Viber закрыл офис в Минске: двух сотрудников компании арестовали, - гендиректор Агауа

Двух работников Viber задержали в Минске, силовики арестовали и отца одного из сотрудников.

О задержании сотрудников рассказал гендиректор сервиса Джамел Агауа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Один просто находился рядом с местом, где арестовывали других, и его забрали с остальными. Другой был наблюдателем на избирательном участке. Он задал несколько вопросов руководству избирательного участка, а через 20 минут его арестовали. И в этом страхе довольно сложно принять правильное решение, чтобы понять происходящее", – сообщил он.

Агауа добавил, что арестовали также отца одного из сотрудников.

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Позже один сотрудник был освобожден, а второй с серьезными травмами попал в больницу и по закону он еще под арестом.

"Возможно, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе", - отметил гендиректор компании.

Сейчас компания закрывает свой офис в центре белорусской столицы и переводит сотрудников на дистанционную форму.

"Мы решили немедленно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удаленно", - сказал он, подчеркнув, что решение было принято ради безопасности сотрудников.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.