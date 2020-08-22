Viber закрыл офис в Минске: двух сотрудников компании арестовали, - гендиректор Агауа
Двух работников Viber задержали в Минске, силовики арестовали и отца одного из сотрудников.
О задержании сотрудников рассказал гендиректор сервиса Джамел Агауа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Один просто находился рядом с местом, где арестовывали других, и его забрали с остальными. Другой был наблюдателем на избирательном участке. Он задал несколько вопросов руководству избирательного участка, а через 20 минут его арестовали. И в этом страхе довольно сложно принять правильное решение, чтобы понять происходящее", – сообщил он.
Агауа добавил, что арестовали также отца одного из сотрудников.
Позже один сотрудник был освобожден, а второй с серьезными травмами попал в больницу и по закону он еще под арестом.
"Возможно, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе", - отметил гендиректор компании.
Сейчас компания закрывает свой офис в центре белорусской столицы и переводит сотрудников на дистанционную форму.
"Мы решили немедленно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удаленно", - сказал он, подчеркнув, что решение было принято ради безопасности сотрудников.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Дебил *****
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых не молчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность…
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
<1989>
Продукция самой Беларуси вообще никого, окромя рашки, и не интересует.
відправляйте психічно неповноцінного кацапа в спам.
На рахунок народца криму ви абсолютно точно сказали.
Але на кримє нє скулеж, на кримє адский вой за Україною.... але поїзд вже від кримнаших пішов, кримнаши в ЖОПЕ!!!
І ось, нарешті!
кримнаші лікують!!!
«Решение предложить такую возможность нашим людям было принято для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране, а также отключением интернета на несколько дней, что повлекло за собой сбои в рабочем процессе, общении с клиентами и значительные финансовые потери» - прокомментировали решение представители компании.
Возможен и следующий трансфер сотрудников. Всё будет зависеть от развития событий в Беларуси.