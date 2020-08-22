Наемники РФ произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета в районе Марьинки, - Минобороны

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 вражеский обстрел.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Защитники Марьинки в утренние часы зафиксировали один выстрел из ручного противотанкового гранатомета, который противник совершил со стороны оккупированного Трудовского", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины оружие в ответ не применяли.

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Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил с начала текущих суток не было.