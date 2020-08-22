Отчет Офиса Генпрокурора по Иловайску дословно копирует отчет ГПУ 2017 г.: за прошлый год никаких дополнительных расследований не проводилось, - Семенченко

С материалов расследования уголовного дела по Иловайской трагедии так и не снят гриф секретности, а к реальной уголовной ответственности никого не привлекают.

Об этом заявил экс-нардеп и ветеран Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Подробнее о лжи Офиса Генпрокурора по Иловайску. Или как Венедиктова покрывает агрессора и отмазывает Порошенко. Ворон ворону... Еще раз прочитал вчерашний отчет ГПУ об Иловайске. Отчет ГПУ Венедиктовой 2020 года полностью копирует отчет ГПУ Луценко 2017 года. Те же цифры и те же цитаты. Дословно. То есть никаких дополнительных расследований за прошлый год не проводилось. Тупо копируем ложь предшественников.

1) Сам Порошенко по Иловайску так и не допрошен. Как отказался являться на допрос в начале года. Так все и осталось. Никаких приводов, "и так сойдет".

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2) Дело в украинский суд передавать так и не собираются. Опять кормят сказками о "доказательствах военных преступлений РФ", которые типа "отправили в Гаагу". Так туда "все отослали" еще в 2017 г. И что за три года произошло какое-то движение по уголовному преследованию агрессора? Сказочники, когда будет суд в Украине?

3) Нам рассказывают, что командование ВС РФ и 21 министр РФ "объявлены в розыск". Забыли уточнить. Во внутриукраинский розыск. А почему вы не объявили их в международный розыск? Им от вашего внутреннего розыска ни холодно, ни жарко. Сказочники, блд...

4) С материалов расследования уголовного дела так и не снят гриф секретности. Чего боимся, гражданка Венедиктова?

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В итоге: к реальной уголовной ответственности никого не привлекают. Нам рассказывают что российских генералов должен привлечь к ответственности суд в Гааге. Который никакого уголовного производства не ведет. А материалы из ГПУ пересылаются "на деревню дедушке". Не привлекают Порошенко с Муженко, которые сначала два дня ничего не делали (маршировали на параде), а затем (когда сформировался котел) просто сообщили командованию ВС РФ о времени и маршруте выхода украинцев по "зеленому коридору" (ст. 111 УК Украины - госизмена). Не, о таком не слышали...

Все это можно было сделать намного проще. Написать - "нам СТРАШНО привлекать к ответственности высшее военно-политическое руководство страны агрессора и ВЫГОДНО не трогать Порошенко. И не надо было так позориться и копировать в своем отчете ложь из предыдущего отчета ГПУ 2017 года. То, что у нас нет украинского правосудия, нам всем было известно и без этого", - заявил Семенченко.

Напомним, 21 августа ОГП обнародовал отчет об Иловайской трагедии: единственная причина Иловайской трагедии - военная агрессия ВС РФ.







