Нет смысла сейчас говорить о замене Минска для проведения переговоров Трехсторонней контактной группы, - Зеленский

Сейчас нет смысла говорить о замене Минска для переговоров Трехсторонней контактной группы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы благодарны каждой стране, которая предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все разговоры в формате Минска проходят в видеоформате из-за "ковида". Поэтому, я считаю, от площадки, от города или места это не зависит вовсе", - сказал он ходе интервью телеканалу "Украина 24" в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"Зависит только от людей, которые вовлечены в ТКГ. Потому я думаю, что очень рано говорить о смене города и мне кажется, что неправильно особенно сейчас этой делать. Минск был предложен, основан, и там идут эти переговоры. Я не вижу смысла для изменения. Я благодарен Казахстану и многим другим странам – и Азербайджан нам предлагал площадку, и европейские страны. Но сейчас это не приоритетный вопрос", - отметил Зеленский.

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