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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко о ситуации в Беларуси: Все идет по плану цветных революций. Новый президент попросит НАТО ввести войска

Лукашенко о ситуации в Беларуси: Все идет по плану цветных революций. Новый президент попросит НАТО ввести войска

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что якобы против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации - в использовании внешнего фактора.

Об этом Лукашенко заявил сегодня, посещая военный полигон под Гродно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор", - сказал Александр Лукашенко.

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По его словам, оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Он добавил, что одновременно с этим якобы идет "активизация протестных настроений и бандитизма в обществе". "Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - заявил Лукашенко .

Александр Лукашенко подчеркнул, что эти действия и соответствующие заявления западных стран - "уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси". "Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ - понятно, для чего они это делают", - отметил захвативший власть в Беларуси "президент".

Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно". "С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул он.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

армия (8490) Беларусь (7886) Лукашенко (3611) НАТО (9934) революция (1371)


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Топ комментарии
+31
Вот нам бы сейчас войска НАТО... Прямо в Раду и в ОП, пусть лучше они решения принимают, чем наши бездари...
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22.08.2020 11:51
+27
Стандартный вата-план:
"Что бы тут не было войск НАТО - введем войска Рассии!"
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22.08.2020 12:02
+24
Ну білоруси не проти щоб НАТО зайшло в Білорусії і зробило там зарплату на рівні Польщі чи Естонії. Лука, вали в Ростов до Януковича.
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22.08.2020 11:48
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***. НАТО вже було. Я вже тиждень чекаю розіп'ятого хлопчика в трусиках. Чи Жирік хлопчика не дає?
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22.08.2020 12:39 Ответить
жирiк ще проводить вiдбiр хлопчиков в лазнi .
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22.08.2020 16:49 Ответить
Пока ещё не слышно, что хватит кормить картошкой нахлебников из Евросоюза.
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22.08.2020 18:53 Ответить
Лука брехло. Ни в одну страну после цветных революций НАТО войска не вводило. А вот Раша у кучи таких стран куски территорий оккупировала.
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22.08.2020 12:39 Ответить
Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все йде за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська - Цензор.НЕТ 6685
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22.08.2020 12:42 Ответить
Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все йде за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська - Цензор.НЕТ 4658
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22.08.2020 13:31 Ответить
А,ну понятно. Следующий ход - Путин, введи войска.
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22.08.2020 12:44 Ответить
Він все правильно сказав,крім одного, що наступний президент попросить Путіна ввести війська, бо цей весь бардак керується і влаштований московією.
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22.08.2020 16:01 Ответить
Ковид ему совсем мозги добил, или такое и было, в какую страну вошли войска НАТО? Идиот!
"Как же он руководил подотделом по очистке?" - "Собачье сердце"
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22.08.2020 12:47 Ответить
Tut opiat govorit dlia ruskoj presi,svoji liudi xoroso znajet kto jest kto.Samozvanec i bandit kotorogo nikto nepriznajiot iz civilizovanix stran
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22.08.2020 12:48 Ответить
всё идёт по плану "апрельской революции афгана". оба *********** следует старому слогану и заветам совка " если бы мы вошли в афган на 15 мин. позже, то там бы были уже солдаты нато". аэропорт приштины и подобное - лишь римейк.
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22.08.2020 12:49 Ответить
Все понятно. Возбуждение головного мозга у Луки.))) Пора в Ростов, собирай монатки..)))
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22.08.2020 12:50 Ответить
Загострення параноїдальної шизофреніі!! Галоперидол,негайно, конячу дозу !!)))
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22.08.2020 12:56 Ответить
О Всесвіте!
Де беруть таких Лукашенків із Януковичами із такими протухлими мозгами савецкімі ідеями!!!
Видно таких коли мама із папою зачинали так їх злякали в той момент!
От вони і получаються недо роблені!
І в нас в Україні таких біля Влади і у Владі цілий м'ясокомбінат!
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22.08.2020 13:00 Ответить
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі,



Узурпатор Лукашенко..

коротше і точніше.
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22.08.2020 13:01 Ответить
У луки под усами мозги поехали, а от страха случился приступ паранои.
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22.08.2020 13:20 Ответить
Дед совсем уже крышей поехал. Какие войска НАТО в Беларуси? Нах вообще НАТО эта Баларусь сдалась, чтобы еще своих солдат ложить там? Лука тупо власть хочет удержать в своих руках, вот и шугает свой народ мифическими войсками НАТО.
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22.08.2020 13:21 Ответить
Они уже топчутся у белоруской границы , войска НАТО https://www.youtube.com/watch?v=rGKkmHPCypU сформированные из 58-ми видов геев и оснащенные передвижными зообарделями
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22.08.2020 15:42 Ответить
ааа какой жах все хотят в беларуси портянки украсть и трактора
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22.08.2020 13:30 Ответить
трипер мозга картошка
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22.08.2020 13:33 Ответить
Всі ці покидьки бояться NATO, як чорт ладана! Бо треба було б жити по законам і отримувати платню по результатам, щось виробляти, шукати і находити. А так ... можна ніхрена не створювати і отримувати захмарні зарплати, одним словом- наживатись!( на 73%-му елєхтораті).
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22.08.2020 13:34 Ответить
У Лукашенко есть жена? Когда уже будет спич о 'наколотой бульбе' и 'американских валенках'? )))

А рука тянется и тянется, а глаза - просто лубяные. Бугагагага.
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22.08.2020 13:51 Ответить
Все идет по плану. Сейчас стадия "ПУТЕН_ВВЕДИ"
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22.08.2020 13:54 Ответить
бацька спутает планы всех и даже самого нато, если пригласит войска нато сам...
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22.08.2020 17:51 Ответить
Хай попросить ввести і в Україну, бо шмаркля на це не спроможний
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22.08.2020 13:56 Ответить
Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все йде за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська - Цензор.НЕТ 9071
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22.08.2020 13:59 Ответить
Увьол войска на западний кордон
ЛУКа..
Наверное копать поможет бульбу...
А НАТО пусть посмотрит..))
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22.08.2020 14:01 Ответить
Если беларусом так необходимо распилить заводы, развести олигархов, в десятки раз повысить тарифы, разогнать население по заграницам, сделать всех нищими то пусть берут с нас пример. Нам это удалось.
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22.08.2020 14:26 Ответить
vas bez specproverki k ljudiam ne puskajut, tak chto nezvezdi zvizdun, snochalo kontrolj potom razreshenije, kontrolj na granice i togda pod nabljudenijem toljko razreshajet prijezjdjatj.
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22.08.2020 14:39 Ответить
Tak on jesjcho i mudreisjij iz mudreisjij, sozdanij pohozjih na ljudinu.
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22.08.2020 14:32 Ответить
Очередное подтверждение того, что москали его нагнули по полной.
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22.08.2020 14:32 Ответить
Nu neznaju, eto voobshe to pokazivajet sposob jevo misjlenija, da i takoi rukovodil vashei stranoi - ofigetj prosto.
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22.08.2020 14:34 Ответить
Он вынужден сейчас нести этот ватный бред (лизать жопу кацапам), чтоб те помогли ему сохранится при власти за счёт потери остатков суверенитета.
Лукашенко: "братская Украина" воюет за свою независимость 27.01.2017г.

https://www.svoboda.org/a/28262667.html

Ах, как у москалей тогда рвались пердаки...
Фото когда пастор был исполняющим обязанности. В общем главарём кровавой хунты.

Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Все відбувається за планом кольорових революцій. Новий президент попросить НАТО ввести війська - Цензор.НЕТ 1422
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22.08.2020 20:41 Ответить
Яке воно їб#нуте, хай Бог милує...
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22.08.2020 14:59 Ответить
Время не пришло.
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22.08.2020 15:13 Ответить
ЭТО ВСЕ ДЛЯ ДУРАКОВ! НАТО-не оказывает военную помощь(вводит войска)-НЕ ЧЛЕНАМ АЛЬЯНСА! А ВОТ РАША-З ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ!
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22.08.2020 16:20 Ответить
колхозник...
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22.08.2020 18:10 Ответить
для разнообразия можно и войска НАТО ввести а то всё раша и раша.сколько можно уже.
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22.08.2020 20:27 Ответить
Чушь. Не НАТО, а РЕПТИЛОИДОВ.
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22.08.2020 21:46 Ответить
угу, а старый прехидент попросит ***** ввести войска..
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23.08.2020 11:44 Ответить
Зато "старый президент" четко сказал , что в случае чего попросит обнуленыша ввести российские войска.
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24.08.2020 04:53 Ответить
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