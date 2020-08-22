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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский о работе Кравчука в ТКГ: "Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск"

Зеленский о работе Кравчука в ТКГ:

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина "профессиональными, мощными украинскими дипломатами с четко проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной".

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу "Украина 24" в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, я хочу сразу поблагодарить Леонида Даниловича Кучму. Он действительно не потерял время, а потратил очень много своего сердца для минских переговоров по войне. Это не просто слова. Если встречи идут на протяжении 11, 12, 13, 14 часов – это не просто истощает. Я бывал на таких встречах и в "нормандском формате" – это очень сложно. От твоего слова зависит результат этой встречи. И от твоего слова зависит потом результат для страны. Пусть маленький шаг эта встреча, но все же мы шагаем вперед. Кучма работал профессионально, дипломатично и я его хочу поблагодарить", - отметил глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если бы Россия не захватила Крым, то потеряла бы его навечно и сюда пришли бы американцы", - Фокин. ВИДЕО

Оценивая работу Кравчука и Фокина, президент отметил: "Это профессиональные, мощные украинские дипломаты с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной, что очень важно. Леонид Макарович – один из лучших дипломатов украинской современности, я это знаю. Я не просто уверен, я это видел. Он очень энергичный человек. Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск" и мы о некоторых вещах уже договорились. Да, ему помогают и господин Фокин, и господин Резников, и многое делает Андрей Ермак, и Руслан Демченко… Такая мощная команда, там много людей. Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии, лучшего у нас нет, я так считаю".

Зеленский отдельно подчеркнул, что Фокин тоже находится на своем месте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения, - журналист Гармаш

"Той стороне тоже важно видеть человека, который тоже с Донбасса: с Донбасса, проукраинского Донбасса, украинского Донбасса. Мне кажется, это правильный опытный, дипломатический баланс, который сегодня председательствует от Украины в Трехсторонней контактной группе. Мы не просто сделали замену, смену руководства. Действительно, режим тишины соблюдается ежедневно, дальше договорились о 20 участках разминирования – это большой шаг вперед. О точках разведения, об обмене пленными. Уже в техническом направлении сейчас будем идти в итоге к выполнению всего этого", - сказал он.

Автор: 

Зеленский (20196) Кравчук (1226) Кучма (1868) переговоры (4911) Фокин (101) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+57
Зеленский о работе Кравчука в ТКГ: "Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск" - Цензор.НЕТ 6935
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22.08.2020 13:05
+41
Компромисс єто когда обе стороны идут на уступки. На какие уступки пошли орки?
А сливать собственные позиции, доставшиеся потом и кровью, в обмен на нифига?
Єто не копромисс а капитуляция.
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22.08.2020 13:06
+32
О *** ,Вовік знов прозрів і щось побачив !!)))
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22.08.2020 13:03
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А эта карта до боли что-то напоминает:
Зеленський про роботу Кравчука в ТКГ: "Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ" - Цензор.НЕТ 780
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22.08.2020 13:29 Ответить
одна небольшая разница - Чорновил в гробу, а коммуняка до сих пор воняет...
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22.08.2020 13:47 Ответить
ты не уловил смысл! синее -- это примерно 73%. в 91 могли выбрать нормального Президента, и сегодня МЫ были Германией, а поляки, чехи, словаки, прибалты и т.д. болтались далеко сзади. но выбрали МРАЗЬ, в 1991 и 2019 (даже последние цифры бьются) поэтому будем с сраке еще много лет.
"100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив волну патриотизма и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, и вернули страну в стойло империи. сегодня, зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией Порошенко, сбили волну патриотизма, движения в ЕС и НАТО. в кармане у хохлов точно не прибавится, и холодильник не наполнят, но в стойло опять вернут."

Зеленський про роботу Кравчука в ТКГ: "Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ" - Цензор.НЕТ 8386
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22.08.2020 14:49 Ответить
Просто, ДИБИЛ!!!
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22.08.2020 13:30 Ответить
Не просто, а МЕГА-ДИБИЛ!
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22.08.2020 14:32 Ответить
Крышку гроба он себе поднимает, а не Минск. И тебе, Вава, кстати говоря, тоже... ой, ты только не обижайси! Потерпи! Ты же потерпевший, правда?
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22.08.2020 13:30 Ответить
Ау, зебилы! Каким же надо быть мегадебилом, чтобы выбрать в президенты этого тупого малоросса коллаборанта.
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22.08.2020 13:33 Ответить
многое делает Андрей Ермак/ Таки да. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". РФ от этой сделки ликует и поёт: Косачев, РФ:Это победа . Алексей Пушков, РФ:Все условия, которые выдвинула Москва, выполнены . Дейнего, ЛНР:главное - "формула Штайнмайера" подписана . Бидевка, ДНР: Киев выполнил условия встречи стран - гарантов Минских соглашений.
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22.08.2020 13:33 Ответить
Формула, о выполнении которой "кричал" попаредник, подписана не была - было отправлено письмо Сайдику.
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22.08.2020 18:59 Ответить
Дивно, гарант, щоб Макарич, не "підняв" Україну, як злодії чужу хату.
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22.08.2020 13:36 Ответить
Провести в ОРДЛО выборы и всех избранных расстрелять. Провести еще раз и опять расстрелять. С третьим поколением избранных попробовать обсудить другой вариант участия в политической жизни страны.
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22.08.2020 13:37 Ответить
Снять блокаду с проведения выборов и провести выборы - две большие разницы.

Пуйловцы хватаются за формальности, потому что думают, что нынешняя власть, как и попaредники, настолько бараноупёртая, что не станет уступать даже в ничего не значащих формальностях, а значит переговоры можно свернуть.
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22.08.2020 19:03 Ответить
ага. патон только вот умер. не успели ввести в ткг. а так бы если бы ещё и его к ним, то они могли на троих наподнимать там таких отрыжек совка.
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22.08.2020 13:37 Ответить
Зеленський про роботу Кравчука в ТКГ: "Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ" - Цензор.НЕТ 5737
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22.08.2020 13:38 Ответить
Куда вас, сударь, к черту занесло, вместо госпиталя в какое-то село?
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22.08.2020 19:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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22.08.2020 19:50 Ответить
"Що стосується Кравчука і Фокіна. Цієї парочки професійних, потужних, українських дипломатів з чітко проукраїнською позицією. Патріотичною і збалансованою, що дуже важливо", - сказав Зеленський. Сладкая парочка в ''Голубой устрице'', со знаменитым тапёром!
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22.08.2020 13:39 Ответить
Печатайте полный вариант
Зеленский о работе Кравчука в ТКГ: "Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск" и по роялю им шмяк!"
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22.08.2020 13:41 Ответить
дурний чи придурюється?
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22.08.2020 13:51 Ответить
дурний та й придурюється.
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22.08.2020 14:29 Ответить
дурний і не журиться
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22.08.2020 16:46 Ответить
https://censor.net/ua/news/3215333/zelenskyyi_pro_robotu_kravchuka_v_tkg_ya_zaraz_bachu_yak_vin_pidnimaye_minsk..

далі не читав...Але відразу запитання..
чи не є небезпечно для Кравчука в його роки попасти "на Окрєстіна",де йому мінський ОМОН відіб"є нирки,як "підривному елементу" )))))))
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22.08.2020 13:58 Ответить
прЫдурок, мля....!
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22.08.2020 14:03 Ответить
Кравчук - это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии, лучшего у нас нет, я так считаю". Зеленский отдельно подчеркнул, что Фокин тоже находится на своем месте.Источник: https://censor.net/n3215333
Это - полный абзац.
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22.08.2020 14:06 Ответить
Свора зрадників і єрмаків, будьте ви прокляті сволота. А Кравчуку пора вже закрити очі поки не підірвав країну.
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23.08.2020 05:28 Ответить
Люди не голосуйте больше за олигархов и их псов ручных. Потому что им насрать на Украину!!! Люди голосуйте только за националистов идейных. Потому что они хотят блага Украине и не будут предавать интересы Украины!!!
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22.08.2020 14:09 Ответить
Цікаво,а де вони подівалися,ці наші ідейні націоналісти? Складається враження,що вони повмирали.
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22.08.2020 18:58 Ответить
просто их не рекламируют олигархические каналы.
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22.08.2020 19:02 Ответить
При чому тут виступи на каналах?Їх не видно НІДЕ.Складається враження,що після минулорічної президентської кампанії вони так втомилися бігати за Порошенком по всій Україні,що і досі відпочивають десь по затишних домівках.
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23.08.2020 07:13 Ответить
Какие они "проукраинские"?! Два старых барбоса-большевика...
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22.08.2020 14:10 Ответить
Вони проросійські наскрізь, це вороги України. А президенту таких і треба, та ще фсбешну няню-єрмака.
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23.08.2020 05:35 Ответить
Йди краще працюй листоношею і будеш Моніка Листоноша
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22.08.2020 14:17 Ответить
Віталій Портніков: "Зеленский - путинский инструмент ликвидации Украины."
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22.08.2020 14:18 Ответить
Тому і зрада на зраді.
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23.08.2020 05:37 Ответить
Таке враження, що він постійно під кайфом, даже не виходить з нього.
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22.08.2020 14:26 Ответить
Этот "мощный дипломат" уже и свой обмякший член не способен поднять, а не то что Минск.
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22.08.2020 14:27 Ответить
Цей "мощний діпломат" - за все життя нічого важчого ніж склянка, в руках не тримав. Пересічні люди до таких років фізично не доживають. А йому "вспомнилась молодость" - партія дай поруліть.
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23.08.2020 08:55 Ответить
Опять та сторона,кто нибудь объясните почтальону как произноситься слово Россия.
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22.08.2020 14:29 Ответить
Кавычки местами попутали. Надо: Я сейчас вижу как он "поднимает" Минск.
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22.08.2020 14:32 Ответить
Хоча б не надірвався, сердешний...
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22.08.2020 14:32 Ответить
Не беспокойтесь, не надорвется, а вот обосраться может.
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22.08.2020 19:10 Ответить
The guy is 86 years old. This has to be a joke.
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22.08.2020 14:34 Ответить
Клоун
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22.08.2020 14:36 Ответить
And the other one is 87.
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22.08.2020 14:36 Ответить
"Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск" и мы о некоторых вещах уже договорились".

Про що саме домовились:
1. о 20 участках разминирования.
Правда, Банковая почему-то не сочла нужным уточнить, кому достанутся изъятые мины. Между тем, несколько месяцев назад представитель Минобороны Украины https://www.dsnews.ua/society/boeviki-udobryayut-novye-uchastki-minami-izyatymi-v-rayone-29112019155300 констатировал на брифинге: «Для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск».

2. украинская делегация «поддержала предложения о четырех новых участках разведения сил и средств.
И это после многократной информации от наших воинов о том, что на тех участках, где уже осуществлено разведение, оккупанты захватили более выгодные позиции и активно там обустраиваются.

3. «украинское предприятие по водообеспечению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды населению, проживающему на временно оккупированной территории».

То есть по-прежнему вода будет бесплатно поставляться на оккупированную территорию - для нужд и населения, и оккупационной администрации, и оккупационных войск.

https://www.dsnews.ua/politics/ublazhit-kreml-sostoitsya-li-25-avgusta-novaya-zrada-obeshchannaya-kravchukom-20082020-396222
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22.08.2020 14:57 Ответить
сбалансированный патриотизм
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22.08.2020 14:57 Ответить
"Кравчук поднимает Минск ...".Кравчук , что домкрат ? Я бы такой домкрат в дорогу не взял , старый, масло из него дрищет, та и в самый трудный момент морально и физически сломается .
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22.08.2020 15:02 Ответить
Раньше все называли пресловутую «формулу Штайнмайера» кремлевской хотелкой. Теперь это уже, оказывается, наша хотелка. Украинская делегация во главе с Кравчуком сама «подчеркнула необходимость» «имплементации "формулы Штайнмайера"». И еще «проактивный» Кравчук сам, даже не дожидаясь заседания ТКГ, направил обращение к Верховной Раде с предложением пересмотреть постановление, говорящее о невозможности проведения местных выборов в ОРДЛО.

На 11:00 25 августа уже назначена внеочередная сессия. Правда, с другой повесткой дня, но важно то, что нардепы съедутся. И ничто не мешает Зеленскому добиться назначения еще одной внеочередной сессии, например, на 14:00 25 августа, чтобы выполнить хотелку Кремля, которую уже пообещал выполнить «проактивный» Кравчук.

Оккупационные власти в Донецке уже заявили, что они добиваются отмены пункта 4 постановление парламента «О назначении очередных местных выборов в 2020 году».

Этот пункт гласит, что местные выборы на оккупированных территориях возможны только при условии прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии РФ против Украины, а именно: выведения всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановления полного контроля Украины за государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя, после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции согласно стандартам ООН и ОБСЕ.

И вот всю эту красоту, сформулированную в пункте 4 постановления, Кремль и его марионетки требуют отменить. Судя по словам Кравчука, того же будет добиваться и Зеленский.
https://www.dsnews.ua/politics/ublazhit-kreml-sostoitsya-li-25-avgusta-novaya-zrada-obeshchannaya-kravchukom-20082020-396222
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22.08.2020 15:12 Ответить
Зеленський про роботу Кравчука в ТКГ: "Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ" - Цензор.НЕТ 2297
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22.08.2020 15:15 Ответить
А ты в глаза ему смотрел? Ты же зеленое говно знаменитый офтальмолог.
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22.08.2020 15:15 Ответить
А где Роман Бессмертный?
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22.08.2020 15:15 Ответить
Я бачу, як ти, зечмо, з кравчуком опускаєш Україну.
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22.08.2020 15:34 Ответить
встретилось два Дегенерата, один бенин нарко.малоПи.....рос, второй маразматик предавший и продавший всех и каждого!!!!
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22.08.2020 15:38 Ответить
Яка реклама Кравчука,саме завдяки цьому горе президенту Україна стала не європейською цивілізованою країною як прибалти,а кримінально олігархічним заповідником.Завдяки цьому діячу Україна опустилася в хаос ,пограбування,ваучерна прихватизація ,розвал економіки,гіперінфляція і втрата народом всіх заощаджень пора Зелі хоч поцікавитися заслуги цього пристосуванця.Я вже не кажу про мораль цієї людини від головного ідеолога КПУ до одного засновників медвечуківських ,проросійських ,олігархічних так званих партій СДПУо і "не так"
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22.08.2020 15:42 Ответить
Скорее у Кравчука поднимиться,чем Минск!!!Дыбил мля🤬🤬🤬
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22.08.2020 15:51 Ответить
Тяжела судьба номенклатуры.
Заставят - и в 100 лет поползешь на партсобрание.
Дедушке бы на солнышке погреться, а призвали - и служит, причем за зарплату.
Ну, не лох ли дедок?
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22.08.2020 16:40 Ответить
Ледве Україна піднялася від "кравчучок", як цей гад повзучий знову допомагає нищити економіку.
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23.08.2020 05:57 Ответить
Макарыч не один старается, президент Степанов и вице-король Украины Ляшко экономику гробят стартельно, со вкусом.
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23.08.2020 06:39 Ответить
зеля: "Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск" .... и опускает независимую Украину.
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22.08.2020 16:38 Ответить
Давай, "бубочка", старайся.
Деньги могут дать только русские, но дадут они деньги только под сдачу Украины.
Старайся "бубочка", сыграй на рояле креативно, как умеешь, спляши, спой.

Кстати, а обратил ли кто внимание, что не видно ни одного депутата от "Квартал 95"?
Вот ни одного нардепа именно от Квартала.
Вот как исчезли они все.
Их что - ТОГО, вместе с "бубочкей" утилизировали?
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22.08.2020 16:39 Ответить
Таке враження що кравчук краще знає дорогу на ростов, ніж зеленський
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22.08.2020 16:41 Ответить
ЧТО опять зрада!?, снова всё пропало - всё пропало, пиджак вельветовый! два штука.
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22.08.2020 17:45 Ответить
У него еще что то " поднимается" Удивлен.. Ну возможно на Фокина...
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22.08.2020 18:00 Ответить
Сил нет это читать. Какой стыд и позор. Дебил, одним словом. Вся эта команда (Ермак, Демченко) недавно сорвала операцию ГУР по поимке "вагнеровцев" и сообщила о ней своим кураторам в Москву:
https://censor.net/resonance/3214128/predatelstvo_na_samom_verhu_prezident_zelenskiyi_uvolil_nachalnika_gur_mo_burbu_za_trebovanie_rassledovat
Послушало бы, что старый идиот Фокин говорил про Крым:https://censor.net/video_news/3214663/esli_by_rossiya_ne_zahvatila_krym_to_poteryala_by_ego_navechno_i_syuda_prishli_by_amerikantsy_fokin , где оно увидело здесь проукраинскую позицию?, в желании Кравчука провести выбры в ОРДЛО? Какой трэш.
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22.08.2020 18:20 Ответить
Фактически там Ермак и Демченко работают под "прикрытием" Кравчука и Фокина. Эти два последних выполняют роль свадебных генералов. Только те на свадьбе молча сидят, а эти для вида что-то пиз...т .
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22.08.2020 19:28 Ответить
Леня - кран!После кравчучки это прогрес!
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22.08.2020 18:46 Ответить
Зеленский ето молодая мразь а кравчук старая комуняцкая б--ядь
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22.08.2020 18:57 Ответить
ага це мені нагадує Будапешт....
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22.08.2020 19:14 Ответить
Кравчук, поднимает...... Вова отжигай дальше! Хорошая сценка.
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22.08.2020 19:58 Ответить
он хоть со стула может себя поднять?
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22.08.2020 20:54 Ответить
Какое же оно всё таки дурковате !
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22.08.2020 20:17 Ответить
Когда уже передохнут єти совки.
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22.08.2020 21:17 Ответить
Случаем не он ядерное оружие Украины профукал? Ась?
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22.08.2020 21:17 Ответить
Це чудова спроба Зеленського перекласти відповідальність за недолугу кадрову політику з себе на, власне, кадри! Ну, можна і так. Але ж причина відсутності фахівців на тих чи інших посадах у владі зовсім у іншому!
https://censor.net/comments/locate/3215333/019214c5-507c-7308-aabc-8aaa86d56568
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22.08.2020 22:45 Ответить
Он не поднимает, а подминает Минск, правильно надо высказываться.
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22.08.2020 22:55 Ответить
мощный однако старик...
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22.08.2020 23:18 Ответить
Смерть зрадникам України !
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22.08.2020 23:25 Ответить
как свой окурок междк ног комуняцкий поднимает, так и Минск в том же духе
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23.08.2020 00:45 Ответить
Зєлєпупа, ти бачиш не підняття Мінська. Ти бачиш недолугі потуги імпотентного комуняцького пердуна підняти шнурком через плече свій зморщений член, примотаний шкарпеткою до олівця.
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23.08.2020 00:45 Ответить
Где ЯО Украины? Два дебила - это сила!
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23.08.2020 00:48 Ответить
Обміняне на фількіну грамоту, підписану хитрожопими америкоїдами та москало-рашистами, які ніколи й не думали виконувати написане.
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23.08.2020 00:53 Ответить
Зеленський про роботу Кравчука в ТКГ: "Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ" - Цензор.НЕТ 2736
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23.08.2020 01:03 Ответить
Зеленський про роботу Кравчука в ТКГ: "Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ" - Цензор.НЕТ 5988
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23.08.2020 01:41 Ответить
А ось думка справжнього Українця, а не якоїсь Зеленої Шмарклі.
Зеленський про роботу Кравчука в ТКГ: "Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ" - Цензор.НЕТ 5130
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23.08.2020 06:51 Ответить
один старого кАзла вихваляє, інший молодому поради дає. Мудило комуняцьке, ти вже курва задовбав своїми порадами.
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23.08.2020 08:44 Ответить
Стосовно виборів на Донбасі: Росія зобов'язана була ще в 2014-му році виконати мінські протоколи і віддати ОБСЄ контроль над неконтрольованим Україною кордоном - нагадав п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в спільному телеефірі "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" 24 серпня 2020р.
«...Олексій Резніков у складі команди Тристоронньої контактної групи є компетентною людиною. Дуже небезпечно, коли його голос просто не чують. Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості.
Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання.
Зараз вони, (Зеленські), кажуть: ні, почекайте, ми вже будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано: вибори виключно по українському законодавству і виключно такі,які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартах ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може! Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські ЗМІ, українські органи влади, українська ЦВК не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Читайте матеріальну частину. Замість цього вони, (Зеленські), пішли шукати миру в очах Путіна. Хочу розчарувати: ніякого миру в очах Путіна ви, (Зеленські), не побачите. Ви побачите ненависть до України, ви побачите бажання війни. Але він, (Зеленський), лише так бачить можливість захистити національні інтереси України (сарказм),», - наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко.
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25.08.2020 00:05 Ответить
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