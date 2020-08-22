В связи с празднованием Дня Независимости 23-24 августа в центре Киева будет ограничено движение транспорта. КАРТА
В связи с проведением массовых мероприятий 23-24 августа в центре Киева будет ограничено движение транспорта.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В частности, движение автомобилей будет перекрыт (с 16:00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа):
- улица Трехсвятительская;
- улица Владимирская;
- улица Михайловская;
- улица Малая Житомирская;
- проезд Владимирский (синим обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа);
Движение автомобилей будет ограничено (при проведении мероприятий):
- улица Владимирская;
- улица Большая Житомирская;
- улица Десятинная;
- улица Малая Житомирская;
- переулок Рыльский.
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показать весь комментарий22.08.2020 12:48 Ответить Мне нравится 1
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