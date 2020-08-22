СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6 тыс. человек. Общее число жертв превысило 803 тыс., инфицированных - 23,1 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 августа в мире зарегистрировали 258 252 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 062 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 23 125 378 случаев инфицирования, из них 258 252 только за прошедшие сутки.

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От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 803 253 человек, из них 6 062 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 15 716 600 человек.



