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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявили 179 случаев COVID-19, зафиксированы рекордные семь летальных случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 179 случаев COVID-19, зафиксированы рекордные семь летальных случаев, - Кличко. КАРТА

В Киеве за прошедшие сутки еще у 179 жителей подтвердили заболевание COVID-19, при этом зафиксировано впервые 7 летальных случаев за сутки.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 179 жителей Киева. Среди них 16 детей. Впервые в Киеве такое количество летальных случаев за сутки - умерли 7 больных. Всего коронавирус унес жизни 165 киевлян", - рассказал Кличко.

Так, всего в столице уже 11 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Кличко отметил, что среди заболевших: 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет, 63 мужчины в возрасте от 19 до 92 лет, 5 девочек от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет. Также заболели, в том числе, и шестеро медиков.

Отмечается, что в больницы столицы попали 24 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3682 жителя Киева", - добавил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 35, в Дарницком - 27 и в Днепровском районе - 25 случаев.

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"Соблюдая необходимые правила безопасности, вы заботитесь не только о себе, но и о людях, которые рядом", - подчеркнул Кличко.

За сутки в Киеве выявили 179 случаев COVID-19, зафиксированы рекордные семь летальных случаев, - Кличко 01
За сутки в Киеве выявили 179 случаев COVID-19, зафиксированы рекордные семь летальных случаев, - Кличко 02
За сутки в Киеве выявили 179 случаев COVID-19, зафиксированы рекордные семь летальных случаев, - Кличко 03

Автор: 

карантин (16729) Киев (25466) Кличко (4635) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
галоперидол не забывай принимать.
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22.08.2020 12:39
+1
у нас тоже 1500 и 7 смертей, но все работают спокойно и зоны риска тоже
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22.08.2020 11:04
+1
делаем что можем не выбираем жуков ковидных, чтоб кофисковать имущество в счет потерпевшим и обварованым, оштрафованым и задержаным. Начальство надо воспитывать. На Сечи с этим хорошо справлялись.
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22.08.2020 12:17
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Правила форума Совет форумчан
у нас тоже 1500 и 7 смертей, но все работают спокойно и зоны риска тоже
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22.08.2020 11:04 Ответить
у вас это где, в мосляндии?
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22.08.2020 12:38 Ответить
Ну, когда умный мер отрезал левый берег от правого, куда основная масса ездит на работу - результат стояния в часовых пробках на лицо.
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22.08.2020 11:38 Ответить
Кличко, мы в курсе что ты тоже из банды рептилоидов.
Ты тоже не уйдёшь от трибунала.
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22.08.2020 11:44 Ответить
галоперидол не забывай принимать.
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22.08.2020 12:39 Ответить
О, Вы с разоблачения заговора Ротшильдов уже на охоту за рептилоидами с планеты Нубиру переключились? Да, слаба еще австралийская психиатрия...
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22.08.2020 12:48 Ответить
Да не нервничай ты так. Его просто посадят.
А вот Бубочку, скорее всего... ой.
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22.08.2020 13:27 Ответить
Бубочку давно пора ой.
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22.08.2020 13:37 Ответить
все эти меры бесполезны, пока не будет вакцины, но я сомневаюсь, что будет
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22.08.2020 12:03 Ответить
Первый, кто разработает вакцину, на самом деле рассекретит антидот. Следите за новостями.
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22.08.2020 13:08 Ответить
делаем что можем не выбираем жуков ковидных, чтоб кофисковать имущество в счет потерпевшим и обварованым, оштрафованым и задержаным. Начальство надо воспитывать. На Сечи с этим хорошо справлялись.
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22.08.2020 12:17 Ответить
что-то тебя рано после лоботомии выпустили.
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22.08.2020 12:40 Ответить
Ага. Медный чан - тогда такое было орудие борьбы с коррупцией.
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22.08.2020 13:33 Ответить
 
 