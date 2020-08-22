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Новости Силовики
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В Запорожье выявлены махинации с оценкой коммунальной земли на 2,5 млн грн, - СБУ

В Запорожье выявлены махинации с оценкой коммунальной земли на 2,5 млн грн, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность частной экспертной фирмы, которая способствовала искусственному занижению стоимости коммунальной земли в Запорожье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Коммерсанты заключили ряд договоров с Запорожским городским советом на оценку земли под строительство, однако злоумышленники решили получить дополнительную выгоду. Так, по заказу покупателей эксперты "удешевляли" землю в несколько раз, за что получали свой процент от незаконно сэкономленной суммы.

Установлено, что во время оценки участка на окраине города, выделенной горсоветом под ведение бизнеса, злоумышленники занизили ее стоимость почти в 2 раза, что привело к недополучению местным бюджетом более 2,5 млн грн.

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Директору экспертной фирмы сообщено о подозрении по ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. На земельный участок наложен арест. СБУ инициировала проведение экспертиз по реальной стоимости ранее оцененных фирмой земельных участков в областном центре.

Автор: 

Запорожье (2645) земля (1945) правоохранительные органы (2967) СБУ (19843) силовики (2797)


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СБУ, а скільки ватної агентури ви виявили в Запорізькій області.
Чи знов сіли на "смачну" земельну тему?
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22.08.2020 15:48 Ответить
так то же все свои
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22.08.2020 15:51 Ответить
Порошенко единогласно голосовал с Зеленским за продажу украинской земли!
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22.08.2020 19:01 Ответить
 
 