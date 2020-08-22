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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 14 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 14 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 21 августа Киев и 14 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.

Согласно данным Минздрава, не соответствуют требованиям по ослаблению карантина следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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Киев и 14 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

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Слишком велико возмущение Киевлян вiслюком оманским. Конечно, при этом усиление карантинных мер неизбежно...
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22.08.2020 13:43 Ответить
Чому в Кієві досі не запроваджено справжній карантин?!
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22.08.2020 14:19 Ответить
Чому влада не закриває закладів освіти, це ж пряма загроза життю людей.
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22.08.2020 15:48 Ответить
 
 