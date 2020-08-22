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За сутки в ВСУ рекордные 59 новых случаев COVID-19, всего болеют 545 человек, - Командование Медсил

За сутки в ВСУ рекордные 59 новых случаев COVID-19, всего болеют 545 человек, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявили 59 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в целом сейчас болеет 545 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели - 873 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 896 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 153 человека", - сказано в сообщении медиков, передает Цензор.НЕТ.

Так, из 59 новых случаев заболевания COVID-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится 12 человек: Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический исторический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Черниговский военный госпиталь - 3 военнослужащих и Ровенская ЦГБ - 1 сотрудник ВСУ.

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Кроме того, на лечений дома под наблюдением медицинской службы находится 47 человек: Киевская область - 16 военнослужащих и 3 сотрудника ВСУ, Львовская область - 11 военнослужащих и 4 сотрудника ВСУ, Одесская область - 3 военнослужащих, Ровенская область - 3 военнослужащих, Ивано-Франковская область - 4 сотрудника ВСУ, Житомирская область - 2 сотрудника ВСУ и Полтавская область - 1 сотрудника ВСУ.

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

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За сутки в ВСУ рекордные 59 новых случаев COVID-19, всего болеют 545 человек, - Командование Медсил 01
За сутки в ВСУ рекордные 59 новых случаев COVID-19, всего болеют 545 человек, - Командование Медсил 02

Автор: 

карантин (16729) военнослужащие (6090) ВСУ (6536) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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почему рекордной, а не просто новые случаи респираторного заболевания. Эти сенсации в публикациях вызывают непонятные ассоциации. Зачем напрягать и так красную ситуацию, надуманную, манипулированную...
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22.08.2020 11:01 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам
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22.08.2020 11:04 Ответить
Що за Военно-медицинский клинический исторический центр?
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22.08.2020 12:17 Ответить
Навіщо взагалі щось про армію в тирнеті повідомляти - вірус, не вірус, озброєння, розробки і т.п.
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22.08.2020 12:18 Ответить
 
 