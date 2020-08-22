В связи с празднованием Дня Независимости 23-24 августа в центре Киева будет ограничено движение транспорта. КАРТА

В связи с проведением массовых мероприятий 23-24 августа в центре Киева будет ограничено движение транспорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В частности, движение автомобилей будет перекрыт (с 16:00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа):

улица Трехсвятительская;

улица Владимирская;

улица Михайловская;

улица Малая Житомирская;

проезд Владимирский (синим обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа);

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Движение автомобилей будет ограничено (при проведении мероприятий):

улица Владимирская;

улица Большая Житомирская;

улица Десятинная;

улица Малая Житомирская;

переулок Рыльский.

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