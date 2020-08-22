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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 161 ребенка и 148 медработников, всего у 6 981 ребенка и 10 367 медиков, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 161 ребенка и 148 медработников, всего у 6 981 ребенка и 10 367 медиков, - Степанов

За минувшие сутки, 22 августа, в Украине были госпитализированы 450 пациентов с COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 328 человека, из них 161 ребенок и 148 медработников. Это очередной антирекорд в стране. Были госпитализированы 450 человек. Зафиксированы 37 летальных случаев. Выздоровели 657 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 102 971 человек, из них 6 981 ребенок и 10 367 медработников. Всего выздоровели 51 735 пациентов. 2 244 случая летальных. За минувшие сутки всего были проведены 43 360 тестов, из них 22 207 методом ПЦР и 21 153 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине рекордные 2 328 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 102 971 человек

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За сутки COVID-19 выявили у 161 ребенка и 148 медработников, всего у 6 981 ребенка и 10 367 медиков, - Степанов - Цензор.НЕТ 167
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22.08.2020 10:18 Ответить
Тести - лотерея, медики "перехворіють" всі, бо їх часто тестують.
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22.08.2020 10:32 Ответить
Зачем писать сколько всего выявлено, лучше б писали сколько активных больных.
Хотя и так понятно, что это только те, кому повезло попасть на тестирование, т.к. у нас еще надо заслужить тест.
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22.08.2020 11:58 Ответить
 
 