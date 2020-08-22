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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне

Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне

Без правильного отношения украинцев нельзя говорить о готовности к новым этапам пандемии COVID-19, поскольку украинская медицина не сможет выдержать, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сейчас в этом направлении действительно очень мощные: с точки зрения коек, оборудования, количества тестов, технической подготовки, специалистов. С точки зрения количества коек, я боюсь об этом говорить, но, тем не менее, да, у нас заполнение сейчас в некоторых областях уже больше 50%. Это очень опасно. С точки зрения процента нашей техники, там где-то 6-10-15%, все остальное у нас свободно. Все есть. В этом направлении мы действительно очень неплохо подготовлены. Но не выдержит ни любое количество коек, и, особенно, не выдержит количество специалистов второй или третьей волны, если она будет очень мощной. И здесь вопрос только к нашим людям. Все остальное делают специалисты, все остальное делает сейчас Минздрав и правительство", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам президента, люди должны понять, что COVID-19 - это не грипп, это сложная ситуация.

"Вакцин еще нет, ни в какой массовой продаже. Вся история, что все страны договариваются друг с другом о том, что "мы будем первыми в очереди" и вот-вот, с дня на день появится вакцина - все это немного слухи. Информационно мы действительно знаем несколько стран, которые готовы, почти готовы. Но все равно, они почти готовы с вакциной. Но все равно никто не знает четких сроков, когда будет та или иная вакцина передана тебе в страну, когда будет налажено производство", - пояснил Зеленский.

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Также глава государства добавил, что Украина параллельно налаживает производство вакцин у себя.

"Мы к этому будем готовы... Но та или иная страна должна точно сказать, что вот вакцина, она поможет человеку, и вот мы вам ее передадим", - отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что "во все очереди мы записаны".

"Но все это, тем не менее, при всем уважении к нашим разным странам-партнерам пока что слова разработки, обещания", - сообщил он.

Также президент сказал, что понимает, что все устали ходить в масках, но призвал граждан "помочь медикам", "хотя бы немного серьезнее к этому относиться", придерживаться мер безопасности и быть осторожными.

"Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии. Все это знают", - указал он.

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При этом украинский президент добавил, что в Украине первой волны пандемии Covid-19 не было, и она происходит сейчас.

"Мы первую волну просто сбили, в Украине ее не было в те сроки, в которые она была в Европе. Это с тем, что мы принимали украинцев домой, мы не блокировали все, мы их возвращали домой. Но, люди, помогите и медикам. Будьте разумными", - призвал Зеленский.

Автор: 

Зеленский (20196) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
так то граждан.. а не ссикливих блазнів
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 3408
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22.08.2020 13:46
+15
Граждане относятся к угрозе неправильно. Демонстративно пренебрегают правилами карантина, ходят без масок. Но довольные шо ппц!
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 5446
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22.08.2020 13:48
+14
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 7743
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22.08.2020 13:53
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Правила форума Совет форумчан
Твою медь . Типа президент , но смотрит с "точки зрения коек " . Всё что нужно знать о Нелохе Оманском .
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22.08.2020 13:45 Ответить
Моцний, з точки зору коєк, ескулап , Авіцена !!!)))
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22.08.2020 13:46 Ответить
Фестиваль "Новая волна" починається
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22.08.2020 13:46 Ответить
так то граждан.. а не ссикливих блазнів
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 3408
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22.08.2020 13:46 Ответить
Вот если б в стране было не 73% идиотов, а 100, то и карантин бы не потребовался. А пока есть критики вiслюка оманского, карантин был, есть, и будет есть...
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22.08.2020 13:46 Ответить
Володимир Олександрович Пєчкін,наш Президент! Прошу усіх небайдужих громадян підтримати Пєчкіна.
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22.08.2020 13:48 Ответить
Так и есть. Какие-то несознательние грааждане нарушают когда сам президент подает им пример как надо.
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22.08.2020 13:48 Ответить
Згадав-Колись Брежнев ,по ТБ ,на всю країну розказував, як треба капусту красти !!))
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22.08.2020 13:54 Ответить
Граждане относятся к угрозе неправильно. Демонстративно пренебрегают правилами карантина, ходят без масок. Но довольные шо ппц!
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 5446
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22.08.2020 13:48 Ответить
Дуже "сурьёзна" людина !!)))
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22.08.2020 13:52 Ответить
"хотя би немного серьёзнее к етому относиться" і в Миколаїві жодного дипломата в масці !!!)))
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22.08.2020 13:51 Ответить
вопросы конечно же только к людям
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22.08.2020 13:52 Ответить
Схоже, він таки сам вважає себе віслюком. А оскільки не існує масок для віслюків, то і ходить він без маски.
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22.08.2020 16:09 Ответить
Сегодня день дебильных историй от главного вождя дебилов.
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22.08.2020 13:52 Ответить
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 7743
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22.08.2020 13:53 Ответить
Жерти тобі і твоїй команді треба меньше!
Не в три, а хоча б в дві горлянки!
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22.08.2020 13:53 Ответить
Мы очень неплохо подготовлены/ Анекдоты о Зеленском будут начинаться словом Мы/ Мы это Зеленский и Мендель / Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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22.08.2020 13:54 Ответить
А як воно буде відбріхуватися з приводу росту захворювання лікарів? Вони чого не роблять?
І де розслідування з приводу крадіжки, в особливо великих розмірах, засобів захисту (тих же масок), з держрезерву України?
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22.08.2020 13:54 Ответить
"те, що в Італії"

масова фальсифікація і самоправство та корупція серед високих чиновників?
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22.08.2020 13:56 Ответить
Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне - Цензор.НЕТ 5115
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22.08.2020 14:00 Ответить
КАКОЙ ЖЕ ОН ИДИОТ.....
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22.08.2020 14:28 Ответить
Ахахаха, і цей - з Італією. Істеричкі, як ви зі шмарклею схожі!
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22.08.2020 14:05 Ответить
ЗЕ так хорошо подготовился, что уж жена и сын заболели. Все к чему не прикоснется превращает в фарс.
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22.08.2020 14:10 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом.
Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции 20 мая.

" Мастера спорта" облажались в очередной раз.
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22.08.2020 14:14 Ответить
ЗЕЛЯ, УЙДИ!!! ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ТВОИМИ ЗЕЛЕНЫМИ ИДИОТАМИ!!!!!!
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22.08.2020 14:30 Ответить
Гарант где закон про маски для здоровых и карантин? Ты нарушаешь 19 ст Конституции пишов геть разбойник.
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22.08.2020 14:42 Ответить
Умный,аж страшно ! Да не первую волну сбили, а экономику сбили,своими хаотичными действиями и решениями.
Теперь, когда действительно катит "9 вал" и необходимо защищаться, экономических ресурсов нет. От вас ждут действий, а не предсказаний..
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22.08.2020 15:07 Ответить
"Зеленский о коронавирусе: Мы очень неплохо подготовлены, но без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новой волне" - https://censor.net/news/3215334/v_ukraine_ne_hvataet_247_tys_vracheyi_stepanov
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22.08.2020 15:10 Ответить
С момента создания по момент фактического исчерпания средств в т.н. бюджетном "Фонде борьбы с COVID-19" непосредственно на мероприятия по борьбе с COVID-19 было выделено 10,894 млрд. грн.
В этот же период на программу строительства дорог было выделено 36.677 млрд грн. В итоге средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн.
Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн
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22.08.2020 15:54 Ответить
молодцы, всё верно делают.
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22.08.2020 16:52 Ответить
Подготовленный ***, да у тебя поца даже жена заболела
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22.08.2020 17:44 Ответить
Можно конечно согласиться с тем что население в своем подавляющем составе и на самом деле забила на карантин. Но и государство поддавшись под давление лоббистов, обвала рейтингов и " уставших людей" все пустило на самотек и фактически разрешив все, оставив только болтовню по ТВ с ежедневными сводками. Да карантин мера мягко говоря не популярная, но на то она и власть что бы брать на себя ответственность ( а не сваливать на несознательных) за непопулярные меры. Ведь в итоге они все равно останутся виноватыми и в первую очередь их костить будут те кто кричал об отмене карантина. Впереди октябрь - ноябрь и вот тогда то все и начнется. Цыплят по осени считают.. вот это как раз про то, и увеличение минималки тут ни чем помочь не сможет.
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22.08.2020 17:55 Ответить
Вже не тільки боярє, але й холопи погані. Тільки цар добрий.
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22.08.2020 19:39 Ответить
Я ....фсьем скажу...честно!.....Мы никак не подготовлены. Вирус передается адресно. Кстати семья Зеленских знает. Маски и перчатки неплохо, но только они в стесненной среде. Вирус они не остановят. Вакцина может и сработает, но только для определенного программного модуля(штамма), дальше меняется код и ...снова нужна новая вакцина....пауза ....с тремя ступенями. И т.д....
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22.08.2020 21:37 Ответить
А гроші де!!!!!!!!!
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22.08.2020 22:09 Ответить
 
 