23
+3
ординець, загубись..
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22.08.2020 09:51
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ординець, загубись..
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22.08.2020 09:51 Ответить
тебе вже попитали..?
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22.08.2020 10:10 Ответить
Прощавай, домбасянин.
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22.08.2020 09:57 Ответить
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22.08.2020 09:58 Ответить
Кацап запаскудив всю гілку.
Вічна пам'ять вірному Сину, полеглому за вільну Україну
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22.08.2020 10:15 Ответить
29 августа в память о добровольце батальона "Миротворец" Романе Набегове, погибшем под Иловайском в 2014 году, в Херсоне пройдут чтения его стихов - Цензор.НЕТ 2885
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22.08.2020 10:23 Ответить
Его стихи-усиление памяти народной.А в это время ПРОЦЕСС ПРОТИВ АНТИПУТИНСКИХ СТИХОВ Ефремова в Москве прод-ся.ИндоПэриджанец(грекоримлянин)Эльман Пашаев -адвокатЕфремов противостоял ВСЕМ- 100 кан.неРаша тудей м куян,"масс Медия России" габриэляна, врунам скабеевым (РТР)и шейниным(ОРТ),собянинам(закрыл все 500 камер на Смоленской площади Москвы) ,ФСБ(управляли машиной через компьютеры связанные со спутниками),сранными передачами у малахова,ворам милоновым и другими людьми(?) без принципов.Даже судья Абрамова отказалась проводить анализ слюны на подушке б.о. и превратила свидет.защиты в слепцов.И чтоб Кремль не проиграл приказали Ефремову адвоката поменять-КРАХ И ПОЗОР НАДВИГАЛСЯ.Вот сила стихов,вот гниль Кремля с захватчиками,вот сила Кавказа.Слава Киевской Руси и Кавказу!
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22.08.2020 10:28 Ответить
Роман Набегов
Я за Україну,
Якщо треба - згину,
Бо навчила мати
До кінця стояти.
Є у мене крила,
Соколина сила
І дух України,
І любов родини.
Ти в мені від Бога:
Добра і убога,
Щира і багата
Найрідніша мати.
Щедра і привітна,
Жовта і блакитна,
Дорога перлина
Світла Україна.
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22.08.2020 13:08 Ответить
Я напишу вам свой ответ -
Такой, как Украина - нет!
Вы в одиночестве бессмысленно живите,
А у меня страна, народ - смотрите!
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22.08.2020 13:10 Ответить
Слава Герою! Смерть врагам.
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22.08.2020 19:21 Ответить
 
 