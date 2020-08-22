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Лукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в Беларуси: Если кто-то не хочет работать - не надо. С понедельника замок на ворота

Лукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в Беларуси: Если кто-то не хочет работать - не надо. С понедельника замок на ворота

В субботу, 22 августа, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в стране.

Об этом он сказал на провластном митинге в городе Гродно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если кто-то не хочет работать - не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота. Остановим, люди остынут, разберемся потом, кого пригласить на это предприятие. С понедельника", - заявил Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко привел вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность: "Мы видим серьезное шевеление войск НАТО"

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) забастовка (321) Лукашенко (3611) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+63
Ипанутое существо!
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22.08.2020 15:37
+39
Мама дорогая! Ай да Лукашенко, ай да сукин сын! Читаю у Паши Пряникова: "Оказывается, в Белоруссии 90-95% трудящихся имеют временные трудовые контракты (длительностью до 1 года). В мире больше нет нигде такого неолиберализма в трудовом законодательстве и на практике". Люди остроумно комментируют: "Получается, только раз в год можно поменять себе работодателя... Юрьев день!" Да, в чистом виде Юрьев день - от крепостного права, выходит, мы пытаемся отползти который век, но никак не получается - то сталинские колхозы, то крестьяне без паспортов, то вот теперь - лукашенковские "контракты" (это у них так называется).Из дальнейшего обсуждения выяснилось, что у Луки в его бантустане понятие "срочного трудового договора" обогащено сногсшибательной новацией: этот трудовой договор может быть расторгнут... только с согласия ОБЕИХ сторон! Я даже не поверил, стал уточнять - люди спокойно заверили, что да, ничего особенного, "у нас везде так.И сюда очень хорошо ложатся периодически проводимые в Белоруссии "бацкой" кампании по "борьбе с тунеядцами", о которых даже мы тут в России слышали. Помню, мне это еще в "десятых" и "нулевых" резало слух - какие "тунеядцы", о чем этот Лука, это ж совсем совковый термин... А там опять же все было всерьез - речь шла о том, что людей "без официальной занятости" (то есть, видимо, без тех самых "контрактов") отлавливали по всей "Беларуси" и ШТРАФОВАЛИ на неслабые суммы, а кого-то могли и посадить.

Потрясающая ситуация. То есть в "Беларуси" ты должен был или идти и заключать КАБАЛЬНЫЙ договор, по которому у тебя отсутствует право на "увольнение по собственному" - или, если ты ухитряешься как-то жить без сдачи себя в крепостные - к тебе придут от государства и станут трясти как "тунеядца". Недаром, значит, Лука так повернут на идее "всем надо работать", "пусть идут и работают!"
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22.08.2020 15:42
+38
Страну закрой, чего мелочиться!
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22.08.2020 15:38
Комментировать
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Страница 3 из 3
хм, странно, гугл выдал за 2018 год ввп: беларуси в 59,66 лярдов американских зайчиков; Украины в 130,8 лярдов американских гривен; эрэфии в 1658 лярдов американских рублей.
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22.08.2020 17:00 Ответить
А жителей одинаково?? Смотрим ВВП на душу населения.
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22.08.2020 17:02 Ответить
ну, если учитывать жителей, то корректнее приводить среднюю зарплату по паритету покупательной способности, который учитывает все затраты (в том числе и коммуналку) и определяет уровень развития экономики страны. по этому показателю окажется, что средняя зп по ппс: в Беларуси - 1502$; в рф - 1408$; в Украине - 1279$.

занятно, что ввп по ппс на душу населения: в рф больше, чем в Украине на 3,15 раза, а в Беларуси в 2,15 раза. однако, средняя зп по ппс: в рф больше, чем в Украине всего на ~10% (а с учетом ввп по ппс на душу населения должна быть выше, как минимум на 200%) ; а в Беларуси - на ~17%(соответственно должна быть выше на 198%) .
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22.08.2020 17:34 Ответить
Это манипуляция не отражает реальный уровень жизни. Тогда Куба и Африканские страны по ППС близки к Европе. Да? .Живите там. Зарабатывайте 20 долларов в месяц, но хлеб стоит 10 центов
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22.08.2020 17:56 Ответить
это не манипуляции, это цифры, которые отражают, что большое ввп по ппс (кстати, ваш график именно об этом - ввп 5 стран по ппс на душу населения) на душу населения не гарантирует высокого уровня жизни в силу нерациональных затрат: большие затраты на оборонку и прочие силовые ведомства; воровство чиновников и пр.
хотя, вы, вполне можете подтвердить свои измышления, приведя среднюю зарплату по ппс для указанных вами двух стран. ибо, не хлебом единым жив человек - и ппс отражает ВСЕ затраты (не только на хлеб).
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22.08.2020 20:26 Ответить
ВВП на душу населения (на основе ППС) - это валовой внутренний продукт, конвертированный в международные доллары с использованием паритета покупательной способности и деленный на общую численность населения.


Учите экономику. Определение ППС уже учло, что в Украине дешевая жизнь. Также учло социальные выплаты, гос сервисы и т. д. Ваш оптимизм забавляет. А расходы на военку (% от ВВП) в Украине один из самых больших в мире .

Лукашенко доручив через два дні закрити підприємства-страйкарі в Білорусі: Якщо хтось не хоче працювати - не треба. З понеділка замок на ворота - Цензор.НЕТ 119
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22.08.2020 22:06 Ответить
ВВП по ППС не учитывает качества продуктов например. А на среднюю в Раиссе можно купить вдвое меньше недвижухи, чем в Украине на нашу среднюю. О как.
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23.08.2020 15:14 Ответить
так. шо там со средней зарплатой по ппс в афгане и кубе. кстати, ввп кубы раза два больше, чем в Беларуси, а средняя зарплата 30$
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23.08.2020 17:19 Ответить
Намек понял. Все бросаю Германию и еду на Кубу.
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23.08.2020 17:29 Ответить
намек относится только к ожиданию ваших данных по средней зарплате по ппс в озвученных вами же двух странах.
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23.08.2020 17:38 Ответить
В Коммунистических странах ВВП ППС пер капита включает социальную компоненту и слабость валюти, по определению (!) , мистер. К Украине, в сравнении с Белорусь это не относится. Социальная компонента в Белорусь намного больше.

Давайте прекратим. Я жил(y) с семьей в 4 разных странах на 3 разных континентах. Посещаю и Украину, и Белорус, и Россию 2-3 раза в год по работе, и на автомобиле много раз. Знаю как бедна Украина в сравнении с другими..
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23.08.2020 17:46 Ответить
Ага. И ты там в Раиссе и Белоруси дома видишь в селах по 3 этажа. Бываю и там, и там. Белорусы живут не особо лучше, в Раиссе цены вдвое выше, чем в Украине минимум. И не нужно втирать мне тут про огромные з/п и пенсии у них. У моего бати пенсия 12 штук гривен, в Раиссе на той же должности мужик получает 25 штук рублев пенсии. Плюс продукты дороже раза в 2. Хаты дороже в Питере от Киева раза в 3,5.
Знакомый полкан МЧС получает 18 штук рублев пенсии. Так что не нужно про бедность Украины втирать.
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23.08.2020 18:37 Ответить
Оставайтесь на линии, Ваше мнение особенно важно для меня.
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23.08.2020 20:10 Ответить
Это правда, а не мнение. Тебе и ответить нечего.
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23.08.2020 20:31 Ответить
"Не спорь с дураками" (с).

Вы правы. Всегда.
Разрешите идти?
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23.08.2020 20:43 Ответить
Я с тобой, дураком, и не спорил. Боже упаси
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23.08.2020 21:06 Ответить
Лукашенко доручив через два дні закрити підприємства-страйкарі в Білорусі: Якщо хтось не хоче працювати - не треба. З понеділка замок на ворота - Цензор.НЕТ 5586
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23.08.2020 21:12 Ответить
1. вы явно передернули с ввп на душу населения дав определение не полностью, что есть не очень порядочно с вашей стороны. а именно (выделено в определении жирным курсивом):

Валово́й внутренний продукт (по паритету покупательной способности) на душу населения - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 паритета покупательной способности ), произведённых в стране за определённый год, в среднем одним человеком (на душу населения).



т.е. в ввп по ппс учитываются произведенные товары в среднем одним человеком, но не учитываются затраты, этого же среднего человека на потребление этим же средним человеком конкретных товаров и услуг для осуществления его жизненной деятельности, что учитывается в величине средней зарплаты по ппс. часто недостаточно прочитать определение - а необходимо его прочитать ПОЛНОСТЬЮ и понять, что оно означает. поэтому, свою сентенцию относительно экономики повторите своему же отражению в зеркале .

2. та, ладно, а шо ж тогда средние зарплаты не отличаются так сильно, как ввп на душу населения . мой оптимизм основан на цифрах.

3. по поводу военных расходов - мы здесь меряем параметры трех вполне определенных стран, поэтому не надо натягивать сову на глобус с упоминанием всего мира.
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23.08.2020 17:35 Ответить
Ну шо сябры??? Пора отливать серебряные пули и срогать осиновые колья!!!! Иначе дела не будет...тут уже толстовщина не прокатит,или вы или он!!!
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22.08.2020 16:01 Ответить
була така рокопера "Песнярів" - "Гусляр".
там вони про це і співали.
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22.08.2020 16:05 Ответить
И что, от этого экономика будет эффективной? Или поможет как-то заработать? Что за советский подход? Забрать и поделить. Сначала нужно создать и продать , а не убивать.
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22.08.2020 16:07 Ответить
Сябры не понимают, что ходьбой ничего не изменишь. В Хабаровске люди ходят уже месяц, на них никто не обращает внимания. Я так понимаю, что это такая стратегия кремля по отношению к жителям Хабаровска. Ну походят они еще месяц, ну год и что дальше. Кстате здоровее будут, ходьба полезна для здоровья. Вполне возможно Лукашенко выберет ту же стратегию, ну пусть белорусы себе ходят. Многие белорусы повторяли шаблон росийских пропагандистов об участниках майдана - "майданутые", теперь пришло время белорусов определится, Вы - "майданутые" или вы просто ..........
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22.08.2020 19:55 Ответить
в Югославии в 90 годы тоже мирно ходили-ходили 8 месяцев, а кончилось войной и распадом страны.
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23.08.2020 01:18 Ответить
А когда это чмо поручит закрыть всех ментов, причастных к насилию, и членов избиркома, причастных к фальсификациям?
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22.08.2020 16:01 Ответить
Не дождетесь. Свежее, дымящееся оттуда же.

"Некоторые обнаглели до того, что несчастный мент на машине приехал отремонтировать машину, команда из Польши: давить ментов. За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись - простите их".
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22.08.2020 16:08 Ответить
я сделал и не дякуйте.. своими ручкамиЛукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в Беларуси: Если кто-то не хочет работать - не надо. С понедельника замок на ворота - Цензор.НЕТ 8734
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22.08.2020 16:16 Ответить
я сделал и не дякуйте.. своими ручкамиЛукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в Беларуси: Если кто-то не хочет работать - не надо. С понедельника замок на ворота - Цензор.НЕТ 6371
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22.08.2020 16:17 Ответить
Похож Лука играет, от безнадеги, в многоходовочке вовы, удачно отвлекая медиапространство от Хабаровска и загоняя Беларусь в "братские объятия"
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22.08.2020 16:17 Ответить
У них что, заводы приватные лукашенковские или частные?
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22.08.2020 16:23 Ответить
Доиграются эти , которые там , которые кое-где .
Вот закроет Лукашеску страну , ключи спрячет - и где жить будете ???
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22.08.2020 16:25 Ответить
У нас в Украине заводы не закрывались даже в 2014, 2015 годах. Ругали Януковича, Порошенко, Ахметова, Коломойского. Но! Не было таких забастовок, чтобы предприятия закрывать. Не смотря на все усилия раскачивающих троллей. Потому и экономика устояла. Только на оккурированных землях нет экономики. А тут сами белорусы начали уничтожать свою экономику. А теперь пойдет как снежный ком.
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22.08.2020 16:38 Ответить
Гауляйтер северного 4го рейха Фон Лукашеску
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22.08.2020 16:26 Ответить
Приїхали пасіонарії заробітчани з ЄС і вони не збираються жити в колгоспі Біларусь, де талановитих, активних тупо знищують все заради панування вічного голови колгоспу щей психічно хворого на мозаїчну психопатію. Тут або він хнищить пасіонарних громадян, або вони його - політичний цугцванг
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22.08.2020 16:29 Ответить
Скажу словами сняжаны ягоровой: - У тебя селюк "калхозный" - мазгофф, как спермы у канарейки.
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22.08.2020 16:29 Ответить
Один? Против целых предприятий?! ***** пообещал штрейкбрехеров и возмещение убытков?
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22.08.2020 16:32 Ответить
Які з кацапів працівники? Водку п'янствовать? Данунах!
Лука попросить у друга Сі пару сотень тисяч китайців, - і проблєма рєшена.
Калгасного фюрера так просто голими руками нє вазьмьош! )))
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22.08.2020 21:04 Ответить
Молодец
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22.08.2020 16:36 Ответить
Подавляющее большинство белорусов вернутся в стойло, а меньшинству придется эмигрировать к большой радости ************ Луки. Я бы не стал "бодаться с совком" рядом с равнодушным сеножующим быдлом - это долго, болезненно и неэффективно - а уехал из страны. Что и сделает молодежь. Лука уже наверняка договорился с китайцами и те пришлют парочку миллионов "рабочей силы" обслуживать свои инвестиции у бацьки... Там они и останутся навеки и наши дети и внуки будут хихикать "Беларузкий? Че глаз узкий"
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22.08.2020 16:38 Ответить
О, точно. Не читав ваш комент, але написав по суті такий самий.
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22.08.2020 21:06 Ответить
Беларусь - тюрьма. А в тюрьме - для одних карцер, для других макароны на обед. В отличие от нас (Украинцев) белорусам больше нравятся макароны.
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22.08.2020 16:47 Ответить
ляпать не мішки тягати , на понти бере
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22.08.2020 16:55 Ответить
Очень потриотично !!!
Все закрыть на оставшихся предприятиях пусть шахтеры Лугандона вкалявают за похлебку и возможность зреть в телике морду Луки-ликого и ПНХ а в перерывах 95 квартал
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22.08.2020 16:58 Ответить
а че эти идиоты в Беларусии бастуют бастуют и толку нет,им же дали понять что кроме как вынести Лукашенка больше ничто не пройдет,и доколе они бастовать собрались? вечно?
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22.08.2020 17:19 Ответить
Месяцев 10-11 поставят таракана на колени.
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22.08.2020 17:30 Ответить
да если за месяц ничего не измениться то не измениться никогда а ты о годе целом говоришь
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22.08.2020 17:36 Ответить
Cолидарное сопротивление без кровопролития требует многомесячного противостояния. Но потом колосс рушится в миг. Альтернатива - восстание. Но к нему не готово общество и нет направляющей структуры из добровольцев-фанатиков. Как не тужится таракан найти образ врага.
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22.08.2020 17:49 Ответить
Вот оденут белорусы толстовки и давай "не сопротивляться злу насилием"... Или там сядут под фонтаном в позу великого Махатмы Ганди и давай ждать ... "когда мимо проплывет труп врага" демократии... а тут зима и морозы...
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23.08.2020 02:42 Ответить
Если мтолько будут бастовать, то потом даже если зпхотят открыться- не получится. Их место на мировом рынке займут другие. И никому их продукуич не нужна будет. И сейчас эти тролейбусы и прочее трудно продаются. А потом ещё сложнее. Выстрел себе в ногу
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22.08.2020 18:14 Ответить
Примерно так и мотивировали эссесовцы рабочих в концлагерях. Арбайтен рабы и будет вам счастье. Недолгое.
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22.08.2020 22:30 Ответить
приглашай афротаджиков конечно они хорошие специалисты
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22.08.2020 17:31 Ответить
Да он реальный дэбил, колхозник хероф
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22.08.2020 17:32 Ответить
оно само напрашивается на гиляку ну шо ни так
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22.08.2020 17:59 Ответить
После переворота 1917г., Большевики сумели удержать власть исключительно благодаря лозунгам: "Вся власть Советам!", "Мир народам!", "Земля крестьянам!", "Фабрики рабочим!", "Хлеб голодным!". И, хотя все они,- враньё чистой воды...
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22.08.2020 18:06 Ответить
В Мариуполе и Донецке такой лозунг раскручивался: "Национализация заводов Ахметова". Ну теперь в Донецке они как бы национализированы и закрываются. В Мариуполе не повелись люди на это и заводы хоть как-то ,но работают. Но проблемы с пропуском судов сильно тормозят работу заводов. Первое, что хотели зделать захватчики, то закрыть заводы. А почему? А потому что тогда невозможно содержать полноценную армию и сопротивляться врагу. А в Беларуси даже заводы государственные. Так что даже такой лозунг не запустишь. Ну запустили другой .
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22.08.2020 18:23 Ответить
Другой лозунг, который пытается запустить Лукашенко: https://www.otrezal.ru/files/328_1437225165.mp3 Государство - это я!
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22.08.2020 18:45 Ответить
Серьезно? Не повелись? А кидались на БМП какие то другие жители? Если бы не выбили дыровцев из города и промедлили пару недель - заводики бы те сейчас совсем в другую сторону коптили.
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22.08.2020 22:33 Ответить
"Большевики сумели удержать власть исключительно благодаря" - исключительно благодаря террору. Лозунги у них были как у продолжателя их дела криворогого шлимазла-вовочки.
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22.08.2020 23:06 Ответить
Лукашенко и есть большевистский экстремист, когда-то говорил: я пришел на 12 лет, а уже сидит 26 лет. Это какое-то исчадие ада, за что белорусам, таким спокойным и толкрантным, такое накахание.
Был такой в Албании комуняка Ходжа, тоже в Европе и тоже маньяк-диктатор, просидел у власти 40 лет, много людей пострадали от его рук. а сейчас лишен всех наград посмертно и забыт. почитатель Сталина
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23.08.2020 01:13 Ответить
Уму не постижимо,какая дикость. Вот представьте,что Трамп выходит к американцам и говорит,что если их не устраивает его пожизненное правление,то он закроет : Эпл, Боинг, Дженерал Электрик и тд.
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22.08.2020 18:24 Ответить
А це - державні підприємства ?
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22.08.2020 22:51 Ответить
А президент в Беларуси имеет полномочия единолично закрывать гос.предприятия?
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22.08.2020 23:07 Ответить
Не знаю. Я не читала їхню Конституцію, чи у них президентська республіка, чи президентстко-парламентська чи інша.
І що входить у обов*язки їхнього президента.
В Україні - точно ні.
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22.08.2020 23:13 Ответить
Бикує,гнида.
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22.08.2020 18:30 Ответить
Доведет до гражданской войны.
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22.08.2020 18:31 Ответить
Почему,- до гражданской? Разве что Путин, по просьбе Лукашенко, заменит местную милицию и внутренние войска (которые обязательно перейдут на сторону народа) чеченскими головорезами...
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22.08.2020 18:52 Ответить
Правильно , Батя. Дави провокаторов!
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22.08.2020 18:57 Ответить
https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles

https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles/status/1295346086991867906 17 авг.

Самое страшное для режима Лукашенко - это остановка населением заводов и шахт.
Самое страшное для режима Зеленского - это остановка населением просмотра 1+1.
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22.08.2020 19:10 Ответить
Лидер Шотландской национальной партии: Режим Лукашенко нужно привлечь к отвественности!
Йен Блэкфорд призвал Великобританию задействовать против официального Минска механизм санкций наподобие закона Магнитского.

Широко признано, что выборы, проведенные ранее в этом месяце, не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому их результаты не могут быть признаны достоверными. Растущее беспокойство вызывает реакция нелегитимного режима Лукашенко в отношении мирных продемократических протестующих - с тревожными сообщениями об арестах и пытках, закрытии свободных СМИ, преследованиях журналистов и даже об убийствах людей представителями власти.
--- https://charter97.org/ru/news/2020/8/22/390508/
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22.08.2020 19:10 Ответить
Самозванець не залишить від Білорусі каменя на камені.
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22.08.2020 19:33 Ответить
Как-то нелогично. Раньше ведь заявлял, что протестующие одни безработные. А теперь, закрывая предприятия, он что увеличивает количество протестующих? Нахрена подливать бензин в огонь?
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22.08.2020 19:40 Ответить
ВОНО ДУРНЕ І СЛУХАЄТЬСЯ РАДНИКІВ З КРЕМЛЯ СКОРІШ ЗА ВСЕ
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23.08.2020 12:09 Ответить
Если завтра Беларусы выйдут опять с цветочками и плакатами, все усатый победил. Надо было ещё в прошлое воскресенье когда вышли сотни тысяч брать власть в свои руки. Сейчас время уже упущено
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22.08.2020 20:00 Ответить
И поджечь!
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22.08.2020 20:06 Ответить
отморозку Лукашенке нужно ЕС заблокирировать все счета Луки и его семейки в Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии, где там еще ныкают бабло в каких странах.. и заморозьте Все офшоры его окружения и через неделю палач и его банда исчезнут им будет крышка.
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22.08.2020 20:17 Ответить
По сути он прав. Тк сам наплодил дотационных госпредприятий которые проиводят никому не нужную хрень.
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22.08.2020 21:00 Ответить
Прям хозяин страны... придурок колхозный. Как его терпели 26 лет?
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22.08.2020 21:03 Ответить
В общем, так же, как и сейчас. Под дулом автомата, так сказать...
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22.08.2020 22:35 Ответить
У минулому князі Московії повирізали самих активних представників нації Беорусі, тоді частини ВКЛ, потім Речь Посполіти, за один раз біля міліона людей, така була у кацапів політика. Зараз це видно неозброєним оком.
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23.08.2020 12:07 Ответить
Суть диктатуры и коллективизма в том и заключается, что один маньяк-шизофреник (при этом сверхоллигарх-бюрократ) шантажирует и терроризирует миллионы граждан... Действительно страшно когда "кнопка" от страны находится в руках одного дракона...
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22.08.2020 21:09 Ответить
Ну вон работники телеканала отказались работать - так на их место кацапов самолетами завезли
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22.08.2020 23:09 Ответить
Ну то ТБ - "язиком молоти це не мєшкі ворочать", а спєцов на всіх вузкоспеціалізованих підприємствах Белорусі як замінять і завезуть ?

БЕЛОРУСИ НЕ ПРИПИНЯЙТЕ І ОРГАНІЗОВУЙТЕ НОВУ ПАРАЛЕЛЬНУ ВЛАДУ БЕЗ СТАВЛЕНИКІВ МАЦКВИ - ЄС ВСЕ ФІКСУЄ.
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23.08.2020 12:04 Ответить
Лукашенко доручив через два дні закрити підприємства-страйкарі в Білорусі: Якщо хтось не хоче працювати - не треба. З понеділка замок на ворота - Цензор.НЕТ 4525
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23.08.2020 01:09 Ответить
И как только мир сможет пережить остановку завода "Гомсельмаш" ?
Пусть попробуют обойтись без мотоциклов "Минск" и гомельских спичек.
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23.08.2020 04:49 Ответить
ПРИКОЛ - ти не знав що сірники які продають в Україні роблять на замовлення в Белорусі? Клеють тільки нашу етікетку. Так що не так вже і пофіг буде )
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23.08.2020 12:00 Ответить
На Уралкалии открывают шампанское.
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23.08.2020 05:52 Ответить
А ты кто такой??? Эти все предприятия и фабрики СТРАНЫ-НАРОДА.
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23.08.2020 11:14 Ответить
"Если кто-то не хочет работать - не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота. Остановим, люди остынут, разберемся потом, кого пригласить на это предприятие. С понедельника", - заявил Лукашенко. Источник: https://censor.net/n3215353

ОТО ДЕБІЛ ХТО Ж В ТВІЙ БЛЄФ ПОВІРИТЬ ЯК ЩО ЛЕВОВА ЧАСТКА ВВП БІЛОРУСІ ТО ПЕРЕРОБКА НАФТИ І ЯКЩО СТАНУТЬ НПЗ - МІДНИЙ ТАЗ ВСІЙ БЕЛОРУСЬКІЙ ВЛАДІ
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23.08.2020 11:59 Ответить
Ну прямо Царь неземной,захочет закроет колхоз Беларусь,захочет передаст колхоз в долгосрочную аренду Московии,захочет всех колхозников раком поставить
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23.08.2020 11:59 Ответить
Песнями, плясками, красочными шествиями, толпами женщин с букетами белорусы фашистский режим путина - лукашенки не скинут... Почему - то их деды воевали с гитлеровцами, проливали кровь, уничтожали врага.... А не танцевали и не пели хором о дружбе, и любви.... Главное им понять, что путин и лукашенка - это реинкарнированные гитлер и сталин, которые будут беспощадно уничтожать всё белорусское на белорусской земле....
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23.08.2020 12:16 Ответить
я сделал и не дякуйте.. своими ручкамиЛукашенко доручив через два дні закрити підприємства-страйкарі в Білорусі: Якщо хтось не хоче працювати - не треба. З понеділка замок на ворота - Цензор.НЕТ 2112
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23.08.2020 15:26 Ответить
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