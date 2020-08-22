Завершено расследование убийства евромайдановца Юрия Вербицкого и похищения и пыток Игоря Луценко, - ГБР

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из Александровской клинической больницы Киева, пытали их и убили Вербицкого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двое лиц подозреваются в:

незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 УК Украини)

создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участия в ней (ч.1 ст. 255 УК Украины;

незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины (01.07.2020)).

Один из фигурантов также подозревается в:

умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины);

истязании, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины);

подделке документов и их использовании (4 ст. 358 УК Украины (01.07.2020));

служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины (01.07.2020).

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"В связи с использованием поддельного паспорта и использования заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более 5 лет скрывался от органа досудебного расследования.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, активисты Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.