Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине. Его состояние остается стабильным (обновлено)

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту благополучно приземлился в Берлине.

Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.

"Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине", - отмечает Ярмыш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш

"Состояние Навального было стабильным во время полета и после приземления", - цитирует РБК-Украина сообщение Reuters.

Как сообщалось, самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию утром 22 августа.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.