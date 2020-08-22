Зеленский о работе Кравчука в ТКГ: "Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина "профессиональными, мощными украинскими дипломатами с четко проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной".

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу "Украина 24" в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, я хочу сразу поблагодарить Леонида Даниловича Кучму. Он действительно не потерял время, а потратил очень много своего сердца для минских переговоров по войне. Это не просто слова. Если встречи идут на протяжении 11, 12, 13, 14 часов – это не просто истощает. Я бывал на таких встречах и в "нормандском формате" – это очень сложно. От твоего слова зависит результат этой встречи. И от твоего слова зависит потом результат для страны. Пусть маленький шаг эта встреча, но все же мы шагаем вперед. Кучма работал профессионально, дипломатично и я его хочу поблагодарить", - отметил глава государства.

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Оценивая работу Кравчука и Фокина, президент отметил: "Это профессиональные, мощные украинские дипломаты с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной, что очень важно. Леонид Макарович – один из лучших дипломатов украинской современности, я это знаю. Я не просто уверен, я это видел. Он очень энергичный человек. Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск" и мы о некоторых вещах уже договорились. Да, ему помогают и господин Фокин, и господин Резников, и многое делает Андрей Ермак, и Руслан Демченко… Такая мощная команда, там много людей. Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии, лучшего у нас нет, я так считаю".

Зеленский отдельно подчеркнул, что Фокин тоже находится на своем месте.

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"Той стороне тоже важно видеть человека, который тоже с Донбасса: с Донбасса, проукраинского Донбасса, украинского Донбасса. Мне кажется, это правильный опытный, дипломатический баланс, который сегодня председательствует от Украины в Трехсторонней контактной группе. Мы не просто сделали замену, смену руководства. Действительно, режим тишины соблюдается ежедневно, дальше договорились о 20 участках разминирования – это большой шаг вперед. О точках разведения, об обмене пленными. Уже в техническом направлении сейчас будем идти в итоге к выполнению всего этого", - сказал он.