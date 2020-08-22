РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9330 посетителей онлайн
Новости
14 942 82

Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине. Его состояние остается стабильным (обновлено)

Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине. Его состояние остается стабильным (обновлено)

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту благополучно приземлился в Берлине.

Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.

"Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине", - отмечает Ярмыш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш

"Состояние Навального было стабильным во время полета и после приземления", - цитирует РБК-Украина сообщение Reuters.

Как сообщалось, самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию утром 22 августа.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

Автор: 

Германия (6925) отравление (1582) россия (95326) лечение (922) Навальный (855)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
"попить руцкого чая" - новое слово в истории всемирных отравлений )
показать весь комментарий
22.08.2020 10:38
+10
Навальный...
Жизнь это НЕ БУТЕРБРОД!
показать весь комментарий
22.08.2020 10:52
+9
Унаследовано из византии московской церковью, также как разделять и властвовать над врагами империи. Византийское коварство в московском исполнении.
показать весь комментарий
22.08.2020 11:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там и останется... Намек был более чем прозрачным
показать весь комментарий
22.08.2020 10:36 Ответить
Видать при смерти, раз отпустили. Вымыли все токсины из кровяного русла, но депо в печени и селезенке, скорее всего осталось. Хотя, если отравили огромными дозами инсулина, загнав в гипогликемическую кому, а глюкозой с минералами как-то восстановили баланс в крови, никаких следов не останется. Только необратимые деструктивные изменения в паренхиматозных органов (почках, печени, селезенке, мозге). Печальные события рузкимира.
показать весь комментарий
22.08.2020 11:02 Ответить
интересно, где и как ему вкололи инсулин, в сортире?
показать весь комментарий
22.08.2020 12:13 Ответить
По-перше, просто развели суху речовину в чаї, по-друге, в світі вже розроблені і існують інсулінові таблетки
показать весь комментарий
22.08.2020 13:11 Ответить
Вполне себе в больнице, уже после "чая" ... никого же не пускали в палату, кроме фсбешников...
показать весь комментарий
22.08.2020 16:20 Ответить
"попить руцкого чая" - новое слово в истории всемирных отравлений )
показать весь комментарий
22.08.2020 10:38 Ответить
Унаследовано из византии московской церковью, также как разделять и властвовать над врагами империи. Византийское коварство в московском исполнении.
показать весь комментарий
22.08.2020 11:04 Ответить
параша ничо не унаследует. на параше всё только воруют. просто церковь тоже во главе зачинщиков воровства, ядов в том числе. потом присваивают себе и эту историю.
показать весь комментарий
22.08.2020 11:23 Ответить
Если "небутерброд" очухается,без видимых, серьезных последствий для здоровья,будет уже точно ясно ,что это кремлевский спектакль. Уж больно вовремя это отравление нарисовалось и постоянное сопровождение отравленного,кремлевскими журнашлюхами ,это только подтверждает.
показать весь комментарий
22.08.2020 10:40 Ответить
Ну, слава Богу! Судьбоносная новость для Украины...
показать весь комментарий
22.08.2020 10:43 Ответить
Навальный...
Жизнь это НЕ БУТЕРБРОД!
показать весь комментарий
22.08.2020 10:52 Ответить
Теперь }{уйло заменит одного "оппозиционера" на некий "совет", как в Беларуси. Этот "совет" будет вонять }{уйлом % на 73.
показать весь комментарий
22.08.2020 10:58 Ответить
Подавился бутербродом. Бывает.
показать весь комментарий
22.08.2020 11:03 Ответить
и тебе не кашлять
показать весь комментарий
22.08.2020 11:03 Ответить
УРА, теперь немцы могут спать спокойно, а то завалили все ресурсы этим человеком, как будто он презик, а не ботокс.
показать весь комментарий
22.08.2020 11:03 Ответить
лапоть , шо ты лепишь ?
показать весь комментарий
22.08.2020 11:06 Ответить
Тобі платять лише за ті коментарі, в яких ти згадуєш Пороха?)))
показать весь комментарий
22.08.2020 11:19 Ответить
Сколько рыговских тварей на форуме с утра. Акуеть!
показать весь комментарий
22.08.2020 11:07 Ответить
Камеры наблюдения в аэропорту зафиксировали что чай ему принес один из сотрудников ФБК, которых была целая толпа. То есть никто не мог знать кто выпьет этот чай. В крови нашли алкоголь. Летевший с ним пассажир рассказал что он долго был в туалете самолета, что он там делал непонятно.

Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине, - пресс-секретарь Ярмыш - Цензор.НЕТ 9386
показать весь комментарий
22.08.2020 11:07 Ответить
Да чо ты гаваришь! Эту туфту распространяй на сайтах сру.
показать весь комментарий
22.08.2020 12:08 Ответить
мокши не визнають факт отруєння
показать весь комментарий
22.08.2020 11:24 Ответить
та невже??
ну, якщо так сказали -- так і є..))
показать весь комментарий
22.08.2020 16:23 Ответить
Пам'ятаю придурастів, які ржали над отруєнням Ющенка.
А це теж...моцква вчинила у зговорі з нашими гнидами.
показать весь комментарий
22.08.2020 11:25 Ответить
Почему Ющенко не сдал анализ крови?
показать весь комментарий
22.08.2020 11:33 Ответить
як це не здавав ?
це вам кремліни сказали ?
показать весь комментарий
22.08.2020 12:36 Ответить
не сдавал он нихрена
https://interfax.com.ua/news/general/87063.html
показать весь комментарий
22.08.2020 12:40 Ответить
Нам необходим последний анализ крови

Тобто і до того він багато разів здавав.
А наша прокурватура приховувала злочин фуйла і гнидів.
показать весь комментарий
22.08.2020 12:41 Ответить
Вы в это верите?
показать весь комментарий
22.08.2020 12:44 Ответить
Ми про це ЗНАЄМО.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:20 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%83%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Отру́єння Ві́ктора Ю́щенка - один із нерозкритих злочинів новітньої історії України, що стався під час президентських виборів 2004 року. Віктора Ющенка було отруєно хімічними речовинами, які зазвичай не входять до продуктів харчування[1]. Результати аналізу крові свідчать про те, що Віктор Ющенко був отруєний діоксинами (тетрахлордібензапародіоксином[2][3][4]). Вміст діоксинів у крові Віктора Ющенка перевищував допустиму концентрацію у тисячі разів[5].
показать весь комментарий
22.08.2020 13:22 Ответить
Навіщо вам поводити себе ніби ви звичайний ідіот, або працюєте? Аналізи проводили не одноразово. Наприклад в Австрії. Рівень діоксину в тканинах перевищував норму в тисячі разів.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:24 Ответить
Там отруєння вже на конвейєр поставлені... ******** ********ович Борджія....
показать весь комментарий
22.08.2020 16:28 Ответить
Жаль гиперлуп (СП-2) Пуйло с Меркель не успели достроить , можно было бы "бутерброд" туда-сюда гонять
показать весь комментарий
22.08.2020 11:25 Ответить
А в туалете он хапанул подаренный на дорожку Кафтанчиковый самогончик...
показать весь комментарий
22.08.2020 11:26 Ответить
Скорее всего он мог принять что-то только в туалете самолета. С момента распития чая прошло достаточно времени.
показать весь комментарий
22.08.2020 11:30 Ответить
Всех заклинило на чае.Яд могли нанести на личные вещи,такие как ручка,страница в блокноте,мобильный и т.п.
показать весь комментарий
22.08.2020 11:26 Ответить
Не было никакого яда, никаких данных об этом нет и не будет
показать весь комментарий
22.08.2020 11:32 Ответить
Ты думал , что мокшанское КГБ тебе все выложит ?
показать весь комментарий
22.08.2020 11:37 Ответить
он в Германии, вывести все за 2 дня невозможно
показать весь комментарий
22.08.2020 11:41 Ответить
Стули пельку, **** цяпське. Всі дохнуть тільки від вашого сраного кацяпського повітря: Щекочихин, Політковська, Новодворська, Кара-Мурза то що . Щоби ти вже здох , зраднику!
показать весь комментарий
22.08.2020 13:35 Ответить
Как жалко Тихановскую, повесят ведь провокаторшу, как попа Гапона;
"28 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1906 года Георгий Гапон выехал из Петербурга по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B9%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%E2%80%94_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Финляндской железной дороге и не вернулся обратно. По сведениям рабочих, он отправлялся на деловую встречу с представителем партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80 эсеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-90 [90] . Уезжая, Гапон не взял с собой ни вещей, ни оружия, и обещал к вечеру вернуться. Рабочие забеспокоились, не случилось ли с ним какой-либо бедыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Z-36 [36] . В середине апреля в газетах появились сообщения, что Гапон убит членом партии эсеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петром Рутенбергом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-91 [91] . Сообщалось, что Гапон был задушен верёвкой и его труп висит на одной из пустующих дач под Петербургом. Сообщения подтвердились буквально. 30 апреля на даче Звержинской в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Озерках было обнаружено тело убитого человека, по всем приметам похожего на Гапона. Рабочие гапоновских организаций подтвердили, что убитый является Георгием Гапономhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-92 [92] . Вскрытие показало, что смерть наступила от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 удушения . По предварительным данным, Гапон был приглашён на дачу хорошо знакомым ему человеком, подвергся нападению группы лиц, был задушен верёвкой и подвешен на вбитый в стену крюкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-93 [93] . В убийстве принимало участие около 3-4 человек. Человек, нанимавший дачу, был опознан дворником по фотографии. Им оказался инженер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Рутенберг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD-94 [94] ."

Да, Рутенберг -стал основателем крушнейшей компании Израиля,
"В https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5 1920-е годы добился от британских властей концессии на электрификацию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5 подмандатной Палестины , построил первые электростанции, создал и возглавил существующую и поныне в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиле https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F Электрическую компанию . Организатор и участник убийства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Георгия Гапона ."

"Держитесь там", зайчики.
показать весь комментарий
22.08.2020 11:49 Ответить
«Только Лукашенко !!!!»

показать весь комментарий
22.08.2020 13:32 Ответить
**** цяпська, коли в організм ввести разом з чаєм інсулін в фсбешних дозах (наприклад 30 доз) і сліду навіть не залишиться після промивки судинного русла розчинами глюкози і елєктролітів в омської лікарні. Буде тільки тяжка гіпоглікемічна кома за наступним враженням паренхіматичних органів, насамперед, нирок. В польоті це смерть. Проте не сталося. Коли на фоні різкої гіпоглікемії, спочатку розпочалися кішечні коліки, йому нічого не залишалося, тільки сидіти в сортирі. Тут ти правий.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:32 Ответить
Засунь свои фантазии себе в ...опу. Какие будут ваши доказательства?
показать весь комментарий
22.08.2020 13:35 Ответить
Маю тебе разом з твоїм ****** в дупу, кацяриле. О це мої тобі докази з середнім пальцем в сраці.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:38 Ответить
Уровень интеллекта зашкаливает
показать весь комментарий
22.08.2020 13:41 Ответить
Зато как эффективно!
показать весь комментарий
22.08.2020 16:47 Ответить
Идиотик, ввести инсулин с чаем невозможно. Вся фишка в том, что оболочка таблетки должна предохранять инсулин от воздействия желудочного сока. Даже, если есть подобные таблетки, как ими накормить человека, чтобы тот не заметил? Ответь, дурачек
показать весь комментарий
22.08.2020 22:52 Ответить
Ну ты точно имбецил! ))). Для киллерских лабораторий фсб не составляет проблемы достать сухое действующее вещество инсулина или его синтетический аналог, которые просто растворяются в воде. Таблетки то существуют, кретин?? Ты же утверждал, что их нет. Когда ты, в очередной раз, усрался с "отсутствующими таблетками", я с удовольствием макнул тебя мордой в насранное. Так понятно?
показать весь комментарий
23.08.2020 13:35 Ответить
Идиот-таблетка должна быть покрыта оболочкой, растворенный инсулин не подействует, поняло жлобина
показать весь комментарий
23.08.2020 13:43 Ответить
КРЕТИН! В количестве 50 доз еще как подействует, потому, что значительная часть действующего вещества успеет всосаться в кровь до момента инактивации желудочным соком уже пока проходит по пищеводу, богатому кровеносными сосудами или стекая по стенкам желудка. Ты точно имбецил. Не суйся в науву в которой ничего не смыслишь. Тебе ж наверное хочется, чтобы Навальный отравился боярой или обкурился в сортире. Но твое ***** давно сказало, что он мочит своих врагов именно там.
показать весь комментарий
23.08.2020 13:52 Ответить
Ты- позор Украины, из-за тебе подобных страна в таком состоянии. НЕУЧ и идиот
показать весь комментарий
23.08.2020 13:58 Ответить
Кац, ти нервуеш в своєй інтелектуальной імпотенції. Мені це подобається. Нервуй далі. Слава Україні! Ганьба ватним ідіотам!!
показать весь комментарий
23.08.2020 17:46 Ответить
А давай проверим на тебе. Всосутся из доз 50 в твою черную кацапскую кровь хотя бы 10 или нет?
показать весь комментарий
23.08.2020 13:55 Ответить
Оболочка таблетки предназначена для длительного хранения, дозированного фармацевтического эффекта и обеспечения его доставки к наиболее эффективному месту всасывания препарата - тонкому кишечнику. Профессиональных убийц, создающих новички, такие мелочи как доза препарата, место его всасывания, побочные действия или терапевтическая эффективность меньше всего волнуют. Вообщем мне давно понятно, что ты просто поц. ПНХ, за поребрик
показать весь комментарий
23.08.2020 13:42 Ответить
Ущербный, инсулина в таблетках, и в продаже нет, он разлагается в желудке. Неоюходимы оболочки защитные. Всосало?
показать весь комментарий
23.08.2020 13:49 Ответить
Ты полный кретин. Если ты ничего не понимаешь в фармакологии и биохимии эффекта воздействия терапевтических препаратов, лучше иди пей дальше свою бояру, лечись алкоголизмом от полного дебилизма, и не отвлекай умных людей. Повторяю, речь идет не о терапевтическом использовании инсулина, где в связи с его нестойкостью, рассчитать пероральную терапевтическую дозу невозможно, а потому такая форма не применяется. Речь идет о токсическом введении перорально мегадозы инсулина, эффекта действия которой вполне хватило, чтобы загнать человека в гипогликемическую кому.. Если бы вся мегадоза, или хотя бы половина ее подействовала, Навальный бы уже был труп.
показать весь комментарий
23.08.2020 14:08 Ответить
Ога,ога -- не было! Был только фсбешный мужичок, который сидел возле него в аэропорту, а потом находился в палате, куда никого не пускали ... Светило медицины, наверное....(3 фото -- уже в инете...
показать весь комментарий
22.08.2020 16:40 Ответить
А про Ющенко кто-нибудь что-нибудь узнал? Добивает, как некоторые умники начинают делать свои дилетантские сногсшибательные предположения - что он делал в туалете, кто ему принес чай и т.п. Господа! Проведением таких операций занимаются люди посерьезней Вас! А вот в случае провала эти вещества могут использовать на тех, кто провалили операцию, чтобы суть вопроса была похоронена
показать весь комментарий
22.08.2020 11:47 Ответить
А что про него узнавать?
Пчел разводит, фолькло собирает.

Не о том ты, зайчик, думаешь.
Ты думай о том, что Леху эвакуировали, а вот тебя - нет.
показать весь комментарий
22.08.2020 11:51 Ответить
Цікаво, чи ще довго цивілізовані країни будуть терпіти росію?
показать весь комментарий
22.08.2020 11:58 Ответить
Поки рашка вкладає свої гроші в ті країни , поки і терплять .В Португалії за останні два роки кацапи практично викупили всю нерухомість . А там є закон , якщо купив нерухомість , поклав гроші 200 тис евро в банк , то впродовж місяця-трьох отримуєш громодянство. Каци таким чином окупували майже пів Европи . Уявіть, що навіть в Польщі 50 % бізнеса кацапського.
показать весь комментарий
22.08.2020 12:29 Ответить
невелика надія на те, що всі ті кацапи мають еврейське коріння.
показать весь комментарий
22.08.2020 12:34 Ответить
Пане , навіть чиновники Бурятії скуповують Португалію , то яке коріння ? Так , в Португалії є закон про повернення євреїв з лат країн , але то зовсім інша історія.
показать весь комментарий
22.08.2020 12:44 Ответить
такої інформації мені не відомо.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:05 Ответить
Рік , або два тому Портігалія прийняла закон про рееміграцію євреїв в Португалію Посилання на статтю португальскою--гугл в допомогу "Зачем евреи возвращаются в Португалию спустя столетия после того, как их предки были изгнаны и убиты "

https://www.bbc.com/portuguese/geral-48440404
показать весь комментарий
22.08.2020 13:23 Ответить
Ну так насправді напад на Україну зробили саме євреї, як і в 1918 році. А кацапи, як завжди, лише тупий кровожерний схильний до зомбування і підходящий по нелюдським якостям інструмент агресії. Так було завжди, хто б ними не керував, а самі вони керували собою дай боже пару столітть - після того, як відбились від наших рук. А далі лише монголи, татари, німці, євреї...
показать весь комментарий
22.08.2020 13:01 Ответить
До речі за монголів . В Ватиканській бібліотеці повно документів , мап , які підтверджують, що вся кацапія до кордонів ще тіх України належала і продовжує належати царству Монгольскому , тоб то відчудження земель не було офіційно .
показать весь комментарий
22.08.2020 13:28 Ответить
Я тільки що повернувся з кльозети і мені так само стабільно начхати на стан здоров'я якогось там кацапа.
показать весь комментарий
22.08.2020 12:07 Ответить
Лёха овощ по рецепту *****....
показать весь комментарий
22.08.2020 12:19 Ответить
Хабаровск
Літак із Навальним на борту приземлився у Берліні, - прессекретарка Ярмиш - Цензор.НЕТ 7709
показать весь комментарий
22.08.2020 13:30 Ответить
Весь сайт засрали двумя темами- бредом осла и жизнедеятельностью кремлевской имперской консервы
показать весь комментарий
22.08.2020 13:54 Ответить
Сдали немцам на опыты.
показать весь комментарий
22.08.2020 14:17 Ответить
Как вы думаете если одно тело привезли на 5-ти скорых помощях и немеренном количестве полицейских машин и мотоциклов?То какая интестная история была в самой России?При таком количестве охраны даже Меркель не возят.
показать весь комментарий
22.08.2020 15:45 Ответить
И зачем такой кипиш поднимать? Дружественную Германию в спасение оппозиционера втягивать? Бориса Немцова банально застрелили - и всего делов!
показать весь комментарий
22.08.2020 22:38 Ответить
Ща немцы своего плешивого подельника по сев.потоку отмоют перед злобными америкосами чтоб новые санкции не ввели
показать весь комментарий
23.08.2020 14:10 Ответить
 
 