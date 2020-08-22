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Новости Агрессия России против Украины Война
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Отчет Офиса Генпрокурора по Иловайску дословно копирует отчет ГПУ 2017 г.: за прошлый год никаких дополнительных расследований не проводилось, - Семенченко

Отчет Офиса Генпрокурора по Иловайску дословно копирует отчет ГПУ 2017 г.: за прошлый год никаких дополнительных расследований не проводилось, - Семенченко

С материалов расследования уголовного дела по Иловайской трагедии так и не снят гриф секретности, а к реальной уголовной ответственности никого не привлекают.

Об этом заявил экс-нардеп и ветеран Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Подробнее о лжи Офиса Генпрокурора по Иловайску. Или как Венедиктова покрывает агрессора и отмазывает Порошенко. Ворон ворону... Еще раз прочитал вчерашний отчет ГПУ об Иловайске. Отчет ГПУ Венедиктовой 2020 года полностью копирует отчет ГПУ Луценко 2017 года. Те же цифры и те же цитаты. Дословно. То есть никаких дополнительных расследований за прошлый год не проводилось. Тупо копируем ложь предшественников.

1) Сам Порошенко по Иловайску так и не допрошен. Как отказался являться на допрос в начале года. Так все и осталось. Никаких приводов, "и так сойдет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора: единственная причина Иловайской трагедии - военная агрессия ВС РФ

2) Дело в украинский суд передавать так и не собираются. Опять кормят сказками о "доказательствах военных преступлений РФ", которые типа "отправили в Гаагу". Так туда "все отослали" еще в 2017 г. И что за три года произошло какое-то движение по уголовному преследованию агрессора? Сказочники, когда будет суд в Украине?

3) Нам рассказывают, что командование ВС РФ и 21 министр РФ "объявлены в розыск". Забыли уточнить. Во внутриукраинский розыск. А почему вы не объявили их в международный розыск? Им от вашего внутреннего розыска ни холодно, ни жарко. Сказочники, блд...

4) С материалов расследования уголовного дела так и не снят гриф секретности. Чего боимся, гражданка Венедиктова?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Будьте вы прокляты, продажные прокуроры", - Семенченко о выводах ГПУ по Иловайску

В итоге: к реальной уголовной ответственности никого не привлекают. Нам рассказывают что российских генералов должен привлечь к ответственности суд в Гааге. Который никакого уголовного производства не ведет. А материалы из ГПУ пересылаются "на деревню дедушке". Не привлекают Порошенко с Муженко, которые сначала два дня ничего не делали (маршировали на параде), а затем (когда сформировался котел) просто сообщили командованию ВС РФ о времени и маршруте выхода украинцев по "зеленому коридору" (ст. 111 УК Украины - госизмена). Не, о таком не слышали...

Все это можно было сделать намного проще. Написать - "нам СТРАШНО привлекать к ответственности высшее военно-политическое руководство страны агрессора и ВЫГОДНО не трогать Порошенко. И не надо было так позориться и копировать в своем отчете ложь из предыдущего отчета ГПУ 2017 года. То, что у нас нет украинского правосудия, нам всем было известно и без этого", - заявил Семенченко.

Напомним, 21 августа ОГП обнародовал отчет об Иловайской трагедии: единственная причина Иловайской трагедии - военная агрессия ВС РФ.

Отчет Офиса Генпрокурора по Иловайску дословно копирует отчет ГПУ 2017 г.: за прошлый год никаких дополнительных расследований не проводилось, - Семенченко 01
Отчет Офиса Генпрокурора по Иловайску дословно копирует отчет ГПУ 2017 г.: за прошлый год никаких дополнительных расследований не проводилось, - Семенченко 02
Отчет Офиса Генпрокурора по Иловайску дословно копирует отчет ГПУ 2017 г.: за прошлый год никаких дополнительных расследований не проводилось, - Семенченко 03
Отчет Офиса Генпрокурора по Иловайску дословно копирует отчет ГПУ 2017 г.: за прошлый год никаких дополнительных расследований не проводилось, - Семенченко 04

Автор: 

Порошенко (19584) Донбасс (26955) Семенченко Семен (380) Иловайск (469) Венедиктова (726) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+35
Та не може Венедіктова відмазувати Порошенка.
НЕ МОЖЕ. Вона чіпляється за будь-яку можливість аби його засудити.
У Сьоми злетіли гальма.
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22.08.2020 12:27
+19
Эта вонючая криса Семенченко, банит коменты на фейсбуке. Чмо которое сцит услышать правду!!!
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22.08.2020 12:30
+19
Он банит даже за неудобньіе для его "правдьі" вопросьі. А потом пишет "что-то не видно в комментах моих оппонентов. Это потому, что им нечего мне возразить!"

Убогий трус.
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22.08.2020 12:42
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Правила форума Совет форумчан
Та не може Венедіктова відмазувати Порошенка.
НЕ МОЖЕ. Вона чіпляється за будь-яку можливість аби його засудити.
У Сьоми злетіли гальма.
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22.08.2020 12:27 Ответить
А тобі, лише про: кушать, какать, і сміятись....
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22.08.2020 12:43 Ответить
А что она не правильно сказала? Тут походу виноватого Венедиктова не ищет потому что боится выйти на Коломойского и его подельника Авакова у которых Семченко был в шестерках!
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22.08.2020 12:44 Ответить
Я не думаю, что они сейчас этого особо боятся... Они давно уже чувствуют себя хозяевами в стране.
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22.08.2020 13:58 Ответить
кагал схоже вже усьо парішал..можете не хвилюватися, вже ніхто нікого не садить..
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22.08.2020 12:45 Ответить
У Сьоми злетіли гальма?? Та Креветко беззубе і є головний піп Гапон в Іловайській трагедії!!
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22.08.2020 13:09 Ответить
а венедиктова не Пороха отмазывает.. тот же семенченко слишком глуп, чтобы понимать: венедиктова отмазывает коломойского.. и самого семенченка))
Если начнется суд - то всплывут факты как семенченко после проплаты коломойским - потянуд добробаты в Иловайский котел.. без разведки и тяжелого вооружения. ради пиара и денег..
семенченко не понимает, что расследование начнется не с момента растрела ВСУ, а с момента КТО задумал эту авантюру
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22.08.2020 13:37 Ответить
Тупо відмазують Хомчака.
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22.08.2020 13:38 Ответить
Сьома буде верзти що завгодно, бо його іпало у тій справі не те що пухнастеньке - цілком заросло.
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22.08.2020 13:56 Ответить
Він просто рашку хоче виправдати. Тому заявляє що ніяких розслідувань не було. То "насіння" ще та заслана гнида.
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22.08.2020 15:21 Ответить
а в нього вони були?
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23.08.2020 00:09 Ответить
Артиллерийские удары московитов по территории Украины летом 2014 года.
Очень точная интерактивная карта ....

Отчет Офис Генпрокурора по Иловайску дословно копирует отчет ГПУ 2017 г.: за прошлый год никаких дополнительных расследований не проводилось, - Семенченко - Цензор.НЕТ 5608
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22.08.2020 12:29 Ответить
Це всьо вінават Порошенко!
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22.08.2020 12:46 Ответить
нюанс у тому, що каци рівняли сектор Д артою приблизно місяць..але не отримували відповіді..а українські сили не було передислоковано, що фактично унеможливило подальші дії оборони..тому він таки винен..
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22.08.2020 13:05 Ответить
Чувак, лише десь у грудні, перемістили значні частини військової техніки з заходу України на Схід.
(Бо ж твої комуняки лякали українців нападєнієм НАТО.)
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22.08.2020 13:14 Ответить
і шо..?

і до речі, які ще "твої комуняки"..? певно мова про волання з боку одного ексчиновника високого рангу про страшну НАТУ..році так у 2006..? нагадати прізвище..?
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22.08.2020 13:19 Ответить
Нюанс в тому, що ти брешеш. Україна давала відповідь, але не стрвляла по території росії, як вони по нас.
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22.08.2020 13:17 Ответить
тобто кацапську артактивність ніхто не подавлював..я це і мав на увазі..
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22.08.2020 13:21 Ответить
Так не подавляли, що аж згорівша техніка під ростов знайшлась.
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22.08.2020 13:26 Ответить
ви вже визначіться, чи гатила наша арта по *********, чи подавляла лише якісь вогнища на власній території..
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22.08.2020 13:32 Ответить
Офіційно по території рф ніхто не стріляв і крапка. Ти на кого працюєш? Хоча по імені - ти той фобос що грунт?)
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22.08.2020 15:23 Ответить
У вас такі глибокі знання грецької міфології.. і вперта переконаність, що усі повинні на когось працювати..мінстець чи ольгіно..?
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22.08.2020 15:30 Ответить
Да, і на майбутнє, в той час якраз я і був в секторі Д, або оту Донецьк, і мені не потрібно розповідати свої сни.
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22.08.2020 13:29 Ответить
це схвально..але чи дозволяв ваш рівень бачити ситуацію у цілому..? маю сумніви..є висновки комісії верховної ради..моє бачення ситуації базується здебільшого на них..
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22.08.2020 13:35 Ответить
Пофіг.
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22.08.2020 19:53 Ответить
дядя, ты дуроак или дураком прикидываешься или просто срёшь на окладе? противно нанятой гадости что либо и говорить...
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22.08.2020 15:34 Ответить
то мовчіть..
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22.08.2020 15:39 Ответить
відповідаю бо побачив чемного співрозмовника:
- ти пропонуєш на той момент потрібно було градами лупити по території паРаші?..
коли у України армії ще не було?
Добре що Порошенко, Турчинов та інші змогли зробити армію яку зараз зелена гнида під крики "патріотів" потихеньку знищує. Але гнида під воплі цих же "патріотів"-ідіотів шукає як знищити лідерів - без яких і так тупе українське стадо стане звичайним стадом баранів.
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22.08.2020 16:15 Ответить
любіть його далі..добрий феодал..чого не любити..але потім не трендіть про козацький рід..
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22.08.2020 16:38 Ответить
працюй на ворогів ...
то ти за зе-гниду тягнув, тепер за Медведчука чи за Рабіновича будеш топити?

хоча - а какая разніца - аби проти своїх та й х.йлу аби було добре...
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22.08.2020 16:46 Ответить
це тобі не обязково знати..
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22.08.2020 17:12 Ответить
а ви, холуї жидів, навіть не спроможні усвідомити, що нам, у першу чергу, потрібна воля..вважай, що я вже у бані..
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22.08.2020 17:00 Ответить
до тебе питання було:
"... ти за зе-гниду тягнув, тепер за Медведчука чи за Рабіновича будеш топити?"

за кого ти тягнеш? чи тільки за путєна?
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22.08.2020 19:03 Ответить
за пецю і його старшого брпта пукіна..
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22.08.2020 21:34 Ответить
Bellingcat
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22.08.2020 13:43 Ответить
Вот вам и ответ кто кого защищает и жизнь за что отдаёт - за этих продажных гибонов, которые никак нажраться не могут. А вы мечтаете о единстве? Херьня это - они вас удавят с удовольствием. Единство у них в коррупции и укрывательстве - а вам, туда, в окопы, чтобы их защищать.
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22.08.2020 12:30 Ответить
Это нам не ответ, это всего лишь мнение Семенченко.
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22.08.2020 12:37 Ответить
Не знаю, чи варто вважати Семенченка ветераном.
Він же не воював. Лише в ФБ дописував. Досить непогано.
Хіба що поранення в сідницю йому в актив зарахувати...
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22.08.2020 12:30 Ответить
Это ранение никто не видел как и не видел кто его нанес. Чувствую что окажется что его холуи Коломойского отдубасии!
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22.08.2020 12:45 Ответить
Так сказать попытались сделать имидж
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22.08.2020 13:24 Ответить
Эта вонючая криса Семенченко, банит коменты на фейсбуке. Чмо которое сцит услышать правду!!!
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22.08.2020 12:30 Ответить
Он банит даже за неудобньіе для его "правдьі" вопросьі. А потом пишет "что-то не видно в комментах моих оппонентов. Это потому, что им нечего мне возразить!"

Убогий трус.
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22.08.2020 12:42 Ответить
Там і за лайк забанить.
Самозакоханий ідіот.
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22.08.2020 12:43 Ответить
во власти продажные *вари
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22.08.2020 12:32 Ответить
ФСБшный провокатор и аферист по вызову Гришин вернулся. Новое задание и финансирование получено?
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22.08.2020 12:39 Ответить
Надо было внести в отчёт раненную задницу Семенченки, который сверкнул пятками, только услышав о росармии.
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22.08.2020 12:39 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825 Майор Роман Ковальов. ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА.

ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА
Сьогодні, 5 серпня, річниця події, про яку не згадає в своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков, .. а "1+1" не покаже про це сюжет.
А, між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року багато в чому визначила подальшу долю України.
Отже, за повідомленнями самих учасників, 5 серпня 2014 року відбулась так звана "нарада" на який були присутні командири добровольчих батальйонів МВС та НГУ, а саме Андрій Білецький ("Азов"), Андрій Філоненко ("Шахтарськ"), Семен Семенченко ("Донбас") та Юрій Береза ("Дніпро 1") та їх заступники. Нарада проходила під керівництвом Генадія Корбана та Руслана Хомчака..... За іншою інформацією, в цей же час в будівлі адміністрації також перебував і очильник ОДА Ігор Валерійович Коломойський, який в нараді участі не брав, але, як стверджували деякі учасники, вищезгаданих командирів таки приймав у себе в кабінеті . Чому вибір пав саме на ці батальйони, спитаєте ви? І я вам відповім - все дуже просто: по-перше всі вони входили до складу МВС або Нацгвардії України, по-друге - всі вони "стояли на фінансовому балансі" Дніпропетрівської ОДА, яку на той час, як ви пам'ятаєте, очолював славнозвісний Ігор Коломойський, а по-трете - всі вони не входили в склад сил АТО і не підпорядковувались йому і, тим більше, не підпорядковувались Генеральному штабу ЗСУ.
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22.08.2020 12:41 Ответить
Да вобще Семченко радоваться надо! А то могут ведь выйти на него!
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22.08.2020 12:42 Ответить
Бєня відмаже.
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22.08.2020 13:15 Ответить
ГПУ направила всі докази які зібрало СБУ по Іловайську за всі ці роки в Міжнародний кримінальний суд: «Згідно висновків експертів та комплексу здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС РФ».

***
У справі «Свинарчуків» - невинний.
На схемі «Роттердам+» - не наживався.
І у Иловайскій трагедії також - невинний.

С@ка-бл@ть-с@ка-бл@ть !!! Як https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5?src=hashtag_click #Зе -д@білам тепер з цим жити ???
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22.08.2020 12:42 Ответить
Семенченко ставит под сомнение факт вторжения батальйонных тактических груп? Всё что угодно, но посадите Порошенко? В любом случае никакой Верховный главнокомандующий физически не может отвечать за все операции на всей линии соприкосновения. И ещё, в каждой войне есть поражения и победы. Это печальная правда.
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22.08.2020 12:42 Ответить
Просто відмазує «російських братьєв».
Працює над темою : «росіянє харошиє, а ето Путін с Порошенко началі братоубійствєнную войну, что би поссоріть наші народи !»
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22.08.2020 12:48 Ответить
В ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. Источник: https://censor.net/n3215257
и 24 августа в Киеве как ни в чём не бывало проходит парад и столица гуляет, пьёт и веселится! говнокомандующий даёт команду ВСУ отойти с юга и открыть дорогу орде, в результате добробаты оказываются в "котле". потом эта шоколадная **** договаривается с ****** о "коридоре" и ребят расстреливают как в тире! лолита и ***** счастливы, они поимели "циничных бандеровцев"... а теперь можете спамить, банить, идите нах мразота!
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22.08.2020 12:43 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825 ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА.
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22.08.2020 12:50 Ответить
Выслуживаясь, успокаивайся и до отрыжки мечтай остаться в живых.
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22.08.2020 12:52 Ответить
Блазень уже смирился с тем, что он ноль в политике, и просто идет по стопам шоколада, а генпрокурора у нас нету, бдазень посадил в кресло дремучего совка, как и сам, и они прячутся друг за друга, коллективная, государственная безответственность.
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22.08.2020 12:47 Ответить
«...Венедиктова не ищет потому что боится выйти на Коломойского и его подельника Авакова у которых Семченко был в шестерках!
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22.08.2020 12:51 Ответить
Надо чтобы прекратились... штурмы внешних обводов города и чтобы другие части зашли через коридор внутрь города. Пока что это сделал Днепр, правда в очень небольшом количестве
Источник: https://dnepr.news/news/14/1566 Єто из ФБ семенченка 22 августа 2014 года. Вот что он требовал тогда и что требует теперь. Как говорится ноу комментс...
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22.08.2020 12:50 Ответить
Интересно узнать версию Семенченко - кто ему дал приказ входить в Иловайск ?
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22.08.2020 12:53 Ответить
...що РАДУЄ .. кількість ТРОЛІВ ( бувше мінСРЕЦЬ - перейшло до Зе ..ко ) .. по САМИМ самим ТОЧНЯКАМ .. викликає тільки СМІХ ...
... . ..СІОНІСТСЬКА БАНДА злодійського племені ..доморощених і Світових МАФІОЗІ....що захопила ВЛАДУ в Україні - ГРАБИТИ Україну і ВБИВАТИ Українців різними геноцидними способами .. сама НЕ ЗУПИНИТЬСЯОтчет Офиса Генпрокурора по Иловайску дословно копирует отчет ГПУ 2017 г.: за прошлый год никаких дополнительных расследований не проводилось, - Семенченко - Цензор.НЕТ 6011
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22.08.2020 12:57 Ответить
Отчет Офиса Генпрокурора по Иловайску дословно копирует отчет ГПУ 2017 г.: за прошлый год никаких дополнительных расследований не проводилось, - Семенченко - Цензор.НЕТ 7705
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22.08.2020 12:59 Ответить
Вибачайте, але це брєд повний! Навалили все до кучі! Зєля голосував за реформу Супрун? До речі чим вам не подобається реформа? Було голосування спільне за "руйнування фінансової системи" та "розпродаж" стратегічних підприємств? До речі, яких? І так далі.Монтаж якийсь дебільний.
В городі бузина...
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22.08.2020 14:07 Ответить
Та воно раша бот. У них тема в методичці розпалювати антисиміцьку ворожнечу щоб Ізраїль та євреї почали діяти на стороні рф.
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22.08.2020 15:25 Ответить
Лахта, а де про «Роттердам +», «Свинарчуків», «Порошенко убєжит в Италию»?
Про Мальдіви? Ліпєцкую фабріку? Вбитого брата?
Нєзачот.
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22.08.2020 13:09 Ответить
..та ви хоть ВСІМ кодлом лайки ставте одне одному .. смішні чи актуально ТУПІ ...
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22.08.2020 15:34 Ответить
отмазывает Порошенко/ Не только Семенченко недоволен Порошенко: Порошенко ожидает судьба военного преступника.- Сербский наемник донецкий снайпер Берич/ «Порошенко повесить»- требует Прилепин, комбат ДНР ,московский писатель./ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
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22.08.2020 13:00 Ответить
Вас развели как котенка, это называется "оперативное прикрытие агента".И мы знаем чей агент петруха.
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22.08.2020 14:44 Ответить
И мы знаем чей агент петруха./ Вам не ведомо то что ведомо Знающему: О плохом мировом правительстве, хорошем Соросе, рептилоидах, панамках из фольги и о Порошенко, вестимо
https://censor.net/comments/locate/3134242/01921582-8752-7105-aa62-1c6e0b2e384e А здесь надо расспамить-злые и завистливые спамят Знающего https://censor.net/comments/locate/3204600/019214dd-a20a-7315-82a3-678de1cd2be7https://censor.net/comments/locate/3204600/019214dd-a20a-7315-82a3-678de1cd2be7
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22.08.2020 15:20 Ответить
Там так заспамили, что меня одного мало
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22.08.2020 22:28 Ответить
питро барыга сволочь и предатель Украины
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22.08.2020 13:01 Ответить
История все расставит на свои места. Но не надо кидать камни в Петра.
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22.08.2020 13:06 Ответить
https://galinfo.com.ua/news/zayavy_poroshenka_po_ilovaysku_superechat_materialam_kryminalnoi_spravy_yaku_vede_gpu__butusov_172059.html
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22.08.2020 13:14 Ответить
В цієї істоти все брехня : прізвище - бреня, біографія - брехня. Але ми пам"ятаємо ,як ця потвора через фейсбук, "злила" операцію під Вуглегірськом.
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22.08.2020 13:26 Ответить
прізвище - брехня
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22.08.2020 13:29 Ответить
Сэмэн, не напрашивайся на дополнительное расследование. Договоришься в конце-концов, кто-то проведет.
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22.08.2020 13:29 Ответить
Щоб б купа ботів не висерала, а Семенченко - патріот, Порошенко (особливо він) і Зеленський - зрадники, бо проти ФАКТІВ інтернет-висерами не попреш!
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22.08.2020 13:35 Ответить
В тому, що він патріот немає сумнівів, тільки патріот він мокшанський.
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22.08.2020 13:44 Ответить
Насрати на висери ботів, Семенченко партіот Україні, Порошенко стовідсотковий зрадник, фактів купа, Зеленський ймовірний зрадник, факти вже є.
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22.08.2020 13:47 Ответить
Дуже багато в тебе гімна, ліпи півники.
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22.08.2020 13:52 Ответить
"Семенченко партіот Україні, Порошенко стовідсотковий зрадник" - завязывайте, Вова бояру, мухоморами и репой наколотой закусывать! Купа дурости у вас, а не фактов ( кстати, приведите хоть один факт из купы по отношению Пороха - ГБР полтора года ищет, может премию зеленую получите).
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22.08.2020 14:14 Ответить
Муженко и Гелетей знали о наступлении войск РФ, но обрекли солдат на кровавый прорыв, - Бутусов про Иловайск
https://censor.net/news/306596/mujenko_i_geleteyi_znali_o_nastuplenii_voyisk_rf_no_obrekli_soldat_na_krovavyyi_proryv_butusov_pro_ilovayis
k
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22.08.2020 13:51 Ответить
Отличительными чертами адептов святого петьи всегда были неумение слушать и нежелание думать и читать. Люди думающие увидели и поняли, какое они ****@е выбрали еще в конце июля 2014, а у особо одаренных до сих пор хватает мусора в голове молиться и возносить это недоразумение
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22.08.2020 14:45 Ответить
Господин Президент, ваши подчиненные предали воинов под Иловайском, а после засекретили этих героев Украины, - блогер
Руководство Минобороны виновно в трагедии под Иловайском.
https://censor.net/news/306274/gospodin_prezident_vashi_podchinennye_predali_voinov_pod_ilovayiskom_a_posle_zasekretili_etih_geroev
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22.08.2020 14:07 Ответить
что то зе-гниды начинают доставать из загашников своих последних гавнюков:
вылезла падло жирная.
Звіт Офісу Генпрокурора щодо Іловайська дослівно копіює звіт ГПУ 2017 року: за минулий рік жодних додаткових розслідувань не проводилося, - Семенченко - Цензор.НЕТ 7922
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22.08.2020 15:37 Ответить
тот кто командовал войсками тот и виноват. 1 - порошенко, 2- дедмопед и далее по нисходящей. и не надо сваливать на говнорашу. свои мрази чудили.ну нет у дегенератов командующих мозгов. вот и положили бойцов в котле.вполне может быть так было задумано, добробаты уничтожить. мутная это тема и правящая мразь не будет это дело расследовать как положено.
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22.08.2020 17:21 Ответить
...що кому незрозуміло --- Прихід зрадника Зе -.. підготував своїм ДІЯМИ зрадник сиво= гетьман: захмарні ціни на ЖКХ, 5 знищених стратегічних складів ***********, руйнація добровольчого руху, посадки добровольців (згадаймо хоча б Торнадо), убивства найактивніших патріотів (Олег Мужчіль "Лісник", убивство якого фактично виправдав фсбушний агент ярош), реанімація мумії мертвечука й надання йому можливоситі придбати за путінські гроші 3 ТБ-канали....
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22.08.2020 18:02 Ответить
Звіт Офісу Генпрокурора щодо Іловайська дослівно копіює звіт ГПУ 2017 року: за минулий рік жодних додаткових розслідувань не проводилося, - Семенченко - Цензор.НЕТ 6729
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22.08.2020 18:07 Ответить
Святослав Носов: Я вчера ночью перетирал в чатрулетке с российским кадровым офицером.На удивление вменяемым. Ну,враг не обязательно должен пускать слюни, как дебил и путать правый ботинок с левым.Мы обсуждали теорию майданов, преемственность власти и стоимость билета в Эль Рей.

2 Не так люто как Полтава, но и не так гуманно, как Луганский. Пока не дошли до «честного слова русского офицера» под Иловайском. После чего его *************. «Нас зашкварили», - сказал мой собеседник. «Замазали кровью, чтобы мы не спрыгнули».

3 - То есть, ты в курсе случившегося?
- Все в курсе.
- И что?
- А что?.. Застрелиться теперь?
И посмотрел на меня так, что лопнули два пикселя на мониторе. Мы никогда не договоримся.

4 Ненависть России к нам того же рода, что преступник испытывает к жертве, алкоголик к водке, а школьник к школе. Чем больше они лгут и грабят, тем сильнее ненавидят нас. Потому что они понимают, что мы понимаем, что они понимают. И так без конца. Отсюда желание убить жертву,

5 разбить бутылку,сжечь школу,чтобы отказаться от осознанного греха,и начать все с чистого листа.Но с тем же результатом.Потому что проблема в них самих, а не в школе и водке.
-Слушай,но мы же реально похожи! Полчаса уже разговариваем, понимаем друг друга. Политика, вот это все…

6 Если бы Украина вошла в состав России, это был бы золотой участок. Витрина Евразии, понимаешь?Россия пошла бы на любые расходы, это же цивилизационный проект!
- Как только Украина станет «золотым участком», вы сами переедете жить сюда,а нам выдадите кайло и отправите в Воркуту.

7 Как в Крыму, где северодвинские отставники ВМФ выгоняют татар. Вы даже вышиванки наденете и научитесь выговаривать «паляныцю», чтобы только не жить в своей стране дураков и дорог. Знаешь, я не против, когда к нам приезжают толковые люди с нормальным ментальным протоколом.

8 Но я не хочу вместо тебя жить в твоей Воркуте. А «витрина цивилизации» после этого превратится в витрину совкового гастронома с мороженым хеком. Почему так много россиян в Балтии, кстати?
- *****, - сказал со злобой мой визави. - Я думал ты нормальный человек, а ты русофоб.

9 И переключил канал. Русофоб - это любой, кто не хочет жить вместо россиянина в его сраной России, уступив ему свой ухоженный дом в обмен на его засранную ярангу.
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22.08.2020 21:24 Ответить
котел случился непросто из-за интервенции рф((( 90% это результат ****** командования (догадайтесь с двух-трех раз какого уровня, учитывая данные фронтовой и глубокой разведки, доставленные на тот момент времени во все инстанции), и как ни крутите, а против очевидцев, друзья, вы не выкрутите....= всё слишком оче- и телами- видно...(( и НИКТО, НИКОГДА вам (с малой буки) этого не ПРОСТИТ!!!!)))
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22.08.2020 22:03 Ответить
семенченко надо судить за гибель добробатов на пути в карловку
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22.08.2020 22:07 Ответить
 
 