Лукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в Беларуси: Если кто-то не хочет работать - не надо. С понедельника замок на ворота

В субботу, 22 августа, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в стране.

Об этом он сказал на провластном митинге в городе Гродно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если кто-то не хочет работать - не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота. Остановим, люди остынут, разберемся потом, кого пригласить на это предприятие. С понедельника", - заявил Лукашенко.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.