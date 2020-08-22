В Запорожье выявлены махинации с оценкой коммунальной земли на 2,5 млн грн, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность частной экспертной фирмы, которая способствовала искусственному занижению стоимости коммунальной земли в Запорожье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Коммерсанты заключили ряд договоров с Запорожским городским советом на оценку земли под строительство, однако злоумышленники решили получить дополнительную выгоду. Так, по заказу покупателей эксперты "удешевляли" землю в несколько раз, за что получали свой процент от незаконно сэкономленной суммы.

Установлено, что во время оценки участка на окраине города, выделенной горсоветом под ведение бизнеса, злоумышленники занизили ее стоимость почти в 2 раза, что привело к недополучению местным бюджетом более 2,5 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила чиновников НАНУ в незаконной передаче земли в Киеве на 300 млн. ФОТОрепортаж

Директору экспертной фирмы сообщено о подозрении по ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. На земельный участок наложен арест. СБУ инициировала проведение экспертиз по реальной стоимости ранее оцененных фирмой земельных участков в областном центре.