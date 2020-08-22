Количество активных больных COVID-19 выросло во всех областях Украины, кроме Херсонской, - СНБО
Превышение количества заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 над количеством выздоровевших за прошедшие сутки зафиксировано во всех областях Украины и Киеве, кроме Херсонской области.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (291), в Одесской (210), Черновицкой (208), Тернопольской (206) областях, в Киеве (179), во Львовской (172) и Ивано-Франковской (169) областях.
В целом за прошедшие сутки:
- в Винницкой области подтверждены 75 новых случаев заболевания COVID-19, 1 случай смерти и 38 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 877 человек (на 136 больше за сутки);
- в Волынской области подтверждены 63 новых случая заболевания, 1 человек умер, 59 выздоровели, сейчас болеет 1 287 человек (на 3 больше за сутки);
- в Днепропетровской области 38 новых случаев заболевания и 8 случаев выздоровления, сейчас болеет 707 человек (на 30 больше за сутки);
- в Донецкой области зафиксировано 32 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 8 случаев выздоровления, сейчас болеет 341 человек (на 22 больше за сутки);
- в Житомирской области 39 человек заболели за сутки, 2 человека скончались и 12 выздоровели, сейчас болеет 949 человек (на 25 больше за сутки);
- в Закарпатской области 114 новых случаев заболевания, 3 случая смерти, сейчас болеет 3 695 человек (на 111 больше за сутки);
- в Запорожской области 53 новых заболевших, случаев смерти и выздоровлений нет, сейчас болеет 496 человек (на 53 больше);
- в Ивано-Франковской области зафиксировано 169 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 18 – выздоровления, сейчас болеют 4 440 человек (на 148 больше);
- в Киеве 179 новых случаев заболевания, 7 человек умерли, 76 выздоровели, сейчас болеет 7 660 человек (на 96 больше за сутки);
- в Киевской области 76 человек заболели, 1 умер, 30 выздоровели, сейчас болеют 1 494 человек (на 45 больше);
- в Кировоградской области 5 человек заболели за сутки и 3 выздоровели, сейчас болеет 38 человек (на 2 больше за сутки);
- в Луганской области 19 новых случаев заболевания и9 - выздоровления, всего болеет 82 человека (на 10 больше за сутки);
- во Львовской области подтверждено 172 новых случая заболевания COVID-19, 3 случая смерти и 79 случаев выздоровления, сейчас болеют 8 885 человек (на 90 больше за сутки);
- в Николаевской области 26 новых случаев заболевания и 13 случаев выздоровления, сейчас болеет 383 человек (на 13 больше за сутки);
- в Одесской области 210 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 27 – выздоровления, сейчас болеет 4 013 человек (на 182 больше за сутки);
- в Полтавской области 22 новых случая заболевания и 7 случаев выздоровления, сейчас болеет 172 человек (на 15 больше за сутки);
- в Ривненской области 145 новых случаев заболевания, 1 смерти и 60 случаев выздоровления, сейчас болеет 2 265 человек (на 84 больше за сутки);
- в Сумской области 21 новый случай заболевания, 2 – смерти и 9 - выздоровления, сейчас болеет 615 человек (на 10 больше);
- в Тернопольской области 206 новых случаев заболевания и 99 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 643 человека (на 107 больше);
- в Харьковской области 291 новый случай заболевания, 4 – смерти и 16 – выздоровления, сейчас болеют 4 377 человек (на 271 больше, чем днем ранее);
- в Херсонской области 3 человека за сутки заболели, 5 – выздоровели, всего болеет 91 человек (на 2 меньше);
- в Хмельницкой области 76 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 29 – выздоровления, сейчас болеет 664 человека (на 46 больше за сутки);
- в Черкасской области 29 человек заболели, 10 выздоровели, сейчас болеют 328 человек (на 19 больше за сутки);
- в Черновицкой области 208 новых случаев заболевания, 5- смерти, 42 человека выздоровели, сейчас болеет 2 653 человека (на 161 больше за сутки);
- в Черниговской области 57 новых случаев заболевания, сейчас болеет 837 человек (на 57 больше за сутки).
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чомусь на спадкових деградантів ніякі віруси не діють.
САМОКРИТИЧНО,Гарін Пьйотєр ....
Готовьте покеда списки всех кто в этом участвует.
После смены власти в Украине, новая власть проведёт трибунал по Нюрнбергской схеме.
О чём это говорит.
Только о том,что таки Зеленскай живёт с Ермаком !!!
Не прибили ли её случайно ?
дивився інтервю людей з Харківщини,нема куди ложити,все забито тяжкими хворими.
і де ці далбай*би що кричали тут що ковід фейк???
дохніть далбай*би,державі без таких ідіотів буде тільки ліпше.
НЕ ПРАЦЮЮТЬ ШТРАФИ.
штрафи 17000 -це UNREAL в час карантину.Його неможливо взяти ПОКАЗОВО НА ВУЛИЦІ,щоб інші побоялись..