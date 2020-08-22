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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета в районе Марьинки, - Минобороны

Наемники РФ произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета в районе Марьинки, - Минобороны

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 вражеский обстрел.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Защитники Марьинки в утренние часы зафиксировали один выстрел из ручного противотанкового гранатомета, который противник совершил со стороны оккупированного Трудовского", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины оружие в ответ не применяли.

Также читайте: С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил с начала текущих суток не было.

Автор: 

Минобороны (9277) обстрел (26850) Донбасс (26955) перемирие (1579) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
В результате чего, соблюдение "режима тишины" усилилось. Да, зелебобики?
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22.08.2020 14:14
+3
А там глядишь и Победа!!!!
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22.08.2020 14:17
+3
Не попали, значит не считается)))
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22.08.2020 14:19
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В результате чего, соблюдение "режима тишины" усилилось. Да, зелебобики?
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22.08.2020 14:14 Ответить
это т.н. "гуманитарный выстрел"!
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22.08.2020 14:25 Ответить
Это у зелебобиков по ночам случается "гуманитарный выстрел", бо хто ж им дасть...
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22.08.2020 14:30 Ответить
Кукую нужно иметь силу воли что бы не отвечать на обстрел, это многого стоит...
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22.08.2020 14:16 Ответить
А там глядишь и Победа!!!!
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22.08.2020 14:17 Ответить
Не попали, значит не считается)))
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22.08.2020 14:19 Ответить
А якби, не доведи Боже, попали, то про це повідомили б, як про хворобу, або невідомий вибуховий пристрій.
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22.08.2020 15:22 Ответить
А як зеленський домовляється з "люді с той сторони", щоб вони не стріляли коли він на передовій?
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22.08.2020 14:19 Ответить
Своих они не трогают.
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22.08.2020 16:18 Ответить
Та сторона не знає що у нас вже мЬІр.
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22.08.2020 14:19 Ответить
То не вони, то саме стрельнулось. Бідося, так?
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22.08.2020 14:44 Ответить
Ну, началось!
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22.08.2020 14:48 Ответить
Ну так то не щитаецца. В бубачьку ж не попали! А зря...(
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22.08.2020 14:59 Ответить
Забыли написать не прицельный.
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22.08.2020 15:10 Ответить
Нет там Трудовского. Название Трудовские (множественное число)
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22.08.2020 15:34 Ответить
Это была провокация...направленная против надвеличайшего...
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22.08.2020 15:37 Ответить
Це війна, а не перемир'я.
За захоплення кацапами "сірої зони" Зеленський буде відповідати перед судом.
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22.08.2020 21:57 Ответить
 
 