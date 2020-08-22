Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине. Его состояние остается стабильным (обновлено)
Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту благополучно приземлился в Берлине.
Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.
"Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине", - отмечает Ярмыш.
"Состояние Навального было стабильным во время полета и после приземления", - цитирует РБК-Украина сообщение Reuters.
Как сообщалось, самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию утром 22 августа.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.
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Жизнь это НЕ БУТЕРБРОД!
ну, якщо так сказали -- так і є..))
А це теж...моцква вчинила у зговорі з нашими гнидами.
це вам кремліни сказали ?
https://interfax.com.ua/news/general/87063.html
Тобто і до того він багато разів здавав.
А наша прокурватура приховувала злочин фуйла і гнидів.
"28 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1906 года Георгий Гапон выехал из Петербурга по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B9%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%E2%80%94_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Финляндской железной дороге и не вернулся обратно. По сведениям рабочих, он отправлялся на деловую встречу с представителем партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80 эсеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-90 [90] . Уезжая, Гапон не взял с собой ни вещей, ни оружия, и обещал к вечеру вернуться. Рабочие забеспокоились, не случилось ли с ним какой-либо бедыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Z-36 [36] . В середине апреля в газетах появились сообщения, что Гапон убит членом партии эсеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петром Рутенбергом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-91 [91] . Сообщалось, что Гапон был задушен верёвкой и его труп висит на одной из пустующих дач под Петербургом. Сообщения подтвердились буквально. 30 апреля на даче Звержинской в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Озерках было обнаружено тело убитого человека, по всем приметам похожего на Гапона. Рабочие гапоновских организаций подтвердили, что убитый является Георгием Гапономhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-92 [92] . Вскрытие показало, что смерть наступила от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 удушения . По предварительным данным, Гапон был приглашён на дачу хорошо знакомым ему человеком, подвергся нападению группы лиц, был задушен верёвкой и подвешен на вбитый в стену крюкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-93 [93] . В убийстве принимало участие около 3-4 человек. Человек, нанимавший дачу, был опознан дворником по фотографии. Им оказался инженер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Рутенберг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD-94 [94] ."
Да, Рутенберг -стал основателем крушнейшей компании Израиля,
"В https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5 1920-е годы добился от британских властей концессии на электрификацию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5 подмандатной Палестины , построил первые электростанции, создал и возглавил существующую и поныне в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиле https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F Электрическую компанию . Организатор и участник убийства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Георгия Гапона ."
"Держитесь там", зайчики.
Пчел разводит, фолькло собирает.
Не о том ты, зайчик, думаешь.
Ты думай о том, что Леху эвакуировали, а вот тебя - нет.
https://www.bbc.com/portuguese/geral-48440404