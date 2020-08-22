Нет смысла сейчас говорить о замене Минска для проведения переговоров Трехсторонней контактной группы, - Зеленский
Сейчас нет смысла говорить о замене Минска для переговоров Трехсторонней контактной группы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы благодарны каждой стране, которая предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все разговоры в формате Минска проходят в видеоформате из-за "ковида". Поэтому, я считаю, от площадки, от города или места это не зависит вовсе", - сказал он ходе интервью телеканалу "Украина 24" в субботу, передает Цензор.НЕТ.
"Зависит только от людей, которые вовлечены в ТКГ. Потому я думаю, что очень рано говорить о смене города и мне кажется, что неправильно особенно сейчас этой делать. Минск был предложен, основан, и там идут эти переговоры. Я не вижу смысла для изменения. Я благодарен Казахстану и многим другим странам – и Азербайджан нам предлагал площадку, и европейские страны. Но сейчас это не приоритетный вопрос", - отметил Зеленский.
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Ему просто пох.
https://www.youtube.com/watch?v=v2TFVVtdLnU
https://www.youtube.com/watch?v=xK63ZEFj7k4
https://www.youtube.com/watch?v=mcDMha5uzhQ
ЕС и США вводят санкции против Лукашенко и его окружения за пытки и узурпацию власти, а
Зе-чмо продолжает иметь дело с палачом как ни в чем не бывало..
Пипец какого урода избрал мудрый нарид Украины - адовый Ад просто..
Пора вже штатам зачіпити санкціями і зелених колаборантів.
А в звериноживотных пытках своего народа лукой смысл есть?