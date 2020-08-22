Отчет Офиса Генпрокурора по Иловайску дословно копирует отчет ГПУ 2017 г.: за прошлый год никаких дополнительных расследований не проводилось, - Семенченко
С материалов расследования уголовного дела по Иловайской трагедии так и не снят гриф секретности, а к реальной уголовной ответственности никого не привлекают.
Об этом заявил экс-нардеп и ветеран Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.
"Подробнее о лжи Офиса Генпрокурора по Иловайску. Или как Венедиктова покрывает агрессора и отмазывает Порошенко. Ворон ворону... Еще раз прочитал вчерашний отчет ГПУ об Иловайске. Отчет ГПУ Венедиктовой 2020 года полностью копирует отчет ГПУ Луценко 2017 года. Те же цифры и те же цитаты. Дословно. То есть никаких дополнительных расследований за прошлый год не проводилось. Тупо копируем ложь предшественников.
1) Сам Порошенко по Иловайску так и не допрошен. Как отказался являться на допрос в начале года. Так все и осталось. Никаких приводов, "и так сойдет".
2) Дело в украинский суд передавать так и не собираются. Опять кормят сказками о "доказательствах военных преступлений РФ", которые типа "отправили в Гаагу". Так туда "все отослали" еще в 2017 г. И что за три года произошло какое-то движение по уголовному преследованию агрессора? Сказочники, когда будет суд в Украине?
3) Нам рассказывают, что командование ВС РФ и 21 министр РФ "объявлены в розыск". Забыли уточнить. Во внутриукраинский розыск. А почему вы не объявили их в международный розыск? Им от вашего внутреннего розыска ни холодно, ни жарко. Сказочники, блд...
4) С материалов расследования уголовного дела так и не снят гриф секретности. Чего боимся, гражданка Венедиктова?
В итоге: к реальной уголовной ответственности никого не привлекают. Нам рассказывают что российских генералов должен привлечь к ответственности суд в Гааге. Который никакого уголовного производства не ведет. А материалы из ГПУ пересылаются "на деревню дедушке". Не привлекают Порошенко с Муженко, которые сначала два дня ничего не делали (маршировали на параде), а затем (когда сформировался котел) просто сообщили командованию ВС РФ о времени и маршруте выхода украинцев по "зеленому коридору" (ст. 111 УК Украины - госизмена). Не, о таком не слышали...
Все это можно было сделать намного проще. Написать - "нам СТРАШНО привлекать к ответственности высшее военно-политическое руководство страны агрессора и ВЫГОДНО не трогать Порошенко. И не надо было так позориться и копировать в своем отчете ложь из предыдущего отчета ГПУ 2017 года. То, что у нас нет украинского правосудия, нам всем было известно и без этого", - заявил Семенченко.
Напомним, 21 августа ОГП обнародовал отчет об Иловайской трагедии: единственная причина Иловайской трагедии - военная агрессия ВС РФ.
Пожалуйста, подождите...
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НЕ МОЖЕ. Вона чіпляється за будь-яку можливість аби його засудити.
У Сьоми злетіли гальма.
Если начнется суд - то всплывут факты как семенченко после проплаты коломойским - потянуд добробаты в Иловайский котел.. без разведки и тяжелого вооружения. ради пиара и денег..
семенченко не понимает, что расследование начнется не с момента растрела ВСУ, а с момента КТО задумал эту авантюру
Очень точная интерактивная карта ....
(Бо ж твої комуняки лякали українців нападєнієм НАТО.)
і до речі, які ще "твої комуняки"..? певно мова про волання з боку одного ексчиновника високого рангу про страшну НАТУ..році так у 2006..? нагадати прізвище..?
- ти пропонуєш на той момент потрібно було градами лупити по території паРаші?..
коли у України армії ще не було?
Добре що Порошенко, Турчинов та інші змогли зробити армію яку зараз зелена гнида під крики "патріотів" потихеньку знищує. Але гнида під воплі цих же "патріотів"-ідіотів шукає як знищити лідерів - без яких і так тупе українське стадо стане звичайним стадом баранів.
то ти за зе-гниду тягнув, тепер за Медведчука чи за Рабіновича будеш топити?
хоча - а какая разніца - аби проти своїх та й х.йлу аби було добре...
"... ти за зе-гниду тягнув, тепер за Медведчука чи за Рабіновича будеш топити?"
за кого ти тягнеш? чи тільки за путєна?
Він же не воював. Лише в ФБ дописував. Досить непогано.
Хіба що поранення в сідницю йому в актив зарахувати...
Убогий трус.
Самозакоханий ідіот.
ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА
Сьогодні, 5 серпня, річниця події, про яку не згадає в своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков, .. а "1+1" не покаже про це сюжет.
А, між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року багато в чому визначила подальшу долю України.
Отже, за повідомленнями самих учасників, 5 серпня 2014 року відбулась так звана "нарада" на який були присутні командири добровольчих батальйонів МВС та НГУ, а саме Андрій Білецький ("Азов"), Андрій Філоненко ("Шахтарськ"), Семен Семенченко ("Донбас") та Юрій Береза ("Дніпро 1") та їх заступники. Нарада проходила під керівництвом Генадія Корбана та Руслана Хомчака..... За іншою інформацією, в цей же час в будівлі адміністрації також перебував і очильник ОДА Ігор Валерійович Коломойський, який в нараді участі не брав, але, як стверджували деякі учасники, вищезгаданих командирів таки приймав у себе в кабінеті . Чому вибір пав саме на ці батальйони, спитаєте ви? І я вам відповім - все дуже просто: по-перше всі вони входили до складу МВС або Нацгвардії України, по-друге - всі вони "стояли на фінансовому балансі" Дніпропетрівської ОДА, яку на той час, як ви пам'ятаєте, очолював славнозвісний Ігор Коломойський, а по-трете - всі вони не входили в склад сил АТО і не підпорядковувались йому і, тим більше, не підпорядковувались Генеральному штабу ЗСУ.
***
У справі «Свинарчуків» - невинний.
На схемі «Роттердам+» - не наживався.
І у Иловайскій трагедії також - невинний.
С@ка-бл@ть-с@ка-бл@ть !!! Як https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5?src=hashtag_click #Зе -д@білам тепер з цим жити ???
Працює над темою : «росіянє харошиє, а ето Путін с Порошенко началі братоубійствєнную войну, что би поссоріть наші народи !»
и 24 августа в Киеве как ни в чём не бывало проходит парад и столица гуляет, пьёт и веселится! говнокомандующий даёт команду ВСУ отойти с юга и открыть дорогу орде, в результате добробаты оказываются в "котле". потом эта шоколадная **** договаривается с ****** о "коридоре" и ребят расстреливают как в тире! лолита и ***** счастливы, они поимели "циничных бандеровцев"... а теперь можете спамить, банить, идите нах мразота!
Источник: https://dnepr.news/news/14/1566 Єто из ФБ семенченка 22 августа 2014 года. Вот что он требовал тогда и что требует теперь. Как говорится ноу комментс...
... . ..СІОНІСТСЬКА БАНДА злодійського племені ..доморощених і Світових МАФІОЗІ....що захопила ВЛАДУ в Україні - ГРАБИТИ Україну і ВБИВАТИ Українців різними геноцидними способами .. сама НЕ ЗУПИНИТЬСЯ
В городі бузина...
Про Мальдіви? Ліпєцкую фабріку? Вбитого брата?
Нєзачот.
https://censor.net/comments/locate/3134242/01921582-8752-7105-aa62-1c6e0b2e384e А здесь надо расспамить-злые и завистливые спамят Знающего https://censor.net/comments/locate/3204600/019214dd-a20a-7315-82a3-678de1cd2be7https://censor.net/comments/locate/3204600/019214dd-a20a-7315-82a3-678de1cd2be7
https://censor.net/news/306596/mujenko_i_geleteyi_znali_o_nastuplenii_voyisk_rf_no_obrekli_soldat_na_krovavyyi_proryv_butusov_pro_ilovayis
k
Руководство Минобороны виновно в трагедии под Иловайском.
https://censor.net/news/306274/gospodin_prezident_vashi_podchinennye_predali_voinov_pod_ilovayiskom_a_posle_zasekretili_etih_geroev
вылезла падло жирная.
2 Не так люто как Полтава, но и не так гуманно, как Луганский. Пока не дошли до «честного слова русского офицера» под Иловайском. После чего его *************. «Нас зашкварили», - сказал мой собеседник. «Замазали кровью, чтобы мы не спрыгнули».
3 - То есть, ты в курсе случившегося?
- Все в курсе.
- И что?
- А что?.. Застрелиться теперь?
И посмотрел на меня так, что лопнули два пикселя на мониторе. Мы никогда не договоримся.
4 Ненависть России к нам того же рода, что преступник испытывает к жертве, алкоголик к водке, а школьник к школе. Чем больше они лгут и грабят, тем сильнее ненавидят нас. Потому что они понимают, что мы понимаем, что они понимают. И так без конца. Отсюда желание убить жертву,
5 разбить бутылку,сжечь школу,чтобы отказаться от осознанного греха,и начать все с чистого листа.Но с тем же результатом.Потому что проблема в них самих, а не в школе и водке.
-Слушай,но мы же реально похожи! Полчаса уже разговариваем, понимаем друг друга. Политика, вот это все…
6 Если бы Украина вошла в состав России, это был бы золотой участок. Витрина Евразии, понимаешь?Россия пошла бы на любые расходы, это же цивилизационный проект!
- Как только Украина станет «золотым участком», вы сами переедете жить сюда,а нам выдадите кайло и отправите в Воркуту.
7 Как в Крыму, где северодвинские отставники ВМФ выгоняют татар. Вы даже вышиванки наденете и научитесь выговаривать «паляныцю», чтобы только не жить в своей стране дураков и дорог. Знаешь, я не против, когда к нам приезжают толковые люди с нормальным ментальным протоколом.
8 Но я не хочу вместо тебя жить в твоей Воркуте. А «витрина цивилизации» после этого превратится в витрину совкового гастронома с мороженым хеком. Почему так много россиян в Балтии, кстати?
- *****, - сказал со злобой мой визави. - Я думал ты нормальный человек, а ты русофоб.
9 И переключил канал. Русофоб - это любой, кто не хочет жить вместо россиянина в его сраной России, уступив ему свой ухоженный дом в обмен на его засранную ярангу.