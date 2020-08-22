За сутки COVID-19 выявили у 161 ребенка и 148 медработников, всего у 6 981 ребенка и 10 367 медиков, - Степанов
За минувшие сутки, 22 августа, в Украине были госпитализированы 450 пациентов с COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 2 328 человека, из них 161 ребенок и 148 медработников. Это очередной антирекорд в стране. Были госпитализированы 450 человек. Зафиксированы 37 летальных случаев. Выздоровели 657 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 102 971 человек, из них 6 981 ребенок и 10 367 медработников. Всего выздоровели 51 735 пациентов. 2 244 случая летальных. За минувшие сутки всего были проведены 43 360 тестов, из них 22 207 методом ПЦР и 21 153 методом ИФА", - рассказал Степанов.
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Хотя и так понятно, что это только те, кому повезло попасть на тестирование, т.к. у нас еще надо заслужить тест.