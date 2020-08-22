Власть и общество в Беларуси должны найти формат диалога: не важно какой, но не "дубинками", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что обществу и власти Беларуси необходимо найти "спокойный формат диалога" друг с другом, поскольку кровопролитие является недопустимым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается кровопролития – ни в коем случае. Мы сразу отреагировали. Как бы то ни было, что бы ни происходило власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не "дубинками". Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" в субботу днем.
Президент также добавил, что очень не хотелось бы, чтобы что-то повлияло на действительно дружеские отношения между Украиной и Беларусью.
"У нас очень хорошие отношения, есть общие семьи…Самое главное – это отношения между народами, это важнее, чем отношения между правлениями. Потому что все временно в нашей жизни. Между властью, я имею в виду. Все это временно", - отметил Зеленский.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Говоря,"власть", он её признает
он вам уже какашку зеленского показивал ?
А я бы хотел , что бы наш президент сказал про Лукашенко , правду!!! Четко и ясно свою позицию!
Диалог с буйно помешанным можно искать только когда он в смирительной рубашке.
пісень на радіо поменшало, кіно вже не знімають ...
а ось воно, руцю до москальського тягне.
Чи наше дибіля визнає Лукаша владою ?
Кто-то "шутил": с любой стороны в любом количестве
Пат і Паташонок.
Если какое то чмо не законно дорвалось до власти то что с ним делать.
Опасайся за свой кошелек.
Если ты ходишь по грязной дороге,
Ты не сможешь не выпачкать ног."
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
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https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
Прохання поширити!!! Звернення дітей!
РЕПОСТ!!! Дякую!!!
https://twitter.com/i/status/1258063023639576576 https://twitter.com/i/status/1258063023639576576
Чим частіше цей неадекват починає нести якусь психопатологічну ахінею пресі - тим більш відсотків підтримки воно втрачає.
Ще пару виступів цього неадеквата і його рейтинг піде в мінуси.
СВОБОДУ МОЖНО ОТСТОЯТЬ ТОЛЬКО ВООРУЖЕННОЙ СИЛОЙ ИЛИ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ!