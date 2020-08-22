Лукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в Беларуси: Если кто-то не хочет работать - не надо. С понедельника замок на ворота
В субботу, 22 августа, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в стране.
Об этом он сказал на провластном митинге в городе Гродно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если кто-то не хочет работать - не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота. Остановим, люди остынут, разберемся потом, кого пригласить на это предприятие. С понедельника", - заявил Лукашенко.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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занятно, что ввп по ппс на душу населения: в рф больше, чем в Украине на 3,15 раза, а в Беларуси в 2,15 раза. однако, средняя зп по ппс: в рф больше, чем в Украине всего на ~10% (а с учетом ввп по ппс на душу населения должна быть выше, как минимум на 200%) ; а в Беларуси - на ~17%(соответственно должна быть выше на 198%) .
хотя, вы, вполне можете подтвердить свои измышления, приведя среднюю зарплату по ппс для указанных вами двух стран. ибо, не хлебом единым жив человек - и ппс отражает ВСЕ затраты (не только на хлеб).
Учите экономику. Определение ППС уже учло, что в Украине дешевая жизнь. Также учло социальные выплаты, гос сервисы и т. д. Ваш оптимизм забавляет. А расходы на военку (% от ВВП) в Украине один из самых больших в мире .
Давайте прекратим. Я жил(y) с семьей в 4 разных странах на 3 разных континентах. Посещаю и Украину, и Белорус, и Россию 2-3 раза в год по работе, и на автомобиле много раз. Знаю как бедна Украина в сравнении с другими..
Знакомый полкан МЧС получает 18 штук рублев пенсии. Так что не нужно про бедность Украины втирать.
Вы правы. Всегда.
Разрешите идти?
Валово́й внутренний продукт (по паритету покупательной способности) на душу населения - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 паритета покупательной способности ), произведённых в стране за определённый год, в среднем одним человеком (на душу населения).
т.е. в ввп по ппс учитываются произведенные товары в среднем одним человеком, но не учитываются затраты, этого же среднего человека на потребление этим же средним человеком конкретных товаров и услуг для осуществления его жизненной деятельности, что учитывается в величине средней зарплаты по ппс. часто недостаточно прочитать определение - а необходимо его прочитать ПОЛНОСТЬЮ и понять, что оно означает. поэтому, свою сентенцию относительно экономики повторите своему же отражению в зеркале .
2. та, ладно, а шо ж тогда средние зарплаты не отличаются так сильно, как ввп на душу населения . мой оптимизм основан на цифрах.
3. по поводу военных расходов - мы здесь меряем параметры трех вполне определенных стран, поэтому не надо натягивать сову на глобус с упоминанием всего мира.
там вони про це і співали.
"Некоторые обнаглели до того, что несчастный мент на машине приехал отремонтировать машину, команда из Польши: давить ментов. За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись - простите их".
Вот закроет Лукашеску страну , ключи спрячет - и где жить будете ???
Лука попросить у друга Сі пару сотень тисяч китайців, - і проблєма рєшена.
Калгасного фюрера так просто голими руками нє вазьмьош! )))
Все закрыть на оставшихся предприятиях пусть шахтеры Лугандона вкалявают за похлебку и возможность зреть в телике морду Луки-ликого и ПНХ а в перерывах 95 квартал
Был такой в Албании комуняка Ходжа, тоже в Европе и тоже маньяк-диктатор, просидел у власти 40 лет, много людей пострадали от его рук. а сейчас лишен всех наград посмертно и забыт. почитатель Сталина
І що входить у обов*язки їхнього президента.
В Україні - точно ні.
https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles/status/1295346086991867906 17 авг.
Самое страшное для режима Лукашенко - это остановка населением заводов и шахт.
Самое страшное для режима Зеленского - это остановка населением просмотра 1+1.
Йен Блэкфорд призвал Великобританию задействовать против официального Минска механизм санкций наподобие закона Магнитского.
Широко признано, что выборы, проведенные ранее в этом месяце, не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому их результаты не могут быть признаны достоверными. Растущее беспокойство вызывает реакция нелегитимного режима Лукашенко в отношении мирных продемократических протестующих - с тревожными сообщениями об арестах и пытках, закрытии свободных СМИ, преследованиях журналистов и даже об убийствах людей представителями власти.
--- https://charter97.org/ru/news/2020/8/22/390508/
БЕЛОРУСИ НЕ ПРИПИНЯЙТЕ І ОРГАНІЗОВУЙТЕ НОВУ ПАРАЛЕЛЬНУ ВЛАДУ БЕЗ СТАВЛЕНИКІВ МАЦКВИ - ЄС ВСЕ ФІКСУЄ.
Пусть попробуют обойтись без мотоциклов "Минск" и гомельских спичек.
ОТО ДЕБІЛ ХТО Ж В ТВІЙ БЛЄФ ПОВІРИТЬ ЯК ЩО ЛЕВОВА ЧАСТКА ВВП БІЛОРУСІ ТО ПЕРЕРОБКА НАФТИ І ЯКЩО СТАНУТЬ НПЗ - МІДНИЙ ТАЗ ВСІЙ БЕЛОРУСЬКІЙ ВЛАДІ