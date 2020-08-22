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Viber закрыл офис в Минске: двух сотрудников компании арестовали, - гендиректор Агауа

Viber закрыл офис в Минске: двух сотрудников компании арестовали, - гендиректор Агауа

Двух работников Viber задержали в Минске, силовики арестовали и отца одного из сотрудников.

О задержании сотрудников рассказал гендиректор сервиса Джамел Агауа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Один просто находился рядом с местом, где арестовывали других, и его забрали с остальными. Другой был наблюдателем на избирательном участке. Он задал несколько вопросов руководству избирательного участка, а через 20 минут его арестовали. И в этом страхе довольно сложно принять правильное решение, чтобы понять происходящее", – сообщил он.

Агауа добавил, что арестовали также отца одного из сотрудников. 

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Позже один сотрудник был освобожден, а второй с серьезными травмами попал в больницу и по закону он еще под арестом.

"Возможно, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе", - отметил гендиректор компании.

Сейчас компания закрывает свой офис в центре белорусской столицы и переводит сотрудников на дистанционную форму.

"Мы решили немедленно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удаленно", - сказал он, подчеркнув, что решение было принято ради безопасности сотрудников.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) задержание (6673) Лукашенко (3611) репрессии (2766) Viber (12)


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Топ комментарии
+11
Похоже, под удар попадут все IT компании и вообще люди с мозгами. В Беларуси назревает тотальная зачистка от людей... Если, конечно, Беларусы допустят...
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22.08.2020 14:28
+9
Пішла зачистка натівців, на черзі Макдональдси.
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22.08.2020 14:31
+9
26 лет назад веселое Буратино на волне критики олигархов уселось в кресло. Похерило Конституцию, ввело руский государственный, заматерело и забурело. И вот созрело...
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22.08.2020 14:35
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Молодец лука все делает что бы его расстреляли как чаушеску
Дебил *****
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22.08.2020 14:27 Ответить
не расстреляют. за него большинство. если иначе то противники в силовых структурах уже давно против него встали. и меньше потому и не мычат даже. а то что там на улицах происходит так это театр. в испании, сша и франции такой-же театр был и чё они добились? ничего.
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22.08.2020 14:42 Ответить
их меньше
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22.08.2020 14:43 Ответить
Похоже, под удар попадут все IT компании и вообще люди с мозгами. В Беларуси назревает тотальная зачистка от людей... Если, конечно, Беларусы допустят...
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22.08.2020 14:28 Ответить
Кацапы помогут.
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22.08.2020 14:30 Ответить
Что значит "помогут"? таракан на публику заявил, что он кацап, значит это всё кацапы и творят...
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22.08.2020 14:32 Ответить
Закон диалектики
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых не молчащих.

Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.

В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,

Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность…

Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
<1989>
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22.08.2020 18:21 Ответить
Похоже Лука пошел по пути Пол Пота.
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22.08.2020 14:30 Ответить
Пішла зачистка натівців, на черзі Макдональдси.
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22.08.2020 14:31 Ответить
Во....Ща Глюкашенко начнет вопить - НАТО закрывает свои бизнесы, значит готовятся бомбить!!!
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22.08.2020 14:34 Ответить
26 лет назад веселое Буратино на волне критики олигархов уселось в кресло. Похерило Конституцию, ввело руский государственный, заматерело и забурело. И вот созрело...
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22.08.2020 14:35 Ответить
Гм! Лукашенко сохранил экономику, крупные предприятия и сельское хозяйство. Вместо того чтоб раздеребанить и порезать на металлолом, как в Украине. Даже качественную медицину сохранил, вместо того что все больницы позакрывать по-Супрун. Такое простить нельзя! Гнать в шею Луку и все прихватизировать, перепродать, бабло в офшоры. А белорусы пусть в Европу едут клубнику собирать и туалеты мыть
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22.08.2020 15:10 Ответить
...кто покупает продукцию сохранённых предприятий? Кроме россии НИКТО!!!!)))) Кто покупает продукцию БЕЛАЗа?. Кроме россии НИКТО!!!))) Как долго можно было жить на подачки россии, имитируя независимое государство? Результат налицо! Или ложи россии свою независимость и иди в стойло... или мы тебя скрутим в бараний рог! Хотя если Вы расскажете здесь, что ещё и россия сохранила своё производство, свои предприятия, медицину и является единственно правильной страной... то смешить далее не стоит!!! Вас примеры Польши..Чехии ..Балтийских стран не впечатляют...)))))
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22.08.2020 15:23 Ответить
в Беларуси такая продукция, что беларусьі едут за качественньіми продуктами в Украину.
Продукция самой Беларуси вообще никого, окромя рашки, и не интересует.
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22.08.2020 15:28 Ответить
..так Вы это упоротому Прокуратору напишите! Мне это писать не стоит. Я достаточно много раз имел возможность сравнить качество белорусских продуктов питания с украинскими. Качеством там уже давно не пахнет. только первичное сырье имеет вид качества.... Конечно рассеян оно вполне устраивает, ибо производящееся в рассее даже до белорусского не дотягивает на все 100 процентов. Примером служит народец Крыма... подскуливающий за украинской продукцией...)))) ...
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22.08.2020 15:36 Ответить
так тому я вам і пишу, а не психічно неповноцінному "прокуратору".
відправляйте психічно неповноцінного кацапа в спам.
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22.08.2020 15:41 Ответить
..виноват... не знал... исправлюсь!!!)))))))
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22.08.2020 16:43 Ответить
белорусьі самьі бедньіе на постсоветском пространстве.
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22.08.2020 15:42 Ответить
Та, ще.
На рахунок народца криму ви абсолютно точно сказали.
Але на кримє нє скулеж, на кримє адский вой за Україною.... але поїзд вже від кримнаших пішов, кримнаши в ЖОПЕ!!!
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22.08.2020 15:44 Ответить
Власти Крыма решили "поздравить" жителей Симферополя с Днём независимости Украины - с 24 августа в "столице" Крыма вводится график подачи питьевой воды...
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22.08.2020 18:24 Ответить
Вони до цього йшли наполегливо багато років.
І ось, нарешті!
кримнаші лікують!!!
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22.08.2020 18:27 Ответить
Приклад московії дав свої сходи! Лука, не спиняйся! І доля нашого овоча буде тобі наче подарунок
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22.08.2020 14:43 Ответить
Британская ИТ компания Godel Technologies также решила обезопасить своих сотрудников и перевела их на неопределённый срок в Украину.
«Решение предложить такую возможность нашим людям было принято для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране, а также отключением интернета на несколько дней, что повлекло за собой сбои в рабочем процессе, общении с клиентами и значительные финансовые потери» - прокомментировали решение представители компании.
Возможен и следующий трансфер сотрудников. Всё будет зависеть от развития событий в Беларуси.
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22.08.2020 14:57 Ответить
Дела фашистов и нацистов живы.
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22.08.2020 15:01 Ответить
Ужоссс! Співробітників компанії Rakuten Viber s.a.r.l. з реєстрацією на Кіпрі, власник якої - москальський олігарх, побили і заарештували бєлорашкінські мєнтозаври. Невже своїх щурів, які зливають переписки "врагов народа" в месенжері ФСБ, не впізнали? Кацап кацапу ж око не виклює.
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22.08.2020 15:04 Ответить
А ведь иностранцы не должны вмешиваться во внутренние дела стран где они находятся.
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22.08.2020 15:04 Ответить
Это ты своим лишнехромосомным соотечественникам расскажи
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22.08.2020 22:49 Ответить
Да че уж там, пусть уже телефоны у всех позабирает. Все равно ведь сдохнет как собака.
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22.08.2020 15:53 Ответить
Судя по белорусам, узурпатор останется, ит компаниям лучше делать ноги, будут проверки, отключение интернета и т.д.
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22.08.2020 15:58 Ответить
Санкции на покупку ПО, как на рос антивирус
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22.08.2020 16:00 Ответить
Гауляйтер северного 4го рейха Фон Лукашеску
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22.08.2020 16:27 Ответить
Айтишникам одна дорога - валить скорее из страны, такие люди нигде не пропадут, а там будет Северная Корея 2.0 уже не сомневаюсь в этом
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22.08.2020 17:44 Ответить
 
 