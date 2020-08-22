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Новости Силовики
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В связи с празднованием Дня Независимости 23-24 августа в центре Киева будет ограничено движение транспорта. КАРТА

В связи с проведением массовых мероприятий 23-24 августа в центре Киева будет ограничено движение транспорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В связи с празднованием Дня Независимости 23-24 августа в центре Киева будет ограничено движение транспорта 01

В частности, движение автомобилей будет перекрыт (с 16:00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа):

  • улица Трехсвятительская;
  • улица Владимирская;
  • улица Михайловская;
  • улица Малая Житомирская;
  • проезд Владимирский (синим обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа);

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Движение автомобилей будет ограничено (при проведении мероприятий):

  • улица Владимирская;
  • улица Большая Житомирская;
  • улица Десятинная;
  • улица Малая Житомирская;
  • переулок Рыльский.

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День Независимости (1196) Киев (25466) Нацполиция (16418) правоохранительные органы (2967) силовики (2797)


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Які можуть бути святкові заходи, коли щодня фіксують 2000+ хворих?
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22.08.2020 12:48 Ответить
 
 