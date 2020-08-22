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Новости Агрессия России против Украины
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Нет смысла сейчас говорить о замене Минска для проведения переговоров Трехсторонней контактной группы, - Зеленский

Нет смысла сейчас говорить о замене Минска для проведения переговоров Трехсторонней контактной группы, - Зеленский

Сейчас нет смысла говорить о замене Минска для переговоров Трехсторонней контактной группы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы благодарны каждой стране, которая предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все разговоры в формате Минска проходят в видеоформате из-за "ковида". Поэтому, я считаю, от площадки, от города или места это не зависит вовсе", - сказал он ходе интервью телеканалу "Украина 24" в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"Зависит только от людей, которые вовлечены в ТКГ. Потому я думаю, что очень рано говорить о смене города и мне кажется, что неправильно особенно сейчас этой делать. Минск был предложен, основан, и там идут эти переговоры. Я не вижу смысла для изменения. Я благодарен Казахстану и многим другим странам – и Азербайджан нам предлагал площадку, и европейские страны. Но сейчас это не приоритетный вопрос", - отметил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский (20196) переговоры (4911) Минск (1562)


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Топ комментарии
+12
Т.е. то, что наговорил Лука про Украину и тебя лично -- типа фигня, можно не обращать внимания?
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22.08.2020 12:53
+11
если долба*б, то долба*б во всем...

ЕС и США вводят санкции против Лукашенко и его окружения за пытки и узурпацию власти, а
Зе-чмо продолжает иметь дело с палачом как ни в чем не бывало..

Пипец какого урода избрал мудрый нарид Украины - адовый Ад просто..
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22.08.2020 12:57
+7
Нет смысла сейчас говорить о замене Минска для проведения переговоров Трехсторонней контактной группы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6034
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22.08.2020 12:54
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пришли другие времена в решении запутанных вопросов. на смену "разрубить гордиев узел" воцаряется "разрубить зеленского огурец" )
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22.08.2020 12:53 Ответить
Бубочка пьет, гуляет, развлекается, - кароче, наслаждается жизнью. Какие-то там мински-шмински малюсеньких епизод в череде айкосов, баб-да, и фонтанов с шаурмой.
Ему просто пох.
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22.08.2020 13:00 Ответить
Враньё!
https://www.youtube.com/watch?v=v2TFVVtdLnU
https://www.youtube.com/watch?v=xK63ZEFj7k4
https://www.youtube.com/watch?v=mcDMha5uzhQ
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22.08.2020 19:12 Ответить
Т.е. то, что наговорил Лука про Украину и тебя лично -- типа фигня, можно не обращать внимания?
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22.08.2020 12:53 Ответить
Нет смысла сейчас говорить о замене Минска для проведения переговоров Трехсторонней контактной группы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6034
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22.08.2020 12:54 Ответить
если долба*б, то долба*б во всем...

ЕС и США вводят санкции против Лукашенко и его окружения за пытки и узурпацию власти, а
Зе-чмо продолжает иметь дело с палачом как ни в чем не бывало..

Пипец какого урода избрал мудрый нарид Украины - адовый Ад просто..
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22.08.2020 12:57 Ответить
вiслюк оманский только пропихнул "нужных" х-йлу "людей" в минскую группу и что-то менять? Он-то поменяет, когда продаст Украину...
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22.08.2020 13:00 Ответить
время стремные наступили раньше думал младое дурное старики также не то Брежнев тот же например правда после Кравчука и Фокина с их зашкваром таким же как у Бубочки младого..не возраст тут не играет никакой роли если человек г=мно так оно с младенчества г=мно...
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22.08.2020 13:04 Ответить
Эти "люди" - враги Украины. Это способ их существования. В этом они видят свою выгоду и зону комфорта. Возраст тут, конечно, ни при чем.
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22.08.2020 13:06 Ответить
Є таке слово - "русь". Була колись Київська Русь - нема...включили до гімну савєцкава саюза слово русь - савєцкава саюза нема...про долю пРусії навіть згадувати страшно...білоРусії скоріш нема, а ніж є...русинською національною ідеєю є сепаратизм...боРусія програла Київському Динамо...
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22.08.2020 13:02 Ответить
Зебіл видихнув з полегшенням: "Фух, Мінськ не захватілі вайска НАТО, значить все ок".
Пора вже штатам зачіпити санкціями і зелених колаборантів.
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22.08.2020 13:06 Ответить
Лукашенко , как только мог опустил Зеленского и всю Украину - нассал в лицо и насРал в рот....Но, нашему продажному трусу - комику это настолько привычно ( после его прислуживаний на корпоративах, после прогибания перед кабздыровым...), что он готов извиниться перед белорусской гнидой и ждать приглашения в Минск....
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22.08.2020 13:08 Ответить
Як це "нет смисла" телепню?! Цим самим ти підтрімуешь легалізацію Лукашенко,
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22.08.2020 13:09 Ответить
Вау! Подумати тілько!- ще рік тому на сцені він грав курацом на роялі!
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22.08.2020 13:14 Ответить
зато теперь он ************ стал.
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22.08.2020 13:29 Ответить
Молодці.
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22.08.2020 14:01 Ответить
Ну, а какой смысл тебя держать в президентах, всё, что обещал, ничего за год так и не сделал. Где твои посадки олигархов, коррупционеров, Порошенко, где конец войне, где достойные зарплаты и пенсии? Все твои обещания, пошли коту под хвост, трепло ты самое настоящее вместе со своей мамой Риммой, которая говорила, что идёшь в президенты ради того, чтоб людям лучше жилось. Ага, лучше стало жить слугам народа и депутатам, олигархам, коррупция охватила всю страну, а народ как жил еле - еле сводя концы с концами, так и продолжает в том же духе жить, но только ещё беднее.
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22.08.2020 13:28 Ответить
Імья!!!!
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22.08.2020 14:02 Ответить
А парніша часом не збирається луку-********** з тіпа обранням довічно привітати?
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22.08.2020 13:30 Ответить
"нет смысла говорить о замене Минска"

А в звериноживотных пытках своего народа лукой смысл есть?
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22.08.2020 14:42 Ответить
Продолжать в Минске - это значит поддержать зверства лукаша.
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22.08.2020 14:51 Ответить
Какой из клоуна политик ?
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22.08.2020 15:14 Ответить
Хватит дурить мир и Европу каким-то минском. Придурки должны понять истину БУДАПЕШТА!
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22.08.2020 17:25 Ответить
Дайте ему ещё один огурец или мяч.
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22.08.2020 19:07 Ответить
что хорошо выходит у украинского предзидента - это жевать... жевать, пережевывать, дожевывать... а в остальном - болтовня...
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23.08.2020 05:59 Ответить
 
 