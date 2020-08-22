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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Завершено расследование убийства евромайдановца Юрия Вербицкого и похищения и пыток Игоря Луценко, - ГБР

Завершено расследование убийства евромайдановца Юрия Вербицкого и похищения и пыток Игоря Луценко, - ГБР

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из Александровской клинической больницы Киева, пытали их и убили Вербицкого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двое лиц подозреваются в:

  • незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 УК Украини)
  • создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участия в ней (ч.1 ст. 255 УК Украины;
  • незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины (01.07.2020)).

Один из фигурантов также подозревается в:

  • умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины);
  • истязании, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины);
  • подделке документов и их использовании (4 ст. 358 УК Украины (01.07.2020));
  • служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины (01.07.2020).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое причастных к убийству майдановца Вербицкого 6 лет жили в Киеве, и их не находили. Сейчас они арестованы, - и.о. директора ГБР Соколов

"В связи с использованием поддельного паспорта и использования заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более 5 лет скрывался от органа досудебного расследования.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд", - говорится в сообщении.

Читайте также: Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ

Напоминаем, активисты Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Автор: 

Вербицкий (76) Луценко Игорь (231) преступления против Майдана (293) ГБР (2966)


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Топ комментарии
+13
да там история мутная - похитили двоих, одного зверски убили а другого просто отпустили в лесу...
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22.08.2020 13:45
+12
Навряд чи арештували винних.
Так як і в справі Шеремета.
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22.08.2020 13:34
+11
Іди геть, руска курва.
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22.08.2020 14:10
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Навряд чи арештували винних.
Так як і в справі Шеремета.
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22.08.2020 13:34 Ответить
Ви натякаєте, що Ігор виратив пам'ять?
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23.08.2020 00:59 Ответить
С чего ти взяв що у справі Шеремета взяли не винних?ти следак сі суддя?
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23.08.2020 07:59 Ответить
а ти сідєвший ?
скільки пляшок років, тобто ?
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23.08.2020 08:57 Ответить
зебіли волатимуть, що слідство було довготривалим...
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22.08.2020 13:35 Ответить
задуха ти пригожинська, згинь зі своїми мантрами, слідством в демократичній державі займаються слідчі, а не диктатори, як на твоїй касапії
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22.08.2020 22:02 Ответить
Зебіли - на х..! До шарія , там ваше міце .
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23.08.2020 09:16 Ответить
просто Игорёк Луценко приемный сынуля Стельмаха (экс-головы НБУ во времена Юща и большой друг Яныка), и по совместительству провокатор на связи ФСБ в образе народного ыволюционера и активиста.. поэтому Игоря Луценко бандюки отпустили после звонка куратору из штаба Партии рЫгЫонов, и Вербицкого забили до смерти..
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22.08.2020 13:39 Ответить
да там история мутная - похитили двоих, одного зверски убили а другого просто отпустили в лесу...
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22.08.2020 13:45 Ответить
Мутная была капля на конце у твоего папы-алкаша , в которой ты болтался.
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22.08.2020 14:55 Ответить
А у інни така капелька була прозорою як сльоза дитини?
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22.08.2020 18:04 Ответить
у цієї инни - і мозок і душа - мутні як сивуха
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22.08.2020 18:27 Ответить
Еще и напоили и накормили.
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22.08.2020 15:42 Ответить
А "отпустіть" в січні в лісі - це не вбити ? Вночі , побитого ? Вони , тітушки , майже завжди так і роблять .
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23.08.2020 09:19 Ответить
Обвинения ваши https://censor.net/user/353888 очень серьезные . И если есть доказательства то обнародуйте .Если нет то нужно отвечать .
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22.08.2020 16:26 Ответить
То же не мог понять, за какие такие обещания профессионального "революционера" отпустили, а ученого замучили до смерти?
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22.08.2020 19:43 Ответить
Ботяра, вивчи матеріал, а потім "гвалтуй клаву" , Вербицький замерз в лісі, бо був зв'язаний.
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23.08.2020 01:05 Ответить
Жаль что тебя не забили, рожа фсбная
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23.08.2020 08:00 Ответить
Ндык Жвания из экрана выскаивает и утверждает, что их украл Порошенко. Не верится. Одного еще может быть. А за двумя сразу Порох бы не угнался.
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22.08.2020 13:40 Ответить
"за двумя сразу Порох бы не угнался"

точно..занадто гладкий..
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22.08.2020 13:46 Ответить
Жвания, конечно, редкая сволочь, вскормленная украинским гостеприимством.
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22.08.2020 19:46 Ответить
В 2004 украл бабки, которые Сорос выделил на помощь Майдану. Которых никто так и не увидел.
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22.08.2020 21:13 Ответить
Який Сорос "і на Майдан", не повторюй, як та зозуля, кацяпську пропаганду. Ти не знаєш, чим займається фонд Відродження по всьому світу? Підтримує насамперед науку і молодих вчених.
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22.08.2020 21:42 Ответить
Та на цих зебілів-дебілів не варто звертати увагу . Я їм 6 років кажу , що сам возив людям одяг і продукти на Майдан , і багато киян і українців майже останнє віддавали , а ватносовки : " Сорос , Сорос !" . Вони кажуть , що українці , а інформацію беруть з інтерів , 1+1 , 112 , ньюзіван та іншого прокацапського лайна . Їм так зручно виправдовувати себе в тому , що вони залшаються совєцькими шаріковими .
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23.08.2020 09:30 Ответить
Іди геть, руска курва.
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22.08.2020 14:10 Ответить
Ну это по совокупности перечисленных деяний минимум пожизненное в особом режиме, а так - виселица.
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22.08.2020 14:31 Ответить
Ню...ню...И кто же огранизатор, заказчик, выгодополучатель? Луценко спасло только то что он пасынок Стельмаха.
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22.08.2020 14:53 Ответить
Думаю,що коли небудь ми дізнаємось всю правду про Майдан,а не тільки про героїчну її сторону.І дивуватись буде чому.
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22.08.2020 14:54 Ответить
У кого є вуха , очі й бажання читати матеріали розслідування (а хоча б й Юрія Бутусова) -- тому й так усе зрозуміло .
А тим , хто вірить в міжгаллактичну змову й загін з сузір"я Оріон , який найняли Пашинський з Турчиновим -- тому крайще йди на 112-й , або Ньюс-Уан ... там й не какого демідролу своїм хворим глядачам сиплять в пельку ляльководи з Лубянки ...
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22.08.2020 16:19 Ответить
Я ще раз повторюю,героїчну сторону Майдану ми всі знаємо.Хотілося б знати й тіньову.І важливо,щоб її оприлюднили незалежні офіційні розслідувачі і експерти,а не ті заангажовані помийки на які ви посилаєтесь.
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22.08.2020 17:01 Ответить
Тіньова це та , що були серед майдановців ті які зломалися і працювали чи стукали для ворогів ..
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22.08.2020 19:29 Ответить
Тіньова- це та,про яку не знаємо ми,і про яку знають ті,хто прийшов до влади після Майдану.
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22.08.2020 20:35 Ответить
Пар выпускают. хотя давление поднять некому. Кто после Ррреволюции получил власть - доволен - и их не трогают и не тронут! Кого оттёрли от власти - негодуют и что-то хотят, но не могут. И так ещё лет 20, а может быть и все 100! Потому, что те кто сейчас при власти ......
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22.08.2020 15:37 Ответить
Їх вбили на угоду росіянам.. Росія любить в вбивати українців.
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22.08.2020 15:43 Ответить
имена убийц и заказчиков,хамо-шоколадно-плиснявое кодло следаков и судеек!?
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22.08.2020 16:26 Ответить
Зараз зеленого кольору суді ,..
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22.08.2020 19:27 Ответить
Я відразу, ще в 2014році, підозріло поставився до фантастичного спасіння Ігоря Луценка. Розсудіть самі: викрадають двох активістів і піддають тортурам з метою вивідати секрети Майдану. Після тортур одного знаходять в зимовому лісі з перебитими ногами і зв'язаного скотчем це Вербицький, а іншого зі зламаним зубом і синцем під оком (!!!) викидають поблизу села це Луценко. Після того, як затримали підозрюваних то Луценко дивним чіном втратив пам'ять і нікого не впізнає, по голосу теж. Як ви думаєте хто зрадник?
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22.08.2020 17:12 Ответить
Я відразу, ще в 2014році, підозріло поставився до фантастичного спасіння Ігоря Луценка. Розсудіть самі: викрадають двох активістів і піддають тортурам з метою вивідати секрети Майдану. Після тортур одного знаходять в зимовому лісі з перебитими ногами і зв'язаного скотчем це Вербицький, а іншого зі зламаним зубом і синцем під оком (!!!) викидають поблизу села це Луценко. Після того, як затримали підозрюваних то Луценко дивним чіном втратив пам'ять і нікого не впізнає, по голосу теж. Як ви думаєте хто зрадник?
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22.08.2020 17:12 Ответить
Найскоріше, що Луценко зламався , а тепер боїться , щоб правда не вилізла ...
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22.08.2020 19:23 Ответить
І я про те.
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22.08.2020 19:59 Ответить
Виних ,..справді , в даний момент арештували ,все-таки е один живий свідок ,.. але чи осудять ? Хто за ними стоїть , що так довго тягнуть ...
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22.08.2020 19:22 Ответить
Я ж тобі толкую, живий свідок "втратив" пам'ять і не впізнає бандюків.
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22.08.2020 20:01 Ответить
Так вони там добре наслідили , крім Луценко ,досталь оставили свого днк і відпичатків , питання хто іхприкривае , хто зробив їм паспорта і хто їх послав,..)))??
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22.08.2020 20:08 Ответить
За які ДНК ти мелеш? Луценко не знає де їх тримали, посилається на зав'язані очі, а бандюки відмовляються.
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22.08.2020 21:50 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2015/11/18/7089328/
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22.08.2020 23:59 Ответить
В мене на Ігорька ніякого злості не було. Зламатися під тортурами може будь хто. Іллєенку тітушки також носа розчавиви прямо на порозі РОВД, куди він звернувся, на Прорізній. Проте ВЕРБИЦЬКИЙ не зламався! Шана і честь вченому, Великому патріоту України.
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22.08.2020 19:53 Ответить
І я про те.
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22.08.2020 20:00 Ответить
Я ж тобі толкую, живий свідок "втратив" пам'ять і не впізнає бандюків.
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22.08.2020 20:02 Ответить
Зеля выпустит...
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22.08.2020 20:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hD_CHkU_Q04
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23.08.2020 07:58 Ответить
 
 